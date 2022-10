Zip, zap, zoooom!

¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. Vera.

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"ZIP, ZAP, ZOOM"

¡La tengo!

Allá va.

Ya es mía.

Ups.

Perdón, Bartleby.

Gracias, pequeño ayudante.

Voy a darle.

Ups.

Au...

Y la pelota me golpea en la cabeza.

Hola, Rey Arcoíris.

¡Tiene un coche de carreras!

¿En serio?

Saludad a mi bólido Arcoíris.

(AMBOS) Hola, bólido Arcoíris.

¿Y por qué tiene un coche calabaza?

Hace muchas lunas, mi guardia arcoíris y yo

formamos un equipo de carreras.

Todavía me gusta salir a dar una vuelta

y sentir cómo el viento hace hondear mi capa.

¿A que sí, guardia arcoíris?

Ajá.

Por aquel entonces, era tan divertido

dar unas vueltas por el reino.

¿Estás pensando lo mismo que yo, Bartleby?

Sí, en comer galletas de pececitos

y echar la siesta.

Puedes dormir luego.

Construiremos nuestro propio bólido de carreras.

¡Ay, eso es todavía mejor!

¡Vamos!

Adiós.

Qué ganas tengo de ver el coche.

# Hoy es un gran día # para construir

# un gran coche de carreras

# para muy rápido ir.

# Conducir veloz # mientras sentimos la brisa,

# a un lado, # acelera que tenemos prisa.

# Conduciendo # se me pasa el tiempo,

# como un trueno, no pises el freno.

# Lo importante

# es llegar sano. #

(MAÚLLA)

(RÍE ORGULLOSO)

# Es llegar sano. #

¡Rayos y centellas!

¡Qué bonito!

Entonces, ¿le gusta?

Pues claro.

Vuestro coche es tan genial

que voy a proclamar la primera competición de rally

de Reino Arcoíris.

¡Qué guay! ¡Bien!

¡Yuju! Va a ser superdivertido.

¡Bienvenidos al gran Rally Arcoíris!

¡Qué ganas! ¡Va a ser genial!

Voy a lanzar galletitas.

¡Bien!

Vamos a dar un gran aplauso a los pilotos participantes.

¡Con el número cuatro, los yetis!

¡Hola!

¡Con el número dos, el autobús de la ciudad Arcoíris!

Soy un autobús.

¡Con el número cinco, mi guardia arcoíris!

¡Con el número tres, los niños flor del bosque!

Con el número uno...

¡Vera y Bartleby!

Y con el número seis...

¡La princesa Grizelda!

Uh, hola, Grizelda.

Tu coche es...

Bueno, muy Grizelda.

Gracias, Vera.

Mi grizmóvil es el coche más lujoso

de todo el Reino Arcoíris.

Está hecho para ganar

porque toda carrera debe tener siempre un ganador.

Bueno, yo creo que un ganador

es el que más se divierte.

Pues claro, ¿verdad, ratones peludos?

Uh, ratones peludos,

tan peludos y... peludos.

¡Mucha suerte a todos!

¡Feliz carrera! Gracias, Vera.

Pilotos, aquí comenzaréis a zip, zap, zoom por todo el reino

siguiendo los carteles marcados

con flechas verdes.

El coche que sea capaz de regresar primero aquí, gana.

(RÍE)

Pilotos, abrochaos los cinturones.

Preparados, listos...

¡Empieza el gran Rally Arcoíris!

¡Vamos, vamos, vamos!

(Música rock)

(RÍE A CARCAJADAS)

¡Yuju!

(Música)

¡Bien!

(Música rock)

¡Qué pasada!

Vamos más rápido que los ratones peludos.

(MAÚLLA ORGULLOSO)

(RÍE) Pero no tan rápido como yo.

Nos vemos en la línea de meta.

Vaya, vamos tan rápido

que hemos cambiado la flecha verde de dirección.

Ahora los demás pilotos se equivocarán de camino.

Oh, vaya, no tengo tiempo de cambiarlo

si quiero seguir en cabeza.

