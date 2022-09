¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. Vera.

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el reino arcoíris. #

"FIESTA DE BAILE SUPERMEGACHULA"

¡Globo!

Lo siento, Vera.

(RÍE)

No pasa nada, Bartleby.

Tenemos muchísimos más adornos

que no se estallan.

Uh, gracias, Vera.

Y cuando terminemos,

el Colorseo va a estar muy chulo.

¡Sí!

Va a estar superchulo para la...

(AMBOS) Fiesta de baile supermegachula.

(Risita)

Gracias por empezar a decorar,

pero ahora es el turno

de una organizadora de fiestas profesional.

O sea, yo.

Y mi decoración no va a ser lo único que veréis en la fiesta.

Eres muy buena bailando, Grizelda. Lo sé.

Y cuando terminemos de decorar

y la fiesta esté en lo más alto,

el resto de la gente también lo sabrá.

¡Hora de jugar!

(Explosión globo)

¿Eh?

Por lo menos tú te estás divirtiendo.

Ahora deja de babearme.

Espera, te ayudo. ¡Ay!

(Música clásica)

Gracias por el baile, Vera.

El placer ha sido mío.

Vera, hola.

¿Cómo van los preparativos

para mi fiesta de baile supermegachula?

Genial, su alteza.

Casi hemos terminado.

Y lo mejor de todo es que el DJ Bingo Bango

va a venir a poner música para la fiesta.

¡Por el color rosa!

Todas las miradas del reino irán a parar a él.

¿Todas las miradas?

Es mi oportunidad.

Vera, ¿te importaría ir a la estación de trenes

a recogerle y traerle aquí?

Por supuesto, majestad.

Me gustaría mucho ir...

Si no estuviera tan ocupada con la decoración.

Pero no se preocupe, Rey Arcoíris,

yo recogeré a Wingo Clango.

Bingo, Bango. Eso he dicho.

Chao, chao.

Es mi oportunidad de escuchar la música

de Bingo Dingo antes de la fiesta.

(LADRA)

Qué amable ha sido Grizelda al ofrecerse

para recoger a Bingo Bango. La verdad es que sí.

Puede que demasiado amable.

(AMBOS RÍEN)

En nombre del Rey Arcoíris

te doy la bienvenida, Lingo Bongo.

-Bueno, gracias.

-¿Eh? ¿Qué?

No, no, tú no.

-Qué amable. -Fruky, para.

-Wow.

(RÍE) -Gracias, perrito.

-Oh, eres tú. Por fin.

-Sí.

Me llamo Bingo Ba, Ba, Ba, Bango.

(RÍE) -Hola, Blingo Blongo.

-Es Bingo Bango. -Eso he dicho.

¡Y yo soy Grizelda!

Estamos muy felices de que toques tu música

en la fiesta de baile supermegachula.

-Guay. Estoy un poco nervioso,

pero más que preparado.

-No te preocupes

porque cuando esté bailando tu música

todas las miradas irán a mí. -Oh, guay.

Creo.

-Venga, vámonos al gran salón para que pueda...

Digo, podamos ensayar.

-¿Juntos? -Quiero escuchar tu música.

(LADRA)

Vaya, el Colorseo ha quedado muy bonito.

¡Sí, somos unos decoradores geniales!

Globos colocados, guirnaldas listas,

poste para rascar en su sitio...

Ya sabes, por si alguien quiere rascarse un rato.

Vale, lo he puesto para mí.

¡Espera! Nos olvidamos algo.

¿De qué? De la siesta.

(RONCA)

Galletas de pececitos.

Duerme, Bartleby.

Te despertaré cuando lleguen Grizelda y Bingo Bango.

Vale, grizmos, tenéis que hacer de público.

Solo mirando.

Y entonces, salgo al escenario, ¿vale?

-Sí, claro que sí.

-¡Música!

(Música disco)

-# Uh, uh.

# Uh, uh.

# Uh, uh. # -

-¡Para, para, para!

Perdona, pero ¿puedes poner algo que yo pueda bailar,

pero que no haga que los demás quieran bailar?

-Uh... -Desde arriba.

(Música disco)

(RÍE)

-Arg.

Nadie podría bailar eso.

Ni aunque fueras una bailarina fantástica como yo.

Me aburro soberanamente.

-Lo siento.

Si no sé tocar para una gran bailarina como tú...

quizá soy...

RUIDOS GALÁCTICOS)

un DJ terrible.

-Seguro que lo harás mejor.

Supongo que no querrás decepcionar al Rey Arcoíris

ni a todos los invitados a la fiesta.

