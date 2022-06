(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"DÍA DEL CORAZÓN FELIZ"

(Música)

¡Ah, ya está aquí! ¡Bartleby, ya está aquí!

# El Día del Corazón Feliz, # el Día del Corazón Feliz,

# es el que nos hace siempre... # ¡Felices!

# Doy un corazón feliz. # Me das un corazón feliz.

# Nos encanta # lo felices que nos hace.

# Una vez al año celebramos # y cantamos esta canción

# por todos nuestros amigos.

# Relájate. # Y cierra los ojos.

# Y piensa bien. # Te sorprenderás.

# Al ver todo el amor que hay en ti.

# El Día del Corazón Feliz, # el Día del Corazón Feliz,

# es el que nos hace siempre felices.

# Te doy un corazón feliz. # Me das un corazón feliz.

# Qué bien sienta # hacer feliz a alguien.

# Qué bien sienta # hacer feliz a alguien.

# Qué bien sienta # hacer feliz a alguien.

¡Sí!

El Día del Corazón Feliz es el mejor día del mundo.

Ya solo nos queda uno por entregar.

¡Joyabuloso! Tú si que eres rápida.

Yo acabo de empezar a repartir mis corazones felices

a todos mis amigos.

Ayuda si cantas mientras trabajas, soy un experto.

Ya casi hemos terminado de entregarlos,

la última persona que nos queda en la lista es Tristán Tristón.

Lo siento, pero Tristán Tristón nunca, nunca, nunca participa

en el Día del Corazón Feliz. ¿Y eso?

Yo creí que participar era obligatorio.

Pero si es más divertido cuando estamos todos juntos.

Estoy de acuerdo, pero a Tristán le gusta ir como alma en pena

por el Pantano Fondo Pastoso. Esa es su forma de vida.

Qué deprimente. Nadie debería estar solo y triste

en el Día del Corazón Feliz.

Feliz Día del Corazón Feliz, su majestad.

Hola, granjero Moser, y feliz Día del Corazón Feliz para ti.

¡Oh, por el color azul! Casi se me olvida.

¡Espera, granjero Moser!

¡Tengo aquí una cosita que quiero darte!

¿Sabes qué, By? ¿Qué?

Deberíamos ir a ver a Tristán Tristón

y entregarle un corazón feliz.

No sé yo si a Tristán le va mucho esto

del Día del Corazón Feliz, Vera.

Parece más de los que les gusta...

El mes de los susurros tristes, la verdad.

En el Día del Corazón Feliz ayudaremos a Tristán

a ser tan feliz como una perdiz. (DUDANDO) Claro, sí,

feliz como una perdiz. ¡Vamos!

Feliz como una perdiz.

(A LA VEZ) ¡Tristán, Tristán Tristón!

¿Tristán?

Vale, tengo entendido que Tristán vive en el hueco de un árbol,

así que atentos y con los ojos bien abiertos.

¡Oh, mira, ahí hay algo!

¡Es Tristán Tristón! ¡Tristón!

¡Tristán Tristón!

¡Tristán, soy Vera! ¿Me recuerdas?

(Música tensión)

Estará preparando el aperitivo.

(A LA VEZ) ¡Feliz Día del Corazón Feliz!

-Ah, no, gracias.

Está más triste de lo normal.

No estoy triste, tan solo quiero que me dejen solo.

Pero, Tristán, es el Día del Corazón Feliz.

¡El día más feliz del año!

Y hemos recorrido un largo camino hasta aquí

para entregarte un corazón feliz.

Oh, qué alegría.

Vale, supongo que no me dejaréis en paz

hasta que salga. (A LA VEZ) -No.

-Ya sabéis que ser feliz no es precisamente lo mío.

¿Oh? A todo el mundo le gusta estar feliz.

(Arpa)

¿Ves? Inténtalo.

¿Y qué hago yo con esto?

(A LA VEZ) -¡No, no, no, no!

No tienes que comértelo, tienes...

¿Eh?

Tu corazón feliz parece que está un poco...

Azul. Oh, eh...

Lo he roto, ¿verdad? Lo siento.

¿Y por qué no pruebas a darle un abrazo?

Y piensa en positivo.

Ah, no sé cómo se hace eso.

Consiste en pensar cosas que te hacen sentir bien.

Adelante, piensa en lo que más te guste

como los globos. Las galletas de pececitos.

O los conejitos de la roca.

Oh...

No lo sabrás hasta que lo intentes.

