Aquabailes

Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

Hum...

-Hola.

Chis. Ahora no. Mira.

-Ay, mi madre...

André lleva ahí morreándose con su nueva novia

como diez minutos.

Oye, después de clase podríamos... -Me parece genial.

-Ah... (RÍE)

¿Es que André intenta tragarse a esa chica?

-No, sólo se están besando.

Hasta luego. -Vale.

Que viene, que viene, no le digas que le estábamos mirando, ¿vale?

¿Qué pasa? Nada.

Aquí andamos. -No te estábamos mirando

besar a esa chica. Oh, Cat...

No pasa nada.

Espero que hayáis disfrutado. Ja, ja, ja.

(Mensaje de texto) -Oh, es mi hermano.

¿Tiene lo mío? -Sí, dice que te ha conseguido

el disfraz de payaso, el taladro y cuarenta y cinco

litros de sangre. Hala...

¿Y de dónde ha sacado tanta sangre falsa?

-¿Querías sangre falsa?

Voy a llamar a mi hermano.

¿Puedo preguntar para qué quieres sangre, un taladro

y un traje de payaso? Para una actuación que voy a hacer.

Ah. ¿De qué va?

De un payaso. Y un paracaídas.

¿Cómo se titula?

"Los payasos no rebotan".

Pues no. No, no.

No rebotan. Venid y veréis por qué.

-La culpa es tuya por ser tan juerguista.

-Ah... ¿Qué pasa, Rob?

¿Qué tal? Hola.

-Ah...

¿Qué le pasa a Rex? -Fuimos al baile de graduación

de Nortrich. Ah...

Esas chicas en Nortrich. Es como si me hubiera estallado

una bomba en la cabeza. Ah...

Uh, creo que voy a echar la pota.

¡No, no, no, no, no, no!

Oye, ¿cuándo es nuestro baile? Nosotros no tenemos.

¿Qué? Son una estupidez.

A mí me encantan. Lógico, tú eres tú

y esos bailes estúpidos.

-Espera, ¿cómo que no hay baile de graduación en Hollywood Arts?

Que no hay, nunca lo ha habido. -¿Seguro que aquí nunca

ha habido baile con coyotes y un montón de neumáticos ardiendo?

¿Eso no te suena? No.

No creo que en los bailes de graduación haya esas cosa.

-Uh...

Espera, ¿por qué estamos hablando de bailes?

Porque quiero que se haga uno. Aquí.

-Ah... pues tendrás que hablar con el jefe de actividades.

Ya, claro, eso estoy haciendo.

Sikowitz, tú eres el jefe de actividades.

-¿Ah, sí?

Sí. ¿Podemos hacer un baile?

-Sí. Bien. Gracias.

-Pero... Oh...

-Tiene que ser o este sábado

o el martes pasado.

¿Este sábado? Pero entonces sólo tenemos cinco días

para prepararlo todo. -Pues date prisa.

Es una manopla de horno.

Vale, vale, vale, puedo hacerlo. Sólo unas preguntas.

-Luego, por favor, ahora tengo que llevar a mi abuela al hospital.

Oh, claro. Vale.

-Ah, ah, ah...

Ah, ah, ah...

Madre mía, no sabía que estaba aquí.

-No pasa nada, ella tampoco.

He creado esta maqueta en el ordenador del Asphal Café.

-Ahí es donde comimos.

Sí, en efecto.

-¿Vamos a hablar del baile ese o qué?

Vale, ya que lo mencionas, mucha gente me ha dicho

que no quieren que el Hollywood Arts

tenga un baile normal, así que la primera idea

que se me ha ocurrido es llamarlo La Gala.

-Muy bien. Me gusta.

-Hala. -Vaya bobada.

-Eh, gala, eres un genio. Continua. He tomado burritos para comer.

Gracias, Rex. A ver, decoración.

¿Alguna idea para el tema de la gala?