Vale, pon la música de nuevo.

Dale.

¿Wingo Clango?

Grosero.

Ay...

Cuando me has despertado

estaba soñando con galletas de pececitos.

Me bailaban en la punta de la lengua.

Ay, galletas de pececitos.

Tan deliciosas, esponjosas

y crujientes.

Tu sueño parece delicioso,

pero tenemos un problema:

Grizelda y Bingo Bango

no se han presentado en el Colorseo

y tampoco están aquí.

Veo... veo...

¿Qué ves? Una cosita que parece...

¿Eh? ¡Bingo Bango!

Se marcha.

¡Para!

¡Espera, Bingo Bango!

¡Bingo Bango!

¡Bingo Bango

¡Espera, vuelve!

¡Vera, para el autobús!

Genial, estupendo.

Ahora no tenemos DJ para la fiesta de baile supermegachula.

¿Qué ha pasado?

¿Por qué no recogiste a Bingo Bango?

Sí que lo recogí.

Vino a mi castillo a ensayar,

pero no toca muy bien.

Para nada.

¿En serio? No parece propio de él.

Entonces, dijo que era un DJ terrible

y se largó.

Así sin más.

¿Y ahora dónde encontramos otro DJ?

No creo que haga falta otro DJ.

Solo tenemos que hacer que Bingo Bango se sienta mejor.

Necesitamos ayuda de los deseos.

¡Cúmulo!

Hola, Cúmulo.

¿Listo para llevarnos al árbol de los deseos?

¡Pues vámonos!

(Música animada)

¡Wow!

¡Uo!

Gracias, Cúmulo.

Hola, Zee.

Hola, Zee. Saludos y bienvenidos.

¿Qué es ese aparato?

Es un deseoscopio.

Me permite ver dentro de los deseos

para aprender a cerca de su carácter.

¿Cara... qué?

El tipo de personalidad que tienen.

¿Veis?

Este tiene un núcleo de burbujas,

eso significa que le encanta reírse.

Mirad.

(RÍE)

(BOSTEZA)

Gracias, deseo.

Bueno, preparados para la fiesta de baile supermegachula?

Pues no...

Nuestro DJ Bingo Bango se ha ido.

Qué mal.

No se puede poner música sin un DJ.

Tomémonos un respiro.

(Música relajante)

(RÍE A CARCAJADAS) ¡Vaya!

(RESPIRAN PROFUNDAMENTE)

(SUELTAN EL AIRE)

Entonces, ¿por qué se ha ido Bingo Bango?

Grizelda dice que no tocaba muy bien

y cuando le vimos,

parecía estar muy triste.

Hasta le dijo a Grizelda

que era un DJ terrible.

Parece que Bingo Bango ha perdido la confianza en sí mismo.

¡Confianza!

Pues claro, la confianza.

¿Qué es la confianza?

Es cuando crees que sabes hacer algo bien.

Entonces, ¿si yo sé que se me da muy bien

dar patadas saltarinas gatunas?

Tienes confianza en ti mismo.

¡Exacto!

¡Patadas saltarinas gatunas!

(Golpe)

Pero si Bingo Bango siente que ya no sabe tocar música...

Ha perdido la confianza en sí mismo.

Tenemos que ayudarle a recuperarla.

También se me da muy bien

dar saltos, giros y...

...caídas. Ay. (RÍEN)

Muy bien, Bartleby.

Confianza.

Creo que poner a Bingo Bango de buen humor

sería un buen comienzo.

Además, parecía estar muy apagado cuando le vimos.

Quizá necesite algo que le ayude a ser fuerte.

Y recuerda, necesita animarse.

Todo eso es importante para un DJ.

Es hora de obtener tus tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los deseos, árbol de los deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los deseos

# escúchame.

# Dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los deseos

# escúchame,

# con tu magia

# concédeme

# deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos.

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

Te contaré algo sobre ellos.

A ver qué dice la deseopedia.

(Música animada)

Ah, sí.

Aquí está:

"A Meneitos se le da genial oscilar".

(AMBOS) ¿Oscilar?

Esto quiere decir

que baila genial con sus brazos oscilantes.

Eso es genial.

Queremos animar a Bingo Bango

así que haré que Meneitos

empiece a menearse

hasta que Bingo Bango se ría.

Seguro que no tardará mucho.

Tu segundo deseo...

Ah, aquí.

Pompón.

"Hace que todo se oiga muchísimo más alto".

(CANTA)

El deseo perfecto para un DJ apagado.

¿Qué? ¿A un buffet?

