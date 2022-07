(Música)

"RASCA Y COMPARTE"

(Música)

(BALBUCEA CONTENTO)

(BALBUCEA)

¿Eh? ¡Au!

(BALBUCEA CONTENTO)

Bien hecho, Flood. Ahora lánzasela a Bartleby.

¡Es mía, mía, mía! ¡Sí!

Oye, Urg, ¿quieres jugar?

(NIEGA)

¿Y tú, Snik? (NIEGA)

(GIME ALIVIADO)

(GRUÑE)

(RÍE) No creo que les apetezca, Bartleby.

¡Empecemos! Muy bien.

¿Estás lista, Grock? (BALBUCEA)

¡Prepárate para ser derrotada por mi patada voladora Loto Tigre!

(Música)

¡No te preocupes, Grock, yo te cojo!

¡Yupi! ¡Bien hecho, Grock!

Muy bien, York. Supongo que ahora somos centrocampistas.

Bien, Grock. Ahora lánzanos la pelota,

Bartleby intentará cogerla. ¡Pásala, ya estoy listo!

(RÍE) Eh...

Sigo listo.

¿Es que no nos vas a tirar la pelota, Grock?

(RÍE)

Vaya, es más dura que unas galletas de pececitos rancias.

Venga, Grock, ¿no quieres compartir? Compartir es vivir.

(BALBUCEA) (RÍE)

By, creo que es hora de cantar.

¿Qué te parece, Grock?

¿Aprendemos a compartir con una canción?

¡Por favor, de que sí! (RÍEN)

(Música)

# Si comiendo helado estás... #

# Comparte y verás qué bien. #

# Si compartes tu sitio # en el bus... #

# Te lo van a agradecer. #

# Cuando aprendas a compartir... #

# Mil amigos vas a hacer. #

# Compartir es vivir.

# La, la, la, la, la, la, la.

# Compartir es vivir.

# La, la, la, la, la, la, la.

# ¡A compartir! #

Bueno, ¿qué te parece, Grock?

(RÍEN)

¡Esa es la actitud!

Muy bien, juguemos otra vez. Esta vez yo me pongo en el medio.

Bartleby, lánzasela a los trillizos.

Muy bien, probemos otra vez.

¡Patada voladora Loto Tigre! ¡Yia!

¡Vaya, Bartleby! La has tirado muy lejos.

(RÍE) Sí...

Puede que un poco menos de tigre y más de loto.

(RÍEN) ¡Eh, esperadnos!

Creo que la he visto por ahí. Vaya, es solo una roca.

¿Tú la has visto? No. No la veo por ningún lado.

¡Cuidado, no tropieces, Bartleby!

¡Eh, chicos, por aquí!

Creo que la he encontrado.

Está justo al lado de este... este palitroque.

(RÍEN)

(Música celestial)

(GRITA CONTENTO)

Vale, espera. ¿Esto para qué es?

(BALBUCEA)

No... No lo pillo. (RÍE)

¿Te suena cuando te pica en una parte del cuerpo

a la que es difícil llegar? Pues ahora puede rascarse.

¡Oh! Así que es un palo rascador.

Pero no es un rascador cualquiera.

Es el rascador... (BALBUCEA)

Supermegaespecial... (BALBUCEA)

¡Y megafantástico del Bosque Infinito!

Ay, tengo uno de esos. ¿Ves?

Ay... Qué gusto. (RÍE)

Rascarse es superimportante para los yetis

porque les pica mucho esa mata de pelo tan espesa.

(RÍE)

¡Ay! Necesito una siesta.

Con este jaleo lo veo todo rojo. Yo también, Bartleby.

¡Es un yeti rojo! ¿Un yeti rojo?

(BALBUCEAN CONTENTOS)

(RÍE)

¡Has compartido, Grock! (BALBUCEA)

(NIEGA)

¿Cantamos la canción sobre compartir otra vez?

(RÍE) Ahora mejor no, Bartleby.

Voy a intentar razonar con él. Vale, aquí estoy si me necesitas.

Hola, soy Vera, y estos son mis amigos.

¿Podemos ser amigos tuyos? (ASIENTE)

Bien, lo mejor de los amigos es que comparten. ¿Quieres probar?

