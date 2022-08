¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. Vera.

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"PRINCESA GRIZBOT"

(Música animada)

(Ladridos)

(LADRA)

¡Ay!

¡Frookie,

nos has dejado atrapados en el balcón!

Así que piensa algo para abrir la puerta.

Y mientras tú te lo piensas...

veré si podemos bajar de aquí.

(GRITA ASUSTADA)

Podría pedir ayuda a Vera.

No, no quiero,

pero tengo que hacerlo.

Pero no quiero.

Podría...

pero no.

(Teléfono)

Hola Vera. Hola, Grizelda.

Estoy algo así como atrapada en mi balcón

y claro, yo podría bajar sola...

pero si te aburres, quizá quieras ayudarme.

Llegaremos enseguida.

Los helados tendrás que esperar, Bartleby

Vaya... ¡Es broma!

¡Qué buena! Casi me lo creo.

¿Hola?

Todavía sigo atrapada en mi balcón.

Vamos apara allá Grizelda.

(AMBOS RÍEN)

(TARAREA)

¡Grizelda!

¿Eh?

Entra dentro de Floto.

Ay...

¿Por qué siempre tengo que hacerlo yo todo.

(GRITA)

(Música animada)

Muchas gracias, Floto.

Ahora a descansar.

Podría haber bajado yo sola si hubiera querido.

Solo pensé que sería divertido quedar para jugar, ¿o no?

-¡Vera!

Vaya, gracias.

Llamar a Vera ha sido idea mía.

-Oh, ha sido fabuloso.

-¡Vera es genial!

¡Más fuerte!

¡Vera, Vera, Vera!

¡Vera! ¡Hola!

(GRUÑE)

(SUSPIRA)

Debes de estar muy contenta.

¡Vera es la caña!

Estoy contenta

porque me gusta ayudar.

Sí, seguro que está bien ayudar,

pero esos aplausos...

Por eso lo haces, ¿verdad?

No, solo me gusta ayudar.

Oh...

-¡Viva Vera!

-No lo entiendo.

Todo el mundo anima y aplaude a Vera,

pero ella cuenta con deseos maravillosos

para ayudar a la gente.

¿Tengo algo tan maravilloso como los deseos?

¿Lo tengo?

¿Vosotros, grizmos?

(TODOS) ¿Eh?

-¡Eh, tenéis razón!

Vera tiene deseos, pero yo tengo grizmos.

(TODOS) ¡Bien!

-Y tengo el trabajo perfecto para vosotros.

(TODOS) ¡Bu!

(Silbato)

(Música animada)

(Silbato)

(Continúa la música)

(GRIZMOS) ¡Bien!

-¡Wow!

-¡Contemplad

mi fantástica y poderosa princesa Grizbot!

Esto es mucho mejor que los deseos de Vera.

-Gracias, grizmos.

Qué raro es dar las gracias a los grizmos.

Vamos, Frookie.

Sube por la rampa.

¡Realeza en marcha!

# Reino Arcoíris miradme,

# toda mi ayuda os daré.

-Oh...

(Ovaciones)

# Aplaudidme, animadme,

# porque Grizelda está aquí.

(Ovaciones)

# Deseos no necesitáis,

# Vera ya no va a venir.

# Aplaudidme, animadme,

# porque Grizelda está aquí.

(RÍEN)

# Piso aquí, piso allá,

# la princesita os salvará.

(Palmas)

# La princesa Grizbot

# es el robot que más mola.

(Ovaciones)

# Una heroína es lo que soy.

# Princesa Grizbot velarán

# por ti. #

Mira, Frookie, una oportunidad.

¡No temas, Grizbot está aquí!

-Gracias, señora robot gigante.

(RÍE ORGULLOSA) Nada que agradecer. De nada.

(Gritos)

¿Me están reclamando a mí?

(GRITA EMOCIONADA)

(Gritos)

No os preocupéis porque Grizbot ha venido a salvaros.

(TODOS) ¡Bien!

-Lo sé, lo sé. Sí, sé que soy genial.

Pero no paréis.

