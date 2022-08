¡Fi, fai, fo, Frookie!

(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"FI-FAI-FU FRUKY"

(GRITOS DE PELEA)

¡Sí! ¡La tienda se mantiene en pie!

¡Y solo me llevado 10 horas! ¡Soy la caña!

Bien hecho, Bartleby.

(RÍE) Olvidaba que estabas dentro, Vera... perdona.

(RÍE) Gracias, Bartleby.

Sacos de dormir preparados. Es tan genial estar aquí...

No hay nada mejor que irse... ¡De "glamping"!

¿"Glamping"?

(Música)

¡Tachán!

Camping glamuroso.

Solo la gente muy "cool" hace "glamping".

Todavía no entiendo cómo se ha apuntado a venir.

Esto está sucio. (RÍE)

Sabes que cuando vas de camping no hay comodidades, ¿verdad?

Oh, creedme. Lo sé.

Ni siquiera he metido mi baño de burbujas brillante.

¿Verdad que no, Fruky? (LADRA)

-¡Ah! ¡Un cachorrito!

Es justo lo que necesito para encontrar mi tesoro perdido.

(RÍE)

¿Queréis algo de picar?

He traído... ¿Sándwiches brillantes? ¿Quién los ha hecho?

Es que son "glámdwiches". Son sabrosos y maravillosos.

Pregúntaselo a mi Frukicito. Le encantan.

¡Hora del aperitivo!

(LADRA) (RÍE)

-¡Fruky! ¡Los "glampistas" no corretean!

-¡Ue!

# ¡Fi, fai, fu, Fruky!

# ¡No hay nada mejor # que un cachorrito tan cuqui!

# ¡Un cachorrito, digo!

# ¡Suavecito y narizoncete!

# ¡Olisqueando darás con el tesoro # en un periquete! #

(Música suspense)

¡Ven por tu "glámdwich"! (LADRA)

(RÍE)

-¡Frukicito, vuelve!

¡Uh! ¡Son babas! Obviamente ha estado aquí.

¡No! ¡Mi cachorrito se perderá en este enorme, horrible

y desagradable...! -¡Laberinto! ¡Es un laberinto!

Y no es desagradable. Es impresionante.

Y jamás podréis pasar.

(Ruido)

¡Ay! ¡Bartleby!

No te preocupes, Vera. Encontraré a la fábrica de babas...

en alguna parte. (ECO) En alguna parte. Alguna parte.

¿Quién eres tú?

¿Así que nunca habías visto un trol del laberinto?

Somos malvados, aunque... cuando no protejo del laberinto,

en el fondo, soy muy buena persona.

-¿Por qué iba a querer a alguien construir algo con tan mal gusto?

-Para ocultar mi precioso tesoro a todo aquel que lo quiera robar.

(ENFADADA) -¡Ahora es mi tesoro el que está ahí dentro!

-Por una buena razón.

(SUSURRA) Que quede entre nosotros, construí este laberinto

tan grande y complicado para que nadie encuentre mi tesoro.

(LLORA) Nadie. Ni yo mismo.

Pero seguro que un perrito con su gran poder olfativo

encontrará fácilmente mi preciado tesoro.

Señor trol, nuestros amigos están dentro. Debemos encontrarlos.

Ay... Vale...

Pero la única forma de entrar en mi laberinto es resolviendo un acertijo.

Dime, ¿cuántas bayas te podrías zampar

para que tu estómago vacío se deje de encontrar?

-¡Oh! ¡Es pan comido!

Espera, Grizelda, tenemos que contarlas mientras comes una...

a una. ¡La respuesta es una! ¿Una? No puede ser.

Me he comido muchísimas bayas más.

El acertijo era cuántas bayas te podrías zampar

para que tu estómago vacío se deje de encontrar.

Y, si te comes una, tu estómago deja de estar vacío.

¡Rayos y truenos! ¡Eso es correcto!

Oh... Podéis entrar.

Pero, primero, dejadme que os enseñe lo que hay dentro.

¡Hala! ¡Hala!

-Fantástico, ¿verdad?

Un pasillo que se convierte en más pasillos.

Luego aparecen puertas y, de repente, todo es sinuoso y retorcido.

¿Entonces qué es lo que os va a pasar?

-¡Nos perderemos! -¡Irremediablemente!

(GRITAN)

Como ya os he dicho, sois libres de entrar,

pero eso no quiere decir que os podáis quedar.

(RÍE) Me ha dado un escalofrío al oírlo.

Soy un malo tan bueno...

-¿Qué hacemos, Vera?

Nunca volveremos a ver a Fruky y a Bartleby...

