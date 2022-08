¡Vera!

# Es Vera. ¡Vera!

# Vera. ¡Vera!

# Con deseos para ti y para mí.

# Ella es genial.

# Vera.

# y el Reino Arcoíris. #

"COSECHA DE DULZANAS"

Aquí, dulzanas.

Vamos, By, te dije que tendrías que esperar.

(RÍE) Aquí, dulzanas.

Oh, venga, solo una.

Una dulzana pequeñita, por favor.

No van a hacerlo, Bartleby.

Sabes que los dulzanos nunca dan su fruto

hasta que llega su siesta de invierno.

Vera tiene razón, Bartleby,

no debes apresurar a los dulzanos.

Si coges la fruta antes de que la suelte,

el árbol se molestará mucho.

¿Tanto como mi cara de no puedo comer dulzanas todavía?

Más incluso.

Ay, creo que no has visto bien

lo triste que pongo mi cara.

(SUSPIRA) Te la pongo otra vez.

(RÍE) Merece la pena esperar.

Si coges la dulzana antes de tiempo

estará muy ácida.

Y tu cara será de comer limón.

Arg.

Por todos los azules,

¿acaso acabas de morder una dulzana ácida?

No, solo le enseñaba a Bartleby lo que pasa cuando lo haces.

Está un poquito

impaciente.

Bueno, Bartleby, no solamente tienen dulzanas frescas, ¿sabes?

Las hojas del árbol cambian de color.

Me encanta cuando pasan de verde al barra dorado

y a rojo rábano radical.

¡No puedo esperar a que se vayan a dormir!

No habrá que esperar mucho.

El gran mariscal del festival de las dulzanas

llegará en cualquier momento

para reunir las nubes grises oscuras del otoño.

Ay, por ahí llega.

Por favor, recibir al duque severo,

maestro de la desconfianza,

señor oscuro

mi primo...

Tristán Tristón.

(Ovaciones)

¿Soy útil?

Bien por mí.

Eres más que útil.

Gracias a ti existe la cosecha de dulzanas.

Oh, genial.

Acabemos con esto de una vez.

-¡Oh!

(BOSTEZAN)

¿Y qué tiene de especial el festival de las dulzanas?

Están emocionados por el cambio de estación.

Aire fresco, pasear...

el color de las hojas, el calorcito al acurrucarse.

Sin olvidar las bufandas. Las bufandas...

Y lo más importante:

(AMBOS) ¡Comer dulzanas!

-No estarán tan buenas,

nada lo está.

¿En serio nunca has probado una dulzana?

No pruebo cosas nuevas.

Pero seguro que te gustarían.

Son dulces,

crujientes, deliciosas...

Ya lo decidiré yo.

Pero aún no están maduras.

(TODOS) ¡Oh!

-Ácida,

carnosa,

y para nada deliciosa.

No entiendo cómo le puede gustar a nadie,

excepto a mí.

-Te dijo que no están maduras,

su sabor cambiará cuando lo estén.

-No quiero que cambien,

están perfectas tal y como están.

¿No estarás diciendo lo que creo que dices?

La fruta seguirá siendo ácida

y el festival de las dulzanas se cancela.

Eso...

me temía que decías.

¡No, espera!

¡Nubes volved y traed vuestra maravillosa sombra!

¿Quién iba a pensar que las dulzanas estarían tan sosas?

Oh, me pregunto qué más me habré perdido.

Eh... Sí, exacto.

¿Por qué no dejas que te enseñe

algunas cosas maravillosas que tiene el reino,

que cambian?

¿Cómo presumiré de mi bufanda con este calor?

¿Es que nadie piensa en las bufandas?

Granjero Mosser,

¿qué pasa si los árboles

no sueltan la fruta y se van a dormir?

Ay, Dios mío.

Si no duermen su siesta de invierno,

pasarán el verano de mal humor.

Un momento, ¿eso qué significa?

Dime cómo afectará eso a las dulzanas.

Su fruta será ácida no solo este año,

sino también el que viene y el siguiente.

¡No me digas que el siguiente también!

¡El año que viene no!

Habrá que ayudarlos a dormir la siesta de invierno.

Quizá podamos encontrar una forma de calmarlos,

así se sentirán mejor y se irán a dormir.

Es posible...

-¿Quién es un árbol bueno?

Calma, venga, dale la fruta al buen granjero.

