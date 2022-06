(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"ESTORNUDO CÓSMICO"

Tres, dos, uno...

Vamos, Bartleby,

sal de tu escondite.

(BALBUCEAN)

Gracias a mi habilidad de gato ninja

Vera no me encontrará nunca. (RÍE)

¿Qué?

Pequeños ayudantes, basta ya.

Vais a revelar mi escondite.

¡Guau!

¡Hala!

(Gong)

(RÍE) Creo que mi técnica ninja para aterrizar

es mejor que la de esconderme. (RÍE)

(Estornudo)

(BALBUCEAN)

¡Ah!

¿Qué está pasando?

Suena como si alguien tuviera una gripe de caballo.

(Estornudo)

¡Oh!

Hala, antes nuestra casa no era azul.

¿Qué estará pasando?

Vamos a ver si ha cambiado el color de alguna casa más.

(BALBUCEAN)

(Estornudo)

Vaya.

Cada vez que se oye el estornudo,

algo cambia de color.

(RÍE) Qué pasada.

(Estornudo)

Bartleby, deberías mirarte en un espejo.

Pareces un poquito... ¿Verde?

¿Qué crees, Vera,

realza el color de mis ojos? (RÍE)

Oh.

Vera, tu pelo es rosa.

Es casi tan molón como el mío.

Gracias, Bartleby.

(Estornudo)

Los estornudos provienen del Castillo Arcoíris.

(AMBOS) ¡Oh, no!

(Música animada)

(AMBOS) ¡Rey arcoíris!

Hola, amigos.

Por todo lo verde. Me alegro tanto de veros...

Verde, dice.

Yo sí que estoy verde.

Sé por qué lo dices.

Lo siento mucho.

Parece que tengo un caso muy grave de achistitis aguda.

(AMBOS) ¿Achistitis?

Sí.

Me provoca estornudos.

Y, como habéis visto,

también hace que confunda los colores.

Veréis, los colores cambian cuando vos estornudáis,

pero todo saldrá bien, ¿no?

Moras moradas. ¡No!

Por lo que he leído,

si no me repongo pronto de la achistitis,

cada vez más colores cambiarán

y se quedarán así por siempre. (AMBOS) ¿Por siempre?

Debe haber algún modo de curarle, alteza.

Cuenta la leyenda que la única forma de curarlo

es haciendo cosquillas al enfermo

con una pluma de ahinotari, que es un pájaro mágico

que vive en lo alto del Monte Superalto,

Pero es tan escarpado, frío y nevado,

que nadie ha conseguido llegar a la cima.

Bien. Nosotros sí.

Traeremos esa pluma para vos.

¡No!

No lo hagáis. Es demasiado peligroso.

Sois nuestro amigo, alteza,

y vos nos necesitáis.

Haremos lo posible por ayudaros.

Vera, eres la mejor amiga del mundo mundial.

Vamos, Bartleby. ¡Alto!

Antes de que os marchéis. (ESTORNUDA)

(AMBOS) ¡Sí! ¡Al fin normales!

Puño, puño, puño. ¡Genial!

No olvidéis abrigaros bien.

Oh, Cúmulo.

¡Llévanos al Monte Superalto, por favor!

(ESTORNUDA)

¡Y rápido!

Volaremos directamente a la cima

y así conseguiremos la pluma.

Oh, no.

A Cúmulo se le ha helado el trasero.

El aire aquí arriba es demasiado frío para una nube.

Cúmulo se está congelando.

¡Agárrate fuerte, Bartleby!

(AMBOS) ¡Ah!

Tranquilo, Cúmulo. Todo saldrá bien.

Ya está.

La luz del sol te calentará en unos pocos segundos.

¿Sabes? Esta montaña no es tan alta como dicen.

Es todavía más alta.

Es demasiado escarpada y nevada para escalarla.

Necesitamos la ayuda de algún deseo.

¡Al Árbol de los Deseos, Cúmulo!

(Música animada)

Gracias, Cúmulo.

Zee. Hola, Vera.

Deseos, necesito ingredientes.

(BALBUCEAN)

Esa sopa huele...

Oh.

Diferente.

Es para el rey, no le va a curar, pero debería ayudarle a descansar

hasta que encontremos una cura para su achischís...

achistitatis....

achisisis...

su gripe. ¿Queréis? (BALBUCEAN)

Mm...

