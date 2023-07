Coche, lluvia y fuego

Hola, Cat, te he buscado por todas partes.

¿Dónde estás? Llámame.

Hola, ¿habéis visto a Cat? (NIEGA)

Oh, muevecabezas.

(Risas)

¿Habéis visto a Trina? -No.

-¿No? Chistera, ¿has visto a Trina? -No.

(Risas)

(HABLAN A LA VEZ) Tengo que encontrarla.

(HABLAN A LA VEZ) (AMBOS) Bah, ya la encontraré.

(Risas)

¡Cat!

¡Cat! (TRISTE) ¿Qué pasa?

¿Qué pasa? ¿Dónde estabas?

Llevo buscándote desde que me levanté esta mañana.

Por lo menos te has levantado; algunos no.

¿Qué quieres decir?

¿Por qué estás tan triste?

¿Cómo sabes que estoy triste? Pues vas vestida de colores tristes

y tocabas una canción triste.

Y tu chapa dice: "Estoy triste, pregúntame por qué".

(Risas)

Ha muerto Mona Patterson.

(SE LAMENTA) Cuánto siento...

no saber quién es Mona Patterson.

¡Eso es lo más triste!

Es una de mis actrices favoritas de siempre.

Salía en una serie muy famosa de los años 60.

¿Qué serie? "Me casé con mi madre".

¡Oh, sí, me gusta esa serie!

Veía reposiciones con mi hermano cuando estaba en el hospital especial

donde le esposaban a la cama.

(Risas)

Pero ahora nadie recuerda a Mona Patterson

ni le importa que se haya ido. Seguro que a sus fans les importa.

¡No! De camino al insti he parado en su estrella del Paseo de la Fama

y no había flores ni nada.

Solo un hombre raro con el pantalón manchado de vómito.

(Risas)

Ya... (DUDA) Oye...

Le di una toallita húmeda y se la comió.

(Risas)

Pues siento que estés triste,

pero mañana tenemos que entregar el proyecto

y nos queda mucho que hacer. No, estoy triste para "ciencear".

(Risas)

(GIMOTEA)

A ver, ¿dónde vivía Mona Patterson?

Aquí, en California.

Vale, ¿y si, después de clase, nos acercamos a su casa

y encendemos una vela junto a su puerta

en recuerdo a su memoria?

¿Puede ser una vela perfumada? Claro.

Tengo una que huele a bollitos de canela.

¿A Mona le gustaban esos bollitos?

Yo qué sé. No éramos amigas.

(Risas)

Vale. Pues busca la dirección de la señora Patterson

y, después de clase, nos acercamos a su casa,

le dejas la vela junto a la puerta

y después seguimos con el proyecto de ciencias

hasta acabarlo, ¿vale? Vale.

¿Conducirás tú? No.

Yo no aprobé el examen de conducir.

¿Por qué no?

No vi a la anciana de la silla de ruedas.

(ASOMBRADA) ¡Oooh!

¡Señalicé antes de atropellarla!

(Alarma)

Jade. ¿Qué?

Si nos prestan el coche,

¿nos llevas a casa de una anciana después de clase?

(TAJANTE) No. ¡Espera!

Por favor.

Cat está muy triste porque ayer una actriz falleció y...

¿Falleció justo anoche? Sí.

Entonces sí, os llevaré a su casa.

(Risas)

¿Por qué has cambiado de opinión? Porque hace menos de 24 horas.

Es decir, su espíritu sigue allí

y podré respirar los efluvios de su alma.

(Risas)

¡Igual podemos ir en autobús! ¡Nooo!

No, yo os llevo. Podemos ir cuando se ponga el sol.

¿Por qué no después de clase? ¡No conduzco de día!

(Risas)

Oye, Trina.

-¡Hola, guapo! ¿Me buscas a "moi"?

-Sí.

¿Has ido diciendo que te he pedido salir?

-No, le he dicho a todo el mundo que me has pedido salir.

(RÍE) -¿Por qué vas diciendo eso?

-Porque si la gente cree que te intereso

seguro que tendré más pretendientes

y muy pronto los chicos se pegarán por mí.

-Vale, tú estás pirada.

(Risas)

(GRITA) -¡Oooh, sí!

(BALBUCEA) -No.

(Risas)

(RESOPLA) ¡Me has mordido el labio!

-Quería morderte lo dos.

(Risas)

VICTORIOUS

"En el coche con Cat y Jade hacia la casa de una señora

que ya no está viva.

Estado: de pasajera".

A ver, Cat,

¿tu hermano cambió el cinturón por una cuerda por algo?

(Risas)

Es que le encantan las cuerdas.

(Risas)

¿Qué es eso a todo esto? Es nuestro proyecto de ciencias.

