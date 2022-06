¿La escena del pájaro?

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Y va y me dice: "¿Qué pasa, te crees mejor que los demás?".

Y yo: "La verdad, sí". Lo que fue un poco...

¡Tori, vamos!

(RESPIRA FATIGADA) ¡Ah!

¿No me has visto caerme en el aparcamiento?

Ha sido muy gracioso.

Yo no intentaba resultar... ¡Ah, la lista de obras!

Sujétame el café. Ah.

Apartad.

Ja, ja, tía, cómo mola.

No lo tires.

¿Qué es lo que mola?

La lista de obras para el semestre.

¡Qué fuerte, tía! ¡Soy perfecta para todas!

¿Está "Moonlight magic"?

Eh... sí, la cuarta, ¿por qué?

La música es de André, quiere que pruebe para la prota.

¿Tú? (RÍE) (SERIA) ¿Por qué?

Coge el café y vete.

Oh, alguien se ha caído en el lado malo del aparcamiento.

¿Necesitas ayuda?

Sí. Interesante.

¿Dices que esa peli no da miedo?

-No, que no da tanto miedo como el tofu.

Siempre te estás metiendo con el tofu.

-Es que sabe a mocos.

Y los mocos no están buenos.

Mira quien está ahí.

Chicos, ¿me echáis una mano?

Claro. -Au.

A ver si se queda ahí. Si pones una balda...

Ya, listo. -Listo.

Gracias.

-Au, no vuelvas a dejarme caer así.

-¡Au!

Estaba ayudando a Tori.

-¡Quítame el chicle de la frente!

Ya tengo la taquilla llena.

Me siento realizada.

Eh, eh, aún no.

¿Por qué? Hay que personalizarla.

-En Hollywood Arts tenemos que personalizarla.

Ah, y... ¿tú qué has hecho en la tuya?

-Un mosaico con las tetinas de los biberones

de cuando era un bebé.

Me recuerda a una época más feliz.

¿Y tú?

Ven a verla. -¡Sigue esas rastas!

Órgano y gritos de sorpresa.

-Eh, André, Robbie, la ardilla está otra vez en mi despacho.

Voy a por la red. -Y yo a por las nueces.

No sé qué hacer con mi taquilla.

-¿Quieres ver la mía?

Bueno.

-Son trozos de comida que mastiqué, pero no me tragué.

Los escupí, los forré de resina de poliuretano,

y los pegué aquí con un pegamento industrial.

¡Betsy, Betsy!

La deliciosa carne de ese animal

puede mantenernos con vida otra semana más.

-Yo no quiero estar viva sin Ponsy.

Este cerdo es para mí todo lo que no fue mi padre.

Me partiría el corazón... ¡Ah!

¡Sikowitz!

-¿Qué? -Me ha dado un balonazo en la cara.

-Venga ya, una verdadera actriz

puede seguir en escena pase lo que pase a su alrededor.

-Pero duele mucho.

Timbre.

-¡A comer, bien!

-Aprendeos el papel, mañana os quiero a todos sin libro.

-¿Te vienes a almorzar con nosotros?

Vale, está... ¡Aaah!

¿Eso por qué? No estoy actuando.

-Tenemos que hablar.

¿Y qué tal: "Tori quédate"?

Diviértete. -Protégete la cara.

¿Qué pasa?

-He oído que te has apuntado al casting para "Moonlight magic".

André ha hecho la música y quiere que haga la prota.

-Deberías, pero no puedes. ¡¿Eh!!

-No, hasta que superes... la escena del pájaro.

¿La escena del pájaro?

En Hollywood Arts todos debéis representar bien esta escena

antes de poder optar al castin de ninguna obra del centro.

-Sikowitz, olvidé preguntarle una cosa de los deberes... ¡Ah!

-Nunca sabremos su pregunta.

Tengo que aprenderme la escena del pájaro.

Mi profe tira balones a la gente. Estado de ánimo: pensativa.

¿Dónde puedo comprar unas zapatillas de ballet?

-No lo sé, pero sí, dónde conseguir una falda y brillo de labios.

-Je, je, je, muy bueno, Beck.

¡Brillo de labios!

-¿Para qué quieres las zapatillas?

Porque me he apuntado a ballet.

-¿Eso no es de chicas?

Sí, una gran aula llena de chicas y yo.

¿Ya pilláis por dónde voy?

-Sí. -Je, je, je, qué pillín.