¿Ves? Así ambos lo pasáis bien.

(BALBUCEA)

(BALBUCEA)

¡Ahora todos nos lo pasamos bien!

Nunca habíamos visto a un yeti rojo.

¿Estás aquí solito? (ASIENTE)

¡Hola!

¿Otro yeti rojo?

(Música celestial)

¡Oh! Al parecer, el rascador también es superimportante

para los yetis rojos.

¡Mío!

-¡Mío! -¡Mío!

-¡Mío! -¡Mío!

-¡Mío! -¡No! ¡Mío!

-¡Mío! -¡Mío!

(GRUÑE)

(AMBOS) ¡Mío! -¡No, mío!

(AMBOS) Oh, oh...

-¡Mío! -¡Mío!

No, no, ¿recordáis lo bien que nos lo hemos pasado hace un rato?

Vale, Vera, ¿cantamos ya canción?

No creo que vaya a funcionar, Bartleby.

¡Mío!

(AMBOS) ¡Mío!

-¡Mío!

(AMBOS) ¡Mío!

-¡Mío! -¡Mío!

-¡Mío! -¡Mío!

# Cuando comes en el bus... #

No, así no era. # Si tu pelo está... #

¡Escuchadme! ¡Escuchadme, por favor!

(TODOS) ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío!

-Es... ¡Mío!

¿Eh?

(SE SOBRESALTA) (YETIS) ¿Eh?

¿Qué está pasando?

(Música tensión)

Oh, oh...

(JADEA)

¡Oh! ¡El palo rascador!

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Esperad, no os vayáis!

Oye, esto es muy raro, Bartleby. ¿Qué está pasando?

No lo sé...

Pero todo comenzó cuando los yetis se negaron a compartir

y se llevaron el palo rascador. Y el bosque empezó a desmoronarse.

Mm... Quizá, si encontráramos otro rascador,

todo volvería a la normalidad.

¡Anda, aquí está el palo!

Vale, atrás, Vera, esto es trabajo para un gatinati ninja.

¡Oh, ah!

(Gong)

(Música celestial)

Eh... Bartleby, no ha pasado nada. ¿Cómo?

(Interferencias)

Ay, bolas peludas. Esto no me gusta nada de nada.

Oh, Vera, menos mal.

Necesitamos tu ayuda.

Las criaturas del bosque están invadiendo Ciudad Arcoíris.

(Música)

¿Mm? ¡Oh!

-¡Oh, sal de ahí! ¡Es mi pelo, no tu casa!

(RONCA)

(SALUDAN CONTENTOS)

¿Sabéis por casualidad qué está ocurriendo?

Bueno... Ha surgido un problemilla en el Bosque Infinito.

Y todo porque el yeti rojo y el azul no comparten.

Y ha desaparecido el rascador.

¿Que el gran palo rascador del Bosque Infinito ha desaparecido?

¡Oh, no!

El bosque estará en paz

siempre y cuando todos nos llevemos bien.

Si no compartimos y si ha desaparecido el rascador,

el Bosque Infinito será un caos por completo.

Tranquilo, Rey Arcoíris. Vamos a solucionarlo.

Espero que exagere... (GRITA)

Pues no exagera. Necesitamos a los deseos.

¡Ven, Cúmulo!

El Árbol de los Deseos, por favor. ¡Vamos, vamos, Cúmulo!

(Música)

Gracias, Cúmulo, volvemos enseguida.

No hay quien despierte a este pequeñín.

¡Zee, ayúdanos! ¡Vera, Bartleby!

Bienvenidos.

Esta criatura del bosque apareció en el Bosque Infinito sin más.

¡Eso es porque el bosque está en peligro!

Y las criaturas se marcharon. Y se han mudado a la ciudad.

Y a tu mesa.

Porque los yetis rojos se han llevado el rascador.

Y eso hizo que los yetis azules se enfadaran mucho.

¿Tú sabías que hay yetis rojos? ¡Rojos! ¡Y viven aquí!

En el Reino Arcoíris. Vale...

Están pasando muchas cosas. Sentémonos...

Y vamos a pensar.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Bueno, Vera, ¿en qué puede ayudarte el Árbol de los Deseos?