Es un robot propulsado por hámsters.

Verás, el señor hámster corre en esta rueda,

y eso genera electricidad electromagnética

que fluye por este transformador e impulsa al robot.

(Risas)

¿A que mola? No sé.

Solo he oído hámster y ciencia. Tori me mata de aburrimiento.

(Risas)

¿Quieres una magdalena? Vale.

¿Has traído magdalenas? No, estaba debajo del asiento.

(TIENE ARCADAS)

(Claxon)

Ya no soy tan aburrida, ¿eh? (ENFADADA) Vale, Vega, voy a parar.

Tías, no pienso quedarme aquí sentada oyéndoos pelear

durante dos horas. Es ella la que...

¿Dos horas?

¿No íbamos a casa de una actriz muerta a encender una vela?

¡Sí, su casa está en San Diego!

(Frenazo)

(Risas)

¿San Diego?

¡Tenemos que terminar el proyecto antes de mañana!

Pero... No pienso conducir esta cafetera

hasta San Diego y volver.

(Risas)

(GIMOTEA)

Lleva a San Diego a la niña.

(GIMOTEA) Vale.

(Risas)

¡Un, dos, tres y cuatro!

¡Cinco, seis, siete y ocho!

¡Un, dos, tres y cuatro!

¡Cinco, seis, siete y ocho!

¡Un, dos!

(Risas)

Vale.

La mayoría todo estupendo.

Trina,

sigue intentándolo.

(Risas)

(Bullicio)

-Beck... -¿Qué pasa, Trina?

-¿Para qué has venido? -Por ti.

-¿Por mí? No...

Lo he...

(GIME NERVIOSA) -Desde que me besaste esta mañana

me ha afectado.

(Risas)

-Había desayunado un burrito. ¿Sería la cebolla?

(Risas)

-Me gustas. (SORPRENDIDA) -¿Qué?

(Risas)

-¿Puedo ir a tu casa esta noche? -¡Sí!

¡Madre mía! ¡Sí, por favor!

(GIME) ¿Quieres que te haga algo de cenar?

(RÍE) -Sí, ¿puedes hacerme pollo?

-Sí. Sí, claro, te haré pollo...

(Risas)

¡Vamos! ¡Venga, hámster!

¡Corre! ¡Produce electricidad, bichejo peludo!

(Risas)

¿Por qué no corre más?

Porque has comprado un hámster gordo.

Me recordaba a Papá Noel.

(Risas)

(MOLESTA) Por Dios, ¿cuánto falta hasta San Diego?

Ah, voy a mirar mi Perapod.

Mmm...

Según este mapa, deberían faltar unos...

Unos 100 km.

¡Oh, ya estamos a mitad de camino!

¡Eh, el hámster está corriendo más!

¡Sí, vamos, Noel gordo!

(Risas)

No entiendo por qué no llega corriente al...

¡Ay, mi madre! ¡Mira, mira! ¡Oooh!

(GRITA) ¡Bien, hemos producido electricidad!

¡Venga, robot! ¡Bien!

(AMBAS GRITAN)

(Trueno)

Eh, chicas,

no es por ser aguafiestas, pero se os va a aguar la fiesta.

(Risas)

Oh, oh.

Sí, está lloviendo.

¡Aaah!

(Risas)

Cat, creo que he traído un paraguas, ¿lo ves por ahí detrás?

No, la verdad.

(Risas)

(Trueno)

(Pitidos)

(GIME)

(RESOPLA)

-Hola, cielo. -¡Estoy furiosa!

-Pues mejor llama a tu madre.

(Risas)

-¡Metí ese pollo de las narices en el horno hace tres horas

y todavía no se ha hecho!

(Risas)

-A ver, mmm...

(DUDA) Un par de cosas.

(Risas)

(DESPACIO) No has encendido el horno.

(Risas)

-Esto es un pavo. (TRINA SE LAMENTA)

-Y sí, está congelado.

(Risas)

-¿Y qué le doy de cenar a Beck?

-¿Le gustan los polos de pavo? -¡Papá!

-Voy a correr en la cinta. -¡Nooo, ayúdame a cocinar el pavo!

-Lo siento, no te oigo con la música, aunque todavía no haya empezado.

(Risas)

(SE LAMENTA)

(Música de intriga)

(Risas)

(GIME DE ESFUERZO)

(Risas)

(GIME DE ESFUERZO) ¡Venga!

¡Métete ahí!

¡Vamos, sé bueno! ¡Métete en el microondas!

(Trueno)

(GIME)

¡Tenemos que parar!

¡No puedo parar en plena autopista! ¡Está prohibido!

¡Me estoy mojando!