Chaíto, flecha.

(Continúa la música)

(Música)

¡Yuju!

(Música rock)

¡Todos a bordo!

Oh, oh, debería estar compitiendo.

Bueno, bienvenidos a la carrera.

Eso me suena.

Otra vez...

Eso me suena.

Otra vez.

Eh, eso es nuevo. Ah, no, no lo es.

Un momento, Bartleby.

El Rey Arcoíris nos dijo

que siguiéramos solo las flechas verdes.

Y estas son rojas.

No puedo mirar, me mareo.

(Retortijón)

¿Dónde vimos una flecha verde por última vez?

Por ahí.

(Retortijón)

Por allí hay muchas más flechas verdes,

así que ese debe ser el camino correcto.

Hola, pequeño ayudante.

¿Puedes darle la vuelta a la flecha

para que nos señale el camino?

(Música animada)

(Timbre)

Gracias.

Pilotos del Rally Arcoíris,

seguidnos de vuelta a la carrera.

(Música rock)

Genial.

(Continúa la música)

¡Oh, ahí vienen los demás pilotos!

O vamos más deprisa o...

¡Oh!

(SUSPIRA ALIVIADA)

¿Estás bien, Frookie cuqui?

(GRUÑE)

¡Caritas sonrientes!

Volvamos a la carrera.

Hoy es mi día de suerte.

Mi grizmóvil se ha chocado contra un bache

y no ha pasado nada.

-Oh, oh...

(Música peligro)

Vaya, interesante.

Se han roto unos pocos cristales.

Si alguien pasa por encima,

se le podría pinchar una rueda o...

hacerse pedazos.

Bueno, siempre hay que estar muy atento a la carretera.

Vámonos, Frookie.

Uy, cuidado.

(Música animada)

# Conduciendo # se me pasa el tiempo... #

(GRITAN ASUSTADOS)

¿Eh?

(GRITAN ASUSTADOS)

(TARAREA) ¡Oh!

-¡Ahí va!

-¡Ah!

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Agarraos bien!

(GRITAN ASUSTADOS)

Vale...

Esperemos que no se repita.

¡Oh!

¿Estáis todos bien?

¡Hola!

-Y tanto.

-Oye, no es mi parada.

-Ya, la mía tampoco. No es culpa del autobús.

Oh, se me ha pinchado una rueda.

Vera, ¿qué hacemos?

¿Qué hacemos?

No te preocupes, Vera sabrá qué hacer.

Lo sabes, ¿verdad? Porque yo no.

Y estoy aparentando que sí.

(SUSURRA) Pues yo sí sé qué hacer.

¡Vamos a arreglarlo!

(Música animada)

Hay que saltar un poco más alto, sigue.

Oye, ¿podemos volver ya a la carrera?

Ya está, como nueva.

Gracias, Vera. Ha sido un placer.

Ahora volvamos a la carrera.

(Música)

¿Esa...

era...

la única salida?

(TODOS) Ajá.

¡Estamos atrapados!

¡Atrapados!

Ya sé cómo acabará esta historia.

Ah, iba a ponerme histérico yo,

pero tú lo estás haciendo de miedo.

¿Necesitamos un deseo?

Bueno... Arreglar una rueda es una cosa,

pero mover una roca gigante y pesada...

Sí, creo que vamos a necesitar ayuda.

¡Cúmulo!

Volvemos enseguida.

Al Árbol de los Deseos.

¡Más rápido, Cúmulo!

¡Más rápido!

(Música animada)

¡Bien!

(Continúa la música)

Gracias, Cúmulo.

Hola, Zee.

Saludos, Vera y Bartleby.

Llegáis justo a tiempo para la carrera.

¿Preparados? ¿Listos?

¡Ya!

(RÍEN)

¿Y cómo está yendo la carrera?

Un momento, si estáis aquí

y no estáis en la competición,

eso significa...

Que tenemos un gran problema.

Un montón de pilotos

se han quedado atrapados en el cañón

y la única vía de salida

está bloqueada.

