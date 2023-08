The bird scene

Who did it to Trina?

Victorious en inglés

Who did it to Trina?

Trina sufre un aparatoso accidente en el estreno de la obra que dirige Tori. Parece que se trata de sabotage y sus amigos son todos sospechosos. Cada uno cuenta su versión particular sobre lo ocurrido, y todos acusan a Tori; aunque parece que Cat también tenía razones para vengarse de Trina.



31-08-2024 01:00:00

Victorious en inglés - Who did it to Trina?