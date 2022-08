(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"¡WOO, WOO! ¡GLOBOS DE CIELO!"

(Música suave)

Zee, ¿no crees que es un poco pronto para estar mirando al cielo?

El Festival de las Luces no ha empezado todavía.

Aunque ya no queda mucho.

Uy, estoy deseando ver

cómo iluminan el cielo nuestros farolillos.

¡Con su luz!

Ah, bueno, estáis a punto de ver algo que vuela

que es casi igual de increíble.

¡Mirad!

(ASOMBRADA) ¡Ah! ¿Globos de cielo?

¡Vaya! ¡Nunca los había visto tan de cerca!

Solo pasan por aquí una vez al año. Cuando migran.

¿Emigran? ¿Migran?

Cuando llega el calor vuelven al hogar, el frío norte.

(IMITA CANTO)

¡Uh! ¡Yo también quiero hablar con ellos!

(IMITA CANTO)

¡Creo que nos han oído!

Verás, hablar no es lo mío.

Yo soy más del tipo silencioso y rudo.

Siempre en calma, ¿sabéis?

(ATERRADO) ¡Pelusas! ¡Globos! ¡Grandes! ¡Gigantes! ¡Megaenormes!

(RÍE)

¡Oh! ¡Mirad, mirad, mirad!

¡También tiene un adorable bebé globito! ¡Oy, hola, bebé!

(CANTA)

Con tu enorme boca del bebé globo... podrías zamparte un gatito entero.

(RÍE)

No veo que tengan alas. Deben volar usando sus colas.

Así es. Son muy hábiles volando.

Lo que no se les da tan bien es aterrizar.

¡Ocultación!

Ahora me veis... Ahora no me veis... Es decir, no me veis...

temblando de miedo. ¡Miau!

¿No son maravillosos, Bartleby? ¿Bartleby? ¿Dónde estás?

(TIEMBLA) ¡Aquí, Vera!

Deberíamos marcharnos ya. ¿No hay un festival

en el que no hay globos de cielo? ¿Recuerdas? A ese que íbamos a ir.

¡El Festival de las Luces! ¡Casi se me olvida!

Está bien. ¡Vámonos! ¿Vienes con nosotros, Zee?

Gracias, pero me quedo.

Puedo ver los globos de cielo

y el Festival de las Luces desde aquí.

Las mejores vistas del reino.

Lo que tú digas. Pásalo bien.

¡Adiós!

Globos, que tengáis un buen viaje al norte.

(Música)

Gracias, Cúmulo.

¡Es hora de que empiece la fiesta!

¿Soltamos a estos pequeñines cuando la música pare?

¡Sí! ¡Mola!

¡Es hora de que este gatito mueva el esqueleto!

Uh... ¡Miau! Este gatito sabe bailar.

¡Ah! ¡Bartleby, mira! ¿Qué pasa?

Algo les ocurre a los globos de cielo.

¡Ocultación!

Oye, he tenido una gran idea.

¿Por qué no vemos el festival desde aquí abajo?

Es por si acaso... lloviese. (RÍE) Oh, Bartleby

(Llamada)

Vera, los globos de cielo regresan. ¿Qué está pasando?

Puede que la música del Festival de las Luces los esté asustando.

Debe ser eso...

Porque ya no se dirigen hacia el frío norte.

Se dirigen hacia el húmedo sur.

Húmedo y cálido. Suena "prrrfecto".

No para los globos de cielo. A ellos solo les va el frío.

El clima cálido no les sienta nada bien.

Tenemos que detenerlos.

¿Puedes hacerlos parar hasta que lleguemos?

Haré lo que pueda.

¡Cúmulo!

Siento que nos perdamos el festival, Bartleby, pero tenemos que ayudar.

Sí. Y es lo que haremos. Hora de subir a bordo.

¿Por qué no salto a bordo? ¡Miau!

Mis patitas no querían moverse. ¡Hacia los globos de cielo!

(Música)

(IMITA CANTO)

¡Zee! ¿Qué estás haciendo?

Intento calmar a los globos de cielo.

(IMITA CANTO)

No creo que esté funcionando.

(ASUSTADO) ¿Pero qué hace? ¡Qué le has dicho!

¡Miau!

(LOS DOS) ¡Zee!

Debería practicar cómo llamar a los globos.

(CANTA)

Tranquilo, pequeño globo. Todo irá bien.

(BALBUCEAN)

Oh, no...

Y ahora están asustados...

