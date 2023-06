Beck cae por Tori

Subtitulado por TVE.

Dinos dónde está la chica.

-Ya le he dicho que no lo sé.

-Vale.

Si no lo sabes, no lo sabes.

¿Lo sabes ahora? -Tío, quítame a tu colega de encima.

Más vale que le digas lo que quiere saber.

-Tienes tres segundos para hablar. -Que no...

Está en mi sótano.

(LLORA) Está en mi sótano.

-Aburrido.

(Risas)

¿Aburrido?

-Sí, demasiado predecible.

No ha habido, ¡ah!, sorpresas.

(Risas)

Los tortazos han molado.

(Risas)

-Un espectáculo es mucho más entretenido

cuando los personajes hacen cosas que el público no se espera.

-No entiendo qué quieres decir. -Nos has desconcentrado a todos.

¿A qué sí? (TODOS ASIENTEN)

-Vale, puede que me equivoque. Pasemos a otra cosa.

Vamos a hablar de nuestros sueños y esperanzas.

¡Tori! Sikowitz.

-¿Cuál es tu mayor ambición y/o sueño?

Probablemente ser una estrella del pop,

una cantante de mucho éxito.

¿Qué? -Bueno...

Igual puedes cantar en bodas,

para los que llevan audífono.

(Risas)

Jo, en mi vida me he divertido tanto en clase.

¿De verdad no crees que pueda ser cantante?

-No, bonita.

(Risas)

-¡Ja! ¿Veis?

Todos me estáis mirando

como embobados, ¿por qué?

Porque como profesor esperáis

que anime a mis alumnos,

no que escupa en sus sueños.

(Risas)

-¿No?

Ajá. -Es lo que intentaba explicaros.

Cuando los personajes hacen algo inesperado,

el público presta atención.

(Risas)

Oh, estoy algo confusa.

(Timbre escolar)

-Bueno, a comer, ¡largo!

(Risas)

-Eh, Jade, qué bolso más chulo. Gracias.

De piel de marioneta.

-Qué tía más...

-Tori, espera un segundo.

No, tengo miedo.

-Tú escucha.

¿Te gustaría hacer algo

emocionante?

(Risas)

¿Puedes dar más detalles?

-Mi amiga Jenny es directora de «casting».

Está trabajando en una peli nueva. ¿Peli?

-Necesitan una adolescente sin complejos

para que haga de amiga de la protagonista.

¿Te gustaría hacer una prueba?

Caray, o sea, nunca he hecho una prueba para una peli de verdad.

-Ni yo he dado nunca una voltereta hacia atrás,

pero mira esto.

(Risas)

¿Estás bien? -No.

No, la verdad.

(Risas)

# Here I am once again,

# feeling lost, but now and then

# I breathe it in to let it go.

# And you don't know # where you are now. #

VICTORIOUS

# If only somebody could hear.

# When you figure out how,

# you're lost in the moment.

# You disappear.

# You don't have to be afraid # to put your dream in action.

# You're never gonna fail. # You'll be the main atraction.

# Not a fantasy.

# Just remember me,

# when it turns out right.

# Cause you know that if you live # in your imagination,

# tomorrow you'll be # everybody's fascination.

# In my victory.

# Just remember me # when I make it shine. #

-Hola.

Mirad el nuevo traje que me he hecho.

¿Adivináis quién soy?

-No.

Eres una pastelita.

(Risas)

-Una pastorcita.

A ver, ¿os cuento lo encantada que estoy con mi clase de diseño?

(AMBOS DUDAN) Eh...

-Mi profe dice que tengo un don para dar con las medidas de la gente.

-Eh, chavalines. No vengo con él.

(Risas)

-Eh, Robbie, ¿te digo qué talla de pantalones usas?

-Ya lo sé, una 34.

¿34? -Ajá.

-Esa talla es de pantalones de chica.

Rex, me prometiste que los vaqueros eran de chico.

(RÍE) -Te la he colado.

Hola.

¿Me echáis un vistazo a la foto y al currículum?

Claro, ¿para qué?

-Sikowitz me ha conseguido una prueba para una peli.

-Qué guay, Tori. ¿Y a mí qué?

Parece que tengas doce años.

Es la última foto que me disparó un fotógrafo profesional.

-A mi hermano le disparó un payaso.

(Risas)

¿Por qué? -Porque no paraba de pincharlo

y de decirle: «¿Qué vas a hacer, payaso?».

(Risas)

-Pasó en un autobús.

Cat, colorea el tigre.

-¡Ay, ceras!

Vale, ahora tengo que encontrar un fotógrafo profesional.