Vamos.

-Oh, no, los árboles se han enfadado tanto

que ya no lo conseguiremos.

¡Pero entonces, no tendremos nuestras ricas, ricas dulzanas!

(LLORAN)

¡Oye!

¡Soltad a los granjeros!

-¡Oh!

Oh, oh...

Tenemos que hacer algo, By.

Necesitamos deseos.

¡Oh, Cúmulo!

¡Al Árbol de los Deseos, por favor!

(Música de acción)

¿Bufanda o gorro?

Oh, hola, Vera y Bartleby.

Estoy decidiendo qué ponerme con el cambio de estación.

No te pondrás nada... (SOLLOZA)

porque no habrá estación de dulzanas.

Tristán Tristón cogió una demasiado pronto

y ha decidido que le gustan ácidas.

¡Ha echado a las nubes y ya no tienen sombra!

Los dulzanos están molestos y no sueltan su fruta.

¿No habrá cambio de estación?

Eso confundirá a todos los seres vivos

del Reino Arcoíris.

Sentémonos

y vamos a pensar.

(RESPIRAN PROFUNDAMENTE)

Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos?

Bueno, hay que hacer algo con la luz del sol

porque los mantiene despiertos.

Y necesitamos algo para calmarlos

para que suelten a los granjeros

y duerman su siesta de invierno.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Ha llegado la hora de tus tres deseos.

Estoy lista.

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

# Árbol de los Deseos, # escúchame

# dame deseos, # un, dos, tres.

# Árbol de los Deseos, # escúchame

# con tu magia concédeme.

(LOS TRES) ¡Bien!

# Con tu magia

# se me cumplirán. #

¡Estos deseos son fascinantes!

Veamos qué dice la deseopedia sobre sus poderes.

Este es Sombrín. ¡Sombrín!

Sombrín es un deseo toldo que da sombra cuando se abre.

Puede resguardar a los árboles del sol

y así sabrán que es hora de dormir.

¡Sí!

El siguiente es Nanita, el deseo cantor.

Nanita puede calmarte con su música dulce y relajante.

(TARAREA)

Me alegra verde de nuevo, Nanita.

Puedes cantar para que se duerman.

Ajá.

Y por último está... Pinpin.

Pinpin es un deseo altavoz

que puede enviar sonidos muy lejos.

Lo que digas por Pin A,

sonará en Pin B.

Venga, pruébalo.

Encantada, Pinpin.

Encantada, Pinpin.

Ay, me toca.

Bartleby es un gato guay.

Bartleby es un gato guay.

(AMBOS RÍEN)

Ah, casi lo olvido.

A Pinpin le gusta estar acompañado

y se pone nervioso si se separan.

Como Vera y yo.

(RONRONEA)

No sé exactamente cómo nos ayudarás, Pinpin,

pero te prometo que no estaréis mucho separados.

Oh...

¡Uh!

(LOS TRES DESEOS RÍEN)

(RÍE)

Vamos, deseos, en mi mochila meteos.

Buena suerte, chicos. Gracias, Zee.

Haremos lo que podamos.

(Música animada)

Cómo calienta el sol sin que haya nubes grises.

Creo que es el momento de que te quites la bufanda.

¡Jamás!

Pronto...

Vale, voy.

(Llanto)

¿Oyes ese llanto?

Sí, eso son llantos, cierto.

No sé si son los árboles o los granjeros.

Sea como sea,

parece que el granjero Mosser nos necesita

¡Vamos!

(LOS GRANJEROS GRITAN ASUSTADOS)

(LOS ÁRBOLES LLORAN)

Bueno, By, tenemos que calmarlos.

Vale.

Espera, ¿a los granjeros o a los árboles?

Eh...

A ambos.

¡Es hora de mi primer deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Despierta, Sombrín

y dame lo que quiero.

Bien, Sombrín, ponte sobre los árboles

¡Ajá!

¡Más alto!

Oh...

¡Oh, no, se ha atascado!

Se ha abierto muy pronto.

Tiene que estar por encima para darles sombra.

¿Cómo podemos sacarlo de ahí?

Podríamos trepar por los árboles

si no se movieran... tanto

Disculpe, señor dulzano,

¿nos permite treparlo?

(LLORA) -No sirve de nada.

Están tan molestos que no te oyen.

Pero puede que sí escuchen una nana.