-No, no lo entiendo.

-Muchas chicas...

que bailan, todas en un aula.

Con él.

-¡Ah! Ja, ja...

(SIN PILLARLO) je.

¿Te importa si yo me apunto también?

No, adelante.

¿Y tú, tío?

-No puedo, ya me he apuntado con Jade a salsa.

-Yo no puedo tomar salsa.

¿Te hace daño al estómago y tienes pesadillas?

-¡No! -¡Sí!

-Puede. (BURLÓN) -Ja.

Hoy toca la escena del pájaro.

Nerviosa, pero preparada.

Estado de ánimo: entusiasmada.

-¿Listos? Ejercicio de improvisación.

¡Sois todos latinos furiosos!

(TODOS MEJICANO) -Eh, ¿qué me has hecho con las papas, pendejo?

Mi vieja estaba en el lobby, mientras me camelaba al chavo.

¡Híjole, pero qué chamaco más molesto!

-¡Qué pendejada, me han dejado el saco llenito de manchas!

-¡Carajo!

-¡Te dije que mi carro era más chévere que el tuyo!

(GRITAN TODOS)

-A ver, a ver...

Muy bien, ¡sileeeeencio!

Ahora...

que estamos todos más sueltos y relajados,

ha llegado el momento...

de que nuestra nueva alumna se enfrente a....

la escena del pájaro. ¡Vamos!

Tori, el escenario es tuyo, pero no puedes llevártelo a casa.

¿Una pregunta antes de empezar?

¡Noooo!

Entonces... -Haz lo que puedas. ¡Acción!

Vale.

En 1934 mi marido me dejó.

Sola...

mi vida en la pradera era tediosa.

Sin teléfono, sin radio,

sólo un pájaro majestuoso con el que compartía mis sentimientos.

Un día, estaba deprimida y le dije:

"Oh, pájaro, tú puedes volar,

alejarte kilómetros de aquí, y aún así te quedas.

¿Por qué?".

Y al parecer, mi pregunta le hizo pensar, porque aquella tarde...

mi pájaro se marchó y con él mi alma.

¿Qué tal?

-¿Qué quieres decir?

Que si lo he hecho bien.

-Ah, no en absoluto.

Vale, ¿qué he hecho mal?

-Tendrás que repetirlo mañana y hacerlo bien.

O no podrás actuar en la obra de André...

ni en ninguna otra.

Pero dígame qué he hecho mal. -No, no puedo.

¿No me da ninguna pista? -Así es.

Pero... -Ejercicio de improvisación.

¡Sois todos delfines aterrados!

(TODOS IMITAN SONIDO DE DELFINES)

-¡Que se vea el miedo!

¡Que se vea el miedo!

La escena del pájaro: ¿qué hice mal?

Estado de ánimo: confusa.

-No es nada... -No Cat, no van por ahí los tiros.

¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer ahora, qué es lo que he hecho mal?

Creía que erais mis amigos.

¡Yo no soy tu amiga!

-Yo esperaba que pudiéramos ser más que amigos.

¿Eh, eh?

-¡Qué asco, siempre tirándole los tejos a todas las chicas!

-Contigo no lo he intentado. -¿Qué quieres decir con eso?

¡Chicos, mi problema!

-Primera norma de la escena del pájaro.

Nadie puede ayudarte.

-¡Nadie!

¿Y esto es lo que has hecho con tu taquilla?

Sí.

Es una pizarra de borrado en seco con rotuladores de colores.

Quien quiera, puede escribir o borrar.

-Tendrías que decorarla tú.

-Tradición de Hollywood Arts.

¿Y qué pasa por que otros se expresen en mi taquilla?

-Pues, por ejemplo, pueden hacer eso.

La estúpida.

¿Sí? Pues mi taquilla es más lista que la tuya.

-¿Cómo va a ser una taquilla...? ¡Y yo que sé!

Vamos, o me decís cómo hacer la escena del pájaro o lloro.

-No podemos.

-¡Y no seas tan quejica!

-Sí, espabila.

Hora de la primera clase de ballet. -¡Sí, ballet!

Qué raro me siento con mallas.

-¡Esto aprieta que no veas!

Ya, no te quejarás tanto cuando estés rodeado de bailarinas.

-¡Vaya, hombre, si son todo maromos!

Esta vez, preparadísima para la escena del pájaro.

La voy a bordar. Estado de ánimo: decidida.

-Bueno...