Vale.

(Música)

Ah, ah...

Oh...

(SE ESFUERZA)

Esto no es lo que suele pasar, ¿no?

Nunca había visto nada igual.

Es como si se hubiera transformado en un corazón infeliz.

Pero has pensado en las cosas que más te gustan, ¿verdad?

Ah...

En la lluvia, helado derretido,

nadie en mi pantano, son las cosas que más me gustan.

Tengo una corazonada sobre ese corazón azul.

No lo perdamos de vista, By.

Por si las moscas. Por si las moscas.

¡Cúmulo!

(Música)

¿Ves ese corazón de ahí?

El de la cara supertriste, como esta.

Las cosas podrían ponerse tristonas así que hay que seguirlo.

Ahora volvemos, Tristán. ¡Ve, ve, Cúmulo!

(Música)

¿Tristonas? Me gusta.

Ah, buena nube.

Vamos.

Oh, por ahí va.

Se dirige hacia el Árbol de los Deseos.

Tranquila, Vera, puede que el corazón feliz

consiga que el corazón infeliz vuelva a ser rosa y feliz.

(Música tensión)

O no.

(Música)

Oh, no, ahora todos los corazones rosas felices son azules y tristes.

Vamos, Cúmulo, sigue a ese corazón azul

antes de que los vuelva tristes a todos.

(Música)

Oh, mira, todo se está volviendo azul.

Yupi.

(TARAREA)

¡Oh!

¿No eres tú la baya ñamñam más bonita y deliciosa del mundo?

Perfecta para hacer mermelada.

(Pitido)

(SOLLOZA) Pero si ya no me gusta la mermelada.

Demasiado deliciosa.

(Música)

Granjero Moser,

granjero Moser,

¿ha visto un corazón azul que flotaba por aquí?

Oh, se le ve un poco azul.

Y también se le ve algo... ¿Triste?

Oh, Vera. ¿Yo, triste? Pues sí que es raro.

¡Ah, es el corazón azul!

Estaba sobre el granjero Moser.

Es el corazón azul lo que le ha hecho estar triste.

¡Por el color celeste!

¿De dónde salen todos estos corazones azules?

¿Este es un corazón feliz? Bueno, más o menos.

Se parece a un corazón feliz, pero es algo distinto.

Ya, bueno, yo diría que la gran diferencia

es que este es azul y que cuando te toca

no te hace precisamente feliz. Te hace estar triste.

Oh, vaya. Igual que Tristán Tristón.

¿Me llamabais?

¿Tristán Tristón fuera del Pantano Fondo Pastoso?

¿En el Día del Corazón Feliz?

¡P-p-p-por todo lo rosa,

me dejas patidifuso!

Cuidado.

(A LA VEZ) ¡Rey Arcoíris!

-Te avisé.

Oh, ¿desde cuándo el día está tan soleado?

Primero el granjero Moser y ahora el Rey Arcoíris.

A este paso todos van a acabar tristes.

¿Y cómo salvamos el Día del Corazón Feliz ahora?

Espera, tengo una idea.

¡Corazones felices al rescate!

Por el color malva, mirad cuánto corazón azulado.

Vale, ha sido un fracaso total. Hacen falta los deseos.

Vamos, Bartleby.

(Música)

¡Cuidado, Cúmulo! No toques esos...

Corazones azules, o te convertirás en una nube lluvillorosa.

(Continúa la música)

Muy bien, Cúmulo. Eso sí que es volar bien.

(Música)

¡Zee! ¡Vera, Bartleby!

Feliz Día del Corazón Feliz. Ay, gracias.

Estamos en apuros.

Tenemos que salvar el Día del Corazón Feliz.

Eh, espera. ¿Qué quieres decir?

Yo quería que todos estuvieran felices

y le di un corazón feliz a Tristán Tristón.

Pero entonces pensó en negativo en vez de en positivo.

Y el corazón rosa y feliz se volvió azul.

Y el granjero y el Rey Arcoíris se volvieron tristes.

Si no hacemos algo rápido todos se volverán tristes

y en lugar de ser el día más feliz del año,

será el día más triste... (A LA VEZ) ¡De la historia!

¡Meteoritos, es una emergencia!

Sentémonos y pensemos sobre ello.

(Música)

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Bueno, Vera. ¿en qué puede ayudarte el Árbol de los Deseos?

Pues... Primero necesito encontrar el modo de evitar

que los corazones azules sigan cambiando a la gente.

