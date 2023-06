¡Los Diddly-Bops!

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

Sirena.

-Muy bien. Buen trabajo todos.

Esperad, Tori, André,

Beck, Jade, Cat, Robbie.

Quedaos un momento.

Eh...

¿Por qué llevas un bolso de mujer?

-No llevo un...

¡Gandhi, bendito! ¿De dónde ha salido esto?

¿Y mi docena de bagels?

¿Puedo irme?

-Espera.

¿Os gustaría hacer algo...

Por dinero,

adolescentes?

¿Puedes darnos más detalles?

-Supongo que a todos os sonará Kevin Chase.

-¿El que tiene media docena de hoteles en La Vegas?

-¡Lo estoy contando yo!

-Perdón.

-Kevin y yo compartimos habitación en la facultad,

y ahora es tremendamente rico.

Y su hijo cumple cuatro años esta semana.

¡Oh! Los grandes cero cuatro.

(REX) ¿Qué es lo que quieres, macho?

-Kevin contrató a los Waggafuffles... -¡Oooh!

-Para tocar en la fiesta de cumpleaños de su hijo.

Me encantan los Waggafuffles.

(CANTA EN INGLÉS)

(REX) ¡Cállate!

-Rex me ha dicho que me calle.

-Sí. Gracias, Rex.

-¡Oh!

Te doy este dólar si vas al grano.

-No podría aceptar tu dinero.

Por lo visto...

El avión privado de los Waggafuffles...

(RIENDO) Se ha estrellado.

Y...

Ahora...

Kevin necesita un nuevo grupo musical

para que toque en la fiesta de cumpleaños de su hijo.

-¿Y quieres que formemos un grupo musical para críos?

-Sólo para una actuación.

¡No!

-Os pagará mil dólares.

¿Mil?

-¿Le digo a mi amigo que aceptáis?

¿Dónde lo haríamos?

-La fiesta será en el instituto, en el Teatro Negro.

Actuaréis en el escenario,

cuando los niños hayan tomado la tarta y el helado.

¡Será fantástico! -Ahí está.

-¡Ah! ¡Mis bagels!

Perdone por la confusión.

-A ver si espabilas un poco.

-Adiós, mamá.

¿Era tu madre?

-No.

VICTORIOUS

Tocan música melancólica.

A ver, ¿qué tenemos hasta ahora?

¿Qué se yo? Eh... Cat, ¿grabas esto?

-Vale, vale.

Grabando.

A mi abuelo le volaron la nariz en la guerra.

¡Esa canción es una sucia mentira!

Pues lo siento.

Yo soy un músico serio. No sé escribir canciones infantiles.

-¿Por qué dijimos que lo haríamos?

-Será divertido.

Sí. Es divertidísimo ponerse trajes humillantes

y bailar como idiotas para críos de tres años.

Cuatro años.

¡Mi madre cultivó esas flores en su jardín!

Son preciosas.

-Bueno, a ver qué os parece esta canción.

(SE ACLARA LA VOZ)

¡No vamos a hacer eso!

-Tenemos que componer una canción.

-A ver, pensemos. ¿Qué puede gustarles a los niños de cuatro años?

-Eh... Los dibus.

Los animales. Ser plastas.

¡Hup! Tengo que cogerlo.

Vuelvo enseguida. Hola, ¿qué tal?

En SplashFace, las siete canciones infantiles más populares

son sobre comida.

-Pues escribimos una canción sobre comida.

Pero ¿tú de qué vas?

A mí me gusta.

Bien, genial.

Tori, ven aquí.

Venga, date prisa.

¿Qué pasa?

La semana pasada te hablé de un productor que escuchó mi maqueta.

Sí. ¡Era él!

La oyó su jefe y quizá me fichen para su discográfica.

¡Anda ya! ¡Anda ya tú!

(RÍEN)

¿Y ahora qué? Quiere que componga otra canción.

-Solo de armónica.

-¿Kevin? -Sikowitz.

-¿Se divierte tu pequeño Henry?

(NIÑO) ¡Ah! -¡No!

-Oh, es un canibalito monísimo.

-Sí.

Me preocupa.

¡Sikowitz!

¡Sikowitz! -Un segundo.

¿Preparados? Casi.

Se están poniendo los disfraces.

-¡Fabutástico!

