Estrujacerebros

Mmm...

Cómo están hoy la patatas.

¿Me das una?

(PEDORRETA) ¡Prf...!

¿Alguien más tiene patatas?

Hola Cat, ¿con quién hablas? ¡Chist! Llevo una hora en espera.

¿Con quién? No me acuerdo.

¿Y por qué no cuelgas? Me encanta la música.

No sé a quién espero, pero es una pasada.

Madre mía... Sí. ¡Sí, sí!

¿Qué pasa?

¡Me han elegido para Estruja Cerebros!

¡Estruja Cerebros!

¡El nuevo concurso!

No me suena. (AMBOS) Ni a mí.

Estoy en espera.

Aún no se emite pero será lo más, está en boca de todos.

Pues no he oído nada. ¿En serio?

Ningún ser humano sabe nada de eso.

¿Habláis de Estruja Cerebros? He dicho "ser humano".

¡Me encanta está canción! ¿Será mi verdadero amor?

Ya sabes qué dicen de... ¡Calla!

¿Y cómo es ese concurso? Es para niños y adolescentes.

Será divertido y se puede ganar mucho dinero.

Acaban de empezar a grabar y cuesta mucho que te elijan.

Bueno, a Tori no le ha costado tanto.

Mira.

Oh, madre mía. ¡Capitana de equipo!

En efecto. Uh... ¿Puedo estar en tu equipo?

¡Porfa, porfa! Acabo de...

¡Porfa! ¡Sinjin!

Ni si quiera conozco el juego. Lo pensaré y elegiré equipo.

¿Podría ser yo? Podrías.

(GRITA) ¡Yupi! Les he escupido.

Ya lo sé.

¿Puedo estar en tu equipo? ¡Yo también!

Tú a la música. Soy multitarea.

Tori, ¿puedo? Oye, para el carro.

Tori ha dicho que tenía que pensarlo y organizarse.

¡Gracias! De nada. ¡Estamos muy unidos!

¡Somos amigos! Tori y André siempre comparten equipo.

Guay... Ahora todos a presionarme.

Yo no te lo he pedido. Cierto.

Pero si no me eliges podría pasarte algo malo.

¿Cuánto vas a estar en espera? No me importa, me gusta la música.

No estás al teléfono, ¡son tus listas de música!

¡Jo! Sinjin... Menudo rarito, ¿eh?

(Risas)

("Make It Shine")

(Sigue la canción)

(Timbre)

¡Buenas! Ay, Dios. No... no. (GRITA) ¡No!

¡Caray! Ninguna chica me había dicho eso.

Aún no he decidido a mi equipo para Estruja Cerebros, así que...

Oye, oye. Yo estaba aquí y te he dicho "Hola".

Perdona, es que todos, todos, me dan la lata.

(VOZ AGUDA) ¡Hola! ¿Por qué limpias mi taquilla?

Porque somos amigos y quiero que estés bien. ¡Ahora sí brilla!

Je, je. Me voy, pero antes...

¡Para ti! ¿Por qué me das veinte dólares?

Porque me caes guay y... (SUSURRA) ...somos superamigos.

No te prometo que estés en mi equipo de Estruja Cerebros.

¡Oh!

¿Qué hay? Hola, chicos...

¿Queréis saber qué hago en mi PeraPad?

No sé... No hace falta...

Estoy usando la nueva aplicación "Un, Dos, Test"

Da mucha información interesante, por si necesito saber cosas.

¿Mmm? ¿Para un concurso?

(SORPRENDIDA) ¿Qué? Bueno... es un buen ejemplo.

Ahora estoy con los estados de Norteamérica. ¿Sabías que son 50?

-Sí.

-¿Y a cuál llaman estado de Aloha?

Sí. Es Hawái, ay, ¡ay!

¡Bien! Punto para Cat. Voy a aprender más, por si acaso.

-Jo, están ansiosos por salir en un concurso.

Supongo, pero...

Ah... Ya sé por dónde vas.

¿Por dónde voy? Ya sabes...

Haces como si no te importara venir al equipo de Estruja Cerebros

solo para liarme y que te lo pida.

Eso es insultante.

¿Estaré en tu equipo?

¡Lo sabía! Vamos, mujer...

¡No, y no me sigas!

Hola hermanita.

¡Eh! Estaba viendo "Espeleología de los famosos".

Sé que te han suplicado estar en tu equipo. Tengo dos ideas.

Vete.

Opción de equipo A: Tú, yo, André, Robbie.

Te la estás ganando.

Opción B: Yo, André, Beck, Sinjin.

¡Si yo no estoy! No eres el centro del mundo.

Oye... ¿Este pastel huele raro?

¡Mmm! ¡Puaj!

Oh, ¡se me ha metido en el ojo!

¡Ay! ¡Me has mordido la oreja!

(Timbre)

Hola...

(SOLLOZA) No sé para qué he venido, seguro que estás ocupada...

¿Qué te pasa?

(SUSPIRA) Mi madre... puede... que vaya a la cárcel. (LLORA)

¿Qué? Pasa.

¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho?

Ha... robado dinero en el trabajo.