Primero, tengo que solucionar lo que le pasa al bosque

para que las criaturas vuelvan a sus casas.

Sí, eso... ¡Ah!

¡Ah, ah, ay! (RÍE)

Sí.

Por favor, ayúdalas a volver a sus casas.

Y tengo que encontrar el rascador

y devolverlo al sitio donde tiene que estar.

(Tintineo)

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Es hora de pedir tus tres deseos. Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres. # ¡Rebobín!

# Árbol de los Deseos, escúchame. #

¡Olfatín! # Con tu magia concédeme... #

¡Tunelín!

(Música)

(BALBUCEAN)

# Con tu magia se me cumplirán. #

¡Qué equipazo de deseos chulos!

A ver qué dice la Deseopedia sobre sus poderes.

(Música)

Este es Rebobín. (RÍE)

¡Rebobín! Es un placer verte de nuevo.

(BALBUCEA)

Recuerda, tiene el poder de rebobinar.

Puede hacer que cualquiera vaya marcha atrás,

pero solo te entenderá si hablas revés.

¿A que sí, Rebobín? (BALBUCEA)

Perfecto. Rebobín ayudará a que dejemos el bosque como estaba.

Esto...

¿Rebobín ayudarme... puedes? (BALBUCEA)

El siguiente es Olfatín. (OLFATEA, RÍE)

Olfatín tiene un olfato especial.

Puede encontrarlo todo usando su sentido del olfato ultrasensible.

¡Olfatín! Seguro que nos ayudarás a encontrar el rascador

para que podamos devolverlo a su sitio.

(OLFATEA)

Pero, recordad, Olfatín se mueve superrápido, no os quedéis atrás.

Claro.

Y el tercero es Tunelín. ¡Tunelín!

Un placer conocerte, Tunelín. Tunelín es un deseo poderoso.

Se abre paso cavando por cualquier sitio.

¡Es impresionante!

Mm... No sé cómo un túnel bajo tierra

nos ayudará con los problemas en la superficie,

pero voy a tener que llegar al fondo de este asunto.

(RÍEN)

¡Vamos, deseos! En mi mochila meteos.

Gracias, Zee. ¡Os deseo mucha suerte!

(RÍE) Deseo... Muy buena, Zee.

¡Es Vera! Ella lo arreglará todo.

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

(GRITAN CONTENTOS)

Oh... Y yo que ya me había acostumbrado

a mi nuevo y peludo tocado. (RÍE)

(Música)

¡Gracias, Cúmulo!

Y ahora a hacer que todo vuelva a la normalidad.

¡Hora de mi primer deseo!

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

Oh, cierto... Lo olvidaba.

Zee me dijo que había que hablar al revés con Rebobín.

Esto... Veamos.

Deseo primer mi de hora. ¡Ti a elijo te, deseo pequeño!

¡Rebobín, despierta! ¡Quiero que lo dame!

¡Rebobín, hola! ¿Listo estás?

Ah, Vera, ¿has dicho: "¿Estás listo?".

Sí, sí, Rebobín. ¡Y yo! Esto... Yo y.

Vuelta bayas trae.

(Música)

(GRITAN CONTENTOS)

¡Ay, bayas! Os echaba de menos... ¡Oh! Y ahora las setas.

(Música)

¡Bien!

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Bien!

¿Eh? Eso no entraba en nuestros planes.

Ni eso... ¡Ay!

Y por supuesto que esto tampoco. ¡Ah!

¡Bolas pelotas! Esto es un problema muy gordo.

Ni el poder de los deseos puede ayudarnos.

Creo que Rebobín se ha puesto triste, pero...

Pero no es culpa suya, ¿verdad? (GIME TRISTE)

Preocupes te no. Tuya culpa no es. Intentarlo por, gracias.

Mochila mía vuelve. ¡Rebobín!

(Música)

¡Oh, no! Tenéis mucha hambre y sueño,

y os pica todo.

Parece que solo conseguiremos hacer

que el bosque vuelva a estar como estaba,

si encontramos el palo rascador. ¿Y cómo vamos a encontrarlo?

Ha llegado la hora de llamar a Olfatín.

¡Hora de mi segundo deseo!

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Olfatín!

