(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"SIESTA DE PIJAMAS"

(Música)

¡Teme mis feroces garras!

(IMITA NINJA)

¡Eres un temible rival, maestro almohada!

Nos enfrentaremos de nuevo.

¿A quién le apetece una rica sorpresita?

A los gatos ninja gati-nati nos encantan las sorpresas.

¡Tachán!

(Música celestial)

¡Crujibolas de pimiento!

¡Es muy cuarta comida favorita!

Por detrás de las galletas de pececitos,

las galletas de pececitos con queso y la edición limitada

de las galletas de pececitos extralight.

Aún no.

¿Crujibolas de pimiento?

Listo.

¿Bolitas de zumo de bayas? Listo.

Pajitas... ¿No están?

(BALBUCEAN)

Gracias, pequeños ayudantes. Y listo.

Bien, la fiesta de pijamas está completa.

Vale, podéis comer.

(Música)

¡Oh, una pajita, me siento como una princesa!

Nunca se sabe cuándo puede llegar una princesa de verdad.

(Timbre)

He llegado.

¡Griselda!

Esto no sería una fiesta si no estás tú.

Lo sé.

¿Dónde está Fruky?

Frukicito está justo aquí.

(RÍE)

¿Te apetece un zumo de bayas ñamñam fresquito?

Sí, por favor, pero no tendrás...

¡Una pajita!

Estás en todo, Vera.

¡Que empiece la fiesta, chicos!

Esto va estupendamente.

Todo va según lo previsto.

Solo falta que venga el Rey Arcoíris.

(Timbre)

¡Parece que ha llegado!

¡Bienvenido, Rey Arcoíris!

¿Ah?

¿Su Majestad?

¿Qué? Oh...

Buenas noches de color lavanda, Vera y Bartleby.

Tenía tantísimas ganas de venir a vuestra fiesta,

estaba comprobando que no me dejaba nada importante

como mi mantita, mi almohada o...

Si busca cepillo de dientes, tengo muchos.

¡Ay! Ese es mi cepillo para el pelo, lo estaba buscando, va muy bien.

Anda, el chicle estaba ahí.

Delicioso.

¿Te apetece? ¡Ag! No, gracias.

No, no es el cepillo, lo he traído.

¿Qué podrá ser?

Tranquilo, su majestad,

tenemos cualquier cosa que necesite.

¡Por el color violeta! Vera, tu predisposición natural

para planificarlo todo es la perfección personificada.

Me lo quitó de la boca. Gracias, Rey Arcoíris.

Por favor, pase.

(Música)

Y ya está, han llegado todos, listo.

Ya solo queda divertirse.

(Música animada)

¡Guerra de almohadas!

¿Lista? Lista.

(GRITAN)

(RÍEN)

¡Es la mejor fiesta de pijamas del mundo, sí!

Oh, oh, parece que ya solo nos queda

una última cosa que podamos hacer. (A LA VEZ) ¡Oh!

Desayunar mañana unas deliciosas tortitas de bayas ñamñam.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Venga, chicos, es hora de irse a la cama.

(Música suave)

(RÍEN)

(Continúa la música)

Buenas noches a todos. (A LA VEZ) Buenas noches, Vera.

(Música suave, ronquidos)

¡Por todos los añiles!

Acabo de recordar lo que me olvidé de recordar, mi Mumu.

Si no tengo ni Mumu, no puedo dormir.

¿Mumu? No está en la lista.

¿No podría dormir sin ella?

La verdad es que me ha ayudado a dormir

desde hace más de tres o cuatro millones de años,

pero no pasa nada.

Contaré pequeños ayudantes hasta caer dormido.

1, 2, 3,

4, 5, 6...

6 000 404,

6 000 406...

Oh, me he saltado un número, empezaré otra vez.

1, 2...

Rey Arcoíris, ¿quiere que le traiga a Mumu para dormir?

No es ninguna molestia.

¡Por el color verde, no!

Tendríamos que ir hasta el invernadero para coger a Mumu.

Me temo que eso está muy lejos.

No te preocupes, Vera, que ya me duermo.