-A ver, a ver, ¿y si...? A ver...

¿Y si el tema son los piratas espaciales?

Ya sabes, del espacio exterior. Y también podría haber canguritos.

¿Sí, sí?

Sólo tenemos unos días para organizar este baile.

Tiene que ser un tema sencillo. -Los globos están bien.

-Mi padre tiene una fábrica de gomas.

¿Y tienen globos? -Sí, claro.

Vale, bien, a ver, André, tú y yo contrataremos

al grupo que tocará aquí arriba. Y, ah...

¡André!

Uh, sí, grupos de gomas. Me parece bien.

Vale, ahora tendríamos que hablar de...

Ah, hola, Jade, ¿quieres participar en nuestro...?

¡Ah! ¡¿Tenías que hacer el baile de las narices este sábado?!

Vamos a llamarlo gala porque... ¡Iba a hacer mi actuación

este sábado, ahora Sikowitz dice que no puedo

porque ha reservado el Asphal Café para tu baile!

Gala.

¡Cancélala! ¡No!

¿No? No.

¿No? No.

Vale.

Muy bien, haz tu gala.

Pero que sepas

que te vas a arrepentir.

André, ¿has oído lo que ha dicho?

No, ¿qué ha dicho?

-Cat, Cat...

-Ah, hola. -Eh...

¿No sé si tienes...? (EL PELUCHE BERREA)

(RÍE)

-¿Has oído? ¿Has oído lo que ha dicho

mi jirafa? (RÍE)

Hay que ver, mira que es borde. (RÍE)

-No sé... si a lo mejor

querrías ir a la gala conmigo. ¡Eh! ¿Quieres?

-Oh, Robbie, iría contigo encantada, pero ya me lo ha pedido

otro chico.

-¿En serio? ¿Quién?

-Tac.

-¿Tac? -Sí, va al instituto Gurbank.

Juega al fútbol americano. -Nunca habías hablado de Tac.

-Ya, le conocí en el centro comercial.

Trabaja en Todo para Cama y Baño.

Gracias por pedírmelo. -Gracias por... responder.

Qué pena no habérselo pedido antes. Chaval, te ha mentido.

Cat no tiene pareja para ir a la gala.

Ha dicho que sí. ¿Quién se va a llamar Tac?

¿Y qué futbolista trabaja para Todo para Cama y Baño

vendiendo almohadas y jabón de frutas?

¡Me ha mentido!

Será... ¡Dilo! ¡Será...! ¡Dilo!

¡Embustera! Oh, eso sí es furia masculina.

-Ah, ah, ah...

Ah... Hola, Sinjin.

-Ah, hola.

Oye, me merezco totalmente ser la reina de la gala.

¿A que sí? -Ah...

Vale.

Y seguro que voy a ganar, pero ya que la gente

está votando por Internet, estaba pensando

que podrías ayudarme a, ya sabes, a asegurarme el ganar.

-¿Qué quieres decir? Piratea Theslap

y amaña la votación.

-Lo haré si aceptas ir conmigo a la gala.

¡Qué asco! -Ya.

Pero al menos podrás ser la reina.

Está bien. -Pero quiero el lote completo.

Tienes que estar conmigo y hablar conmigo y...

hasta... reírte conmigo.

Hecho.

Ah...

¿Qué es esto?

-Era pastel de carne.

La gala está lista. Creo.

Espero. Oh...

Estoy nerviosa.

Me siento: festiva.

(Música pop)

A ver... luces... están.

El grupo, en camino; decoración...

¡Sinjin, no chupes los globos!

-Eres libre.

Eh... André, ¿puedes comprobar el...?

¡André! Uh...

Perdona, ¿por qué no vas a por ponche?

-Ah... No, no, primero el ponche,

por favor. -Vale.

No enfríes los labios. No, no.

No lo haré. (RÍE)

Estoy harto de esta chica.

¿Y por qué siempre la estás besando?