Necesitaremos la ayuda de los deseos

para calmarlos y hacer que den la vuelta.

¡Al Árbol de los Dese...!

Uy... Claro...

Upsi... Gracias, Cúmulo.

¿Estáis todos bien? Sí. Se me había olvidado...

(CARRASPEA) Deciros que los globos de cielo se alteran con facilidad.

Sí... Pero ahora ya lo sabemos. Es hora de volar, coleguita.

Si pudiera tranquilizar a los globos de cielo

podría hacer que se dirigieran de nuevo al frío norte. ¿Pero cómo?

Será un gran desafío. Vamos a meditar sobre ello.

(Música tranquila)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Cómo conseguirás que los globos vuelvan al norte?

Bueno... Los pobrecitos están tan asustados y sobresaltados

por las cosas nuevas que necesito que vuelvan a sentirse seguros.

Como lo que sientes cuando estás con personas que te importan.

Ay, sentirse así es genial.

Como tú me haces sentir.

Sí... Sí, Bartleby. Eso es.

Un deseo ayudaría.

Y si siguen asustados necesitaré otro deseo

para dirigirlos hacia el norte.

El Árbol de los Deseos te ha oído.

Es hora de concederte tus tres deseos.

(Música)

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(ECO) Por favor, concédeme lo que quiero.

(ECO) Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

Son unos deseos geniales.

Veamos qué dice la Deseopedia sobre ellos.

(Música)

Tu primer deseo es... ¡Ajá! ¡Flautín!

Es un deseo musical que toca una música

tan dulce y cautivadora que hace que todo el mundo quiera seguirla.

Es genial. Flautín puede ayudarnos a que nos sigan los globos de cielo.

Tu segundo deseo es... Es Abracín. ¡Qué tierno!

Es un deseo que, si te abraza,

te da esa sensación cálida y agradable

como cuando estás con alguien que te importa.

(RÍE)

No sé qué me está pasando, Vera, siento que te quiero más que nunca.

Un deseo de cariño es perfecto.

Conseguirá que los globos de cielo me vean como su familia

y podré guiarlos al frío norte.

Y tu tercer deseo es... Escudín. Muy interesante.

Es un deseo protector que desvía todo lo que choque contra él.

¿Puedes desviar un globito de cielo que se caiga?

Es que he pensado que quiero ser tu amigo.

Este deseo es genial, pero no sé como va a ayudarnos

a llevar los globos de cielo a casa.

Seguro que se te ocurre algo, como viene siendo habitual.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos por concederme lo que yo quiero.

(Tintineo)

Si dudáis, burbullamadme.

¡Sé un montón sobre globos! ¡Lo haremos!

Bartleby, llevemos a nuestros amigos hacia el frío norte.

(Música)

Oh, no.

¡Fíjate lo lejos que han volado! ¡Ya casi están en el húmedo sur!

Se puede sentir un gran bochorno por todas partes. Uf...

(ADORMECIDO) Este calor húmedo es tan horrible... horrible, sí.

(Música suave)

Pobre bebé globito. Está muy asustado.

Oh, sí que lo está... ¡Rápido, Cúmulo!

Trataremos de adelantarles rápido para conseguir que dan la vuelta.

Y tengo el deseo perfecto para hacerles sentir mucho mejor.

Y así llevarles a otra parte. ¡Vamos a ayudarles, Abracín!

(Música)

¡Te elijo a ti como primer deseo! Despierta, Abracín...

y concédeme lo que quiero.

(RÍE)

Hola, Abracín.

Necesitamos que los globos de cielo sientan que soy parte de su familia

para que así quieran seguirme. Podrías...

¡Oh!

Uf... ¡Ah! ¿Y Abracín?

¡No, espera, Abracín!

Quiero que me sigan a mí, no a Bartleby.

¿Pero qué pasa? ¡Tengo muchos escalofríos!

(RÍE) Incluso mis escalofríos tienen escalofríos.

Esto... ¿Qué les pasa a estos globitos?

Bartleby, sienten cariño por ti. ¿Por mí?

¿Quieres decir como si fuera su mamá?

No, no, no, no. Se supone que tú serías su mamá. Solo tú.

Abracín, ¿puedes hacerlo otra vez? (NIEGA)

Bueno, gracias de todas formas.

Bartleby, lo siento muchísimo,

pero Abracín solo puede usar su poder una única vez...

Vaya, parece que el bebé globo te ha cogido mucho cariño.

Oh... Dile que pare... No puedo.

Además, la mamá del bebé quiere que seas su mamá.

