Jade dumps Beck

Victorious en inglés

Stage fighting

Tori debe hacer una prueba de "lucha escénica", y le ha tocado de pareja con Jade. Cuando llega el momento, Jade simula que Tori le pegó de verdad, y ella no puede demostrar que no fue así. No obstante, al final André descubre que Jade miente, pero Tori decide no acusarla.