Es que no para. Yo intento hablar, escuchar música, conocernos mejor;

pero para ella sólo soy unos labios dulces y carnosos.

Oh... (RÍE)

¿Quién es tu pareja? Ah... Oh, sabía que me olvidaba

de algo.

Ah... a lo mejor puedo bailar contigo...

Sí. Y Robbie y...

¿Qué hay, baileros?

Ah... ¿Qué estás haciendo tú aquí?

No tenía nada mejor que hacer. Beck está en Canadá y por tu culpa

han cancelado mi actuación. Aquí estoy,

en vuestra gala.

-Vale, pasadlo bien. (RÍE)

-Muy buenas, Cat.

-Hola. -¿Y tu pareja, Tac?

-Ah, es que... traía puesto un sombrero muy guay

que gira y se ilumina, pero se ha quedado sin pilas

y ha tenido que ir a comprarse otras.

-Ah, claro.

-¿Qué? -Ah, nada, seguro que es verdad.

-Es verdad. -Vamos, Rob,

vamos a dar una vuelta.

Sí, huele un poco a... trola

por aquí.

(Apaga la música)

Hola, chicos. -Es Tori.

-¡Hola! Acercaos.

Bienvenidos a la primera gala de graduación

del Hollywood Arts. (APLAUDEN Y JALEAN)

(RÍE)

El grupo llegará enseguida, pero hasta entonces,

si no habéis votado a los reyes del baile, estáis a tiempo.

¡Sí, no olvidéis votar! Porque puede ganar cualquiera.

(RÍE)

Usad el teléfono para entrar en Theslap.

Y recordad que sólo podéis votar a un rey y a una reina, así que...

-¿Qué pasa? Bueno, ah...

¡Chicos, no pasa nada!

Parece que se ha ido la luz, así que... tranquilos.

(GRITAN) ¿Qué?

¡Eh!

-Ah...

Eh, eh, ¿qué es eso? La gente se está asustando.

¿Yo qué sé? Chicos, dadme cinco minutos para solucionar esto.

Lo siento mucho. Hola, Tori.

(Gritos) ¿Cómo va la gala?

Enciende las luces, quita ese vídeo friqui

y vete a casa. ¿Y perderme el resto de esta gala?

No, la diversión acaba de empezar. No estés tan segura,

porque se han acabado para siempre tus bromitas pesadas.

Oh, pues díselo a la gamba de tu sujetador.

Ah... ¿La gamba de mi...?

Ah, ah...

Ah...

¿Cómo lo ha hecho? (GRITAN)

-Oh... -Es horrible.

Jade, ¿has terminado con tu jueguecito del sabotaje?

¿Con qué jueguecito del sabotaje?

Sinjin ha encontrado el proyector y ha quitado el vídeo chungo.

Ah, bien, bien. Ahora sólo hay que...

-¡Eh! (APLAUDEN Y JALEAN)

¡Chúpate esta, so bruja!

Bueno, chicos, esta gala vuelve a la carga, sí.

(APLAUDEN Y JALEAN) -Tori...

¿Has llamado al grupo. sabes por qué llegan tan tarde?

-Su mánager dice que llamaste para cancelar el bolo.

¿Qué? Yo no he cancelado nada. Oh, oh, parece que el baile

de Tori Vega está resultando un enorme fracaso.

¡La gala!

-Aquí está tu ponche. Ah, gracias.

-Ya vale. Ah...

Uh, uh...

-No estoy cómodo.

Eh, Jade, ¿dónde estás?

Te encontraré.

Me siento rabiosa.

¡Eh!

¿Vas a parar ya? No, tengo mucha sed.

Dame eso.

Claro, sí.

Toma. Gracias.

Ah... Deja ya mi baile en paz.

Ahora ya sabes lo que es planificar algo y que venga alguien

y te lo fastidie. ¡Ah, pero mira que eres cría!

(Música rock) Es raro que lo digas tú.

