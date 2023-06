La canción de la semana de cumpleaños

Subtitulado por Teletexto-iRTVE.

No.

No.

(CON ASCO) No.

¡Hey! ¡No!

-Hola, Tori. -Buenas.

Hola, ¿qué tal?

-¿Qué haces?

Gracias.

(REX) ¡Eh! ¿Es que tienes la lengua dormida?

-Muy bien. Tiempo muerto, amigo.

-No, tiempo muerto. No me metas en la mochila.

En serio, Rob, yo así no juego.

Hola, ¿qué pasa? -Vamos a por un café con hielo.

¿No te ponía a cien la cafeína?

-A veces está bien.

¡Oh! Un casco masajeador. Un estiloso casco

que te masajea la cabeza.

Qué divertido, ¿no? -Puede ser.

-Supongo. Sí, claro.

¡No! Es horrendo. -Odio los cascos.

-Es terrible. Es una birria.

¿Por qué está tan...? Por la semana-cumple de Trina.

-¿Su... semana-cumple? -Dirás, su cumpleaños.

No conocéis a mi hermana.

Cree que un día no basta, así que dura una semana.

Y si no le hago un regalo alucinante se pasará seis meses quejándose.

Vale, vale, tranqui. Te ayudaremos a solucionarlo.

-Claro. -Faltaría más. A ver.

-El regalo perfecto para trina.

Algo sorprendente.

(REX) Cómprale un casco masajeador.

¡Ay¡ ¡Mis costillas!

VICTORIUS

Sugerencias de regalos

de semana-cumple para Trina.

Vale, André, ¿empiezas tú?

Eh... Queso.

Queso no.

¿Robbie? -Loción.

O... varias lociones.

Qué asco, ¿Cat?

-Pues en mi cumpleaños creí que me comprarían una moto,

pero llegué a casa y mi hermana estaba cortándose el pelo,

mi madre empezó a gritar.... Jade.

Dime. ¿Qué le regalo?

Talento.

-¡Oh! ¡Qué guapa es Jade!

Tres, dos, uno...

¿Tenéis alguna buena idea de regalo para Trina?

Me provocáis sarpullido.

(REX) ¿Sarpullidos? ¿De qué tipo?

-¡Ah! Es otra vez mi abuela.

-¿Qué quiere esa bruja? -¡Chis!

Hola, abuela.

¿Otro problema con el ordenador?

No, abuela...

No iba en tono sarcástico. Abuela, ¿qué...?

Oye, no me cuelgues.

¿Qué le pasa a tu abuela?

-Nada, que se ha comprado un ordenador y no sabe manejarlo.

Y me llama cada cuatro minutos para asistencia técnica.

¡Qué simpática! -¡Ah, simpática!

Anoche pasé tres horas en su casa y hoy tengo que volver.

¿Me acompañáis alguno?

-Claro. Me encantan los ancianos.

Y cuando les tiembla la mano al servir el zumo.

¿Sabéis lo que me recuerda eso?

-¿Qué? ¡Nada!

¿Qué le regalo a Trina por su semana-cumple?

-¿Qué tal un muñeco con mi cara?

Mi padre es poli. -Ya me voy.

-A ver.

Antes de que entres, debo advertirte...

-¿De?

-Mi abuela puede ser muy... Criticona.

-Tranquilo, yo me tomo bien las críticas.

-Sí, claro. -¿Qué has querido decir con eso?

-Que no te tomas muy bien las críticas.

-¿Por qué no me pegas una patada?

-Bueno, vale. Lo siento, lo retiro.

-Vale.

Llama al timbre.

(ABUELA) ¡Tengo un arma!

-Abuela, soy Robbie.

-Hola, Robbie. -Hola, abuela.

Esta es mi amiga Cat.

-Encantada, señora Shapiro. -Igualmente, cielo.

Qué guapa eres. Pasad, pasad.

¿Es tu novia?

-No. -Bien. Es poca cosa.

Madre mía, por fin he encontrado un regalo guay para Trina.

¡Yuhu! ¿Estado de ánimo? Aliviada.

¿Estás preparado?