Sí, pero no me veo como una mamá.

Ni siquiera me lavo las pezuñas antes de comer.

(RÍE) Hasta que deje de hacer efecto el poder de Abracín

eres su nueva mamá, pero no te preocupes,

puedes tranquilizarlos. ¿Qué yo qué?

¡Gatito cayendo! ¡Bartleby!

¡Miau!

Eh, gracias, globito. Suave, blandito...

(NERVIOSO) Bien, escuchad todos...

Globitos, si vamos a hacer esto tenéis que... tenéis que...

hacer caso a mamá, ¿vale?

Y vuestra mamá necesita algo de espacio.

Gracias, chicos. Ha funcionado. ¡Me han escuchado! ¡A mí!

Claro. Se te da muy bien. Ahora a casa.

¡A casa! ¿Globitos?

Daos la vuelta, por favor. El frío norte está hacia allí.

Escuchad a vuestra mamá. Yo. Vamos, mis pequeñines.

Estamos dejando atrás el húmedo sur.

Buen trabajo, mamaíta. Gracias, Vera.

Solo hago lo que hay que hacer. Haremos el viaje en un soplo.

Oye, ¿por qué paras?

(OLFATEA) (GRITA)

¡Bartleby!

¡Ayúdame, Vera!

Vamos al Valle del Cultivo Feliz, nos guste o no.

(MAÚLLA)

Vaya, qué pasada. Al menos no he acabado...

chafado...

Oh, no. ¿Estás bien, Bartleby? Estoy bien...

Aunque no lo creas, estoy mejor. Bartleby, dame un abrazo.

¿Eh?

Vera, ¿por qué me lames?

¡Oye! ¡Eh!

Así que por esto han aterrizado en el Valle del Cultivo Feliz.

Hora del aperitivo. Sí, así es. Me gusta su estilo.

Oh, Bartleby. ¿Os gustan las llenatripas?

Creo que quiere que se lo dé de comer otra persona.

Como por ejemplo...

mamá.

¡Pero tienen unas bocas enormes! ¿Y si me comen?

(ECO) Me come. Me come. Me come.

¿Comer? ¡Claro que no! ¿Estás segura?

Claro. ¿Muy segura?

No tengas miedo. Te quieren, ¿recuerdas?

Y si pasa algo estaré justo aquí. Está bien...

Globito bonito, toma este llenatripas de tu mamá

que está muy rico. ¡Ñam, ñam!

Al menos lo he intentado. Quizás coman solos ahora. Quizá.

Quizá. Hola, Zee.

Los globitos de cielo no quieren comer.

Creo que no les gusta el llenatripas.

Entonces prueba a poner la fruta en tu boca.

¿Quieres decir así?

Vaya, ¿te encuentras bien?

(ASUSTADO) Sí... Estoy... divinamente.

¿Pero a que no te ha comido?

¡No!

¡Es verdad! ¡Ese es mi gatito valiente!

Ven, vamos a necesitar más llenatripas

para llenar las tripas de los globos.

(SUSURRA) Sin miedo, sin miedo, sin miedo.

¡Es la hora de comer!

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

(Continúa la música)

Muy bien hecho, mamá Bartleby. Ay, gracias...

Dato curioso. Las lenguas de los globitos son como estropajo.

(RÍE)

¡Bien, pequeño, os llevaremos a ti y a tu familia a casa!

Frío norte, allá vamos.

(CANTA) Oh, oh. ¿Qué te pasa?

¿Es que tienes sed? ¿Caquita? (NIEGA)

¿Dolor de tripita? (NIEGA)

¿Qué? ¿Qué es?

Solo te está diciendo "Gracias, mamá".

(ASIENTE) Oh, pues de nada.

(RÍE)

Bartleby, estamos cerca del festival.

Oh, oh... Bingo Bango sigue tocando.

El Festival de las Luces todavía continúa.

Oh, no. No, no, no. Globitos, tapaos los oídos.

Tapáoslos bien, queridos.

¡Ha acabado! Uy, menos mal.

Pero si la música ha parado... ¡Ah! Quiere decir que...

¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Soltad los farolillos!

Qué bonito.

¡Todo el mundo está soltando sus farolillos!

Farolillos malos. Farolillos muy muy malos.

Oh, pobrecitos. -¿Qué está pasando?

Oh, no. Los farolillos están asustando a los globos.

¡Alejaos de mis pequeños!

¡Farolillos malvados, ni se os ocurra! ¿Qué pasa?