¿Uh?

(VOMITA)

Sabía que te gustaría.

¿En qué puedo ayudaros?

Queremos subir al Monte Superalto.

¿Qué? Esa montaña es gigantesca.

No creo que sea buena idea.

Es la única forma de conseguir una pluma de ahinotari

para curar la achistitis del rey. Y también mi sopa.

Oh.

Escalarlo será difícil.

Meditémoslo un poco.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

¿Cómo pensáis subir?

Bueno, el monte es muy escarpado. Y frío.

Hace un frío que pela.

Necesitamos un deseo para subir y otro para luchar contra el frío.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de pedir vuestros tres deseos.

(Música)

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Por favor, concédeme lo que quiero. (BALBUCEAN)

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

# Deseos, deseos, deseos, deseos,

# deseos, deseos, deseos, deseos.

# Con tu magia se me cumplirán. #

(INSPIRA Y ESPIRA)

Son unos deseos fantásticos. (BALBUCEAN)

Veamos qué dice la Deseopedia de ellos.

(Música)

Tu primer deseo es Floto.

Es un deseo que flota.

Hace flotar cualquier persona o cosa dentro de su burbuja.

Nos será muy útil para superar las zonas más difíciles.

(RÍE)

Tu segundo deseo, ah, sí, Llamita.

Puede calentar cualquier cosa, como la deliciosa sopa que he hecho

para el rey.

Claro, si Llamita puede derretir el hielo que nos bloquea el camino

llegaremos fácilmente a la cima.

Mejor usarlo para derretir nieve, no para calentar sopitas.

Y por último... Habli.

Uh, este deseo es genial.

Es un deseo traductor. (BALBUCEA)

Te ayudará a comprender lo que dice alguien

sin importar el idioma que hable.

(BALBUCEA)

-"Eh, ¿cómo estáis Vera y Bartleby?".

Estamos bien.

Lo que no sé es cómo podrá ayudarnos un deseo traductor a conseguir

la pluma para el rey.

Es posible que me equivoque, pero seguro que ya lo descubrirás.

(RÍEN)

Gracias, Zee y gracias, Árbol de los Deseos,

por concederme lo que yo quiero.

(Música)

(BALBUCEAN)

Buena suerte, chicos.

Por favor, Cúmulo, llévanos de vuelta al Monte Superalto.

(Música)

Es un sitio perfecto, gracias.

Mira, un camino.

Y sin usar ni un solo deseo.

No podríamos empezar mejor.

¡A por la pluma de ahinotari!

(Música)

Muy bien, póngase cómodo, majestad.

¿Quiere un poco de sopa casera?

Oh, muchas gracias.

Bua, ay.

Vaya, es...

diferente.

Oh, Zee, ¿pero qué hay detrás de ti? ¿Ah?

(Música)

Yo no veo nada.

Oh, se ha tomado la sopa.

Espero que os ayude.

Oh, claro.

(RÍE) Oh, ya puedo sentir cómo me hace efecto.

(ESTORNUDA)

Hala, soy del mismo color que la sopa.

(Música)

Ah, ay.

Gracias, Vera.

¿Estás pensando lo mismo que yo?

(A LA VEZ) Superdeslizón.

Uh, eso sí que es una colina congelada.

No te preocupes, tenemos el deseo apropiado.

Flotaremos por encima.

Vamos, Floto, es hora de las burbujas.

(Música)

Te elijo a ti como primer deseo.

¡Despierta, Floto, y concédeme lo que quiero!

Hola, Floto.

Necesitamos que nos lleves en tu burbuja

para pasar al otro lado de esa colina congelada.

¿Listo para flotar? (BALBUCEA)

(Música)

(A LA VEZ) Uh, ah.

(BALBUCEA)

Oye, Vera, ¿las cosas se encogen cuando se enfrían?

Supongo que sí, pero si miras el lado bueno,

viajaremos abrazados. Guay. Ah.

(CON DIFICULTAD) Vera, ¿Desde cuándo tienes bigote?

Es tu cola, Bartleby, y me hace cosquillas en la nariz.

Uh, Vera, Me estás pisando los bigotes con la bota derecha.

Para aquí, Floto, déjanos bajar.

Ah, gracias, Floto. (BALBUCEA)

(Música)

¿Aparte de este monte sabes quién está en helado?