¿Ha robado? Y no la culpo.

Mi tía Susan necesita operarse pero está arruinada.

Madre mía...

¿Por qué no te traes a tu tía Susan y...

con unos zapatos gordos le pisoteo la cara?

¡Bruja insensible! ¡Mentirosa!

Sinjin me ha dicho que el ganador se lleva diez mil dólares.

¡Quiero mi tajada!

¡Me arrugas la camiseta!

Tengo el equipo perfecto...

¿Qué haces aquí? ¡No estás en el equipo perfecto!

¿La rémora está en nuestro equipo?

¿Nuestro equipo? (VOZ AGUDA) ¿Rémora?

¡Parad!

Estoy twitteando en TheSlap.com.

Estoy escribiendo. Pongo:

"¡Notición! He elegido mi equipo de Estruja Cerebros.

Somos yo, y... (AMBAS) Yo.

André, y... (AMBAS) Yo.

Beck, y... (AMBAS) ¡Yo!

Robbie. (AMBAS) ¡No! No puedes...

¡Enviado!

¡No! (LLORA) ¡Rémora!

"¡Notición! He elegido a mi equipo de Estruja Cerebros.

"Somos yo, André, Beck y Robbie. Estado: Lacanofóbica."

¡Hola! Venimos dispuestos a estrujarnos el cerebro, ja, ja.

Nombre.

Soy Tori Vega, capitana, lista para el combate.

Ja, ja, ja, el combate... ¿De qué vas?

Mi equipo son: André Harris,... Ya te has inscrito.

¿Eh? ¿Tori Vega?

Sí. Te has inscrito hace veinte minutos.

Pero... es imposible...

Bien, aquí está mi equipo. Hola.

Esta es Tori Vega. Yo soy Tori Vega.

Yo soy Tori Vega. Yo soy Tori Vega, ja, ja.

Ja, ja, no soy Tori Vega.

(Alboroto)

Eh, eh, ¿qué es todo esto?

(Petardo)

¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Un petardo.

Así consiguen silencio los productores de televisión.

¿Qué pasa? Yo me llamo Tori Vega...

¡Yo soy Tori Vega! Aquí está mi carné del instituto.

¿Te has hecho un carné falso con mi nombre?

Parece real.

¡André! Está plastificado.

Enséñanos el tuyo. No lo he traído.

Pues enséñame el de conducir. Todavía no tengo.

¿No tienes dieciséis años? Tengo diecisiete.

¿Y no tienes carné? ¡Que soy Tori Vega!

¡Mentirosa! (TODOS HABLAN A LA VEZ)

(Petardo)

¡Este era el último, así que silencio!

Venga. André, Beck y Robbie, id con ella. Equipo amarillo.

Pero... ¡no! Es mi equipo, ¡yo soy Tori Vega!

¿Y qué? Tú serás la capitana del equipo azul.

Bien... me gusta el azul. ¡Pero eran mis compañeros!

¿Vais al instituto? (CAT Y SINJIN) Sí.

¿Alguna enfermedad contagiosa? -¿Contagiosa? No, no.

-Ese es tu equipo. Eh... Espere... Pero...

¡Pum! ¡Ay!

Pídeme más petardos.

"Jade West es una mala persona. Los petardos hacen mucho ruido.

Estado: Con los tímpanos doloridos."

Es hora de jugar a... (A CORO) ¡Estruja Cerebros!

(Aplausos)

Conozcamos a la capitana del equipo amarillo.

Pues me llamo Tori, pero en los concursos soy Jade.

Claro... Y la del equipo azul.

Soy Tori. Constantemente.

Bien. Las capitanas deciden quién responde.

Si acertáis os lleváis cien puntos.

Si no, son para el otro equipo y vosotros os lleváis un "Doink".

Perdona. Dime, Tori Constantemente.

¿Qué es un "Doink"? (A CORO) ¡Ya lo verás!

Primera pregunta para los amarillos.

Jade. Dave

Sobre animales. ¿Quién contesta? Eh... Robbie.

¡Ese soy yo! Ja, ja. Sé mucho de animales.

De pequeño mi madre me compró... La pregunta es:

¿Cuántos dedos tiene un camello?

Nunca le he contado los dedos a un camello...

Pero mi abuelo tiene cinco dedos, así que diré cinco.

(Bocina)

Incorrecto. Cien puntos para el equipo azul.

Y para Robbie un... Doink.

(TOSE)

A Robbie le han rociado con pus.

¿Me dais un pañuelo? Equipo azul.

Tori. (NERVIOSA) Je, je... Dime.

Sobre deportes. ¿Quién contesta? Eh... Trina.

(ENFADADA) No sé nada de deportes. -Pregunta:

¿Cuántos cordones tiene un balón?

-Respuesta: ¿Qué más da?

(Bocina)

¡No! Puntos para el equipo amarillo. Y para Trina...

(A CORO) ¡Un Doink! -No, no, en serio, ¡en la cara no!

(A CORO) ¡Tuercas y tornillos!

-¿Qué?