No te preocupes, Grizelda. Vamos a sacarles de ahí...

Pero necesitamos ayuda de los Deseos.

Si vas a ir al Árbol de los Deseos, yo también voy.

¡Claro que vienes!

La única forma de hacer esto es si lo hacemos tú y yo juntas.

¡Oh, Cúmulo!

¡Al Árbol de los Deseos, Cúmulo! ¡Ah!

(GRITA)

(Música)

(SALUDAN)

¡Oh, no!

¡Zee!

¿Estás en casa? ¿Zee? Hola, Vera y Grizelda.

Estamos todos de acampada.

Estos deseos han ganado sus insignias al mérito.

Ir de camping es guay. ¿Todavía seguís hablando de eso?

Ir de camping es de lo más desfasado.

La verdad es que no hemos venido por la acampada,

sino por un laberinto. ¿Un laberinto?

¡Uh! Me encantan los acertijos. Parece divertido.

Es un enorme laberinto

en el que han sido atrapados Bartleby y Fruky.

Oh... Eso es mucho menos divertido.

Vamos a sentarnos a meditar sobre ello.

No, gracias. Las princesas nunca nos sentamos en las setas.

¡Ay! ¡Bájame!

Tranquilízate.

(CHISTA) No pasa nada. La seta bajará pronto.

Algún día. ¿En qué puedo ayudarte, Vera?

Bueno, el laberinto parece complicado.

Con paredes que se mueven y muchas trampas.

Necesitamos un deseo que evite que nos perdamos.

¡Vera! ¡Socorro! ¡Estoy atrapada aquí arriba!

¡Atrapada! ¡Sí!

Si nos quedamos atrapadas en el laberinto

necesitaremos un deseo que nos ayude a liberarnos.

Gracias, Grizelda. ¡Ah!

De nada...

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de pedir vuestros tres deseos.

(Música)

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(Música)

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

(APLAUDE)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(SUSPIRA)

Parece que son unos deseos fantásticos.

Veamos lo que dice la Deseopedia de ellos.

(Música)

Tu primer deseo... es Punterín.

Puede hacer todos los puntos que quieras.

¡Perfecto!

Usaremos a Punterín para marcar un camino en el laberinto.

Así no nos perderemos. Saldremos siguiendo los puntos.

Los puntos quedan fabulosos. Es un deseo con estilo.

El segundo deseo es Lacero.

Este deseo cuerda es genial

cuando tienes que trepar por algún sitio o para atar cosas.

Nos podría venir bien para sacarnos de algún lugar complicado.

Y, por último, tenéis a Ralentín.

Un deseo muy extraño y poco habitual, la verdad.

Este deseo puede ponerlo todo a cámara lenta.

¡Es increíble!

No sé bien cómo ralentizar puede ayudar a nuestros amigos.

Seguro que averiguas cómo.

Estoy de acuerdo. Y siempre tengo razón.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos, por concederme lo que yo quiero.

(Música)

¡Adiós, Zee!

Disfruta de tu acampada retro. ¡Suerte con el laberinto!

¡Con Ralentín saldréis rapidito!

(Música)

¡Fruky!

¡Fruky!

(Ruido)

¡Pelusas! ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo de aquí?

(Gruñido)

Debería advertirte

que mis habilidades ninjas son muy peligrosas.

¡Fruky! ¡Cuánto me alegro de verte, pulgoso!

Ay... Tampoco me alegro tanto.

Vale. Ten mucho cuidado por donde pisas.

Este laberinto está lleno de...

(Ruido)

¿Trampas?

¡Corre!

¿Sin salida?

(Música tensión)

(Música)

(RONCA)

(CHISTA)

(SUSURRA) Gracias, Cúmulo.

¡Oye! ¡Eh! ¡Volved aquí!

Fruky, tenemos que salir del laberinto. Dame un empujoncito.

¡Fruky! No es el momento de arrascarte el... ¿trasero?

¡Sí!

Lo retiro. Tu trasero es lo más.

¡Espérame! (ECO) ¡Espérame! ¡"Pérame"!

¿Has oído eso? ¡Es Bartleby! ¡Vamos por el camino correcto!

¿Pero cómo sabes que es el camino correcto?

Hay muchísimos pasillos.

Trabajaremos juntas para poder averiguarlo...

Pero hay que hacer una cosa antes de empezar.

Hay que asegurarse de que podemos salir de este laberinto.

(Música)

Te elijo a ti como primer deseo. Despierta, Punterín...

¡y concédeme lo que quiero!

Punterín, ¿podrías dejar un rastro de puntos mientras caminamos?

(BALBUCEA)

-¡Rosa brillante! Es como si me conociera bien.