¡Yo! Yo.

Oh, yo también.

Vamos a arreglarlo. ¡Abrazo calentito!

(Música)

Este libro de remedios para el catarro nos será útil

para que os encontréis mejor.

Primero aplicar crema balsámica para despejar la nariz.

Ay, no creo que...

Segundo, cubrir la cabeza del paciente con un gorro de lana.

Ay, ay, ay, ay.

De verdad, no creo que...

Tercero, tocar algo de música ayudará al paciente a relajarse.

(Música)

(RONCA) Esto funciona.

(ESTORNUDA)

(Estruendo)

(Estornudos)

¿Pero qué pasa ahí fuera?

¡Ah!

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA) ¡AH!

(ESTORNUDA) (AMBOS) -Ay.

(ESTORNUDA) Oh.

¡Fotones flotantes, la ciudad entera ha cambiado de color!

(ESTORNUDA)

Ay...

(Música)

Ay, ay, ay.

¡Ah!

Ah, ¿estás bien, Bartleby?

Dolorido, pero al menos no he causado una avalancha.

(Estruendo)

Haz como si no hubiera dicho nada.

No perdamos tiempo, hay que derretir el hielo.

(Música)

Te elijo a ti como segundo deseo.

¡Despierta, Llamita, y concédeme lo que quiero!

Vamos, Llamita, es hora de usar tu fuego.

(BALBUCEA)

(Música)

Ay, qué cálido, qué calentito.

Solo un poquitín más. Bien. (SUSPIRA)

Gracias, Llamita.

Eh, oye, Vera, esto se ha vuelto muy resbaladizo.

Parece que al derretirse la nieve el agua ha congelado el camino.

(A LA VEZ) ¡Oh! Estoy resbalando sin control.

(GRITAN) Guau.

No, hemos dado tres pasos hacia delante y 100 hacia atrás.

Entonces más vale que empecemos a subir.

Esta vez ten cuidado con las zonas resbaladizas.

Claro que sí.

Claro que sí.

(BALBUCEA)

(Música)

Bru, soy un helado de gatito.

Oh, te tengo.

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

Y ahora, un helado al revés. Lo siento, Bartleby.

Vera, el Rey Arcoíris empeora.

Los colores de todo el reino están cambiando.

(ESTORNUDA) ¡Ah!

Daos prisa.

Vamos, Bartleby, tenemos que llegar a la cima.

Rápido. Antes de ir,

¿rayas y lunares? ¿En serio? Puaj.

(HABLA EN OTRO IDIOMA) Mm...

¿Quién es ese? No lo sé y no quiero saberlo.

Ah, es un nomo de las nieves.

¡Espera, vuelve, necesito el calor de tu abrazo!

Uh. (BALBUCEA)

Ah, gracias, Llamita.

¿Puedo quedarme contigo para siempre?

¿Puedo?

Hola, soy Vera y él es mi amigo Bartleby,

¿Podrías, por favor, llevarnos a la cima del Monte Superalto?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¿Qué trata de decirnos? ¿Que volvamos?

Pues no, lo lleva claro. Nomo de las nieves,

El Rey Arcoíris padece achistitis.

Para ayudarle a recuperarse tenemos que encontrar

una pluma del pájaro ahinotari, que vive en lo alto de la montaña.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Oh!

¿Por qué no nos deja pasar? No lo entiendo.

No lo sé, Bartleby. No podemos entender lo que dice.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

Déjamelo a mí.

(CARRASPEA)

¡Hablar tan alto no ayuda!

No, pero tenemos un deseo que lo hará.

(Música)

Te elijo a ti como tercer deseo.

¡Despierta, Habli, y concédeme lo que quiero!

Hola, Habli, ¿puedes traducir lo que dice el nomo de las nieves

para que podamos entenderle? (BALBUCEA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA) -Muy bien.

(HABLA EN OTRO IDIOMA) -Ah, ¿sí?

No vayáis por este camino puesto que es el más largo

hasta la cima de la montaña. (AMBOS) -Ah, funciona.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-Vaya, no lo sabía.

Este sendero conduce a un camino secreto a través de la montaña.

No hace frío y es seguro y, ¿cómo se dice?

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

-Y es un atajo para llegar a la cima. Es pan comido subir a la montaña.

