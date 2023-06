La gran estafa del ping pong

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Timbre.

-Te digo yo que no. (RÍE)

Oh, hola.

-¡Hola, Tori!

-¿Qué tal? ¿Qué hay?

He pensado que después de clase podríamos pasarnos

por el Groove, ¿os apetece?

(TODOS) Oh... Uh...

Oh. -Es que... no podemos.

¿Y eso? -Tenemos entrenamientos de pimpón.

Ajá. -Ajá.

¡Venga ya!

Es verdad. -Estamos en el equipo de pimpón.

-André, Robbie, Beck, Jade y yo. (RÍE)

¡Aquí no hay equipo de pimpón!

-Ah... -Ah.

(RÍE) -Verás...

Tori, eh...

Eres nueva aquí y hay cosas que no enti... Eh...

(OLISQUEA)

¿Qué chicle estás mascando?

Yo que sé, lo ha hecho Sinjin.

-Huélele la boca. -¡Cómo no!

(OLISQUEA)

Huele como...

¡El viaje que hicimos a Acapulco hace un año!

-Oh, ¿tienes chicles con sabor a México?

¡México no es un sabor!

-Gracias.

Y si no queréis quedar conmigo, pues lo decís.

¿Por qué os inventáis que tenéis un equipo de pimpón?

-¡Hola, Tori!

-¿Qué tal? ¿Qué hay?

¿Ahora hacéis como si no hubiéramos

tenido esta conversación? -¿Sobre qué?

¡La mentira sobre lo del pimpón!

-Si no nos crees, ve a la sala de descanso.

-Verás los trofeos que hemos ganado.

Primer puesto.

¿En serio? En serio.

-Ajá. -Sí.

Vale. Quiero ser del equipo.

(TODOS) Uh...

-Ah... -Uh, uh, uh, uh, uh.

-Mira, para entrar en cualquier

equipo hay que hablar con el capitán.

Vale, ¿quién es el capitán?

-Jade. ¡Ah!

-O puedes entrar en mi equipo. Lo llamo la brigada de voleibol

de las chicas cañón Rex. (RÍE)

-Si eres... ¡No!

-¡Tori!

-¡Quítamelo de la nariz!

¡Quítamelo!

Oh, oh.

-Vaya, hombre. Es de los que se estiran.

(CANTA EN INGLÉS)

Jade.

Jade.

¡Jade!

¡No me voy a ir y no puedes decir que no!

No, no, no, no,

no, no. ¡No!

Vale, sí que puedes.

Timbre.

¡Lane! ¿Puedes venir?

¡No te muevas!

No me muevo porque quiero estar aquí.

-¿Qué pasa? Jade es la capitana de pimpón.

Yo quiero entrar y me dice que no. Sí, es lo que digo.

-Pero bueno, ¿por qué tenéis que meterme en vuestros problemas?

Ah... Eres el orientador escolar.

¿Puedes orientarnos?

(SUSPIRA) -Está bien.

A ver, ya lo tengo cargado... Aquí está.

-¿A ver qué?

Mira lo que dice en la web del Hollywood Art.

¡Oh, la vida se me escapa!

Léelo.

-Se anima a los alumnos a participar en eventos

autorizados por el colegio, clubes y equipos deportivos.

¿Cómo participo en el pimpón si aquí, la capitana,

se niega hasta que haga una prueba?

-Tienes que dejarla probar. No nos quedan plazas.

Lee el teléfono, Jade.

Lee el teléfono.

Exijo pimpón.

Estado de ánimo: rabiosa.

¡Eh! -¡Uh!

¡Bien!

¡Ah!

¿Y bien?

No has pasado la prueba.

¿Qué? ¡Pero si he ganado a todos!

Me da igual.

Lee la web.

Si un alumno hace una prueba para entrar en un equipo deportivo,

el capitán de dicho equipo decidirá si se acepta

o se deniega la admisión en el equipo.

La capitana dice que denegada.

Pero, no... No puedes...

Lee el teléfono.

Lee el teléfono.

¡No me robes lo del teléfono en la cara!

(HABLAN LOS TRES A LA VEZ)

Hola, Sinjin.

-¡Madre mía! Es justo como lo había soñado.

Oye, necesito que hagas una cosa

y no puedes decírsela a nadie. -Entiendo.

Bien, lo que necesito que hagas es...

¡Sinjin!

-No estropees este momento.

¡Uh! -Ah, ah.

¡Que no va de besarse!

-Ay, así es como siempre acaba el sueño.

A ver, ¿te acuerdas de aquel atrezo que hiciste para la obra

en la que actuaba Beck? -Sí.

Necesito que me hagas algo a mí. -¿Cómo qué?

Algo grande para esconderme a espiar a los del pimpón

durante el próximo entrenamiento. Esos se traen

algo raro entre manos y, ¡averiguaré lo que es!

-¿Con qué me has rociado? Empiezo a no ver con el ojo derecho.

Toma un trapo.

¿Me harás algo para esconderme en la sala de descanso?

-Claro. ¡Gracias, gracias, Sinjin!

-Ya llega esa sensación.

