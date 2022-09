¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. Vera.

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el reino Arcoíris. #

"CUIDAR DE FROOKIE".

No te preocupes, Bartleby,

cuando terminemos en el castillo Arcoíris,

iremos directos a la Laguna Salta Salta.

Promesa de zarpa. Promesa de zarpa.

¡Qué pasada!

Iremos al lugar donde más se rebota del reino.

¡Estamos listos para saltar sin parar!

Oh, saludos, Vera y Bartleby.

Hola, su majestad. Hola.

Perdonad mi apuro,

pero voy a llegar tarde al consejo del parloteo interminable.

¿El consejo del parloteo interminable?

¿Significa que el parloteo no termina nunca?

Oh... (RÍE)

No, no, no, no, solo dura un día.

Se llama así porque siempre se celebra en el Bosque Infinito.

Oh. Oh, vale.

(RÍE)

¡Por el color rosa! (RÍE)

Casi se me olvida deciros para qué os he llamado.

¿Os importaría cuidar el castillo en mi ausencia?

¡No! ¿Qué? ¿En serio?

¿Quiere que lo cuidemos mientras está fuera?

¡Claro!

Confío en vosotros.

No tendréis ningún problema.

Pero tenéis que tener especial cuidado con mi rara y exquisita...

“florius magníficus”.

Podéis admirar su belleza, pero es mejor que no la toquéis.

Descuide.

Hasta pronto.

¡Vámonos!

Adiós, su majestad, diviértase.

(SUSPIRA) Se acabó la Laguna Salta Salta.

Oh, alegra esa cara,

nos lo pasaremos igual de bien aquí.

¿Cómo? El suelo del castillo no rebota.

No, pero sí que desliza.

Y sabes qué se puede hacer con calcetines

si el suelo desliza, ¿verdad?

¡Superdeslizón!

Cogeré los calcetines del guardia del reino.

Arg.

Mejor va a ser que no.

¡Usaré mi pelaje!

¡Superdeslizón!

(RÍEN DIVERTIDOS)

(RÍE)

¡Yuju!

(MAÚLLA)

¡Grizelda!

¿Qué estás haciendo aquí?

El Rey Arcoíris me dijo que cuida su castillo.

Yo te ayudaría,

pero...

debo ir al consejo del parloteo interminable o cómo sea.

Es lo que tiene ser princesa.

Así que... ¿No te importaría

que te deje a mi precioso Frooquicito mientras no estoy?

¡Espera! ¡Espera, espera, espera!

¿Cómo que dejar a Frookie con nosotros?

Pero si estamos deslizándonos.

(MAÚLLA ENFADADO)

(RÍE)

Vamos... No pasa nada.

Frookie es muy mono,

seguro que no nos dará ningún problema.

Ya... ningún problema.

Genial.

Esta es su pelota favorita.

Besitos.

Chao, chao.

Bartleby, podemos jugar los tres juntos.

Cógela, Frookie.

(RÍE) Qué bien se te da esto.

(Música juguetona)

Oh, oh.

¡Oh, no Frookie!

¡No!

Me deslizaré para llamar la atención de Vera.

Eh, Vera...

(RÍE)

¡Yuju!

(RÍE)

(SUSPIRA DECEPCIONADO)

(LADRA)

(Música juguetona)

(LADRA)

(Música juguetona)

(LADRA)

Parece que tanto jugar os ha dado sed a los dos.

Yo estoy bien, pero él se queda sin babas.

(RÍE)

Traeré un poco de agua. Enseguida vuelvo.

Vale.

Cógela.

(Música juguetona)

(Música intrigante)

Frookie, tengo tu agua.

¿Dónde está Frookie?

No sé, jugando.

¿Qué te parece si nos deslizamos antes de que vuelva?

Solos tú y yo. Genial.

(Música animada)

¡Yuju!

(Ladrido)

¿Frookie?

¿Qué estará haciendo en el invernadero?

Vamos a ver.

Oh, por poco.

(Música juguetona)

(AMBOS) ¡Ah!

No Frookie.

¡No!

(ESTORNUDA)

¡Wow!

(AMBOS) ¿Dos Frookies?

(ESTORNUDA)

Tres Frookies.

(ESTORNUDA)

Un, dos, tres...