De acuerdo, pero si necesita algo, pídalo.

Buenas noches, Rey Arcoíris. Buenas noches, Vera.

¡Por el color azul! Tengo que dejar dormir a los demás.

No me gusta nada tener que usar hechizos

para poder dormir. No recuerdo por qué no me gusta,

pero solo será por esta vez.

Brillo lunar, hazme soñar.

Ya noto que surte efecto.

(Música suave)

Qué lluvia veraniega más refrescante.

Bartleby, estás hablando en sueños otra vez.

Y tú más.

(Música)

¡Fruky, estás volando!

¿Cómo?

¡Vera, cuidado!

(Música tensión)

¿Qué os pasa?

¡Ah, Frukicito!

¡Fruky, Frukicito, baja de ahí!

(Música tensión)

Te tengo. No pasa nada, Frukicuchi,

ya estás a salvo, claro que sí.

(Música)

Yo no pensaba que sucedería algo así.

Están volando en sueños, fascinante.

Leí que podía pasar,

pero no esperaba verlo en persona.

Tenemos que bajarlos.

¡No, no le toques!

Si lo haces, tú también flotarás dormido.

¿No los despertamos?

Va a ser que no.

(Continúa la música)

Pero no podemos dejar que floten por ahí y se choquen con todo.

Hace falta una cuerda. O un ovillo.

O un cazamariposas. O un ovillo.

O una pajita gigante. (A LA VEZ) O un ovillo.

Bien hecho, pequeños ayudantes.

Espera, ¿dónde está el Rey Arcoíris?

Allí, va a salir por la ventana.

(BALBUCEA)

¡Rey Arcoíris, despierte, por favor!

¡Despierte, despierte, despierte!

(GRITA) ¡Despierte!

Tenemos que atraparle y que se despierte.

¡Oh, Cúmulo!

(Música)

(BOSTEZA)

Siento haberte despertado, Cúmulo,

pero tenemos que salvar al Rey Arcoíris.

¡Oh, espera, olvidé vestirme!

Vera, ¿yo también me cambio?

No, tú quédate en pijama.

(Mugido, cacareo)

La fiesta de pijamas sigue, quiero estar lista

por si entro en acción. Buena idea.

¿Podéis llevar a Griselda y a Fruky dentro?

(ASIENTEN) Gracias, pequeños ayudantes.

(Música)

(Música)

(Música)

¡Toda la ciudad flota mientras duerme!

Fascinante.

Ya, pero, Zee, no podemos dejar que todo el mundo

en Ciudad Arcoíris vuele hasta el espacio.

Necesitamos a los deseos y rápido.

Llévanos al Árbol de los deseos, Cúmulo.

(Música)

¿Zee? ¿Dónde estás? Necesito tu ayuda.

Verá, estoy detrás de ti.

Claro, perdona.

Vale, necesitamos algo brillante para encontrar al Rey Arcoíris

y para bajar a los ciudadanos,

algo... Pegajoso. Esto es pegajoso.

No, gracias. Y también algo que haga ruido

para despertar a todos.

Si despertamos a todos de golpe todos chocarán contra el suelo.

Cierto, no había caído en eso.

Entonces... Almohadas.

Pero están todos flotando, así que hará falta algo pegajoso.

¿Cinta? ¡Pegamento! No, gomina.

Zee, necesitamos deseos.

Es verdad, necesitamos deseos.

Sentémonos y pensemos con calma.

(Música)

(RESPIRAN DESPACIO)

Dime, Vera, ¿cómo podría ayudarte el Árbol de los Deseos?

Bueno, no sabemos qué podrá pasar

si despertamos al Rey Arcoíris de golpe.

No sabemos si también se despertará el resto.

Y podrían caerse.

Así que primero tenemos que bajarlos a todos con cuidado.

Vera, bien pensado.

Y cuando estén todos a salvo en el suelo,

despertaremos al Rey Arcoíris

y podrá romper el hechizo.

(Música)

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de pedir tus tres deseos. Estoy lista.

(Música)

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

(BALBUCEAN)

# Con tu magia se me cumplirán. #

Mira, estos deseos son increíbles.

