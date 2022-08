Vera Cambiaton

¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. ¡Vera!

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"VERA CAMBIATÓN"

(Música divertida)

(SUSPIRA)

Bartleby, ¿podrías pasarme una maceta vacía, por favor?

Oh.

No sois Bartleby.

Gracias, pequeños ayudantes.

Pero me pregunto dónde habrá ido mi gran ayudante Bartleby.

(Ronquidos)

Galletas de pececitos.

(GRITA) ¡Está lloviendo!

# Llueve y truena

# y Bartleby ronca y suena. #

(RÍE)

¿No te habrás olvidado de qué día es hoy?

¿El día de dormir en la hierba? No.

¿De cepillarme? No.

¿De comer mucho? No, tontorrón.

Hoy vamos a ir a ayudar a Grizelda con su jardín.

¡Quieto parao! ¡Echa el freno!

¿A dónde crees que vas con las flores de Vera?

Déjale, Bartleby.

Se las voy a regalar a Grizelda para ponerlas en su jardín.

Ay, qué amable.

Bueno, ya está bien de chácharas.

Subid las flores al carrito.

¡Oh!

¿Qué ha sido eso?

Es una especie de cristal.

Huele como a pipermín.

¿Qué tipo de cristal huele a pipermín?

Igual lo descubrimos si lo limpiamos un poco.

¡Está pasando algo!

No sé qué acaba de pasar.

Me parece que el cristal

ha provocado que tu bola de zumo y la pala

se intercambien de sitio.

¡Pelusas, qué pasada!

Y funciona de verdad. Es un "cambiamatic".

"Cambiamontón". "Cambisosas".

"Cambiatón". "Cambiatón".

Ese es bueno.

Lo dije yo primero.

¿Alguna vez has visto algo tan increíble?

Piensa en todo lo que podríamos cambiar.

Ella tiene mi pelota.

-Él tiene mi pelota.

(AMBOS) ¡Sí, amigos otra vez!

¡Vaya!

(Música animada)

(RÍE)

¡Increíble! -¡Genial!

(RÍE) ¡Me toca, me toca!

¿Qué acaba de pasar? No lo sé.

(GRITAN ASUSTADOS)

Tú eres...

¡Yo!

Y tú...

Eres un gatito extremadamente guapo.

El "cambiatón" ha cambiado nuestros cuerpos.

¡No puedo ser un gato! ¿Y yo qué?

¿Se supone que voy a ser humano? ¿Una chica?

¡No sé cómo ser las dos cosas!

Volveremos a cambiar.

Uy...

¿Cómo eres capaz de usar estas zarpas?

¿Y para qué sirven estos dedos?

No hacen más que contonearse.

¿Cuándo vas a venir a ayudarme con mi jardín?

Los grizmos lo están estropeando todo.

¡Ayúdame, Vera!

Cree que eres yo.

Di algo.

¿Cómo qué?

Espera, ¿qué has dicho?

Ay...

Espera, déjame que...

Vamos para allá, nos vemos pronto.

Uh...

¿De camino?

Vera, no podemos ir a ver a Grizelda así.

Hay que ir.

Le prometí que la ayudaría.

Coge el cristal e intentaremos resolverlo allí.

Ay, vale.

Pero, en cuanto lleguemos, quiero volver a ser un gato.

Ay, no sé cómo podéis vivir sin pelo.

Me congelo.

Eh...

Poned el banco donde está el seto

y el seto donde está el banco.

-Ya van 15 veces hoy.

-No, así tampoco me gusta.

Ponedlos como antes.

Vale, vamos a cambiarnos otra vez

antes de hablar con Grizelda.

(AMBOS) Uh...

Es muy difícil agarrar cosas con estas zarpas.

¿Quién está ahí detrás?

¡Oh, no, aquí viene!

Tú deja que hable ella sola.

(RÍE) Para variar.

Hola, Grizelda. Hola.

¿Vera? ¿Bartleby?

Qué raro sonáis.

(AMBOS) ¿Eh?

-No importa.

(TARAREA)

Todo lo que está aquí, debería estar ahí

y todo lo que está ahí, debería estar aquí.

Vera, ¿qué estás haciendo?

Oh...