Fruky, ¿dónde estás? ¡Bartleby!

(Música)

¡Oh! ¡Pero qué chicas más listas!

La parte de trol bueno de mí dejaría esos puntos,

pero necesito a ese perro para encontrar mi tesoro perdido,

así que... seré un trol muy malo.

(Música)

(RÍE)

(Continúa la música)

(RÍE)

Ay... Llevamos milenios andando.

¡Ah!

¡Puag!

Otra vez me he vuelto a caer.

¡Grizelda, mira!

Te habías caído aquí antes.

Hemos pasado por aquí más veces. Estamos caminando en círculos.

No puede ser. ¿Pero cómo es posible?

No lo sé. Punterín sigue dejando marcas.

Algo se nos escapa. (RÍE)

¡A no ser que el trol nos esté quitando los puntos!

¡Es un desconsiderado!

Si el muy bruto nos está quitando los puntos...

¡Seguro que nos perderemos! Luego resolveremos eso.

Ahora tenemos que impedir que el trol nos detenga.

(SUSURRA) Punterín, ¿podrías dibujarnos un punto gigante?

(BALBUCEA)

(Música)

Gracias, Punterín.

A ver cómo se las arregla el trol para quitar este punto. ¡Vamos!

(RÍE)

¡Un gran punto!

Como si eso...

fuera...

a detenerme.

¡Ay! ¡Oh!

¡Fruky, espera!

Si nos quedamos atascados jamás saldremos de aquí.

Primero iré yo y luego tú.

(ENFADADO) ¡Ay! ¿Qué acabo de decir?

(GRITA)

(Música suspense)

¡Ah! ¡El trol!

¡Uf! Es solo una puerta pintada como un trol. ¡Eh!

¡Ah! ¡El trol!

Oh, es otra puerta trol de esas.

(LLAMA A LA PUERTA)

Es mucho más fea. -Soy el de verdad.

(GRITAN)

Para seguir avanzando por mi laberinto

tenéis que resolver otro acertijo.

Si no resolvéis el acertijo

para cuando este bebedero se hunda en el suelo,

tendréis que abandonar mi laberinto para siempre. ¡Ay!

Lanza tu acertijo, señor trol. Estamos listas.

(CARRASPEA)

Es la parte del pájaro que en el cielo no está.

Puede entrar en el bebedero, pero nunca se podrá mojar. ¿Qué es?

(Música)

(Trino)

¿Puede entrar en el bebedero pero nunca se podrá mojar?

¿Será su alerón apestoso? Ay, no puedo verlo bien...

¡Corre! ¡Intenta cogerlo! Ay, qué cerca.

Es demasiado rápido.

Sería más fácil atrapar su sombra.

¿Sombra?

El pájaro está en el cielo, pero su sombra está en el suelo.

Y su sombra puede entrar en el bebedero sin mojarse.

¡Ya sé la respuesta!

¡La sombra! ¡Rayos y truenos!

Bien otra vez.

(Música)

¡Sí! -Podéis pasar de nuevo.

¡Pero estaré en cada esquina para poneros más acertijos

hasta que termine por cansarme!

¡Hasta pronto! Porque será muy pronto.

(Música tensión)

¿Cómo haremos para evitar que el trol nos incordie otra vez?

Déjame pensarlo un momento.

Tenemos que huir de él, pero conoce laberinto de memoria.

Sí. Es un pelmazo.

Hay que ralentizarlo el tiempo suficiente

para encontrar a Fruky y a Bartleby

y tengo el deseo adecuado. ¡Ralentín!

¡Ya estoy aquí! Un momentito.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo. Despierta, Ralentín.

¡Concédeme lo que quiero!

Hola, Ralentín.

Échale el freno a este trol tan sabelotodo.

(ASIENTE)

Aquí va otro acertijo.

¿Qué salta por el aire...

(RALENTIZADO) Y... nunca.. baja...?

-¡Tú! (RÍE) Chao, chao, lentorro.

Quédate con él, Ralentín.

Y mantenle un buen rato así de lento. Gracias.

Por aquí.

¿No podías haber esperado a que pasara yo primero?

Las princesas primero. Deberías saberlo.

¡El collar de Fruky!

(OLISQUEA) ¡Puag!

Recuérdame que se lo dé a los grizmos para lavarlo.

(Ladrido)

¡Fruky!

¿Dónde estás, mi apestosillo chiquitín?

Tu apestosillo está conmigo. ¡Aquí! Lo que quiera que signifique aquí...

Bartleby, ya vamos.

Tengo... que... pararlas.

(Música)

¡Fruky, ya vamos!