También necesito descubrir cómo hacer

que quienes se ha vuelto tristes vuelvan a ser ellos mismos.

(Música)

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Es hora de pedir tus tres deseos.

Estoy lista.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# con tu magia concédeme...

(BALBUCEAN)

# Con tu magia se me cumplirán. #

Vera, estos deseos son completamente increíbles.

Veamos lo que dice la Deseopedia sobre sus poderes.

(Música)

Este es Burbujín. Burbujín.

Un deseo increíble con forma de burbuja

que puede contener cualquier cosa.

¿Puede contener mi emoción? Oh...

Burbujín, tú detén a los corazones azules

y evita que se alejen del Árbol de los Deseos

para que no toquen a nadie más. (BALBUCEA)

Os presento a Tragoncín.

Adoro a este deseo. Tragoncín.

Tragoncín es un deseo aspirador que recoge todo a su alrededor

con su superincreíble fuerza.

¡Tragoncín, Tragoncín, Tragoncín!

Pero bueno, Tragoncín, seguro que puedes absorber

todos los corazones azules que ya se han escapado.

(BALBUCEA)

Y por último tenemos a Tamañín, juega con el tamaño,

un deseo que puede hacerlo todo muy pequeño o muy grande.

Hola, Tamañín, me alegro volver a verte.

No sé muy bien cómo podrás ayudarnos a que no estén tristes,

pero seguro que serás de ayuda.

(ASIENTEN)

Vamos, deseos, en mi mochila meteos.

(Música)

Gracias, Zee. Suerte, Vera.

Nos vemos, Bartleby. Chao, Zee.

(Continúa la música)

Gracias, Árbol de los Deseos.

Sentimos que estés un poco triste. (SUSPIRA)

Vale, By, hay que contener a los corazones azules aquí.

Es hora de mi primer deseo.

(Música)

Te elijo a ti, pequeño deseo.

¡Despierta, Burbujín, dame lo que quiero!

Hola, Burbujín.

Sé que puedes extenderte sobre cualquier cosa.

(BALBUCEA)

Necesitamos que envuelvas al Árbol de los Deseos por completo.

¿Preparado? (BALBUCEA)

¡Es la hora de Burbujín!

(Música)

¡Oh! ¡Genial!

(Música)

Bien hecho, Burbujín.

Tú contén a todos los corazones y nosotros buscaremos la forma

de que dejen de estar tristes.

Vera, se escapan algunos corazones azules

y se dirigen hacia la ciudad. ¡Tenemos que pararlos!

Hora de mi segundo deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Tragoncín, dame lo que quiero!

Hola, Tragoncín. Tragoncín.

Espero que tengas hambre, porque tienes que tragarte

todos esos corazones. (ASIENTE)

Hora de limpiar la ciudad.

(Música)

(GRITAN EMOCIONADOS)

(Continúa la música)

¡Solo queda uno!

(Continúa la música)

(Música tensión)

(GRITAN)

¡Guau, muy bien hecho, Tragoncín!

Gracias por tu ayuda.

(ERUCTA FUERTE)

No te cortes, Tragoncín. Vuelve a la mochila.

(Música)

Ya solo nos queda hacer que el Árbol de los Deseos

y los demás vuelvan a la normalidad.

¿Pero cómo lo hacemos?

Bien, el Árbol de los Deseos se volvió triste

cuando un corazón azul se posó sobre él.

Y el primer corazón se volvió azul cuando Tristán lo tocó.

Creo que Tristán es el único que puede ayudarnos ahora.

Volvamos al Pantano Fondo Pastoso.

(Música)

Ya hemos llegado al árbol de Tristán.

Un momento. ¿Es ese quien creo que es?

(Continúa la música)

¿Rey Arcoíris?

Hola, que tengáis una mala tarde, Vera.

Eh, este es mi sitio para estar solo.

Bartleby, los corazones infelices los han entristecido a todos.

Y todos están aquí, en el Pantano Fondo Pastoso.

(Continúa la música)

Oh, lo mejor de ser el único al que no le gustaba

el Día del Corazón Feliz era poder estar solo.

Esto es horrible, y lo normal es que me guste.

Y ya ni siquiera me queda lo horrible.

¡Tristán, espera!

Oh, el Día del Corazón Feliz está acabado.

Se suponía que debía ser el día más feliz del año.

Y que había que intercambiar pensamientos positivos

y hacer a todos felices.

Puede que no a todos les guste ser felices.