Aún tengo las manos sucias de... la tierra.

Oh... Bueno.

¡Oh!

¿Qué es esto?

(AMBOS) ¡Sorpresa!

-¡Uy!

Qué amable por tu parte, Vera.

¡Oh!

¡Un cristal!

(APLAUDE EMOCIONADA)

Huele como a pipermín.

Va a quedar perfecto en el centro de mi jardín.

Uy, Vera, hay que recuperar el "cambiatón".

¿Por qué no le has dicho que no era un regalo?

Se enteraría de que hemos cambiado.

Grizmos, ponedlo encima del bebedero de pájaros ahora mismo.

Es la atracción principal,

así que protegedlo a toda costa.

Uy, tanto trabajo es muy agotador.

Hora de una siestecita.

Oh, y quiero que el cristal brille tanto que refleje mi cara,

así que pulidlo cada pocos segundos.

Gracias.

-Oh, claro.

¿Pulirlo? ¿Pocos segundos?

¡Grizmos, no!

¡Haréis que...! ¡Cambie todo!

¡Viva!

Grizmos, de verdad que necesito recuperar el cristal.

No, no. ¡Lo estáis cambiando todo!

Que no.

Oh... oh...

Uh.

-Oh, vale.

Tenemos que parar todos estos cambios.

No te preocupes, este gato ninja...

niña, lo recuperará.

Eh... ¿Bartleby?

Eh...

Yo no sé qué hacer ahora con tu cuerpo.

Yo soy el gato. ¡Puedo saltar!

¡Gato ninja al rescate!

¿Un plumero? Eso es juego sucio,

¡Ajá!

Sin zarpas... ¡Sin zarpas!

Ah... estoy acostumbrado a aterrizar de pie.

Mira, los rayos se dirigen a todas partes.

Incluso a Ciudad Arcoíris.

(Gritos de susto)

¡Hola!

-Arg... mostaza.

(TODOS) ¡Sí!

Oh...

-¡Mi casa!

-¡Sí!

-¡Hola!

No podemos arreglar todo esto solos.

Necesitamos a los deseos.

¡Cúmulo!

Hola, Cúmulo.

Al Árbol de los Deseos, por favor.

(Música animada)

¡Cuidado!

(Ovaciones)

Deseos de sonido...

Poneos por aquí, por favor.

Y deseos de rebotes, poneos por aquí.

Hola, Zee.

Saludos, Vera y Bartleby.

Estoy cambiando algunos deseos de sitio

en el Árbol de los Deseos.

Ay, más cambios.

¿No pueden las cosas seguir siendo como son?

¿Vera?

¿Te pasa algo en la voz?

Suenas como Bartleby.

(RÍE) No, no...

Mi voz suena igual que siempre.

Sí.

(RÍE) Oh, Bartleby.

Creo que tengo alucinaciones

y me parece que estoy oyendo voces.

O tengo que estar soñando.

Deseos, despertadme, por favor,

no puedo dormirme en el trabajo.

Muchas gracias, Rebotín.

Estás bien, no estás soñando.

Nos hemos cambiado los cuerpos.

Sí, Vera desenterró un cristal que llamamos "cambiatón".

Y nos dio con un rayo.

Y ahora soy humano y ella un gato.

(SUSPIRA) Echo de menos mi pelo.

Gran... gravedad.

Menudo problema es este.

Vamos a sentarnos y pensar sobre ello.

(RESPIRAN PROFUNDAMENTE)

¿Cómo pueden ayudarte los deseos, Vera?

Bueno, primero necesitamos recuperar

el "cambiatón" de los grizmos.

Grizelda cree que Vera se lo dio como regalo,

pero no lo hizo.

Oh, una situación incómoda.

Muy incómoda.

Pero quizá algún deseo nos pueda ayudar

a darle algo a Grizelda que le guste todavía más aún.

Y una vez tengáis el cristal, podéis volver a cambiaros

y todo volverá a la normalidad, ¿verdad?

Eh... No exactamente.

Hemos visto cómo el "cambiatón"

lanza rayos hacia la Ciudad Arcoíris.

(RÍE NERVIOSA)

Eh, he aterrizado de pie.

(TODOS RÍEN)

Es hora de obtener tus tres deseos.