(Ovaciones)

Y decid a todos que hay una nueva heroína en el reino.

Seguro que no has comido nada parecido, Bartleby.

Toda la comida que puedes ver a tu alrededor

es completamente redonda.

Frutas rueda, bolitas crujientes, pasteles globo...

Y tú favorito, bolitas de narándanos.

La comida redonda va a ir a su sitio.

A mi tripita que es redondita.

¿Pero qué está pasando fuera?

(Golpe)

¿Grizelda?

Estás diferente.

¿Peinado nuevo?

Oh, te has fijado.

Vera, qué casualidad

que nos hemos encontrado justo en esta calle.

Sabes que vivo aquí, Grizelda.

Me visitas a menudo.

Perfecto.

Entonces, puedes volver a tu casa a descansar.

A terminar de comer.

Porque tú y tus deseos podéis tomaros el día libre.

La princesa Grizbot se va a ocupar de todo.

¿Esto...?

Gracias.

Oh, de nada, es pan comido.

-Oh, mi casa.

-Ups.

Ya está. ¡Como nueva!

¿Nos vamos despidiendo ya del Reino Arcoíris?

O ¿esperamos a cuando lo haya destruido?

Que Grizelda quiera ayudar a la gente

creo que puede ser algo bueno.

¿Verdad? Claro que sí...

Por supuesto, lo que tú digas.

(SUSPIRA)

Y eso ha sido todo por hoy.

Soy tan amable con todos. (FROOKIE LADRA)

Ay, ¿y mi pajita?

(Música dramática)

(BOSTEZA)

(RONCA)

(LADRA)

(Música juguetona)

(RONCAN)

(LADRA CONTENTO)

(RONCA)

Oh, la que se va a liar.

¿Listo para el desayuno, Bartleby?

Hoy el desayuno es...

¿Completamente cuadrado!

Frutacubos, sándwiches, gallecajas,

y cubos de puding.

Así no rodarán por la mesa.

(MAÚLLA ASUSTADO)

Ay...

Su destino era el suelo.

(GRITA)

Yo pensaba que quería hacer el bien,

pero lo que hace no es correcto.

Es verdad, verla bailar así es de pésimo gusto.

Esa no es Grizelda.

¡Es Frookie!

Ese perro no tiene carné para conducir

robots gigantes con forma de princesa.

Vamos, Bartleby.

(Gritos)

¿Dónde se ha metido?

Vera, no puedo encontrar

a mi fabulosa y maravillosa princesa Grizbot.

No importa.

(FROOKIE LADRA)

¿Frookie?

(LADRA)

¡Bizcochito!

¡Tienes que bajar de ahí!

(Gritos)

Frookie...

¡Oh! ¿Qué es lo que vamos a hacer?

(Gruñidos)

¡Yetis! ¡Pues claro!

Sois grandes y fuertes,

¿creéis que podéis detener ese robot gigante por nosotros?

(GRUÑEN AFIRMATIVAMENTE)

(Música animada)

¡Pelusas!

Los yetis son buenos en ese juego.

(GRUÑEN)

Eh... pero no tan buenos deteniendo robots.

La princesa Grizbot es demasiado grande para detenerla.

Necesitamos deseos.

¡Cúmulo!

Por favor, llévanos al Árbol de los Deseos.

(GRITA ASUSTADA)

(Música divertida)

Oh.

Sí, soy yo.

Sé que es una sorpresa agradable.

Zee, hay una princesa robot gigante suelta

y necesitamos la ayuda de los deseos.

(GRITAN ASUSTADAS)

(CHISTA)

Vera, no digas a los deseos que estoy aquí.

(DESEOS) ¿Eh?

¡Ah!

¿Para qué es esto, Zee?

Hace compañía a los deseos cuando no estoy.

Tu Zee plano está fuera de plano.

¿Ves? ¿Lo pillas? (RÍE A CARCAJADAS)

Corramos un tupido velo.

Y vosotros, volved a descansar.

(BOSTEZAN)

¿Puedo ayudarte en algo, Vera?

Sí, claro que necesita ayuda.

Hay un problema con el grizbot. Princesa Grizbot.