¡Cuatro Frookies!

¡La “florius magníficus”!.

Ahora sabemos porqué el rey nos dijo que no la tocáramos.

Venga, perritos.

Sentaos.

Quietos.

Tumbaos o haced lo que sea.

No mola.

Se marchan.

(Música juguetona)

(LADRA)

(GRITA) ¡Oh, no!

Lo tengo.

(Música juguetona)

(GRUÑEN)

¡Oh, no!

¡No, no, no, no, no!

(ESTORNUDA)

(Música juguetona)

Demasiados Frookies.

El castillo es enorme.

¿Cómo puedo atrapar a todos los Frookies

si no puedo ni encontrarlos?

Pediré ayuda a los deseos.

pero no puedo dejar solos a los cinco Frookies.

Yo los puedo vigilar en tu ausencia.

¡Oh!

¡Oye!

¡Cúmulo!

Hoy tengo prisa, Cúmulo.

Al Árbol de los Deseos, por favor.

(RÍE)

(Música animada)

Hola, Zee.

Vera, ¿estás cómo?

¿Eh?

Hablando estoy

Hubu con. (RÍE) ¿Hubu?

Hubu es un deseo del revés,

así que tienes que hablarle al revés.

Zee...

hola.

ayuda necesito de deseos.

(RÍE)

(RÍE) Al árbol vuelve.

¿O es árbol vuelve al?

Siéntate, Vera.

(RESPIRAN E INSPIRAN PROFUNDAMENTE)

¿Cómo puedo ayudar?

Verás, tengo que cuidar el castillo del rey,

pero Grizelda me dejó a Frookie

y después la “florius magníficus” del rey...

ha multiplicado a Frookie por cinco.

Oh, vaya.

¿Los deseos pueden ayudar?

Necesito deseos para atrapar a todos los Frookies.

Y luego, volverles a convertir en uno

antes de que destrocen el castillo.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado.

Es hora de que conceda tus tres deseos.

¡Estoy lista!

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

Por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos

# escúchame.

# Dame deseos

# un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos

# escúchame.

# con tu magia

# concédeme

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos,

# deseos, deseos.

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

Qué deseos tan interesantes.

Te contaré más cosas de ellos.

Consultemos la deseopedia.

(Música animada)

Tu primer deseo...

Ah. sí,

Tamañín.

Te puede volver minúsculo o...

gargantuesco.

¿Gargantu qué?

Minúsculo significa muy pequeño

y gargantuesco significa muy grande.

Con este deseo debes chasquear los dedos

para hacer que pare.

Lo pillo.

Si este deseo me hace muy grande,

será más fácil atrapar a todos los Frookies de una vez.

Tu siguiente deseo es...

Unidor.

Puede unir varios objetos en uno solo.

Asegúrate de que están todos muy juntos

p no funcionará.

Es bueno saberlo.

Ajá.

El último deseo que te queda es...

Floto.

Uh, mola un montón.

Hace burbujas gigantes con las que puedes flotar.

Burbujas gigantes que flotan.

No sé cómo eso podría ayudarme con los Frookies.

Ya se te ocurrirá algo, Vera.

Siempre tienes ideas.

Gracias, Zee.

Y gracias, Árbol de los Deseos

por concederme lo que yo quiero.

(Música animada)

(AMBOS RÍEN)

Vámonos, deseos.

Gracias, Zee, hasta pronto.

Adiós.

(Música animada)

Bartleby, ya estoy aquí.

He traído deseos.

¿Dónde están los Frookies?

Los dejé en la cocina con unas galletitas de pececitos

y luego he venido a merendar. Soy listo, ¿eh?

(Ruido)

¡Frooquicito, ya he vuelo!

(AMBOS) ¡Grizelda!

Como vea a los cinco Frookies se va a poner como loca.

Yo la entretendré mientras tú arreglas lo de los Frookies.

Oh, oh...

(LADRA)

Ahí hay uno.

(Música juguetona)

(LADRA)

¿Qué?

(LADRA)

(Música juguetona)

Por poquito.

(LADRA) ¿Frooquicito?

Au que ver qué cosas hago por Vera.

Merezco un montón de galletas.

Vale, allá vamos.

(LADRA)

¡Frookie!