Lo último lo he añadido yo. (AMBOS) -¡Genial!

Muchas gracias, nomo de las nieves.

Guíanos, por favor. (HABLA EN OTRO IDIOMA)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(Música)

Hala. ¡Lo conseguimos!

Puaj, sabe como la sopa de Zee.

(SUSURRA) Pero algo mejor.

Bartleby, Bartleby, Bartleby, mira.

(Música)

Es un pájaro precioso. Hala.

Ah. (BALBUCEA)

-Oh, es muy bonita.

¡Oh!

Ahinotari, necesitamos tu ayuda para curar al Rey Arcoíris.

Tú pluma mágica es la única forma de curarle

y solo necesitamos una, por favor.

(GORJEA)

-"Me encantaría ayudaros, pero me temo que no puedo hacerlo".

¿Por qué?

"Solo mudo las plumas cuando llega el verano".

Ah. ¿Verano?

Pero si aquí el verano no va a llegar nunca.

Pensaremos algo, Bartleby.

Llamita sigue activa todavía, ¿verdad?

Es verdad, mi pelaje nunca había estado tan calentito.

Entonces aún podemos usar su calor para ayudarnos.

Si el pájaro ahinotari solo muda sus plumas cuando hace más calor,

quizás podamos derretir el hielo para que parezca que es verano

y así nos dará una pluma. ¡Es perfecto!

¡"Oh yeah"! Momento pluma.

Vera, es una idea estupenda. (ASIENTE)

(Música)

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

(A LA VEZ) -Esto funciona.

(AMBOS) Oh. Ah.

Oye, ¿a dónde vas?

Que necesitamos la pluma.

Era la última oportunidad para curar al Rey Arcoíris.

Oh.

(Música)

(SORPRENDIDOS) ¡Ah!

-"Muchas gracias por darme calor, espero que el Rey Arcoíris

se recupere pronto". ¡Sí, lo hicimos!

Oh, gracias, Llamita y Habli.

(BALBUCEAN)

A esta pluma le espera una fiesta de cosquillas.

Vera, Bartleby, el rey está empeorando.

Sus estornudos están absorbiendo el color de Ciudad Arcoíris.

¡Ah, rápido!

Iremos lo más rápido posible.

Bartleby, mira.

(Estornudo)

(Estornudo)

(Estornudo)

¡Ay! -Ah.

(Estornudo)

(A LA VEZ) ¡Oh, no! ¡Ayuda!

(Estornudo)

¡Ah!

Puaj.

Oh, no, si no curamos a tiempo al Rey Arcoíris

la ciudad se va a quedar sin colores.

Llama a Cúmulo.

Espera, no puede volar hasta aquí.

Ya sé lo que tenemos que hacer, nos deslizaremos montaña abajo.

(HABLA EN OTRO IDIOMA)

¡Es un trineo de hielo!

¡Perfecto!

Gracias, nomito.

¿Listo para bajar a toda velocidad la montaña más grande del mundo?

Suena horrible.

Vamos a hacerlo.

¡Ah!

(RÍE)

(AMBOS) -¡Oh! ¡Ah!

(RÍEN) Sí. Chachi.

(AMBOS) ¡Yuju! Oh, oh.

(GRITAN) ¡Ah!

(Música)

Guay, gracias, colega. ¡Sí!

La Ciudad Arcoíris no tiene colores. Yo no tengo colores.

El único que aún tiene color sois vos, Rey Arcoíris.

(ESTORNUDA)

Habéis perdido el color. Otro estornudo y os volveréis gris.

Ah, ah, ah...

(RÍE)

(RÍEN)

Vera, sí, mirad.

¡Oh! (RÍE)

Funciona, los colores están volviendo.

Por los rubíes rubicundos, me siento muchísimo mejor.

¡Estoy curado! Gracias.

(SUSPIRAN)

Vera, nadie ha llegado nunca a la cima del Monte Superalto,

la cumbre más escarpada, nevada y fría de todo el reino.

Buen trabajo.

Si un amigo nos necesita, haremos todo lo que podamos

para ayudarle, por ejemplo, escalar la montaña más alta del reino.

Podría cambiar el nombre a la montaña por Vera y por...

(ESTORNUDA) ¿Sopa, Bartleby?

Ay.

Oh, pensaba que solo la achistitis cambiaba las cosas de color.