El fabuloso robot gigante que mis grizmos hicieron para mí.

¿Un robot gigante?

Sí, y está...

Bueno...

un poquito...

Totalmente fuera de control.

Encontraremos una solución.

(Música relajante)

Sentémonos y pensemos un poco. .

Eh... ¿Grizelda?

Yo no me siento en setas.

¿Y por qué os sentáis todos en un momento como este?

Nos ayuda a pensar mejor.

Al grano: el grizbot está fuera de control

con Frookie atrapado dentro.

Y está causando estragos en la ciudad Arcoíris.

¿Y cómo piensas solucionarlo?

Bueno, necesito un deseo que ayude a evitar

que el grizbot siga pisoteando.

Pero también quiero mantener a salvo

la ciudad Arcoíris y a Frookie a la vez.

Mi Frookie cuqui se pone de mal humor

cuando no le rascan la tripita.

Creo que algo se puede hacer.

Con el grizbot, no con lo de rascar.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de pedir vuestros tres deseos.

¡Estoy lista!

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(BOSTEZA)

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame

# dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame

# con tu magia

# concédeme...

# Deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos.

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

(RÍE) ¿A que eso ha sido genial?

Supongo que algo genial sí ha sido.

¿Solo algo? Está bien, muy genial.

Estos deseos son interesantes.

Vamos a consultar la deseopedia.

(Música animada)

¡Oh, eso es asombroso!

Gracias.

Tú primer deseo es...

Pegachu.

Crea una capa de pegamento tan pegajosa y fuerte

que casi todo se queda pegado.

Tendrá que ser muy resistente

para retener a la princesa Grizbot.

Tu segundo deseo es Magnetín.

Es un poderoso deseo imán

que puede atraer cualquier objeto de metal.

¿De metal, como mi princesa Grizbot?

Ni se te ocurra arañarlo.

(TODOS RÍEN)

El tercero es Multi.

Puede tocar una cosa y... ¡Pum!

La convierte en montones y montones de esa cosa.

O sea...

que si yo tuviera un diamante...

¿podría conseguir montones de diamantes?

O...

podríamos usarlo para detener a la princesa Grizbot.

Ah, claro...

Sí.

Gracias Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos

por concederme lo que yo quiero.

(Música animada)

Suerte, Vera.

Tú puedes con ese grizbot.

¿Sabes?

Podrías hacer que esto fuera mucho más reluciente

con un poco de brillante, algunas joyas...

No, gracias.

(Música animada)

Gracias, Cúmulo.

(RÍE)

¡Mi Grizbot!

(Gritos)

¡Oh, cuidado!

(LADRA)

(Gritos)

(LADRA)

Oh, oh, creo que Frookie me ha oído.

Es el momento,

veamos si Pegachu hace que la princesa Grizbot

se quede pegada.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como primer deseo!

¡Despierta Pegachu

y concédeme lo que quiero!

Hola, Pegachu, ¿listo para ayudarnos?

Ajá.

¡Entonces, hagamos que el camino

sea superpegajozo!

Perfecto.

¡Sí!

El grizbot es ahora un pegadobot.

Princesa pegadabot.

¡Ah!

(LOS TRES) ¡Ah!

¡Diréis princesa despegadabot!

(GRITA ASUSTADO)

(LADRA)

(Gritos)

¡Princesa Grizbot, por favor!

Esa sombrilla no pega con ese conjunto para nada.

¿Eh?

¡Vera, ayúdame!

¡Vera!

Pobre Bartleby.

Tengo que hacer más lento ese grizbot

y tengo el deseo perfecto.

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

¡Despierta, Magnetín

y concédeme lo que quiero!

¿Puedes ayudarnos?

Bueno, Magnetín, enséñame cuánto metal

eres capaz de atraer hacia nosotros.

Va más lento.

Técnica de desaparición ninja.

¿Podríais echarme una mano?

Yo te echaré dos.

Y algo de fuerza de gatito ninja.

Lo estamos consiguiendo, Magnetín.

Oh, oh... Oh, no.

Parece que has usado todo tu poder.