Por una roca que hizo esto.

¡Yu...!

¡Planch!

¡Rayos y centellas!

Vamos a pensar un poco.

Oh, un momento.

¡Tenemos un ganador!

(GRITA ENTUSIASMADO)

Venid, sentémonos a pensar un poco.

(RESPIRAN PROFUNDAMENTE)

¿Cómo crees que podemos solucionarlo?

Necesito un deseo que nos ayude a sortear la roca

para poder volver al curso de la carrera.

Sí, mis ratones peludos se ponen nerviosos si no corremos.

¿Y esa roca es muy grande?

¡Es enorme!

Necesitaremos un deseo que pueda quitarla de la carretera.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de obtener tus tres deseos.

¡Estoy lista!

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos,

# escúchame,

# dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos,

# escúchame,

# con tu magia

# concédeme.

# Deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

Sí que son unos deseos interesantes.

A ver qué nos dice la deseopedia sobre sus poderes.

(Música animada)

El primer deseo...

es Tamañín.

Es un deseo que puede hacerlo todo más grande o más pequeño.

(RÍE)

Seguro que nos podrás ayudar a sortear la roca

haciéndola muy pequeñita.

El segundo deseo es genial.

Es Lacero.

Puedes usarlo para atrapar cosas y moverlas.

¡Genial!

Si uno de los coches se sale de la cuneta,

entonces, podremos sacarlo con Lacero.

Y el último deseo es...

Colchoncín.

Baila, se menea y es muy saltarín.

No sé en qué me puede ayudar este deseo

para que volvamos a la carrera,

pero ya se me ocurrirá algo.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos,

por concederme lo que yo quiero.

¿Estás listo, Bartleby? Casi.

¿Qué? Me encantan los ratones peludos.

Gracias, Zee.

Mucha suerte.

¡Feliz carrera!

(Música animada)

Vera, ¿se te ha ocurrido algo para sacarnos de aquí?

¿Algo? ¿Algo?

Tranquilo, sé lo que hacer.

¡Te elijo a ti como primer deseo!

Despierta, Tamañín,

y concédeme lo que quiero.

¿Ves esa roca gigante que bloquea la carretera?

Tienes que hacerla pequeña.

(Música animada)

(TODOS) ¡Hurra!

Buen trabajo, Tamañín.

El camino está despejado.

Vamos, chicos.

¡Parad todos!

¡No podemos pasar!

Estos cristales me han pinchado la rueda.

Si pasamos por encima,

se nos pincharán todos los neumáticos.

Y son muchos para empequeñecerlos.

¡Ya sé!

Tamañín, redúcenos a nosotros, por favor.

¿Qué puedo decir? Eso no me lo esperaba.

Vamos, chicos.

A conducir.

(Música rock)

¡Yuju!

¡Qué bueno! ¡Madre mía, sí!

¡Yuju, sí!

(Continúa la música)

¡Sí!

¡Yuju!

¿Qué tal el viaje? -¡Mi refresco!

¡Soy un gato piloto de carreras!

Tamañín, prepárate para volver a hacernos grandes.

Esta no es mi parada.

-No se puede comer ni beber en el vehículo.

Gracias, Tamañín.

Esta carrera está siendo muy divertida.

¿Estás seguro?

Precisamente, estaba pensando en que cambiáramos de piloto.

¡Oh, eres la mejor, Vera!

(RÍE) Sí, es verdad, lo soy.

Ponte el cinturón.

El pedal de la izquierda es el embrague.

Y el manillar... (GRITA)

(GRITA)

(Música)

Eh, mira, los niños flor del bosque.

¡Hola!

Adiós.

Les llevo un montón de ventaja a los demás

y eso es bueno.

Pero se están acercando y eso es muy muy malo.

Necesito ir más rápido para seguir en cabeza.

Activar el grizmood turbo.

(Música intrigante)

¡Sí, ahora sí que es divertido!

(Música animada)

Oh.

Parece que estamos todos.