Te he oído.

Voy a llegar al fondo de esto.

Estado de ánimo: desconfiada.

-¡A ver...! ¡Eh!

(RÍE) (RÍE)

-Ah, ¿qué tal? Es el mejor entrenamiento

de pimpón del mundo. -¡Me encanta este juego!

-¡Espera, espera, espera!

¡No te apoyes aquí! (TODOS) ¡Ah!

(RÍE)

-¡Ah, ah! (RÍE)

-¡No me hagas cosquillas! ¡Ah! (RÍE)

Venga, a empezar otra vez.

(RÍE) -Vale, vale.

Antes voy a beber. Sí, y yo.

-¡Ah! -¿Qué te pasa?

-Un tirón muscular. Pero si no tienes músculos.

-¿Qué le pasa? Se ha comido mi dólar

A ver, deja que te lo arregle el experto.

-Toda tuya.

Chicos, probad a balancearla.

¡Uh!

(AMBOS) ¡Uh!

¡Ah! ¡Ah!

¡Cuidado!

¡Acabo de gritar como una adolescente!

(JADEA)

¡A ver...!

¿Quién me ha metido en la máquina?

¡Dejadme, dejadme!

¡Soltadme!

¡Oh! -¿Qué hacías ahí

escondida espiándonos?

Presentía que vuestro equipo de pimpón

era una trola, ¡y estaba en lo cierto!

¡No estabais entrenando, sino jugando a juegos anticuados!

¿De qué vais?

-Ah...

(SUSPIRA)

¿Se lo decimos? ¡No!

-Sí. -Habría que decírselo.

-¿Por qué no la llevamos

al desierto y la abandonamos? -¡Rex!

-Sabe demasiado.

Díselo.

Ah. (SUSPIRA)

No hay equipo de pimpón. ¡Ajá!

¿Y entonces qué pasa?

Pues... Todo empezó hace dos años, cuando pusieron

esta mesa de pimpón en esta sala.

HACE DOS AÑOS

Entramos

y ahí estaba.

Entonces, Robbie sugirió que formásemos

un equipo de pimpón en el Hollywood Arts

y competir con otros institutos.

Y yo le pegué un coscorrón a Robbie.

-Me dolió mucho.

¡Me dolió mucho!

Ya lo he oído. ¿Y...?

-Unos días después, André, Jade, Robbie y yo

estábamos juntos... Cuando entró Cat.

Estaba toda emocionada por un restaurante guay

al que la habían llevado sus padres.

-Unos entrecots de muerte y canapés de cangrejo,

langosta con guarnición y música en directo

y los postres más alucinantes que he probado en toda mi vida.

Lo que nos sonó muy bien a todos.

-Así que dije, ¡pues tenemos que ir!

-Y yo le dije a Robbie que era imposible

que pudiéramos ir porque era carísimo.

¿A dónde conduce esta historia?

-Se pone más rara aún.

Oh. -Verás, cuando Cat

nos dijo que era tan caro...

Recordé que Beck me había dicho que los equipos deportivos

del Hollywood Arts reciben 1500 dólares al año

para viajes y equipación.

Y fue cuando se me ocurrió la idea.

¿Y cuál fue la idea?

Ah...

Sí, estaba contando la historia.

Dije...

Podríamos formar un equipo de pimpón falso,

coger los 1500 pavos y usar el dinero para irnos todos

a cenar al restaurante del que nos ha hablado Cat.

-Al principio la idea nos pareció crispante.

Pero tras intercambiar varias miradas...

-Empezamos a pensar que podría ser una idea guay.

-Pero Robbie dijo... -¡Esperad!

Les recordé a todos que los equipos deben tener,

al menos, un profesor asesor.

Y acudimos al único profe en quien podemos confiar.

Sikowitz.

-Pero nos dijo que nuestro plan era muy retorcido

e ilegal.

Pero después dijo:

¿sabéis que a lo mejor despiden al director Eichner?

(SORBE)

Ayúdame.

Pues el jefe del director... -El inspector.

Se quejaba de que Hollywood Arts no tenía ningún equipo ganador.

-Y le dijo al director Eichner, más vale que un equipo

traiga un trofeo este año o estás despedido.

-Y le dije a Sikowitz:

¿y si los cinco...? -¡Los seis!

-Los seis fingimos ir a un torneo de pimpón.

-Cogemos los 1500 pavos que nos den...

Usamos cien para comprar un trofeo para el centro...

-Para que no despidan al director Eichner...

Y con el resto, llevamos a nuestro profe favorito

al restaurante del que nos ha hablado Cat.

-¡Y nos pegamos la cena más alucinante de nuestra vida!

Y entonces Sikowitz se apuntó.

Así que formasteis un equipo de pimpón falso

para conseguir dinero, comprar un trofeo,

salvar al director y llevar a Sikowitz a un cenorro elegante.

Sí, creo que podría resumirse así.

(SUSPIRA) Ahora...

¿Te vas a chivar y estropearlo todo?

No. Si...

¿Si qué?

-¡Y tengo el orgullo de presentar a la nueva miembro

del equipo de pimpón

del Hollywood Arts, Tori...