No sé. No veo nada.

¡Mira!

¿Zapatos? ¡Botas!

¡Unas botas Fazzini!

¡Au!

Trina se muere por unas. Me he recorrido once tiendas para...

¡Hola!

Hola. ¿Qué pasa, Trina?

A ver, ¿qué tiene dos pulgares

y ya está pasando una semana-cumple guay?

Esta chica.

Mírame.

¡Botas Fazzini!

Me las he comprado en Simon's de rebajas.

(DECEPCIONADA) ¡Oh!

No sufras. Te las prestaré.

Cuando me muera. (RÍE)

¡Mamá! ¡Tengo unas botas Fazzini!

(GRITA) ¡Mamá! ¡Mamá!

Tendrás que pensar en otro regalo.

(FASTIDIADA) ¡Ya lo sé!

Conozco un quesero...

Que no voy a regalarle queso.

Es mejor que me rinda. No encontraré nada bueno.

Aunque Trina me odie los próximos seis meses.

Vaya coscorrón que me has dado.

Ayúdame.

Está bien.

Eh... ¿Y una canción?

¿Una canción? ¿Como regalo?

Sí. La compones tú y la cantas tú misma.

Ya sabes, a lo grande.

No está mal.

¡Eh! ¡Yo no sé componer canciones!

Piensa. ¿Qué tiene dos pulgares y ayuda a una amiga a componer?

Este chaval.

-No.

No, no, no. Pincha...

En ese cuadradito de la esquina a la derecha para abrir la ventana.

-No quiero abrir una ventana, que ya hace bastante fresco.

-No me refería a eso.

-¡Maurice, sube la calefacción! -¡No!

-Abuela, una ventana es esa cajita...

-¿Por qué te has hecho eso en el pelo?

-¿Se refiere al color?

-¿Odias a tu madre?

-¡Adoro a mi madre!

-¿Cómo le mando esto por email a mi médico?

-¿Email? Esas son tus preferencias del sistemas.

¿Vas a mandarle al médico tus preferencia de sistema?

-Maurice, Robbie me está gritando.

-¡Tengo hambre!

-¡Sube la calefacción!

-¡Que no!

-¿Pero por qué me hace esto?

A ver qué tal esto.

Música instrumental.

Me encanta.

Pero ¿en serio crees que estará terminada para el cumple de Trina?

Tú tranquila. Traeré a una banda de música,

unas chicas de apoyo, luces... Va a ser la chis.

¿Y qué es la chis?

Creo que es una salchicha alemana.

Volvamos a la letra.

¡Oh! Yo no sé componer letras. Toca más con tu cacharro.

A ver, dime las cosas que más te gustan de Trina.

He dicho que me digas... Ya te he oído.

Venga, rebusca.

Vale, vale. Eh...

¿Que ella es la razón por la que entré en Hollywood Arts?

Eso es rebuscar. Rebusco bien.

Sí piensas en Trina, ¿qué es lo primero que se te ocurre?

Loca.

Loca. Pero la quiero.

¿Se lo has dicho últimamente? No.

¿Seguro que esto nos va a ayudar para la letra?

Vamos a ver.

Eres bueno.

André y yo estamos componiendo una canción chulísima.

Será el mejor regalo que le han hecho nunca a Trina.

¿Estado de ánimo? Emocionada.

¡Ya estoy en casa!

(PADRES) ¡Feliz semana-cumple!

-Ven aquí. Gracias, mamá.

¿Papá? -Para ti.

Pide un deseo. Vale.

(RÍEN)

¿Dónde está Tori? -Está ahí.

-Con una sorpresa especial para ti.

¡Uh! -Te va a encantar.

Te va a encantar.

Espera ahí.

¿Qué pasa aquí?

Tú tranquila.

(RÍE)

(RÍE)

(AMBAS RÍEN)

Feliz semana-cumple, Trina. ¡Gracias!

¿Dónde está mi regalo?

¿Es una broma? No. ¿Dónde está mi regalo?

Mamá, papá, ¿podéis llevaros fuera a todos?

-Si está lloviendo.