Había olvidado decirte que los farolillos hacen eso

cuando aterrizan o golpean algo. Hacen pop.

Qué sonido más gracioso.

De ese modo no queda nada que limpiar luego.

Puede. Pero hay muchos farolillos.

Tenemos que deshacernos de todos ellos

antes de que mis globos de cielo vuelvan a dar la vuelta.

Pero si explotamos los farolillos

arruinaremos el Festival de las Luces.

¿Y qué podemos hacer?

Pensemos un poco. Sí... Pensemos...

Si pudiéramos crear una vía de escape para los globitos

no tendríamos que explotar todos los farolillos. Solo unos pocos.

Sí, pelusas. ¡Buena idea!

Usaremos a Escudín, el deseo de escudo.

Puede despejar el camino de farolillos de una sola pasada.

Bien pensado. Vamos allá.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo. Despierta, Escudín...

¡Y concédeme lo que quiero!

Poneos todos detrás de mí. Vale, Cúmulo...

Hora de explotar farolillos.

(RÍE) Tranqui, peque.

La mejor amiga de mamá se encargará

de esos malvados y espantosos farolillos.

Globitos, todo va bien.

Haced casito a mamá y seguidme al frío norte.

(Música)

# El cielo está despejado, # dejad atrás los dramas.

# El frío norte # está a ese lado,

# escuchad a vuestra mamá.

# Quiero a mis padres, soy feliz. # ¿Cómo les quieres tú?

# Vuela alto como el viento # y haz "woo, woo, woo, woo, woo". #

Escudín, bien hecho.

Ya no hay de qué preocuparse, globos de cielo.

Vuelve a la mochila.

¡Lo conseguimos!

¡Sí, esos farolillos no nos molestarán más!

Ahora nada va a impedir que mis globos de cielo

vuelvan a su casa en el frío norte.

(Trueno)

¿Esas son... nubes de tormenta?

No... A mis pequeños no les gustan...

Una madre sabe esas cosas.

Aterricemos hasta que amaine.

(Música tensión)

¡Qué frenazo! Esto es malo.

Hay nubes de tormenta mires donde mires,

tanto arriba como abajo. ¿Nos han rodeado?

No. Aún no lo han hecho.

Iremos por el cañón de las Rocas Puntiagudas.

Por el momento está despejado.

¡Pero hay que darse prisa!

No sé, Vera. Zee dijo que los globos se asustan con facilidad...

y esas rocas puntiagudas dan miedo.

(Trueno)

Y ese trueno también.

Tenemos que pensar alguna forma de calmarlos...

¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Haré que Flautín toque música relajante!

Debería calmar a los globitos y mantenerlos distraídos.

Falutín, te necesito.

¡Te elijo a ti como tercer deseo! Despierta, Falutín...

y concédeme lo que quiero.

Hola, Falutín.

Necesitamos música que ayude a llevar a los globitos

a través de las rocas puntiagudas.

(CANTA Y RONCAN)

Oye, ¿no hay algo más animado?

(Truenos)

¡Hay que darse prisa! Sí, sí. Necesitamos música marchosa

que les active para que sigan adelante.

Música marchosa para que se activen marchando.

(CANTA)

# Los globos de cielo sois lo más. # Bebé globito y su mamá.

# Globitos. # Woo, woo.

# Bonitos. # Woo, woo.

(TARAREA) (COREAN)

# Casi estamos al llegar...

# y por la grita vamos a pasar.

¡Qué estrecha es!

¡Sí! ¡Miau!

(RÍEN)

¡El frío norte!

¡Hemos llegado!

Ay, ya empiezo a entender por qué lo llaman el frío norte...

Hemos ayudado a los globitos a volver.

¿Alguien quiere llenatripas?

¡Ay, pelusas...!

Cuidado con esas lenguas de estropajo.

Estoy orgullosa de ti, Bartleby. Has sido una gran mamá.

Ay, gracias, Vera...

Ay, el poder de Abracín dejará de tener efecto pronto...

y los globos de cielo nunca volverán a verme como su madre... Ay...

Bartleby... El poder de Abracín no tiene tantísima duración.

Se disipó hace mucho tiempo. ¿En serio?

¿Entonces los globitos me quieren por ser como soy?

¡Sí!

Al igual que yo, querido Bartleby. (ASIENTE)

Oh... ¿Qué te pasa, bebé?

(RÍE) Y eso que no tenía ningún llenatripas esta vez.

(RÍE) Me parece que eso ha sido un beso.