¡Dame lo que quiero!

¡Hola, Olfatín! ¡Olfatín!

¿Podrás rastrear el rascador con tu olfato?

(OLFATEA)

Urg fue el último en usar el palo rascador,

así que huélelo, te ayudará a rastrearlo.

(OLFATEA) (URG RÍE)

¡Oh!

(OLFATEA)

¡Deprisa, Bartleby, no podemos perder al superrastreador!

(BALBUCEAN)

(Música)

Nunca me había llevado un yeti.

¡Es sorprendentemente suave!

(Continúa la música)

(Música de ascensor)

Oye, ¿compartimos galletas de pececitos?

¡Oh, daba, dabadú!

¡Muy bien, Bartleby!

(Timbre de ascensor)

(Continúa la música)

Parece que Olfatín ha encontrado algo.

Vale, todos abajo. (OLFATEA)

Yo no veo el palo rascador.

Me pregunto por qué Olfatín se ha parado aquí.

¿Qué ocurre, Olfatín? ¿Dónde está el rascador?

¿Está al otro lado de las rocas?

¡Eh! ¡Me parece que escucho algo!

(Gemidos)

Los yetis rojos deben de estar al otro lado con el palo rascador.

Pero, Vera, ¿cómo vamos a atravesar este muro?

Como no hay manera de atravesarlo, habrá que hacer un túnel por debajo.

Gracias por ayudarnos con tu olfato, Olfatín.

Ahora vuelve a la mochila.

(Música)

¡Hora de mi tercer deseo!

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Tunelín!

¡Dame lo que quiero!

¡Hola, Tunelín!

El rascador está al otro lado de esta montaña de rocas.

¿Nos puedes cavar un túnel? (ASIENTE)

¡Tú puedes, Tunelín, vamos!

(Estruendo)

¡Tunelín! -¿Eh?

¡Ah! Tenías razón, Vera. Hay un montón de yetis rojos.

Hola, chicos, soy Vera, y estos son Bartleby y Grock.

Creo que ya conocéis a Urg.

(LOS TRES) ¡Hola! -¡Hola!

(RÍE)

(GRITA CONTENTO)

(RÍEN)

¡Oh! (GRUÑE)

¡Mío!

-¡Mío!

-¡Mío! ¡Oh, no!

Los bebés están imitando a sus padres otra vez.

¡Ja! De tal palo, tal yeti.

¡Adiós!

¡Oh!

-¡Mío, mío!

(Música)

¡Bien!

¿Eh?

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE, TARAREA)

Oh... Oh...

Ah...

¿Eh?

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Mira! ¡Ah!

(GRITA)

¡El yeti rojo no llega!

¡Urg se va a caer!

¡Ya no me quedan deseos! ¡Tú salvar al rascador!

(GRITA)

¡No, úsalo para ayudar a Urg!

¿Cantamos otra vez la canción? Tranquilo, By.

Seguro que el yeti rojo hará lo correcto.

¡Oh!

(Música tensión)

(AMBOS) ¡Bien! ¡Sí!

(AMBOS) ¡Nuestro!

(AMBOS) ¡Nuestro!

(LOS TRES) ¡Nuestro!

Oh... Los bebés yeti han entendido la importancia de compartir.

(RÍE)

(RÍE)

Muchas gracias, Tunelín.

Has desenterrado el problema. (RÍE)

¡Ahora, a la mochila!

Tenemos que devolver el rascador al lugar al que pertenece.

Por el poder que me ha sido concedido,

declaro que el gran rascador del Bosque Infinito

pasa a llamarse el gran rascador de la amistad del Bosque Infinito.

Usadlo tanto si pica mucho como si pica poco.

(BALBUCEAN)

(TODOS) ¡Bien!

(Música)

(RÍEN)

¿Ves? Te lo dije, Vera.

No hay que subestimar el poder de una canción sobre compartir.

Ya lo creo, Bartleby. ¡A cantar!

# Compartir es vivir. # La, la, la, la, la, la, la.

# Compartir es vivir. # La, la, la, la, la, la, la.

# Compartir es vivir. # La, la, la, la, la, la, la.

# Compartir es vivir. # La, la, la, la, la, la, la. #