¡Es hora de mi segundo deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Despierta, Nanita

y dame lo que quiero.

Vale, Nanita.

Tienes que cantar

para que esos árboles malhumorados se duerman.

¿Crees que podrás?

Ajá.

(CANTA UNA NANA)

Vale, By, lanza tu sombra.

Oiga, señor... o señora árbol,

¿podría darme un empujoncito para desatascar a Sombrín?

Sombrín, ¿puedes encogerte, por favor?

¡Sombrín!

¡Yupi!

Abre tus alas, Sombrín.

(LOS ÁRBOLES BOSTEZAN)

Bien hecho, By.

Mira, funciona.

(BOSTEZAN)

Están dormidos.

¿Crees que podemos recogerlas ahora?

Yo no lo haría.

No.

No.

¡No!

(SUSURRA) No hagáis ruido.

No podemos estar así para siempre.

Siempre no, hasta que cambie la estación.

Y para ello, tenemos que encontrar a Tristán.

¿A Tristán? Buena idea.

(CHISTA)

También sería una buena idea

que tú vinieras conmigo.

Eh...

Claro.

Oh, Cúmulo.

(CANTA UNA NANA)

No hagas ruido, Cúmulo,

los árboles intentan dormir.

La ciénaga de Tristán está más soleada de lo normal.

No le hará mucha gracia.

Eso nos ayudará a convencerle de que devuelva las nubes.

¡Rey Arcoíris!

¿Dónde está Tristán?

Está encerrado y no quiere salir.

He intentado convencerle

de que devuelva las nubes y cambie la estación.

¿Y?

Ay, cierto, aún hay sol.

Supongo que no le convenció.

Intenté demostrarle como pude que los cambios son buenos.

Le enseñé cómo las resbabosas giran en su crisálida

y se convierten en resbapolillas,

pero a Tristán le gustó el tacto de la baba de resbabosa

y pensó que sería mejor que se quedaran así.

Le enseñé cómo las abejas cogían néctar

de las margaritas apestadoras

y la convertían en miel,

pero dijo que nunca se había parado

a oler las margaritas apestadoras

y pensó que sería mejor

si las abejas dejaban a las apestadoras tranquilas.

Cada vez que intentaba enseñarle

que algo cambiaba para mejor,

él quería mantenerlo como estaba.

Ahora está dentro, bastante malhumorado,

con los pies en remojo en un bol de humedad.

Pero necesitamos que vuelva al huerto,

Puede que consigamos que salga usando sus cosas favoritas.

(Puerta)

Marchaos, estoy ocupado estando de mal humor

por el sol que hay.

¿Sabes cómo podría dejar de brillar?

Grandes nubes grises.

Qué sutil.

(RÍE)

¿Quieres que salgamos a buscar unas pocas babas de resbabosa?

Ya tengo unas pocas.

¿Y qué tal si cogemos margaritas apestadoras?

Dicen que son malísimas para las ensaladas.

Quizá mañana.

Si cambias de opinión...

No creo.

¡Vamos al huerto!

Ay...

Esto no parece el festival de las dulzanas.

(CHISTA)

Parece el... Shh Fest.

Quizá ahora que los árboles llevan dormidos un rato,

podamos recoger la fruta.

Bueno...

(Llanto)

Sombrín...

No llores, Sombrín.

Haces lo que puedes dadas las circunstancias.

(LLORA)

(CANTA UNA NANA)

(LLORA)

Lo siento, granjero Mosser.

Intentamos ayudar a los árboles,

pero sin Tristán ni los deseos pueden lograrlo.

¿Así que no hay solución?

Oh...

He tenido cosechas muy secas...

muy húmedas...

con mala hierba...

pero nunca he tenido una que fuera tan irritable.

# Ay los dulzanos, pobrecitos # que tristes están,

# mientras el sol alegre # brilla y brilla sin parar.

# Ni una nube... #

Begoñas bermellón,

nunca había visto al granjero Mosser tan triste.

No puede estar más de bajón

y yo soy el campeón del limbo.

# Canto este blus amargamente,

# ay, ay, ay, uh, ah. #

Si Tristán oyera esta canción,

estaría muy contento.

O triste.

A lo mejor es así cómo podemos conseguir

que Tristán vuelva al huerto.

Podemos usar a Pinpin

para que Tristán escuche al granjero Mosser cantar.

Así querrá escuchar más y más

y querrá venir al huerto.