Veamos qué dice la Deseopedia sobre sus poderes.

(Música)

Este es Mantín. Mantín.

Mantín es un deseo con forma de manta

que puede estirarse para que se echen una cabezadita

encima de él. Si le cantas una nana,

atraerá como un imán para todos los que estén dormidos.

Nos vendrás muy bien para ayudarnos a recoger a todos

y mantenerlos a salvo. (RÍE)

El siguiente deseo es Bombillo. Bombillo.

Bombillo es un deseo brillante.

Justo lo que necesitamos en una noche tan oscura.

(RÍE)

Y tu último deseo es Rebotín, el deseo que bota.

Rebotín, rebotín.

A Rebotín se le da de maravilla dar botes.

Los reflejos gatunos, no puedo evitarlo.

(RÍEN)

Puedes subir a él para saltar superalto.

No se cómo podría ayudarnos un deseo que bote,

pero ya se me ocurrirá algo. (BALBUCEAN)

¡Vamos, deseos, en mi mochila meteos!

(Música)

Venga, chicos, tenemos que salvar el Reino Arcoíris.

(Música)

Gracias, Árbol de los Deseos.

(Continúa la música)

¡Ten cuidado, Cúmulo!

¿Me lo parece a mí o hay demasiadas personas flotando?

Y tanto, va a ser muy difícil encontrar al Rey Arcoíris

entre tanta gente. Tengo una idea.

Llévanos al parque, por favor, Cúmulo.

(Música)

Hora de mi primer deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Mantín! ¡Dame lo que quiero!

¿Listo, Mantín?

Mantín.

Ah...

Zee, dijiste que si le cantábamos una nana a Mantín

atraería como un imán a los que están dormidos, ¿verdad?

Así es. Pues, hala, a cantar.

(TARAREAN NANA)

Funciona.

Mirad, ahí está el Rey Arcoíris.

(Música)

(BOSTEZA)

¡Oh, oh! El rey ha hecho que Mantín se duerma.

¡Mantín está perdiendo su poder!

(Música)

(MURMURA) Mumu...

¡Rey Arcoíris!

Tenemos que hacer algo o se irá flotando con todos los demás.

Esto no pinta bien. Apenas puedo verle.

(Pitido)

¿Quién llamará a estas horas?

¡Rey Arcoíris!

Mumu...

Me habrá llamado sin darse cuenta.

¡Despierte, Rey Arcoíris, despierte, por favor!

Es inútil.

Ay, Rey Arcoíris, si tan solo nos dijeras cuál es el problema...

Oh, Mumu...

O darnos una pista. Mumu...

Solo una palabra que nos lleve por el buen camino.

Mumu... Sí, algo así.

¡Mumu! Ahí está el problema.

El Rey Arcoíris siempre usa a Mumu para dormir.

No es capaz de dormir bien sin ella.

Por eso duerme flotando.

Lo hemos hecho al revés.

En lugar de despertarlo

tenemos que ayudarle a dormir a gusto.

¡Pues claro! Dormir es la solución a nuestro problema nocturno.

(BOSTEZA) Ya lo sabía.

(RONCA)

Tenemos que llevarle al Rey Arcoíris a Mumu.

¡Cúmulo!

Vamos, Bartleby. Pero qué...

¡Vamos, Cúmulo, al Castillo Arcoíris!

(Música)

Vale, en una escala de 1 a oscuro, está oscuro.

¿Cómo encontraremos el camino?

Lamentablemente no puedo ver bien en la oscuridad

como en el resto de los gatos. Mi madre me decía que...

Bartleby... Ay, lo siento.

¡Es la hora de mi segundo deseo!

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Bombillo! (RÍE)

¡Dame lo que quiero!

Buenas noches, Bombillo. Buenas noches.

El Rey Arcoíris me dijo que Mumu estaba en el invernadero real,

por aquí.

(Música tensión)

Ya estamos en el invernadero.

Puede que Mumu sea algún tipo de planta.

Pero aquí hay a patadas. ¿Cómo sabremos cuál es?

Por suerte cada planta tiene su etiqueta.