Gracias, Magnetín.

Gracias por tu ayuda también, Pegachu.

Oh, oh. ¡Oh!

¿Y ahora a dónde va?

Por fin.

Está regresando a mi castillo.

¡Ah!

¡Está regresando a mi castillo!

Vera, tienes que hacer algo.

Oh... ¡Cúmulo!

Al castillo de Grizelda.

Y rápido, por favor.

¡Ay!

(Música animada)

Este robot es muy rápido.

Pero ¿cómo vamos a detenerlo?

Ya hemos usado dos deseos.

Bueno, mi tercer deseo es Multi,

Puede multiplicar cualquier cosa.

¿Y cómo lo usaremos para detener a la princesa Grizbot?

No tenemos que detener al robot,

sino a Frookie.

Pero ¿qué hay que a Frookie le guste y podamos multiplicar?

Yo le gusto, soy su dueña.

Y los juguetes para mascotas.

Y yo.

¡Bartleby, eso es!

Frookie te adora.

Si hubiera muchos más como tú,

seguro que sale del robot.

Lo que detendrá a la princesa Grizbot

y salvaremos el castillo de Grizelda.

Unas pocas babas no te harán mal.

Y al mundo no le vendría mal tener más Bartlebies.

(LOS TRES RÍEN)

(Música animada)

Gracias, Cúmulo.

¿Estás preparado para multiplicarte

en más gatos de los que hayas visto jamás?

¡Sí!

¡Todos los Bartlebies a mí!

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

¡Despierta, Multi

y concédeme lo que quiero!

Hola, Multi.

¿Podrías hacer unos pocos Bartlebies.

Gracias.

No dolerá, ¿verdad?

Ni un poquito.

(LOS TRES) ¿Qué?

Soy tres veces más guapo de lo que pensaba.

Bien, Bartlebies.

Poneos delante del grizbot

para que Frookie os vea a los tres juntos.

(LOS TRES) Hecho.

¡Frookie por aquí!

-¿Vas a dar besitos a Bartleby?

-Ven, Frookie, Frookie.

¡Frookie! (LADRA)

No para.

Eh...

Mis ninjas, ayudadme a subir al robot.

(LOS TRES) ¡Uno, dos tres!

¡Adelante, gatos ninja!

(Música oriental)

¡Ninja!

(LADRA)

¡Ajá!

Ahora.

¡Uh! (RÍE A CARCAJADAS)

Gracias, Bartleby.

Digo... Bartlebies.

Hablo por todos nosotros cuando digo...

De nada.

Vamos, Frookie.

¡Vamos! (LADRA)

¡Bien, Frookie!

¡Oh, no!

El grizbot no se detiene.

Ay, escucha, Bartleby, llévate a Frookie.

Te tengo.

(LOS TRES) Los Bartlebies somos los más molones.

¡Frookie!

(LADRA)

¿Dónde vas, pulgoso?

(Música animada)

(LOS TRES) Oh, oh...

Tengo que soltar el juguete de la palanca.

(LADRA)

Oh, mi pobrecito Frookie

va a acabar pisoteado si nadie hace nada.

Yo.

Yo sí puedo hacer algo.

(LADRA)

¡Frookie!

Ya casi está.

¡El robot se va a estrellar!

Abandonando robot.

¡Grizelda!

¡Has salvado a Frookie!

Ha siso...

¿Fabulosos?

Lo sé.

He estado genial, es verdad.

(SUSPIRA)

Pero no había nadie para verlo, excepto vosotros, chicos.

No.

Pero... ¿cómo te sientes?

La verdad es que muy bien.

Por algún motivo.

Podría acostumbrarme.

¡La princesa Grizbot está...!

Destrozada.

Eh... Bueno, haré que los grizmos construyan otra.

(AMBOS) ¡No!

-Era broma.

Haré que me construyan una estatua,

así no pisoteará nada.

(TARAREA CONTENTA)

¿Listo para que Multi vuelva a convertirte

en un solo Bartleby, Bartleby?

Todavía no.

Quiero que Frookie juegue un poquitín más

con mis otros yo.