Espera, Vera es la que pide los deseos,

pero ahora yo soy Vera.

El Árbol de los Deseos sabe quién es la verdadera Vera.

Pero va a necesitar su mochila.

Ah, claro.

Oh, perfecta.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(BOSTEZA)

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos,

# escúchame,

# dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos,

# escúchame,

# con tu magia

# concédeme.

# Deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos.

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

(BOSTEZA)

Unos deseos geniales, Bartleby.

O... digo Vera.

Vamos a mirar la Deseopedia.

(Música animada)

Tu primer deseo es...

Olfatín.

Este deseo tiene una potente nariz

para aspirar y encontrar cosas.

Si es tan fuerte que puede mover cosas aspirando...

quizá nos pueda ayudar a poner de nuevo todo en su sitio.

(RÍEN)

Y estornuda fuerte, estoy seguro.

Tu segundo deseo es...

Multi, uno de mis favoritos.

Puede hacer copias exactas de cualquier cosa.

Ya necesites una copia o cientos de ellas.

¿Y qué es exactamente lo que podría copiar que me ayude?

¡Ah, el "cambiatón"!

Le podría dar una copia a Grizelda

y así poder quedarme con el de verdad.

Tu tercer deseo es...

Ah, sí,

Gafín,

el deseo observador.

Puede ayudarte a ver lo que tus ojos no alcanzan.

No sé para qué puedo necesitar un deseo observador,

pero seguro que encuentro una forma de usarlo.

Siempre lo haces, Vera. Gracias, Zee.

Y gracias Árbol de los Deseos

por concederme siempre lo que yo quiero.

Eres el mejor, Zee.

Suerte, Vera-Bartleby.

A ti también, Bartleby-Vera.

Vaya...

Ah, ¿cómo estás "florius magníficus"?

(RÍE) Abejita...

Amarillo limón, chillón, ahora soy una abeja.

Bueno, será mejor que aprenda a zumbar.

(ZUMBA)

¡Sí!

Uy, pausa para helados.

Venga, primero cogeremos el "cambiatón",

el helado luego. Oh... Claro.

Es hora de recuperarlo y detener todos estos cambios.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como primer deseo!

Despierta, Multi

y concédeme lo que quiero.

¿Estás preparado?

Hola, grizmos.

Chicos, necesito recuperar ese cristal.

No me lo voy a llevar, solo quiero hacerle una copia.

Perfecto.

Queremos una copia del "cambiatón", por favor,

pero no copies sus poderes, ¿vale?

Una princesa descansada es una princesa feliz.

Bueno, grizmos, dejadme que vea cómo está mí...

¡Mi cristal!

¡Oh no!

¡Los cristales van a todas partes!

¡El "cambiatón" autentico, que no se escape!

Vera, ¿qué está pasando?

Pero ¿por qué llueven cristales?

Uy...

mi nariz.

¡Oh, no, no, no, no, no!

¡Ah, lo he frotado!

(LADRA)

Qué raro.

¿Es que os habéis vuelto todos más altos?

¡Soy un perro! ¿Por qué soy un perro?

(LADRA)

Lo siento mucho Grizelda.

¿Por qué estás hablando como Vera?

Tú y tus grizmos no deberíais tener mi cristal.

Es un "cambiatón", intercambia cosas.

Y personas y gatos.

Mira nuestros cuerpos.

Eso es...

tan raro.

(GRITA) ¡Esa soy yo!

¡He cambiado mi cuerpo con Frooquicito!

¿Qué es eso?

¡Me está siguiendo!

¡El "cambiatón"! Vera, estoy contigo.

Lo tengo.

Estoy dejándole huellas por todas partes.

Oh, oh...

(Música animada)

Oh, no...

¿Ahora cómo vamos a encontrar el "cambiatón"?

No estés triste, Multi.

No es culpa tuya que te asustases.

Eres un buen ayudante.

(LADRA)

No me creo que sea...

un perro.

Un perro muy adorable,

pero un perro.

Frookie, no.

Elegancia y gracia, sé una princesa.

Vamos, Bartleby.

Hay que encontrar el auténtico "cambiatón".

Te sigo, Vera.

(Música divertida)

Esta no es mi parada.