-¿Alguien necesita un fotógrafo profesional?

Sí, ¿conoces a alguno? -No.

(Risas)

-Sí, ya no parezco tan rarito, ¿a que no?

-¿Qué dices, vaqueros de chica?

Oye, tienes que currarte el currículum.

¿Qué le pasa? -Aquí solo tienes una obra.

Es que solo he hecho esa. -¿Y?

Tú di que has hecho más.

¿Mentir? Sí.

-Tampoco es mentir.

-Es exagerar.

-¿He comentado que el payaso era mi primo Jesse?

Deja el tigre bonito.

(Risas)

Volviendo a mi currículum.

Tienes que poner más cosas en otros méritos.

Sí, has puesto montar en bici, ¿quién no sabe eso?

-A ver si adivinas. -¿No sabes guardar un secreto?

(Risas)

¿Y qué otros méritos puedo añadir?

Gimnasia. -Artes marciales.

-Paracaidismo. Apartarse el pelo en plan sexi.

Yo no me aparto el pelo en plan sexi.

¿Ah, no? ¿Te suena esto?

(IMITA A TORI) Hola, chicos, me llamo Tori Vega.

Si me compras regaliz, te doy un beso.

(Risas)

Yo no hablo así.

En serio, ¿hablo de esa manera?

(TODOS LO NIEGAN IMITÁNDOLA)

(TODOS) No, qué va, para nada, por favor, en absoluto.

ESTOY A PUNTO DE HACER UNA PRUEBA PARA UNA PELÍCULA DE VERDAD. ¡AH!

ESTADO: ATERRADA

Ve y hazlo. -No.

Dile que lo quieres antes de perderlo.

-Pero me da miedo decírselo.

Mira, hace muchísimo tiempo que no te veo feliz.

Pero desde que Keith y tú...

-¿Cómo va tu prueba?

(Risas)

Estoy haciéndola. -Qué emocionante.

-Perdón, ¿quién es...? Eh...

Es mi amiga Cat.

-¿Has traído a un superhéroe?

-¿A que su brazo izquierdo mide 86 centímetros?

-Creo que sí.

Vete, Cat.

-Fium.

(Risas)

Lo siento mucho, eh...

¿Por dónde iba? -No necesito ver más.

Oh, ¿en serio?

-Eres una actriz fantástica.

¿De verdad?

¿Entonces tengo el papel?

-No. Oh.

-Pero solo porque te pareces a la estrella.

-Eso es lo que creo yo.

Ah, vale.

Es... Lo entiendo.

-Pero... ¿Pero?

Pero ¿qué? Lo siento, se me ve muy ansiosa.

No, pero ¿qué? -¿Te gustaría ser doble de acción?

-Eso estaba pensando yo.

¿Ser doble de acción?

(CAT RÍE)

-Mira, he hecho mi tigre morado.

(Risas)

-Esto no existe en la naturaleza.

(CAR RÍE A CARCAJADAS)

Y dije que sí.

-¿En serio?

No tenía ni idea de que fueras doble de acción.

Claro que no, ¿qué voy a ser doble de acción?

-¿Por qué has aceptado el trabajo? ¿Será porque soy idiota?

Ya os decía yo que era idiota, pero no me hacíais caso.

A ver, espera, ¿por qué te ofrecieron un trabajo de doble?

Por mi currículum, en otros méritos puse gimnasia y karate

y pensaron que podía hacer acrobacias.

¿Ves? En el currículum no se miente.

(Risas)

Qué cara has puesto, bonita.

¿Puedes llamar a la directora de «casting» y sacarme de esta?

-Yo que tú no haría eso. ¿Por qué?

¿Y que te pongan en la lista negra de Hollywood?

¿Qué lista negra?

En esta ciudad se conoce todo el mundo.

-Si haces enfadar a alguien,

se corre la voz.

(Risas)

-Y ya no te contrata nadie.

Estupendo, ¿y qué elijo?

¿La lista negra o romperme la crisma como doble?

Yo creo... que las dos cosas.

Mirad...

-Los dobles rara vez resultan heridos.

Ya, pero... Dijiste que lo harías.

-Te comprometiste.

Y comprometerse a algo es como...

Pongamos este coco como ejemplo.

Marrón, redondo, recubierto de pelo corto

y fibroso que...

¿De qué estábamos hablando?

(Risas)

-Oye, ¿qué escena tienes que doblar?

Caerme de una silla.

¿Caerte de una silla?

¿Esa es la gran escena de acción? (SIKOWITZ RÍE)

Mira que eres bobita.