¡Doc, aquí!

Ay, mi madre.

-¿Eres Tori Vega? Claro que sí.

¿Qué... qué es eso? -Soy Doc, el de los pañales.

Ya, ¿y? -Hago fiestas.

Me han contratado para venir a hacer mi número.

¿Contratado? Sí.

(RÍE) ¿Y cuál es tu número?

-Canto, bailo y pis me hago.

¡Soy Doc, el de los pañaaales!

¡Ah, venga, Rico, vamos a animar un poco la fiesta!

Estás loca. Eres una persona enferma.

¡No me digas que te das cuenta ahora!

¡Eh, detened a ese hombre del pañal!

(Música de baile)

Oh, no.

(CAT RÍE)

-¡Es como un bebé hombre! (RÍE)

¿Quién va a cambiarlo? (RÍE)

-Anda, hola, Cat. Qué raro, todavía no he visto

a tu pareja. ¿Dónde está Tac?

-Pues... estaba al lado de una vela

y se le ha prendido la chaqueta. -Ya.

¿Ves como una mentira conduce a otra?

-Si no miento. -Si no querías venir a esta gala

conmigo, pues habérmelo dicho. -No es que no que no...

-No había falta que te inventaras a un futbolista llamado Tac

con un sombrero que gira y una chaqueta ardiendo.

-Es que no miento, Robbie, yo... -Buenas noches. ¡Que buenas noches!

(TOSE)

-Creo que he apagado la chaqueta.

-Oh, Tac, está toda quemada.

-No pasa nada, si me mira alguien la chaqueta haré esto.

-Ah... (RÍE)

Vámonos de aquí. -Sí.

Oye. ¿Y ahora qué?

Mucha gente está empezando a irse. ¿Por qué? Si no son ni las diez.

-Están enfadados. No hay grupo, han puesto un vídeo chungo.

Y el pañal de Doc no le queda muy bien.

-¡Guau!

Bueno, vale, da igual, que se vayan todos.

¡Jade gana!

Ah, perdona, pero esta gala no termina hasta que anuncies

al rey del baile y la reina-

Ah...

Esperad aquí.

(RÍE) -¡Sí, Doc!

(RÍE)

Es la caña. (RÍE)

Adiós, siento que haya sido tan cutre. La culpa es de Tori.

¡Cuidado al volante!

Chicos, esperad, por favor.

No os vayáis. Siento que la gala no haya salido muy bien.

¡Sí, has fracasado!

Pero antes de que os vayáis me gustaría anunciar al rey

y a la reina, a quienes todos habéis votado en Theslap.

(APLAUDEN Y JALEAN) -¡Sí, sí!

¡Sí, a ver esos ganadores!

Seguro que gano yo, ¿verdad?

-Me duele que dudes de mí.

A ver, y la reina de la primera gala de graduación

del Hollywood Arts es...

¡Jade West! (APLAUDEN Y JALEAN)

¿Qué? -¿Qué?

¡Eso es, sube al escenario! ¡No! ¡Dejad de felicitarme,

no soy vuestra estúpida reina! ¡No me toques, no me toques!

¡Ven aquí, no te escapes!

Y el rey de la primera gala del Hollywood Arts es...

¡Doc, el de los pañales!

(APLAUDEN Y JALEAN) ¿Qué?

-¡Guau, sí, guau!

¡Guau, sí!

-¡Uh, uh!

¡No, no!

¡Venga, dadle caña a esta gala! -¡Sí!

(APLAUDEN Y JALEAN) -¡Caña, vamos!

-¿Llego tarde?

¡Uh!

(Música pop)

(Trueno)

(Trueno)

(Cesa la música)

-Está lloviendo. Ya lo veo.

-¿Paramos?

¿O queréis seguir? (APLAUDEN Y JALEAN)

(Se reanuda la música)

(Trueno)

(Truenos)

(APLAUDEN Y JALEAN)