¿A cenar un montón? (AMBOS RÍEN=

¿Dónde está tu tercer deseo?

Ah, aquí está.

Saltarín.

"Salta a velocidades diferentes

y de diversas maneras".

No veo cómo saltar

va a ayudar a Bingo Bango a sentirse mejor,

pero lo intentaré encantada.

Gracias, Zee.

Y gracias a ti, Árbol de los deseos

por concederme lo que yo quiero.

(Risitas)

(RÍE)

Vamos, Bartleby.

Vamos a encontrar a Bingo Bango

y a ayudarle a que vuelva a confiar en sí mismo.

¡Bien! Zee, eres el mejor.

Suerte.

Ahí está Bingo Bango.

Oh, oh...

Parece que se dirige directo al Bosque Infinito.

Tenemos que detenerle.

Ups.

Sé lo que hay que hacer para animarle.

¿Bingo Bango?

¡El auténtico Bingo Bango!

¡Eres tú!

Nos encanta tu música.

¿Por qué?

Soy un DJ terrible.

Vale, no le he animado.

Me llamo Vera y este es Bartleby.

Hemos venido a llevarte a la fiesta de baile supermegachula.

No puedo tocar allí.

Lo siento.

(LLORA)

(Música triste)

Pelusas,

sí que tenemos que hacer algo.

Hora de usar mi primer deseo.

(Música animada)

Te elijo a ti como primer dese.

Despierta, Meneitos

y concédeme lo que quiero.

(RÍE)

Vele, Meneitos.

¿Puedes menearte un poco para que Bingo Bango

deje de estar triste y se ría?

(TARAREAN)

No funciona.

Probemos otra vez.

Baila mucho más, Meneitos.

(RÍE)

# Parezco gelatina,

# no puedo estar quieto

# por eso no paro de mover el esqueleto. #

Vaya ritmo. Baila, baila, baila.

Baila, baila, baila.

Baila, baila, baila.

Y después de la caída ya no puedo con la vida.

Vaya, ese golpe ha hecho un ruido muy divertido.

Déjame probar.

(Guitarra)

Uh.

Eh, suena genial.

(TARAREA)

Ah, se me acaba de ocurrir algo.

A Bingo Bango le encantan los sonidos musicales.

Si hacemos más...

seguro que se anima.

(Ukelele)

Sé que estás intentando no reírte.

Venga.

Veo una sonrisita.

Un poco más grande.

(RÍE A CARCAJADAS)

Vale, vale.

Me has pillado.

Me has hecho reír, aunque no quería.

Eres buena. Gracias.

Y a ti, Meneitos.

¡Bien meneado!

Hora de volver a la mochila.

¿Te sientes mejor ahora?

Sí, gracias.

¿Lo suficiente cómo para ir a tocar

a la fiesta de baile supermegachula?

No lo sé.

Yo quiero ir, pero...

y si...

lo hago fatal...

¿Y por qué no pruebas a tocar algo aquí?

Solo nosotros.

Sin público.

Vale.

Allá voy.

(CHISTA)

¡Muy bien!

Puedes hacerlo.

(TARAREA)

No, no puedo.

Soy horrible.

No puedo hacerlo. ¡No!

Bingo Bango, espera.

No, dejad de seguirme.

Allí está, escondido tras un árbol,

Yo me he escondido detrás de árboles muchas veces

no es buena señal.

¿Bingo Bango?

Ha sido un buen comienzo.

Solo tienes que ensayar un poco.

Tocar música es lo que mejor se te da.

Lo que mejor se me daba.

Ahora solo sé defraudar a la gente.

Su confianza sigue por los suelos.

¿En serio?

¿Y cómo vamos a conseguir que actúe en la fiesta

si no puede ni tocar delante de nosotros?

No delante, sino con nosotros.

¡Vamos!

Uh, qué bien suena.

Cuando yo toqué a Meneitos

como a una guitarra,

Bingo Bango se unió con sus propios sonidos.

Si tocamos una canción entera...

a lo mejor, se nos vuelve a unir.

¡Buena idea, Vera.

¡Vamos a tocar música!

(Música tropical)

¡Ahí va!

(TARAREAN)

(TARAREA)

Vamos, todo el mundo se puede unir.

No seas tímido.

(TARAREAN)

Eh, para, para.

He dicho, para.

Ahí va.

Parece que necesitamos ensayar más.

Necesitamos a alguien

que nos dé el ritmo necesario

para poder tocar.

Espera.

Tengo una idea.

Mi deseo saltarín nos puede ayudar

a crear un ritmo saltando arriba y abajo.