¿preparada? Estoy más que preparada.

Sikowitz quiere esa escena, vale, se va a enterar.

Tengo atrezo, telón de fondo y para hacerle la pelota...

le he traído dos cocos.

-Un buen par.

-¿Qué le pasa a Sikowitz con los cocos?

Dice que la leche le produce visiones.

Timbre.

-Ya estoy aquí... ¡Ah!

Hoy tenemos mucho que hacer, chicos.

Pero antes...

Tori...

la escena del pájaro. Estoy lista.

Y antes de empezar quería darle estos dos grandes cocos.

-¡Qué maravilla!

La leche de coco me produce visiones.

Eso he oído.

-Muy bien, prestad atención todos...

Tori...

Un segundo.

-¡Oh, un telón de fondo!

Y... ya estoy...

lista. -Divino. ¡Acción!

En 1934 mi marido me dejó.

Sola, la vida en la pradera era tediosa.

Sin teléfono, ni radio,

solo...

un pájaro majestuoso con el que compartía mis sentimientos.

Je. (HASTIADA) Bah.

Un día estaba deprimida y le dije:

"Oh, pájaro, tú puedes volar,

alejarte kilómetros de aquí y aún así te quedas,

¿por qué?".

Y al parecer...

mi pregunta le hizo pensar y aquella tarde

mi pájaro se marchó...

y con él, mi alma.

Bueno... ¿lo he hecho bien?

-Exactamente, ¿qué me preguntas?

Si le ha gustado lo que he hecho con la escena.

-Claro.

¿Entonces lo he hecho bien? -Eh... no.

Has suspendido.

Otra vez.

¿Qué? ¿Por qué? He hecho todo... -¡Oye!

Vigila dónde tiras tu atrezo.

(CARIÑOSA) ¡Cat!

-Hola. Tienes que probar una cosa.

-¿Esposas?

Ajá, póntelas.

-Vale.

Y ahora cerramos la otra alrededor de esto.

-¡Qué diver!

Ahora prueba esto. -¡Caramelos!

¡Ah! Están muy...

ah, ah...

¡Picantes! (ESCUPE) ¿Qué son?

Guindillas. -¡Aaah, me quema la boca!

Lo sé. ¿Quieres agua? -¡Síiii!

Dime el secreto de mi escena. -No puedo, necesito agua.

Jo, vale.

-Espera Tori... ¡Agua!

-¿Qué haces?

Meter libros en mi taquilla de mala leche.

-¿Ya sabes cómo vas a decorarla?

Sí, mira, le he puesto una raya.

¿Ves la raya?

-Veo la raya.

Es que no sé qué hacer.

-¿Por qué no haces algo, ya sabes, creativo y profundo?

¿Qué has hecho en la tuya? -Ven.

¿Cristal? -Transparente.

No tengo secretos y mi taquilla tampoco.

Pero... Jo, eso es creativo y profundo.

-Sí.

Y, ya que estamos,

lo de la escena del pájaro... -Hasta luego.

Timbre.

-¡Eh, Trina! ¿Me ayudas...?

¡Me voy a comer antes de que se acaben los paninis!

-Esto es una humillación.

-Estoy de acuerdo, ¿cómo has podido meternos en esto?

Pues vámonos.

Madame McKee... -¿"Oui"?

Tenemos que dejar esta clase.

(ACENTO FRANCÉS) -Si la dejáis tendréis un cero en el expediente.

Vamos, no puede ponernos un "cego".

-¿Por qué queréis dejar la clase?

-Fíjese mujer, estamos rodeados de tíos en mallas.

¡Es asqueroso!

-Hola, siento llegar tarde.

-¡Chica!

(ASUSTADA) -Ah, ah.

Se me ha ocurrido cómo descubrir qué pasa con la escena del pájaro.

Estado de ánimo: astuta.

Hola, Robbie, hola, Rex. -Buenas, ¿qué hay?

¿Habéis dejado ballet?

-No podemos si no queremos un "cego".

Vaya, pues... siento que estés agobiado.

-No pasa nada, seguro que...

¿Puedes seguir haciendo... eso, por favor?

¡Claro! -¡Esto se pone raro!

¡Psss! Oye, ¿sabes lo que me agobia a mí?

-Dímelo, lo mataré.

Lo de la escena del pájaro.

-Ah, ya estamos, segundas intenciones.

¡Calla, bicho!

Me ayudarás con la escena, ¿verdad? -No sé si debería.