Es que podría ser peligroso. No soy doble de acción profesional.

No sé caerme de una silla y que parezca real. ¿Y si...?

A mí me ha molado.

(Risas)

AHORA TENGO UNA HUELLA DE BOTA EN EL RIÑÓN DERECHO.

GRACIAS, JADE. ESTADO: DOLORIDA

-Yo creo que el último fue el mejor.

-Sí, fue una pasada. -Es verdad.

-Claro. -Ah, aquí estás... eh...

Tori. -Tori, eso.

Perdón, le he escupido.

-No pasa nada. Patrice, esta es tu doble.

Hola, voy a caerme de tu silla. -Te lo agradezco.

-A ver, ¿esta es nuestra chica?

-Sí, Tori, nuestro coordinador de dobles, Jim.

-Encantado. Es una escena muy fácil.

Ya, muy fácil.

-Esta es tu silla. ¿Mi silla es esa?

-En la que te sientas.

Me siento en ella.

-Y cuando el director diga «acción», tú te caes de la silla.

Me caigo de la silla. -Y atraviesas la barandilla,

caes doce metros y aterrizas ahí. (SILBA COMO UNA BOMBA CAYENDO)

Atra...

Y caigo...

Y aterrizo... ¡Ah!

¿Tengo que caer hasta ahí abajo?

-A una colchoneta. Ah...

-Y no caigas fuera como la última doble.

-Calla ya, tío.

¿La última doble cayó fuera de la colchoneta?

-Pero por pocos centímetros.

-¡Eh! Esta vez poned la colchoneta en su sitio, ¿estamos?

-¡Y limpiad esa sangre del suelo!

Ah...

(Risas)

No, no lo entiende.

Me dijeron que solo tenía que caerme de una silla.

-De la silla, a través de la barandilla y volar doce metros.

(Risas)

-Cariño, estoy en pleno rodaje.

Vale, vale, nos vemos en urgencias.

Eh... eh... ¡Eh!

¡Atención! Eh...

Era mi mujer la que llamaba.

Ha llevado a mi hijo al zoo

y por lo visto lo han mordido unos monos salvajes.

Tengo que ir al hospital, así que hemos terminado por hoy.

-Muy bien, chicos, rodaremos la escena otro día.

Adiós, ¡gracias, monos!

(CONTENTA) ¡Ah!

-Tenemos nombre.

MADRE MÍA, ME HAN SALVADO UNOS MONOS MALOS

QUE NI SIQUIERA CONOZCO. GRACIAS, MONOS.

ESTADO: ALIVIADA

-Espera, ¿a quién mordieron los monos?

Al hijo del director.

-¿Les hizo burla a los monos?

(Risas)

Creo que no deberías rodar la escena.

Tengo que hacerlo,

si no, me pondrán en la lista negra de Hollywood.

Y no quiero estar en esa lista.

-Pues hazlo. ¿Y si acabo en el hospital?

(LA IMITA) A lo mejor conoces a un médico joven y guapo,

os casáis y compartís un batido.

Yo no hablo como una estrella de cine de los años 40.

Oh.

-Madre mía, me encanta tu vestido.

Gracias, es el que llevo en la película.

Cuando muero.

Eh, Cat, ¿a qué viene ese disfraz de vagabunda?

-Soy Sikowitz.

Una gran caracterización.

A lo mejor puedes vestirme para mi entierro.

-Lo haría encantada.

(Risas)

Venga, que no vamos a enterrar a nadie.

-Jo...

Iremos todos al plató, te tranquilizaremos

y veremos cómo aterrizas sana y salva en esa colchoneta.

Si no caes fuera. (RÍE)

No vas a caer fuera.

(Risas)

(Risas)

(Risas)

-¡No, no, no!

ESTOY A PUNTO DE SALTAR DE UNA SILLA Y CAER DOCE METROS.

TE ECHARÉ DE MENOS, VIDA.

ESTADO: ABATIDA

-Jamás me habían tratado con tan poco respeto.

-¿Quieres tranquilizarte?

-¡No! Es indignante.

No necesitas pase de visitante.

-Robbie y tú tenéis pases de visitante.

Hasta la bruja malvada tiene pase.

Toma.

-¡Ah!

¡No!

¡No! Que no, ¡quita!

(Risas)

-Hola, estás estupenda.

Vale.

(Risas)

-Despejad el plató, por favor.

-Hola. Bien, Cat se ha hecho otro disfraz.

-Soy Cat, espía internacional.

¡Pium, pium, pium!

No es de verdad.

(Risas)

-¿Cuándo hace Tori su caída?

-Vamos a rodar.