Vale, reconozco que las cosas están muy cambiadas por aquí.

¿De dónde han salido estos árboles?

Bartleby, mira, lo he encontrado.

Eh... creo que no.

No...

Esto es como buscar una aguja en un pajar.

¿Y cómo sabremos cuál es el "cambiatón"

entre tantas copias?

Bueno...

Primero tendremos que reunir todos los cristales que haya.

Vale.

Pero ¿cómo los vamos a encontrar todos

si no podemos ver dónde están?

No tenemos que verlos,

necesitamos a alguien que los huela.

Ah, ya.

Huelen a...

¡Pipermín!

(Música animada)

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

Despierta, Olfatín

y concédeme lo que quiero.

Hola, Olfatín.

Necesito que encuentres todos los cristales

estén donde estén.

Huelen a pipermín.

¿Puedes ayudarnos a encontrarlos?

(Música animada)

Perdón.

Uy...

¡Uh!

Ahí va.

¡Lo tengo!

Ya controlo la cosa esta de los dedos.

Creo que están todos.

Gracias, Olfatín.

Ahora tenemos que descubrir cuál es el auténtico.

Tengo un método infalible.

Cojo uno...

No.

No.

No.

¿Te ayudo? No.

Lo tengo.

Un tirón, un tirón...

Esto nos va a costar mazo.

Uy, otra vez.

No.

Ninguno de estos cristales es el "cambiatón".

Quizá sea uno de esos.

Tenemos que descubrir cuál de estos cristales

es el "cambiatón" verdadero sin tener que frotarlos todos.

Vamos a pensarlo.

Nuestro último deseo es Gafín

y puede ver cosas que nuestros ojos no pueden ver.

Vale, ¿y qué tiene el "cambiatón" que no podamos ver?

¡Mis huellas!

He dejado varias huellas cuando he intentado agarrarlo.

Eso es lo que puede buscar Gafín

para encontrar el "cambiatón".

Esa idea es tope gama.

Vamos a por ello.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

Despierta, Gafín

y concédeme lo que quiero.

Hola, Gafín.

Estamos buscando un cristal especial

que tiene impreso una huella de gato.

¿Preparado para buscar?

¿Dónde está...?

¡Ah, huella de gato!

¡Adelante, gato ninja Vera!

Qué buen dominio de mi cola.

Ya sabes, Bartleby,

no hay nada perfecto.

(AMBOS RÍEN)

Gracias, Gafín.

Has sido de muchísima ayuda.

Buen trabajo, Vera.

Ahora vuelve a cambiarnos, rápido.

Vale, Bartleby.

Bigotes. Sin bigotes.

Cola. Sin cola.

Sentido gatuno de superioridad.

Eh... sin cola.

(AMBOS) ¡Soy yo!

Estoy tan contenta.

Pero todavía tenemos muchas cosas que cambiar.

¡Vamos!

¿No podemos celebrarlo?

Vale, fiesta de baile de un segundo.

Venga, vámonos.

Hay que cambiar unas cuantas cosas.

¡Hola!

(RÍE)

Bueno, mejor no desperdiciar toda práctica.

(ZUMBA)

Gracias, Cúmulo.

Has dado un buen cambiazo.

(LLORA)

Menear la cola ya no es divertido.

(Música triste)

(SUSPIRA PROFUNDAMENTE)

Ese cristal quedaba tan "fashion" en mi jardín.

Estaba claro que no era para mí.

¡Sorpresa, Grizelda-Frookie!

Te puedes quedar todas las copias del cristal,

pero no me pidas que cuente cuántas hay.

No sé contar tanto.

¡Yuju! (LADRA)

¡Ah, vuelve a cambiarlas, Vera!

¡Rápido, vuelve a cambiarlas!

¡Frookie!

¡He besado a un gato!

Espera:

no tengo cola, tengo dedos,

habilidad para hacer reverencias...

Perfecto. (RÍE)

¿Y qué es lo que vamos a hacer

con el "cambiatón", Vera?

Bueno...

conozco el sitio perfecto

en el que nunca, jamás volverá a causar problemas.

Aquí.

A salvo, enterrado bajo el suelo.

(RÍEN)

(Música créditos)