¿Por qué no querría ser feliz?

Porque me gusta estar triste.

¡Eso es! ¿El qué?

Tristán, ¿te parece bien si te acompaño?

Supongo.

Gracias, Tristán.

Hala. Sí.

Es precioso, ¿no crees?

Tienes razón, Tristán.

(Música)

Es precioso.

(Continúa la música)

Tristán, si pudieras tener tu propio día especial,

¿cuál elegirías?

Bueno, no sería un día soleado,

no me gusta el sol, me hace daño en los ojos.

Entonces sería un día nublado.

Sí, eso estaría mejor.

Me gusta la niebla, es tan... Misteriosa.

No me gusta la niebla misteriosa.

Vale, niebla no misteriosa.

¿Qué más?

Que no canten los pájaros, me duelen los oídos.

Sí, a veces a mí me pasa lo mismo,

especialmente cuando lo que quiero es dormir.

Exacto. Creo que ahora lo pillo.

Tu día especial solo sería...

Diferente.

¿Dices que soy diferente?

Es lo más bonito que me han dicho en todo el día.

Podríamos llamarlo el día de los tristones

que quieren estar solos y autocompadeciéndose

todo el día, entero.

¿Y si lo dejamos en el día de los tristones?

Me parece genial. ¡Mo!

Azul, mi color favorito.

No me extraña que te guste, Tristán, es precioso.

Mi favorito es el rosa,

me gusta porque me hace sentir muy feliz.

Y a ti te gusta el azul porque te hace sentir muy triste.

Tristán, tengo una idea. Hagamos una cosa.

Bueno, vale, solo porque eres tú, Vera.

(Música)

¿Vera, qué estas haciendo?

¡Ah! ¿Qué ocurre?

(GRITA)

(Música)

¿Qué acaba de ocurrir?

No tengo ni idea.

(A LA VEZ) ¡Guau!

-Morado, no está mal.

Esto es hasta divertido.

Por fin coincidimos en algo.

¡Esta lluvia morada es lo más!

(RÍE)

(Música)

(RÍE) Nunca te había visto reír así.

Es muy cuqui.

La lluvia morada está bien, supongo.

No me hace infeliz. (RÍE)

(RÍE) (RÍE)

(Música)

¡Eh!

(RÍE)

¡Por el color morado,

qué alegría veros a todos aquí!

Rey Arcoíris, ¿no es maravillosa esta lluvia?

Definitivamente.

(Música)

Casi se me olvida, el Árbol de los Deseos.

(BALBUCEA)

Sigue lleno de corazones azules.

Hay que llevar esta lluvia morada hasta el Árbol de los Deseos.

¡Cúmulo!

Hola, Cúmulo.

¿Crees que podrías sacar esta lluvia morada

del Pantano Fondo Pastoso y llevarla al Reino Arcoíris?

(BALBUCEA)

(Música)

Gracias por todo, Tristán.

(A LA VEZ) ¡Adiós, Tristán!

Hasta otra. Adiós.

(Música)

(SE ESFUERZA)

(Música)

La lluvia morada está convirtiendo

los corazones azules y tristes en rosas y felices,

pero no es lo suficientemente grande para cubrir a todos los corazones

y a los ciudadanos azules también.

Ya sé cómo podemos hacer que todos los corazones azules

se vuelvan rosas.

Es la hora de mi tercer deseo.

(Música)

¡Te elijo a ti, pequeño deseo!

¡Despierta, Tamañín!

¡Dame lo que quiero!

Hola, Tamañín. (RÍE)

¿Listo para hacer esa nube de lluvia morada

en una gigante? (BALBUCEA)

¡Ve, Tamañín!

(Música)

(Música animada)

Gracias, Burbujín. Gracias, Tamañín.

(BALBUCEAN)

Vamos todos, deseos, en mi mochila meteos.

(Música)

¡Por todo el fucsia!

Gracias, Vera, por salvar este día y hacerlo aún más especial.

Pero no tendría que haber sido salvado

si hubiera dejado que Tristán Tristón fuera él mismo.

No pasa nada, Vera, eso haremos el próximo

Día del Corazón Feliz. Eso es.

No pasa nada porque Tristán esté solo en su pantano

siempre y cuando él se sienta como quiere.

(Música)

Gracias, Tristán, y feliz día de los tristones.

(Música)

Estoy empapadísimo,

y no veo nada en esta niebla.

Y me siento tan solo aquí, en mi pantano...

Ay, perfecto.