Oh, ahí está.

(Risas)

-A trabajar.

-Todos en posición.

-Vamos, por favor, todos colocados.

-La primera.

(Risas)

(Móvil)

Hola, Tori. Me da igual cómo lo hagas.

Sácame de aquí. Tranquila.

Aterrizarás en un colchón grande y cómodo.

-Apagad los móviles, por favor. Me han regañado, te dejo.

No, no, no cuelgues, no.

Oh, colgó.

(Timbre del inicio del rodaje)

-Motor. -Cámara.

-Escena 21 A, toma uno.

(Risas)

-¿Lista, Tori?

¿Sí?

-¿De acuerdo?

Y... ¡acción!

Y ahora lees la nota.

Derramas el café y te caes.

(Risas)

-Corten.

Tori, ¿qué ha pasado?

Me he caído hacia el otro lado. Creo que ha quedado muy bien.

-No, hija, no, tienes que caerte hacia aquí.

Por la barandilla.

Ya.

Vale.

-Repetimos.

(Timbre de inicio de rodaje)

-Motor. -Cámara.

-Escena 21 A, toma dos.

-Y... ¡acción!

(Mensaje al móvil)

¡Un segundo!

-¡Eh! ¿Qué pasa ahí arriba?

Es que... me ha llegado un mensaje.

Tengo que hacer pis.

-¿Te ha llegado un mensaje para que hagas pis?

Es una nueva «app», es el «Memory Pis».

(Risas)

Ahora vuelvo.

-¿«Memory Pis»? -Descárgatela.

Sí, te irá bien.

(Risas)

¿Dónde...? -Tori.

Es por ahí.

¡Beck! ¡Beck!

¡Beck! (BECK, VOZ DE MUJER) -Dime.

(Risas)

¿Beck? -No soy Beck, soy tú.

Espera, pero ¿cómo has...?

¿De dónde has sacado el vestido? -Me lo ha hecho Cat.

(Risas)

-¿Estás sudando? Es que...

Me está entrando un ataque de ansiedad.

No quiero rodar la escena, tengo miedo.

-Tranquila, déjame a mí.

Espera, ¿qué vas a...?

(CHISTA) Tú, espera.

(Risas)

Caray.

¿Yo estoy tan mona cuando corro?

(Risas)

-He buscado en la «App Store».

-El «Memory Pis» no está, solo encuentro el «Pipí Plus».

Yo tengo el «Meatrón».

(Risas)

-Ya está aquí. Allá va Tori.

-Sí, qué mona está cuando corre.

(RÍE) -Sí.

Sí que lo está. (RÍE)

(Risas)

-Venga, seguimos.

-Tori, ¿preparada?

(VOZ DE MUJER) -¡Lista!

(Risas)

-Motor. -Cámara.

(Timbre de inicio de rodaje)

-Escena 21 A, toma tres.

-¡Acción!

Coge el café.

Lee la nota.

Derrama el café y ¡cáete!

-¡Ah!

(Aplausos y vítores)

-¡Y corten! -¡Perfecto!

(VOZ DE MUJER) -Gracias a todos. Ahora vuelvo.

-Qué rallada.

¡Guau! ¿Os ha gustado mi escena? A mí sí.

Qué guay. -¿Lo ves? ¿A que no era para tanto?

Qué va, es divertido. -¿Hacemos otra toma?

Ni de coña.

(Risas)

-Muy bien, chicos.

BUF, HE HECHO MI ESCENA... MÁS O MENOS.

BUENO, OH, CÁLLATE.

ESTADO: CULPABLE

Porfa...

-¿Por qué?

Porque estoy enfadada conmigo misma por miedica.

Soy una cagueta.

-El mundo necesita caguetas.

Sin caguetas, ¿quién llevaría cuello alto?

Tengo que hacer esa caída. -Oye, ¿por qué no...?

Llama a la directora de «casting» y que nos deje ir al plató, porfa.

-Está bien. ¡Bien! Gracias.

Oye, ¿por qué estás boca abajo?

-¿Por qué estás tu boca arriba?

(Risas)

-Tú puedes, Tori.

(TODOS) ¡Venga, campeona!

La caída es larga.

Bueno...

¡Allá voy!

¡Allá voy!

¡Allá voy! ¡No puedo!

-¡No seas cagueta!

(Risas)

Vale, vale, voy a contar hasta tres.

No, no, voy a contar hasta diez.

Voy a contar hasta diez y... ¡Ah!

(TODOS) ¡Sí!

-¡Muy bien!

(LA IMITA) No hay de qué, guapa.

¡Yo no hablo así!