(Risas)

¿Cómo se sube la capota?

¿Dónde está el botón para poner la capota?

¡Está ahí, debajo de la radio! (GIME)

(Botón)

(Botón)

¡No funciona! Ya, está estropeada.

(Risas)

(SOLLOZA) ¿Cuánto falta para una salida?

15 km.

(LAS TRES) ¡Nooo!

¿Qué vamos a hacer?

(GIMOTEA)

Así mejor.

(LAS TRES) ¡Oooh! ¡Por Dios!

(GIMOTEA) Esto no es posible.

"Conducir con la capota bajada en plena lluvia no mola.

Estado: chorreando".

(Frenazo)

(Apaga el motor)

Al menos ha parado de llover. De momento.

Bueno, tenemos que ponerle la capota al coche por si vuelve a llover.

Sí, para no acabar hecha un asco.

Venga, chicas, vamos a intentar ponerla.

(CON ESFUERZO) Vamos allá. Está estropeada.

Ya lo sabemos. ¿Tu hermano lleva herramientas?

En el maletero. Abre el maletero.

(AMBAS GRITAN)

¡Por Dios!

¿Qué es esto?

Tranquilas, no son pies de verdad.

¿Por qué lleva una bolsa con pies de pega en el maletero?

No os voy a mentir. Mi hermano es muy raro.

(Risas)

Vamos a ver si ponemos la capota.

(GIME)

(Risas)

¡Ayudadme!

(GIME)

Vale, ya está suelta.

Ahora vamos a echarla.

(Risas)

(RÍE) ¿Qué?

Nuestro coche hace toples.

(RÍE TÍMIDA) Mira, volvamos a Los Ángeles.

Sí. ¡Nooo!

Prometisteis ir a la casa de Mona para encender una vela en su puerta.

¡Pero, Cat! Por favor.

Tía, comprende que ya es tarde y tenemos que volver

para terminar nuestro trabajo... Tori.

Tori. ¿Qué?

¡Aaah!

(Risas)

¿Por qué no me llevas a tu casa?

(Risas)

Mmm...

No.

No, llevamos a nuestra amiga a San Diego.

¿Cuándo vais a San Diego?

(Risas)

Pues...

(LAS TRES) ¡Yaaa! (GIMEN ASUSTADAS)

¡Corre!

(Pitido)

(GIME)

(Risas)

(Timbre)

(NERVIOSA) Oh, es Beck.

(Risas)

(DUDA) André, Tori no está. No vengo a ver a Tori.

Pues yo tengo una cita con... Beck.

Ya lo sé. Sé lo que está pasando.

(Risas)

No entiendo. ¿Es que tengo algo de malo?

No tienes nada de malo. ¿Por qué Beck?

¿Tan fantástico es? ¿Beck es mejor que yo?

(SORPRENDIDA) No sé qué quieres decir, yo...

¿No soy guapo?

¿Acaso no tengo una personalidad alucinante?

(Risas)

Sí, claro, pero... ¡Dame una oportunidad!

¡Dámela para mostrarte los encantos de André!

(CANTA) "Déjame amarte.

Déjame amarte como un campeón, cariño".

¡Eh! -¡Oooh!

-¿Qué pasa aquí? -¡Beck!

Lo que pasa es que ya te ibas.

He quedado con Trina. Cenaremos pollo.

-A lo mejor ahora es pavo.

¡Lo que más me gusta!

(Risas)

Eh, a Trina le gusto yo.

A lo mejor yo le hago cambiar de opinión.

Tío, vete.

No me digas lo que tengo que hacer, so canadiense.

¡Oooh! (TRINA BALBUCEA) A ver, chicos,

esto no es muy agradable. -Siempre supe

que eras anticanadiense. ¿Y qué vas a hacer?

¡Buh! ¿Vas a pegarme con un bate de béisbol?

(Risas)

"Por fin en casa de Mona Patterson. Estoy deseando irme.

Oh, Cat... Estado: calada".

Estoy empapada. Como todas.

¿No oyes el ruido de los pies?

(Agua)

(Risas)

Hala, Cat, la puerta de la casa de Mona Patterson.

Sí, y no hay flores ni tarjetas ni nada, ¿veis?

A nadie le importa que haya muerto.

Sí, es muy triste. Ahora enciende la vela y vámonos.

(Risas)

Vale.

(Ladridos)

Creía que te hacía ilusión venir y respirar los efluvios de Mona.

Me cuesta disfrutar con los pantalones mojados.

(Risas)

Tendría que decir unas palabras sobre ella.

Date prisa.

(Risas)

(SOLLOZA) Mona Patterson,

(SOLLOZA) siento mucho que hayas muerto.