Toma un paraguas.

-Por aquí, chicos.

No rompáis nada. No te prometo nada.

La canción era tu regalo.

¿Cuánto te ha costado?

No ha costado dinero.

Entonces, no es un regalo.

¡Eres increíble!

Yo no soy la que no ha comprado a su hermana

un regalo de semana-cumple.

He compuesto una canción para ti.

La he ensayado con gente. La he interpretado para ti.

Ya. El último estribillo te ha quedado un poco pla...

(GRUÑE) ¡Eh!

No puedes pegarme en mi semana cumple.

-Qué reloj más bonito.

¿Tan superficial eres que no aprecias

un regalo hecho con el corazón?

Una canción no es un regalo. También lo es.

¿Puedo ponerme una canción? No.

¿Comerme una canción? No.

¿Presumir de una canción y dar envidia? No. Has fracasado.

Toma, lo siento mucho. Es lo único que te he comprado.

¿Qué es esto? Una memoria con la canción.

¿Cuántos Gigas? ¡Yo qué sé! ¿Ocho?

Qué pequeño.

Pero lo mejor de la obra tuvo lugar al final,

cuando el monstruo le saca los ojos a Priscila.

lo que me resultó graciosísimo.

¿Preguntas?

-Yo tengo dos.

Vale, no hay preguntas. He terminado.

-Gracias, Jade, por tu...

Inquietante redacción.

Eh... ¡Robbie! Te toca.

-Vale.

¡Hola a todos!

-¡Hola!

-Mi redacción va sobre...

¡El Vodevil!

Si miráis todos la... ¡Ay, madre!

-¡Oh! Tu abuela quiere chatear.

-¡Robbie, Robbie!

¿Me estás viendo ahora?

-Hola, abuela.

¿Es importante? Porque estoy en pleno...

-¿Cómo tengo que abrir internet?

(RÍEN)

-Abuela, ya estás en internet.

No podríamos video chateando si no estuvieras...

-Robbie, veo tu muñeco.

¿Es que sigues llevando a clase tu muñeco?

-¡Rex no es un muñeco!

-¡Maurice, Robbie todavía juega con su muñeco!

-¡Estoy en el baño!

-¿Haciendo qué?

Cisterna.

-Robbie...

¡Robbie, Robbie!

Sigo enfadada con Trina.

¿Lo estás leyendo, Trina? Espero que sí.

¿Estado de ánimo? Irritada.

¡Eh!

Vega.

Tori. ¿Qué?

Prueba este café y dime a qué sabe.

¿A avellana? No sé.

Estaba en la basura.

Hola, Tori.

Hola, amiga de Tori. Tampoco soy su amiga.

Escucha...

No pienso comprarte un regalo.

Ya lo has hecho.

El sombrero.

No te lo he comprado. Que sí.

Bueno, indirectamente.

Vendí la canción y usé el dinero para comprar el sombrero.

Pocas chicas se atreven con el sombrero,

pero mi cabeza tiene la forma perfecta para él.

Oye, ¿cómo que has vendido la canción que te regalé?

¿Conoces a mi amiga Molly? La de los muslos grandes.

Su tío es un pez gordo de Devilution Records.

Le puse la canción y no sabes lo que flipó con ella.

¿La canción que te canté por tu cumpleaños?

Sí. Me pagó 500 pavos por los derechos

y atención:

Quiere que la grabe de forma profesional.

¿Tú? ¿Vas a cantar?

Pues claro. Cree que podría ser un éxito.

He convertido tu horrible regalo en un sombre y una gran oportunidad.

Espera, pero...

Pero ¿sabe que era yo quien cantaba y no tú?

Pues mira, no salió en la conversación.

Trina, ¿cómo has podido hacer eso?

No puedes... Me voy pitando.

Oye, ¿vas a terminarte el café? No. Jade lo ha cogido de la...

Todo tuyo.

Eso es.

Bébete el café de la basura.

-Vamos.

-No. Dijiste que me llevabas a jugar al Bebegolf.

-Sólo estaremos media hora.

-Pero tu abuela me odia.

-No te odia.