Y André ha hecho una canción infantil buenísima.

-No será la que me dejó Robbie

en el contestador sobre el cristal roto.

No. Esta es guay.

-Estupendo. Lo que estáis haciendo es muy bonito.

Sí, sí. Mil pavos, ¿no?

-En efecto.

-Oye, ven a ayudar a Jade.

¿Con qué? -¡Ay!

No le entran las peras en la hamburguesa.

-¿Perdón?

Que... estamos listos en diez minutos.

-¿En la hamburguesa?

Bueno, ya están en la hamburguesa.

Ahora al escenario,

para niños de cuatro años.

Me siento... comestible.

-Bueno, niños,

¿a cuántos os gusta un grupo musical que se llama...

los Waggafuffles?

(NIÑOS) ¡Bien!

-¡Sí! Pues no han venido.

(NIÑOS) ¡Oooh!

-A ver, a ver.

No os pongáis así.

-El avión de los Waggafuffles se estrelló en una montaña.

(SIKOWITZ RÍE)

¡En fin!

Lo importante...

Es que tenemos un nuevo grupo musical

que hoy os va a cantar una canción.

(NIÑOS) ¡Bien!

A ver...

Os presento a los...

Eh... Los...

Esto, los...

¡Diddly-Bops!

(NIÑOS) ¡Bien!

-¡Hola, niños!

Al parecer, somos los Diddly-Bops.

Hemos venido a cantaros una canción especial.

-Sobre vuestras comidas favoritas.

-Cantad sobre los dinosaurios.

-¡No!

-Ahora... Preparaos.

-¡La mía es la pizza!

No lo soporto.

Mil pavos. No bastan.

(NIÑOS GRITAN Y APLAUDEN)

-¡Otra canción!

-¡No!

Feliz cumpleaños, Henry.

Lo hemos hecho por dinero.

¡Eh, Vega!

¡Hola! Tu "Historia del teatro".

Gracias.

¿Por qué está todo negro?

Tengo pintura negra.

Pero... ¿Por qué has pintado...?

-Tori, Jade, hola.

Hola. (SECAMENTE) Qué.

-Este es mi sobrinito, Devon.

Hola, Devon. (SECAMENTE) ¡Qué!

-Le encantan los Diddly-Bops

y quería que le firmarais un autógrafo.

(RÍE)

Eh... ¿Cómo sabe lo de los Diddly-Bops?

-Os vio cantar la canción "Comidas favoritas" en esa web

y, claro, vídeos para niños...

¿Qué? ¿Salimos en esa web?

-En la portada. ¿Nos grabaron en vídeo?

-¿Me firmas un autógrafo? Eh... Claro.

-Ella es el helado de cucurucho y ella la hamburguesa.

No me lo recuerdes. Sí, mejor que no.

-Os lo agradezco mucho, chicas.

No hay de qué. -¡Ha escrito una palabrota!

Escribo lo que siento.

-Vámonos, Devon.

-¿Qué significa esa palabra?

-No te pares.

¿Quién nos ha colgado en internet?

(REFUNFUÑA)

Me siento... Mosqueada.

Jo. No quiero salir en internet

vestido de un estúpido pegote de espagueti.

Creía que éramos hermanas.

No. Soy un tío.

Tú no.

¿Formaste un grupo y no me pediste que participara?

Nadie quería participar.

¿Entonces por qué...? -André,

ahí hay un tío muy guapo que quiere hablar contigo.

Qué guapo. ¿Quién es?

El tío del que te hablé de la discográfica.

¿Es productor musical? Quieta, fiera.

Ahora vuelvo.

Pero no lo entiendo. -Tío, no es por mí.

Mi jefe te buscó en la red.

Te vio vestido de espagueti cantando sobre tu comida favorita y...

Fue algo excepcional.

Lo juro. Me tomo la música muy en serio.

-Ya lo sé, pero...

Michael es maniático con la imagen.

Y la gente que se disfraza de pasta

y canta sobre fruta y palitos de pollo...

Nuggets.

-Nuggets.

No es la imagen que quiere para el sello.

Lo siento, chaval.

(CANTA EN INGLÉS)

-¡Apártate de mi coche!

Venga, hombre, no es para tanto.

He perdido mi mejor oportunidad de cantar

con una discográfica importante.

(REX) ¡Menuda faena!