Ha colado.

Rápido, Vera.

(Música juguetona)

(LADRAN)

Tengo que reunir a todos los Frookies.

¿Cómo hago que vengan aquí?

¡Ajá, galletas de pececitos!

¡Les encantan!

Venid a por ellas.

(Música animada)

(LADRAN)

Ahora me toca a mí.

¡Te elijo a ti como primer deseo!

Despierta, Unidor

y concédeme lo que quiero.

(RÍE)

Vale, tenéis que fusionar

a todos los Frookies en uno otra vez.

Bien, Unidor.

Da vueltas a la olla lo más rápido que puedas.

¡Genial! Veamos cómo ha ido.

¿Frookie?

(LADRA)

(RÍE)

¡Lo has conseguido, Unidor!

¡Buen trabajo!

Voy a darle mil besitos a mi Frookie cuqui

por lo bonito que es.

¿Eh?

¿Bartleby?

Hola...

Bonita barba, Grizelda.

(GRUÑE)

¡He besado a un gato!

Frookie, mira, es Grizelda.

Es mi Frooquicito.

Oye, ¿se puede saber por qué Bartleby

se ha disfrazado de mi precioso Frookie cuqui?

Bueno, Bartleby ha tenido un mal día

y Frookie también,

pero ha sido un perrito muy bueno.

Si yo soy un gatito muy bueno.

(LLORA)

Supongo que prefiere tener un perro.

Frookie bonito.

Vale, Bartleby,

vamos a deslizarnos un poco.

¿Bartleby?

Si me fuera para siempre y no volviera nunca,

Vera no se daría ni cuenta.

¡Oh!

Aunque sí se daría cuenta

si hubiera cinco Bartlebies.

(Música animada)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

A ver, ¿cómo funcionará este polen mágico?

¡Abracadabra!

¡Ocus pocus!

(GRUÑE)

Bueno, tenía que intentarlo.

Qué bien que estemos juntos de nuevo, mi pequeño.

¡Frookie!

No. Otra vez al invernadero no.

¿Cómo que otra vez?

¡Ay!

¿Cuántas cosas raras sabe hacer esta planta?

(LADRA FUERTE)

(Música animada)

¡Babas de Frookie gigantes!

(Música animada)

(LADRA FUERTE)

(AMBAS) ¡Oh!

¿Qué le ha pasado a mi cachorrito?

¡Cuidado!

Frookie va a romperlo todo

si no soluciono este problema rápidamente.

Tranquila, Vera, está controlado.

Ya está, Frookie no volverá a entrar.

Se acabaron los problemas.

Abrazo de gran héroe, vamos.

Venga.

¿Vera?

(Música triste)

¿Cómo puedo

atrapar

a un perro que es

gigantesco?

¡Ah! Lo vuelvo más pequeño.

¡Te elijo a ti como segundo deseo!

Despierta, Tamañín

y concédeme lo que quiero.

¿Listo para volver más pequeño a Frookie?

Ajá.

Preparados...

listos...

¡Ya!

(Música animada)

Vale, ya es suficiente, Tamañín.

Oh, oh...

Zee dijo que tenía que chasquear los dedos para pararlo.

Oh, no, no sé hacerlo.

Bartleby, chasquea los dedos, por favor.

Si no tengo dedos.

Yo lo hago.

Se me da muy bien llamar la atención.

-Oh.

(Música juguetona)

¡Frookie!

(LADRA)

¡Oh!

Mi Frookie se ha colado por la cerradura.

¡Tenemos que salvar a mi bebé!

Está cerrado.

(SILBA) No sé dónde está la llave.

(SILBA)

La puerta está cerrada

y necesitaré entrar.

Parece que la única manera posible

es pasar por el ojo de la cerradura.

Sé que te estoy pidiendo más de lo necesario,

pero... ¿podrías encogernos?

Ajá.

Gracias, Tamañín.

Vamos, Bartleby.

¿Hola?

(Música triste)

Bartleby, ¿a dónde te marchas?

¿Importa?

¿Qué quieres decir?

Se suponía que iríamos a la Laguna Salta Salta

y a deslizarnos,

pero has estado un montón de tiempo

con tu nuevo mejor amigo Frookie.

Pero mi mejor amigo eres tú.