-Oh, ¿porqué vuelves a traer a esa?

-Adiós. -¡Quédate!

¿Quién es ésta?

-Robbie, esta es Brenda.

La nieta de la prima de mi amiga Ronna.

Brenda, este es mi nieto, Robbie.

-Hola, encantado de conocerte.

¿Qué hace aquí?

-Para que no acabes con una de éstas.

-Yo ya me voy. -No, ni hablar.

-Robbie es muy inteligente.

Ha venido a arreglarme internet.

-Sí. ¿Y si me pongo a ello?

-¿A qué tanta prisa? Dedícate a conocer mejor a Brenda.

-Abuela...

-Mira, mira qué carita.

-Trina, ¿preparada? Súper preparada.

-Muy bien. Manos a la obra.

Eso, ¡a la obra!

-Primera pista.

-Playback.

(CANTA FATAL)

(PARAN LA MÚSICA)

Eh... Ya no oigo la música.

-Eh... Tu voz...

No suena como en la maqueta que me pusiste el otro día.

¡Oh! Es que...

Estaba probando otro tono.

-Vale, pero ¿por qué no cantas como en la maqueta?

Sí, señor. No hay problema.

-Genial.

Otra vez.

-Segunda toma.

(CANTA)

-Oye, ¿puedes hacer algo?

-Sí.

(SIN VOZ)

-Le has apagado el micro.

-Ajá.

Suena mejor. -Sí.

-Una chica no se tiñe el pelo de ese color,

a menos que tenga problemas psicológicos.

-El color de mi pelo no tiene relación

con mis problemas psicológicos. -Modera tu tono.

(DISCUTEN)

¿Cómo te dejó tu madre?

Ella es quien necesita un psiquiatra.

Por encima de mi cadáver se casará mi nieto...

(ROBBIE) ¡Oh, no!

¡Oh! ¡Malas noticias!

¡Oh, no!

-Eh. -¿Qué pasa, cariño?

-¡Han cortado internet!

-¿Eh? -¡Sí!

¡Mira! -¡Oh!

-Ya sabes, la crisis, la poca demanda.

¡Cortado el acceso a internet!

¿Ves? Lo pone ahí, en la pantalla.

-¡Oh! ¡Eso es una lástima!

-Es terrible. -Sí, es una tragedia.

Adiós, abuela.

-¡Eh! Espera, Robbie.

Te he hecho pollo.

-Dáselo a Brenda. -Adiós.

(CANTA FATAL)

-No, no.

No, no, no, no.

¿Qué pasa? Ahora sí que la sentía, ¿vosotros no?

-A ver, ¿qué pasa?

¡Oh! ¿Canto más alto?

-¡No!

La maqueta que me pusiste, ¿cómo es que ahora no cantas así?

Pues...

-¿Eras tú la que cantaba o no?

Soy genéticamente similar a esa cantante.

-Bueno, hasta aquí hemos llegado.

-Desenchufa, tío, nos vamos. Espere un segundo.

Déjeme arreglarlo.

-¿Cómo?

¿A quién llamas? Cállese.

(CANTA)

¿A que lo está bordando?

-Es fantástica.

¿Puedo tomarme un café? -No.

No está bueno.

-Bájalo.

¿Sí?

¿Qué? ¡Venga ya!

Te estás quedando conmigo.

¿Lo dices en serio?

Vale, vamos para allá.

Corta, corta.

-Estamos en plena grabación. -Corta, tío.

¿Qué ha pasado? ¿Hacemos un descanso?

-Era Jessie. Beyoncé se ha vuelto loca con la canción.

-¡Venga ya! -Quizá quiera grabarla.

¿Beyoncé? -Está con ella ahora.

-¡Toma ya!

¿Qué pasa ahí? ¿Le gusta nuestra canción?

-Mi canción. Los 500 pavos mejor invertidos.

¿Hola?

-Venga, tío, vamos a conocer a Beyoncé.

¿Puedo ir yo? (AMBOS) No.

¡Pero yo quiero conocerla!

¡Eh! No. ¿Las luces?

¡Chicos!