Miradme, pero sigue siendo una faena.

-Eres un músico y un compositor buenísimo.

El mejor. Hay más sellos discográficos.

Ya. Y todos van a buscarme en internet

y van a verme vestido de espagueti

cantando una ridícula canción.

-Bueno, puede ser, pero por eso no está todo acabado.

(REX) Más bien sí.

(GRITA) ¡Aaah! ¡Mi brazo!

-¡Devuélvele su brazo!

-¡Bruta! Sí.

(JADEA)

¿Dónde estabas?

Persiguiendo a ese productor musical siete manzanas.

Lo alcanzo en un semáforo en rojo

e intenta atropellarme marcha atrás.

(TODOS) Claro. Vaya. Increíble. Ajá.

-¡Eh, chicos!

Adivinad. ¡He conseguido otro bolo!

¿Qué clase de bolo? Los Diddly-Bops.

Actuamos en el centro comercial Green Meadow el viernes.

¿Por qué?

-Porque los niños nos adoran y pensé que nos encantaría a todos.

(TODOS) ¡Lo odiamos! Me ha arruinado la vida.

-Os van a pagar. Les prometí que iríamos.

No volveremos a actuar como los Diddly-Bops nunca jamás.

-Pues vaya.

(REX) ¿Por qué no le arrancas el brazo?

¡Hum!

Yo seré una Diddly-Bop.

-¿Ah, sí? ¿Por qué?

Porque saldré al escenario a actuar

y cobrar por cantar delante de gente que me adora.

-Irás vestida de hamburguesa.

-Y cantarás para críos de cuatro años.

Trina, ¿es que no tienes amor propio?

Llévame hasta la hamburguesa.

-¡Vamos!

(CONTRARIADA) André, ¿dónde estás?

Me siento...

Buscando.

Hola.

¿Qué haces aquí sin ir a clase?

Estoy sentado. ¿Haciendo pucheros?

No.

Sé que estás disgustado,

pero no adelantas nada haciendo pellas

y sentándote aquí bebiendo litros de...

Bebida de chocolate.

¿No entiendes que para mí

que me tomen en serio como cantante y compositor lo es todo?

La gente te toma en serio.

Me tomaban, hasta...

(CANTA ESTRIBILLO DE "COMIDAS FAVORITAS")

Es pegadiza.

Como un sarpullido.

Vale. Si no te gusta tu canción,

cámbiala. ¿Cómo que la cambie?

Sirena.

Tengo que irme a clase.

¿Vienes?

(GRUÑE)

¡Qué tontería de canción!

¡Uf!

(GRITA CONTENTA)

Esa canción es una pasada.

¿Cómo has convertido "Comidas favoritas" en eso?

Dejé mi bebida de chocolate y me puse a currar.

Tienes que tocársela al de la discográfica.

¿Cómo? Actuando en directo en el instituto.

No van a venir. Vendrán. Suplicaré.

Se me da bien suplicar. ¿Vale?

Pero, tía. ¡Escucha!

Si vienen, ¿cantarás tu tontería de canción que ya no es tonta?

¿Me harás los coros? ¡Claro que sí!

¿Cómo metía Jade las peras en esta hamburguesa?

-Muy bien, amigos. Silencio, por favor.

Prestad atención. Venga.

Demos una cálida bienvenida del centro comercial

a la sensación de internet.

¡Los Diddly-Bops!

(NIÑOS GRITAN) ¡Bien!

-¡Hola, niños!

¡Bienvenidos al Green Meadow!

-Un buen lugar para comprar.

-Soy un perrito caliente.

-Aquí hay algo raro.

(CANTAN EN INGLÉS)

-¡Sí!

-¡Esos no son los auténticos Diddly-Bops!

(ABUCHEOS)

También somos los Diddly-Bops.

-¡Son unos impostores!

(GRITOS Y ABUCHEOS)

-Ese tío tiene como cien años.

-¡Tengo 34!

-¡Impostores!

(GRITOS Y ABUCHEOS)

(SIKOWITZ) ¡Oh, quietos!

¡Basta!

¡Ah!

Se titula "Canción para ti".

-¿Podemos hablar luego? Muy bien. Sí.

¡Ah!

-¡Oh!

(VÍTORES)

(OVACIÓN Y APLAUSOS)

-Me gusta.