Estupendo, busquemos a Mumu, la planta.

Veamos, Mumu, la planta, Mumu, la planta...

A ver, esta no es...

¡Ah, Vera, espérame!

(Continúa la música)

Esta no es.

Esta, tampoco. Ni esta.

Igual es esa de ahí. No, tampoco.

¿Dónde podrá estar?

(Continúa la música)

(GRITA) ¡Ah! ¡Mirad!

¿Ese no es el Rey Arcoíris?

Está yendo demasiado lejos.

Tenemos que encontrar a Mumu ya.

Pero ya hemos buscado por todas partes y aquí no hay nada,

solo esta maceta con una flor gigante.

¡Tiene que ser esta!

Vera, ilumina esta planta.

Es Mumu, la planta.

El fruto de la planta Mumu

emite un suave destello y un pequeño zumbido

que te ayuda a dormir. ¿Pero dónde está el fruto?

Está ahí arriba.

Ahora entiendo por qué el Árbol de los Deseos

me dio a Rebotín.

Toma, Zee, ¿me sujetas a Bombillo?

Es la hora de mi tercer deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo! Despierta, Rebotín.

¡Dame lo que quiero!

Venga, Rebotín, vamos a botar.

¡Rebotín!

¿Listo? ¡A botar, botar y botar!

(Música)

¡Venga, Rebotín, vamos!

¡Más alto, mucho más!

¡No llego!

¿Y cómo vamos a conseguirlo?

Tengo una idea.

Bartleby, necesito un experto gati-nati.

Ya sé por dónde vas, Vera.

Volvamos a intentarlo, Rebotín.

(Música)

¿Preparados, listos?

¡Vamos, Bartleby, es tu momento ninja!

(GRITA COMO NINJA)

(GRITA)

¡Ah, espera!

Si soy un gato.

(Música)

Bien hecho, Bartleby. Qué orgulloso estoy.

Muchas gracias, Rebotín. ¡Rebotín!

Bombillo, gracias. (SUSPIRA)

¡Vamos, deseos, en mi mochila meteos!

(Música)

Bien. Llevemos al Rey Arcoíris a su Mumu.

¡Venga, Cúmulo!

(Música)

Oh, Mumu...

¡Ahí está!

(Continúa la música)

No va a ser fácil.

Si el rey Arcoíris me toca y hace que me quede dormida,

vosotros dos tendréis que salvar el reino Arcoíris.

Ah, sin presiones.

Rey Arcoíris, aquí tengo tu Mumu.

¿Mumu?

¡Mumu!

Mumu... Ah.

El Rey Arcoíris ya no flotará más,

la fruta Mumu ha roto el hechizo.

¡Ah, mirad!

(Música)

¡Está funcionando!

(Continúa la música)

La gente que flotaba dormida vuelve a sus camas.

(Continúa la música)

¡Lo conseguimos!

¡Yuju! ¡Sí! ¡Choca!

Gracias, Mantín, nos has ayudado mucho.

Vamos, es hora de que entres en la mochila.

(Música)

(BOSTEZA)

Volvamos a casa, tengo sueño.

¿Sueño? La fiesta acaba de empezar,

hemos salvado a la ciudad, tenemos que celebrarlo.

(RONCA)

¡Uf! Menuda nochecita.

Mi fiesta no ha ido del todo como estaba planeado.

Ya, pero salvaste al reino, Vera.

Es mi heroína.

Y no te olvides de que mañana desayunaremos

tortitas de bayas ñamñam. Tenéis razón.

Después de todo ha sido una gran fiesta.

(Música)

(Música)

¡Vera, Vera! A despertarse.

¿Qué? Estoy oliendo a...

(A LA VEZ) Tortitas de bayas ñamñam.

Las hemos hecho solo para ti

en agradecimiento por salvar a todos en Ciudad Arcoíris.

Y porque tú te acordaste de que me gusta beber con pajita.

Gracias, Vera, por traerme a mi Mumu.

¡Oh, gracias a todos!

Están muy buenas.

Bartleby, puedes probarlas.

Sí, son las mejores tortitas.