(RÍE)

(RÍE) ¡Bartleby! (RÍE)

(Música animada)

¡Vera!

¿Pero qué pasa con este laberinto de locos?

Es frustrante.

(LADRA)

Fruky, este no es el momento de... ¡Espera!

Tu trasero nos salvó la última vez. Sigue así.

Mueve la colita, pequeñín.

¡Lo has conseguido! ¡Oh!

(GRITA)

¿Fruky? ¿Bartleby?

¡Vera! ¡No sabes cuánto me alegro de verte!

¿Me has echado de menos? Por supuesto, Bartleby.

¿Estáis los dos bien? Sí...

Pero estamos atrapados aquí abajo

y Fruky quiere darme más besos babosos.

¡Ayuda! Os sacaremos enseguida.

¿Ralentín? Oh, no... Te has quedado sin energía.

Eso significa... Correcto. Sí. Soy yo otra vez.

No hay más acertijos para vosotras.

Os voy a echar de mi laberinto ahora.

Un momento...

Ese foso...

Ahora empiezo a recordar.

¡Aquí es donde enterré mi tesoro!

(RÍE) El perrito lo ha encontrado.

(TARAREA)

¡Mi bastón mágico!

Rayos y truenos....

No los puedo sacar del foso sin mi bastón mágico.

-Pues yo no pienso irme de este horrible laberinto sin mi Frukicito.

¿Te estás enterando? -Sí.

Vaya... Serías una trol de laberinto estupenda.

No te preocupes. Tengo el deseo ideal para sacarles del foso.

(Música)

Te elijo a ti como tercer deseo. Despierta, Lacero.

Y concédeme lo que quiero.

Hola, Lacero. Necesito tu ayuda

para sacar a nuestros amigos del foso con tu lazo. ¿Nos ayudas?

(ASIENTE)

¡Suelta tu cuerda, Lacero!

Agarraos los dos.

¡La tengo!

¿Por qué no nos movemos? ¡Fruky!

¿Por qué no sueltas eso? ¡No! ¡Es mi tesoro!

¡Lo tiene!

Tu tesoro no vale nada si nuestros amigos no pueden subirlo

porque están atrapados. Ay...

Todo esto es culpa mía. Tengo que solucionarlo.

Voy a salvarte, pequeño chucho. ¡Y a mí!

(Música)

¡Sí!

Rayos y truenos. Ahora necesito un nuevo bastón.

(SE ESFUERZA Y JADEA)

No soy lo bastante fuerte como para hacerlo yo solo.

Ya... Es que tiene buenas mandíbulas.

Señor trol, podemos colaborar para arreglar este desastre.

¿Que quieres que le ayudemos?

Se ha pasado todo el día fastidiándonos.

La única forma de sacarlos a todos es colaborando, Grizelda.

¡Tienes razón!

¿Estás listo, Lacero? (ASIENTE)

¿Preparada, Grizelda? Ajá...

Ojalá colaborar no implicara sujetar sus pies malolientes. ¡Puag!

-¡Si me los lave el año pasado!

(Sonido)

Eso no es bueno.

Oh, oh...

¡No!

¡Cógeme la mano! ¡Venga, babosín!

¡Vamos! ¡Ah!

Tira conmigo, Lacero. Podemos hacerlo.

(Música suspense)

¡Lo conseguimos!

Buen trabajo, Lacero.

¡Mi Frukicito!

-Mi tesorito...

Oh, gracias. Muchísimas gracias a todos. Soy buena gente.

Trabajar juntos ha sido genial. Colaborar es bueno.

¿Tu tesoro es un hueso para perros?

Sí. Es un hueso. Por eso un chucho es ideal para encontrarlo.

-¿Has hecho pasar por todo esto a mi precioso Fruky

solo por un reluciente hueso para perros?

Eres muy malo. Tienes razón.

He sido muy malo con vosotros.

Pero solo lo hago para impedir

que entre la gente en el laberinto y se pierda.

Espero que podáis perdonarme.

(Música)

(RÍE) Toma, te lo regalo.

Tú dices que eres un trol malo, pero también puedes ser bueno.

Acabas de entregarle tu tesoro a mi tesoro.

(RÍE) -¿Cómo podría resistirme a esta monada?

-Supongo que no pasará nada si vienes a visitarlo de vez en cuando.

-¿En serio? ¡Oh, gracias! ¡Gracias! -¡Abracito en grupo!

Ah... ¿Y cómo salimos de aquí?

(OLFATEA)

¡Seguid al superrastreador! ¡Sí! ¡"Glamping"!

-¿Qué es "glamping"? -Es brillante. Te gustará. Vamos.

(RÍEN)