¡Au! ¡Me ha mordido!

-¡Rex! -Llévame al baño, tengo pis.

¡Es una marioneta, no hace pis!

-¿Tú qué sabrás?

-Bueno, clase...

(DESGANADOS) -Bueeeeno.

¿Qué bailarines quieren enseñarme la rutina que estamos ensayando?

Nosotros. -¡¿Qué?!

Está controlado. -Se te va la pinza.

-André, Robbie, a la pista.

-No hables con nadie hasta que vuelva.

-¡En posición!

¡Comenzad!

Música.

-Molinillo.

¡Aaah! -¡Au!

(SE QUEJAN LOS DOS)

-Oh, un descanso de cinco minutos.

-¿Pueden ser diez?

¡Veinte!

¡Ay, a punto de empezar la escena del pájaro otra vez!

Deseadme suerte. Estado de ánimo: lanzada.

-¡Oooh! ¡Ah! -¡Au! ¡Oh!

-¡Feliz cumpleaños!

-¿Quién cumple años?

-Alguien... en algún lugar.

-¡Qué razón tiene!

-¿Dónde está Tori? Aquí.

-¡Ah! Eh, je, je, has traído un telón.

Vamos allá. -Muy bien.

Damas y caballeros, una vez más, la escena del pájaro.

protagonizada por Tori... Vega.

-¡Vega!

Música.

En 1934 mi marido me dejó.

Sola...

mi vida en la pradera era tediosa.

Sin teléfono, ni radio,

sólo un pájaro majestuoso

con el que compartía mis sentimientos.

(SILBA)

-¿Tú también ves el pájaro, no?

-Sí. -Fantástico.

Un día, estaba deprimida y le dije:

"¡Oh, pájaro! Tú puedes volar,

alejarte kilómetros de aquí y aun así te quedas,

¿por qué?".

Y al parecer mi pregunta le hizo pensar,

porque aquella tarde mi pájaro se marchó.

Y con él, mi alma.

-Ha sido...

impresionante.

¿Entonces lo he hecho bien? -No.

Pero...

si yo... yo...

¡Lo he hecho muy bien!

-Tori, escucha... ¡Discúlpeme!

¿Sabe cuánto me he esforzado para esta escena?

Me he hecho este traje. Descargué la música de la pradera,

hasta he entrenado a esta cacatúa para que entre y salga si lo mando.

¡Ahora no!

Mire, sé que es un gran profesor, pero me da igual lo que diga,

acabo de hacer una buena escena,

y estoy orgullosa y me da igual lo que piensen.

(ENFADADA) ¿Qué?

-¡Has superado la escena del pájaro!

(TODOS) -¡Bieeen!

Pero... pero dijo...

-Tori, la finalidad de la escena del pájaro

es enseñar a una intérprete como tú,

a creer en sus propias decisiones,

piensen lo que piensen los demás.

Somos artistas y un verdadero artista

no define el éxito según la... uh, ah, uh, ah, aprobación de los demás.

Solo necesita complacerse a sí mismo.

O a sí misma.

O...

a ello... mismo.

-¿Tú qué sabrás?

Entonces, ¿las tres veces que he hecho la escena...?

-Han sido una maravilla.

Lo único malo era que preguntaras si estaban bien.

Ejercicio de improvisación.

Sois ancianos caminando descalzos sobre cristales rotos.

¡Ya!

-¡Aaay!

-¡No te oigo!

(TODOS QUEJÁNDOSE)

¡Au, ah, duele! -¡Oh, ah!

Es insoportable... -¡Ay, ah!

Por fin he triunfado. Estado de ánimo: encantada.

¿Preparados?

-Sí. Pues vale.

Tachán.

¿Hacer que brille qué?

Es la canción que canté en la gran exhibición.

-¡Aaah! -Bueno...

Porque por eso estoy aquí, para empezar.

No me gusta.

-Igual, agrandando las palabras...

-Sí, creo que quedaría mejor.

(TODOS A LA VEZ) ¡Ah, ah, ah!

Creo en mis propias decisiones y no necesito vuestra aprobación.

-Anda, te has grabado a fuego la escena del pájaro.

Para mí es muy sosa.

¿Sí? ¿Y qué tal si... hago que brille?

-Oh, qué guay. -¡Qué chulo!

¿Nos vamos a comer, o qué?

-Oh, sí, comida.

-¿Te vienes? Claro.