¡Súper pala

Vega!

(TODOS ACLAMAN)

-Ahora, deseadnos suerte y esperemos traer a casa

otro trofeo de primer puesto

para el Hollywood Arts.

(TODOS ACLAMAN)

-¡Miembros del equipo...

A mi furgoneta!

(ACLAMAN)

(RÍE)

Claxon. -¡Eh, mirad!

¡Oh, qué rico! ¡Uh!

(AMBAS) ¡Uh!

¡Madre mía, la mejor comida del mundo!

-¿A que sí? Buenísima.

-¡Por el pimpón!

Oh. (RÍE)

-Ah... por el pimpón. (TODOS) Por el pimpón.

¡Sí!

(RÍE)

-¡Ah!

¡Sí, llevo uniforme de pimpón!

¿Cómo no se te ha ocurrido ponerte un vestido?

No sé, porque no, ¿vale? -Ibas a recordar a todos

que vistieran bien. Sí.

A mí no me lo dijiste. Huy.

-Ah.

-¿Cómo vais todos? Uh, de maravilla.

(TODOS) Muy bueno. -Bien, muy bien.

-¡Espere, oiga!

-¿Sí?

-Oiga, ¿qué es este moje tan rico?

-Eso es caviar. -¡Está buenísimo!

¿Puede traerme un plato bien grande?

-¿Un plato bien grande?

-Sí, como un plato sopero, pero lleno del caviar este.

-Ah...

Claro, ahora se lo llevo a la mesa.

-Muy amable.

-Está delicioso. Muy rico.

-¿Qué tal, todos contentos? Oh, contentísimos.

-Estupendo. Encantados, gracias.

-¿Qué tal la bebida, señor? -Ah, muy húmeda.

-Han vuelto a quejarse de que no haya música en directo.

-Pues invítales a un postre.

-Ya lo he hecho, siguen enfadados.

-Discúlpenme. -Pues claro.

-Aquí tiene. -Oh, gracias, cielo.

(RÍE)

-¿Estás segura?

¡Sí! No se siembran patatas con sabor a langosta.

¡Oh, está riquísimo!

¡Pero estoy lleno!

-¡Venga, cobarde! Vamos allá.

-Eso. Ah.

-Eso es. Uh, uh.

-Eso es. ¿Está rico, eh?

Venga. Gracias.

-Respira un poco. Tú sí que eres un amigo.

-Vale, y si un granjero plantara una patata

y una langosta en el mismo agujero...

(BOSTEZA) -¡A lo mejor salía una patagosta!

Sí, Cat. Saldría una patagosta,

¡muy buena idea! (RÍE)

-Aquí tiene la cuenta.

-Gracias.

Uh, uh.

¿Qué narices...?

¿Qué? -¡Son 1300 dólares!

(TODOS) ¿Qué? ¿Cuánto? -Nunca pasaba de 700.

¡Muy bien, Tori!

¡Yo he pedido lo mismo que tú!

-Esperad, esperad, ya veo el problema.

Lo que pasa es que nos han cobrado

600 dólares de más por el caviar.

(RÍE)

¡Disculpe, señor!

-¿Sí? ¿Ocurre algo? -Sí.

Nos han cobrado por error

seiscientos dólares de más por el caviar.

-Oh, no es un error.

Ese joven pidió un plato bien grande de caviar.

-¿Pero cómo se te ocurre?

-¡Si yo no he pedido caviar!

-¡Robbie! -¿Y qué culpa tengo?

Yo no sabía que era tan caro. ¿Pero qué dices?

¡Mira la que has liado! (HABLAN A LA VEZ)

-Chis, chis. -A ver, a ver, a ver.

Chitón, ¡Chitón! Chis, chis.

Robbie no puede evitar ser lo que es.

(CARRASPEA) Sin embargo...

No tenemos dinero suficiente

para pagar la cuenta.

-Pues lo siento, pero tienen ustedes que pagar

o tendré que llamar a la policía.

-¿La policía?

¿Qué demonios está diciendo? -Pero vamos a ver...

-Oiga, lo siento mucho, no sabía lo que costaba el caviar.

-Chis. (TODOS HABLAN A LA VEZ)

-Lo siento, son las normas. -Lof.

¡Lof! -¿Sí, señor Conrad?

-¿Dónde está la música en directo? Creía que actuaban Perry y Jordan.

-En un accidente de golf, a Perry le ha golpeado una bola.

-¿Y no has buscado otra actuación? -No me he enterado

hasta las cuatro y media y... -La gente viene aquí a escuchar

buena música en directo. ¿Sabes cuántos se están quejando?

-Señor, no he tenido tiempo

de sustitu... Eh, chicos.

Creo que vamos a poder solucionar los dos problemas.

Dame tu vestido.

¿Qué?

Que me des tu vestido.

¿Este?

El vestido de Jade está caliente.

Estado de ánimo: cantarina.

Piano.

(CANTA EN INGLÉS)

-¡Ah! -¡Ah!

-Ah, ¡ah!

(RÍE)

(TODOS ACLAMAN)