(Sonido metálico)

¡Ah! ¡Ah...! (LLORA)

-¡Muy bien! Cada equipo tiene cien puntos.

(VOZ AGUDA) -¡Estoy sangrando!

Yo no veo por el ojo derecho.

¿Qué clase de concurso es este?

Equipo amarillo. Tema: historia.

¿Historia? Eh... Beck.

¿Qué presidente de Estados Unidos se bañaba con el perro de su madre?

-Paso. -No puedes.

-Paso. -No vale.

-No quiero esta pregunta. -Lo estás empeorando...

¡Incorrecto! -Si no he contestado.

-Son cien puntos para los azules.

Y para Beck, un gran... (A CORO) ¡Doink!

-Oye... Vale, está bien.

-Y el Doink de Beck es... (A CORO) ¡El golpe en el estómago!

-¿Una bola de bolera? -Ajá.

-¡Au! Oh...

Au... (TOSE)

-Bueno, siguiente tema.

-Dadme un minuto.

-Equipo azul. Tema: matemáticas.

Eh... Elijo a... Cat. ¡No!

Tienes que responder algo.

Cat. -¡No!

Nunca me han hecho un Doink y no estoy lista.

-Pregunta: ¿Qué número es par e impar?

-Eh...

¿El 943?

(Bocina)

-¡INCORRECTO! -¡Mecachis!

A Cat le toca un... (A CORO) ¡Doink!

-¡No! ¿No podemos saltarnos...? ¡Ay!

¡Oh! ¡Que soy chica! ¡Es mi cara!

-A Cat le ha tocado un... (A CORO) ¡Doble Doink!

Pregunta: En la película "El tijeretazo"...

¡Sí! ¿Sí?

¿Cuántas veces se dice la palabra "tijeras"?

¡Yo qué sé quién sabe eso!

(Bocina)

¡Incorrecto! No. Paso de Doinks para mí.

Cien puntos para el azul.

(Aplausos)

Jade, serás víctima de "Asalto apilado".

¿Qué?

(A CORO) Asalto...

(Risas)

(A CORO) ¡Apilado!

¡Ah! ¡Ah...! ¡Au!

¿A qué ha venido eso? Eran pilas.

¡Ya lo sé! Pero ha fallado ella.

Bien dicho. ¡Más pilas! ¿Cómo que...? ¡Ah...! ¡No!

A ver, esto ya raya lo peligroso.

Sí, ¿por qué no le tiráis una batería de coche?

-¡Una batería!

(GRITA) ¡Au...!

Tema: Insectos. Eh... Sinjin.

¡Bien! Estoy puesto en insectos.

-Sí, porque eres uno. -Ojalá.

-Pregunta: ¿Qué araña come carne muerta y putrefacta?

-¡Fácil! A la araña moteada... ¡Au!

¡Au...! Ay, ay. (LLORA)

¡Si no había contestado! ¿Por qué le tiráis un váter?

-No sé, a veces algo sale mal.

Eh... Ya sé. ¡Cien puntos por equipo y esto no ha pasado!

-"Me ha caído un váter en la cabeza. Ahora no siento los pies.

Estado: Con los pies dormidos."

-¡Volvemos! Todos en posición.

(Risas)

Ah... Au. Ah.

Eh...

Creía que era solo un concurso. Lo siento mucho, chicos.

(ENFADADA) ¡Nosotros sentimos que a ti no te hayan hecho nada aún!

(HABLAN TODOS A LA VEZ) (GRITA) ¡Lo siento!

-Cuatro, tres, dos... -Y estamos de vuelta con un empate.

Equipo azul. ¡Una respuesta correcta y ganaréis los diez mil dólares!

Tema: Estados de Norte-América.

-Oh... Elijo a Cat.

Cat. -Estoy lista.

He aprendido sobre los estados en mi aplicación Un, Dos, Test.

-Tu pregunta:

¿Qué estado de islas tropicales se conoce como "Estado de Aloha"?

-Vaya hombre...

¡Esperad! Es...

¿Hawái, ay, ay?

-Eh... ¿Jueces?

(Gritos y aplausos)

¡Y gana el equipo azul!

(EQUIPO AZUL) ¡Sí! Ja, ja, ja. (EQUIPO AMARILLO) ¡No!

Bien, Tori, acompáñame a recoger los diez mil dólares.

Ven. Ponte aquí. Vale. Je, je.

¡Aquí está tu dinero!

(Vítores y aplausos)

¡Mirad cuánto dinero!

Para conseguir los diez mil dólares

solo tienes que cogerlos y llevártelos a casa.

¡Puedo hacerlo! Ah... ¿En el suelo?

Cuando grite "¡Coge la pasta!" tienes diez segundos para cogerla.

¿Qué es esto? ¿De qué va...?

(A CORO) ¡Coge la pasta!

(TODOS ANIMAN)

Quedan cuatro segundos.

(Bocina)

¡Oh!

(TODOS) ¡Oh...!

Y no hay dinero para nadie...

¡No os perdáis el próximo Estruja Cerebros!

(CON ESFUERZO) Ay... ¡Ah...! Ay... -Ponte cómoda, estaremos un rato.