(Música animada)

Te elijo a ti como segundo deseo

Despierta, Saltarín.

Y concédeme lo que quiero.

Saltarín, ¿estás listo para crear un ritmo

que nos haga mover el esqueleto?

Ajá.

Muy bien, Saltarín, a salar.

(RÍE) Espera, espera.

No vayas tan rápido.

¿Puedes saltar a un ritmo normal?

# Bum, bum, bum, bum.

# Bum, bum, bum, bum. #

Sí, así.

Qué buen ritmo.

(Música tropical)

(RÍE)

(Música tropical)

Vale, allá voy.

(TARAREA)

# Adoro la música

# y componer.

# Así que a bailar, amigos.

# La música es mi vida

# y me hace feliz.

# Así que a bailar

# conmigo. #

Bingo Bango qué marcha llevas.

Todo el mundo está bailando.

Eres un DJ alucinante.

Gracias, vera.

Eso me anima.

-¡Bien!

-¿A qué estamos esperando?

Hay una fiesta de baile supermegachula

que necesita música supermegachula.

¡Vámonos!

Vosotros primero,

yo no sé cómo llegar.

(RÍE)

Vaya, se oye a mucha gente.

Parece que tienen ganas de bailar.

¿Listo para hacerles bailar, Bingo Bango?

Eso creo...

Quizá...

¡Sí!

¡Sí!

¡Estoy listo! ¡Sí!

Espera, no.

Pensándolo mejor, no.

¿Todavía no estás listo para tocar en la fiesta?

Bueno, lo estaba,

pero no estoy seguro.

-Oh, hola, Gingo Clango.

-Es Bingo Bango.

-Eso he dicho. Has vuelto...

Bueno, al final la fiesta de baile supermegachula tendrá un DJ.

-No lo sé.

Algunos piensan que no valgo.

Grizelda, cuando le dijiste a Bingo Bango

que no sabía tocar

se lo creyó.

Y ahora se siente fatal.

¿Ah, sí?

Yo no quería que se sintiera mal,

pero si ya no quiere tocar, no pasa nada.

He traído s mi propio DJ a la fiesta de baile.

¡Vamos, Fruky!

Dale ritmo.

Cuándo quieras.

Fruquicito, sé que puedes hacerlo.

Por fi.

(Ruido)

Que se limite a babear que se le da mejor.

¡Ah! ¡Está bien!

Que Bingo Bango actúe

y que todo el mundo baile.

(TODOS) ¡Bien!

Yo solo quería que la gente me mirara.

(TODOS) Oh...

Grizelda.

A todos nos gusta bailar,

pero es mucho más divertido

cuando podemos bailar todos juntos.

Siento deciros a todos.

que no va a haber ninguna fiesta de baile.

(TODOS) ¿Eh?

Rey Arcoíris, ¿qué ha pasado?

Mirad.

No hay gente.

Oh, no.

O sea, que el ruido que escuchamos antes

no era de la gente que estaba entrando al Colorseo,

sino de gente marchándose.

¡Hola!

Como Bingo Bango no apareció,

todos se fueron a casa.

Por el color gris,

esto no es mega chulo en absoluto.

Pero Bingo Bango está aquí, majestad.

Podemos salvar la fiesta.

¿Pero cómo, Vera?

No queda nadie.

Eres el único que puede salvar la fiesta

de baile supermegachula, Bingo Bango.

Puedes hacerlo.

¿Salvar la fiesta?

¡Claro que lo haré!

(Música animada)

# Baila, baila.

# Baila, baila.

# Ba, ba, ba, baila, baila.

# Baila, baila. #

No lo entiendo.

Lo estoy haciendo genial,

pero la gente no vuelve.

A lo mejor no te oyen.

No te preocupes,

yo me encargo.

(Música animada)

Te elijo a ti como tercer deseo.

Despierta, Pompón.

¡Pompón!

Y concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

Muy bien, Pompón.

¿Estás listo para subir el volumen?

Ajá.

Pues haz que se escuche la música

en todo el reino.

(Música animada)

¡Funciona!

Ha salvado la fiesta de baile supermegachula.

Gracias, Vera.

Jamás podría haberlo hecho sin tu ayuda.

-Sí.

En cualquier momento todo el mundo empezará a bailar.

Ayudaría que alguien les diera un empujoncito.

(Música disco)

Mira, tienes fans.

Tenias razón,

bailar con más gente es divertido.

Pero qué bien bailas, Grizelda.

Esto es lo que yo llamo una fiesta

de baile supermegachula.

Gracias, Vera.

Encantada de ayudar, majestad.

(Música animada)