(SOLLOZA) Me gustaba mucho verte en "Me casé con mi madre" y...

(Murmullos de expectación)

Y... Ve a terminar por ella.

Yo no... (BALBUCEA CON SORNA)

(Risas)

(SUSPIRA)

Y...

Mona,

tu recuerdo vivirá para siempre en tu trabajo televisivo,

donde nos mostraste lo divertido

y lo raro que es casarte

con tu propia madre.

(Risas)

Amén, vámonos. Venga.

¿No creéis que deberíamos esperar un minuto más?

-¿Quién anda ahí? (TORI Y CAT GRITAN)

(Risas)

-¡Vete, fantasma de Mona Patterson!

¡Ve hacia la luz!

Cat, para mí que no está muerta.

(Risas)

¡Esa mano!

(Risas)

¿Por qué creías que había muerto? Lo leí en Internet.

Ponía: "Mona Patterson se une a los muertos".

-Es una serie nueva, so mema.

Me han dado un papel en una serie que se titula "Los muertos".

Hago de mujer de David Schwimmer.

(Risas)

-Pues encantada de conocerla, soy Cat.

-Bien,

tengo algo bueno para los gatos.

-¡Oooh! (RÍE)

(LAS TRES GRITAN) Oiga, espere un momento.

(Risas)

Esta chica nos ha hecho conducir dos horas bajo la lluvia

en un descapotable toples porque la adora y a su trabajo.

¿Tanto le costaría ser un poquito amable y tal vez...?

(GRITAN)

¿Pero no ve que ya estamos mojadas?

¡Fuera de mi propiedad!

(Risas)

-¿Quieres decirle a este lerdo que te gusto yo?

-Pues... ¿Lerdo yo?

Trina ha hecho el pollo para mí.

¿Es que no la has oído? ¡Ha hecho pavo!

¿Por qué saldrías con un canadiense que no distingue las aves?

Tengo una idea.

¿Y si, los tres juntos, nos comemos el pavo?

-No, o conmigo o con él. O igual te cojo yo a ti

y te echo por esa puerta. Me encantaría verte intentarlo.

-Chicos, yo no... ¿Trina?

Trina, te traigo estas...

(HUELE)

¿Hay un pavo en el microondas?

(Risas)

¿Para quién son las flores? Más vale que para Beck.

Son para Trina.

¿Qué?

Oí decir que Beck te había pedido salir

y se me ocurrió que yo... ¡Cuidado, Saphiro!

¡Aaah!

¡Trina me quiere a mí, idiotas!

(GIMEN FORCEJEANDO)

-¡Chicos, no os peleéis por mí!

¡Chicos, parad ya!

¡Ven aquí! ¡Aaah!

¡André, nooo! -¡Ay!

-¡No mires, es asqueroso! -¡Aaah!

(GRUÑE) ¡Papá, ven deprisa,

que se están matando!

(LOS TRES RÍEN)

(Risas)

-Y después André empezó a pegar a Robbie con una tetera.

(Risas)

-¿Qué pasa aquí? Estamos haciendo títeres.

(M.) Yo soy el rey. (M.) Y yo la reina.

(M.) Y yo soy el gatito.

(MAULLA)

(Risas)

Pero si estaban... Los vi ahí detrás... (GRUÑE)

-Prométeme que cuando vayas a la universidad será en un sitio

muy lejano.

(Risas)

(M.) Trina, has probado tu propia medicina.

(Risas)

(M.) Sobre decir mentiras. (MAULLA)

(LOS TRES RÍEN EUFÓRICOS)

"De vuelta en casa con Cat. El hámster gordo ya corre, ¡bien!

Estado: aliviada".

¡Vamos, hámster! Corre más rápido, Papa Noel.

Muy bien, bonito. ¡Bien! (RÍE)

-¿Cómo se llamaba la actriz a cuya casa habéis ido esta noche?

Mona Patterson. ¿Por qué?

-Sale en las noticias. Canal 6.

(TV) "Cuando los bomberos llegaron a lugar de los hechos

la casa de la señora Patterson ya estaba envuelta en llamas

y no pudieron rescatarla".

-Mi vela. No tiene por qué haber sido eso.

Puede ser por muchas causas.

(TV) "¿La causa del incendio?

Esta vela con aroma a bollito de canela".

(AMBAS) ¡Oooh!

(TV) "La señora Patterson descansa incómodamente en el hospital.

En cuanto a quién dejó la vela consumiéndose en la puerta,

la única pista la ha facilitado la propia señora Patterson,

quien, aturdida por la inhalación de humo,

murmuraba algo sobre un gato.

Al parecer, con el pelaje rojo".

(CAT GIMOTEA)

Tori...

¡Chist!

(Risas)