¿Ah, sí?

¡Pues claro!

Frookie también es mi amigo,

pero solo porque pase tiempo con otros amigos,,

no significa que te quiera menos.

¿Ah, no?

¡No!

Eres mi mejor amigo del mundo mundial

y siempre lo serás.

¿Promesa de zarpa?

Promesa de zarpa.

(RONRONEA FELIZ)

Es el mejor día de mi vida.

Sí, muy bonito, pero tenemos que salvar a mi perrito.

Vamos, Bartleby.

(AMBOS) ¡Superdeslizón!

Vamos, Tamañín.

Encógenos, por favor.

Ajá.

Gracias, Grizelda.

Sí, sí, daos prisa.

¡Hala!

Qué raro es ser pequeño.

¡Oh!

¿Cómo de grande sería ahora

una galleta de pececito?

Podrás comerte una en cuanto seamos capaces de rescatar a...

¡Frookie!

(LADRA CONTENTO)

Ya vamos, Frookie.

(Música animada)

Venga, Bartleby.

Tranqui, todo irá bien.

Los gatos siempre caemos de pie.

Ay.

¿Te encuentras bien?

Lo conseguí, creo.

O sea, lo importante es participar.

Oh, Bartleby.

Frookie.

(RÍE)

Alguien se alegra mucho de vernos.

Ya está, Frook, no te asustes.

Te sacaremos de aquí.

Ahora, solo tenemos que hacernos grandes de nuevo,

abrir la puerta e irnos.

¿Qué es lo que agrandó a Frookie antes?

Fue uno de los pétalos de la planta del rey.

Iré a por uno.

(Música animada)

Creo que es mejor que vaya otro.

No pasa nada.

Vamos a pensarlo detenidamente.

Tenemos que tocar un pétalo

y para poder subir,

podemos usar mi último deseo: Floto.

¿No flotaremos sin control?

Sí, pero tengo una idea:

si corremos muy rápido, girará.

Así podemos dirigirla hacia la planta

y tocar el pétalo.

Y ya está.

Floto, hora de actuar.

(Música animada)

¡Te elijo a ti como tercer deseo!

Despierta, Floto

y concédeme lo que quiero.

Listos para el despegue

(Música animada)

¡Esta burbuja va muy rápido!

Corred hacia la flor.

Tenemos que llegar a los pétalos.

Vamos, seguid corriendo.

Ya casi hemos llegado.

(Música animada)

(GRITAN)

(RÍEN)

¡Lo conseguimos!

Gracias, Floto.

Hora de volver a la mochila.

¿Frookie chuchi?

¿Frookie cuqui?

¡Frookie...! (GRITA)

(RÍE CONTENTA)

Oh, yo también me alegro de verte, Frooquicito.

(Música animada)

¡Vera!

¿Qué tal te ha ido cuidando del castillo?

Espero que muy bien.

Bueno, lo hemos pasado bien deslizándonos,

pero hemos tenido un par de accidentes, alteza.

No me digas.

No pasa nada.

Todo el mundo comete errores.

Sí.

Todo parece estar en perfecto estado,

a pesar de los accidentes.

Uh, eso me alivia.

¡Oh!

Voy a ver a mi “florius magníficus”.

Aún no ha florecido, ¿verdad?

La flor ha perdido uno de sus pétalos, majestad.

Lo sentimos muchísimo.

Madre mía.

¡Madre mía!

¡Madre mía!

(TODOS) ¿Eh?

¡Por el sagrado color fucsia!

(RÍE ENTUSIASMADO) ¡Menuda suerte!

(TODOS) ¿Suerte?

Accidento o no, sus pétalos

han caído antes de tiempo.

Eso significa que va a florecer antes de lo que yo pensaba.

¡Mirad!

Ya está pasando.

¿Acaso esto no es espectacular?

No hay cada como una “florius magníficus” floreciendo.

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

(RÍEN)

¿Cuatro reyes Arcoíris?

No te preocupes, se remedia fácilmente.

Salud.

¿Veis?

Pasa constantemente.

¿Solo hacía falta decir salud?

Estabais hablando de jugar a deslizarse, ¿no?

¡Me apunto!

Vamos, Frookie. ¡Venga!

¡Wow!

¡Espérame!