¡Ah, menos el autobús!

Oh, no te preocupes por mí, Vera.

Me he atascado en un cactus.

¡Oh, me he atascado en un cactus!

¡Bajadme de aquí!

¡Bajadme de aquí!

Yetis, vosotros sois grandes y fuertes,

¿podéis bajar el autobús?

(Música)

(PITA)

Oh, creo que me hago pipí.

Si los yetis no le pueden sacar...

¿qué hacemos?

Usar el deseo del lazo extrafuerte.

Lacero...

A lanzar tu lazo.

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

Despierta, Lacero,

y concédeme lo que quiero.

¡Yuju!

Necesitamos que hagas un lazo para sacar de ahí al autobús.

¿Podrás hacerlo? Yuju.

¡Lazo, lazo, Lacero!

¿Vais a tardar todo el día?

Tú puedes, Lacero, sé que tú puedes.

Oh, me estás espachurrando un poco.

Cuidado.

¡Wi!

(TODOS) ¡Yuju!

¡Allá vamos!

Listo para conducir.

Buen trabajo, Lacero.

¡Sí!

Muchas gracias por ayudarme. -Y a mí.

-Las manos quietas.

Ahora vuelve a la mochila.

(Música rock)

Vamos, chicos.

Tenemos una carrera que terminar.

(Continúa la música)

¡Más rápido, grizmos! ¡Más, más rápido!

(GRITA ASUSTADA)

¡Espera, Frookie!

(GRITA ASUSTADA)

Ahí va.

(SUSPIRA ALIVIADA)

¡Oh!

Oh, no...

¡Socorro! -¿Cómo se para esto?

-¡Socorro!

¡Vera! -Uy, qué cansado estoy.

¡Parad!

Grizelda necesita ayuda.

Vera... gracias al cielo.

Mi coche de cristal está a punto de ser

una tortita de cristal.

No te preocupes, te salvaremos.

Todavía me queda un deseo.

Colchoncín el blandito.

¿Cómo nos va a ayudar un cubo de gelatina?

Puedo hacer que Colchoncín cubra el coche de Grizelda

y lo aparte del acantilado.

¿Y si se cae?

Pues...

estará rodeada de gelatina

y tendrá un aterrizaje suave y mullido.

¿Seguro que funcionará, Vera?

Soy muy, muy delicada.

Sí, seguro.

Tan delicada como la uña de un yeti.

Colchoncín, necesitamos un poco de meneo.

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

Despierta, Colchoncín,

y concédeme lo que quiero.

(RÍE)

Muy bien, Colchoncín,

necesito que cubras a Grizelda y la protejas.

¿Listo?

¡Allá vamos!

(GRITA)

(AMBOS) ¡Grizelda!

Baja lo más rápido que puedas y cubre el grizmóvil.

(GRITA ASUSTADA)

¿A dónde te crees que vas?

¡Muy bien, Colchoncín!

¡Gran trabajo!

Gracias, Colchoncín.

¿Estás bien, Grizelda? Sí.

Gracias, Vera,

pero todavía tengo que ganar la carrera.

Nos vemos en la línea de meta.

¡Vamos, chicos!

(Música rock)

¡Volvamos a la carrera!

(Continúa la música)

¡Hay un coche por delante de nosotros!

¡No, no, no, no, no, no!

Y el primer coche en cruzar la meta

del gran Rally Arcoíris es el de...

¡Los niños flor del bosque!

¡Sí!

-¡Yuju!

-Esta no es mi parada.

-Bájate ya.

-¡Bien!

-¿Te puedes creer que no haya ganado?

Al menos, ¿te has divertido?

Sí...

Supongo que sí.

Así que ganar no importa tanto.

¿Qué más da?

¡Felicidades a todos los participantes!

Ha sido una pasada, Rey Arcoíris.

¡Espléndido!

Ahora vamos a celebrarlo con un gran aperitivo real.

¿Un aperitivo?

¡Con eso sí que vamos a ganar todos!

(TODOS) ¡Bien!