¡Es hora de mi tercer deseo!

(Música animada)

¡Te elijo a ti pequeño deseo!

Despierta, Pinpin,

y dame lo que quiero.

¿No hace falta que estén separados?

¿Recuerdas lo que dijo Zee?

Se ponen nerviosos si lo están.

Tranquilos, en nada estaréis juntos de nuevo.

Pero tenéis que separaros un momento

para ayudarnos con el festival de dulzanas,

¿os parece?

Ajá.

# Ay los dulzanos, pobrecitos # que tristes están,

# mientras el sol alegre # brilla y brilla sin parar. #

Venga, By, vámonos.

¡Oh, Cúmulo!

# ...para que los dulzanos puedan al fin descansar.

# Canto este blus amargamente... #

Vera, no quiero empeorar este triste día,

pero aunque Tristán venga,

¿crees que devolverá las nubes?

Seguro que sí, By.

Solo le hace falta motivación.

(Puerta)

Tristán,

he traído algo que creo que te gustará.

Marchaos,

ya te he dicho que no me gusta probar cosas nuevas.

Pero te gustó mucho la dulzana ácida que probaste,

¿recuerdas?

Esto es aún mejor.

Quiero decir...

peor.

# Ay los dulzanos, pobrecitos # que tristes están... #

Es el granjero Mosser.

Está triste porque los dulzanos del huerto no pueden dormir.

Me iría genial comer una dulzana ácida.

Ojalá tuviera una.

Podrás coger una si vienes al huerto.

Y podrás oír la canción del granjero Mosser de cerca.

Demasiado trabajo.

Deja la caja de música en mi ventana

-Oh...

Lo siento, Tristán, pero este pequeño deseo

tiene que volver con su otra mitad.

Así que si te ha gustado escuchar esto

y quieres más lamentos,

tendrás que salir de tus aposentos.

¿Ves lo que he hecho?

Lo he rimado.

Espera, quiero escuchar más de esos gimoteos lamentables.

¡Oh!

El sol brilla demasiado.

# -...puedan al fin descansar. #

Está funcionando, By.

Tristán está siguiendo la música.

# Me hace fruncir el ceño

# y los labios apretar.

# Canto este blus amargamente

# ay, ay, ay, uh, ah. #

(Aplauso)

-Una canción terrible.

Cántala de nuevo.

-Vera, ¿has traído a Tristán?

¿Significa que habrá cambio de estación?

(Música triste)

(LLORAN)

-Caras tristes, música triste, dulzanas ácidas...

¿Por qué iba a querer cambiar algo

que es tan perfectamente triste?

Porque no es perfecto para los demás.

El reino necesita que traigas el clima de otoño.

¿Vas a seguir molestándome hasta que traiga las nubes?

¡Dile que sí, dile que sí!

No, Tristán, eso depende de ti.

Pero cambiar la estación haría a todo el mundo feliz.

Solo traía las nubes de otoño porque me gustaban a mí,

nunca he hecho nada por otra persona.

Eso significaría un gran cambio

y sabemos que no te gustan,

pero quizá descubras que te gusta hacer algo nuevo,

como cuando probaste la dulzana acida.

Ya, bueno, eso no estuvo nada mal.

Oh, supongo que el sol brilla demasiado.

(BOSTEZAN)

(TIEMBLA) Toma, estarás calentita.

Estoy bien, quédatela tú.

Gracias por todo, Sombrín, Nanita y Pinpin.

Ahora a la mochila.

(BOSTEZA)

¡Está pasando!

¡Las nubes de Tristán adormecen a los árboles!

¡Larga vida a la sombra!

Oh, perdón.

(SUSURRA) Larga vida a la sombra.

Hagamos una prueba.

(BOSTEZA)

Han empezado su siesta.

¿Y... por qué seguimos susurrando?

Tienes razón,

nada les despertará hasta primavera.

# Por fin los árboles # han conseguido descansar.

# Sus grandes hojas de colores... #

¡Bienvenidos a la estación de las bufandas!

(RÍEN)

¡Sí, yuju!

(RONCA)

¡Sí, hora de recoger fruta!

Ten, Tristán,

sé que los sonidos felices no le gustan a tus oídos.

Las bufandas no son muy de mi estilo,

demasiado...

llamativas, pero gracias.

Mirad,

la sinfonía de color está a punto de empezar.

(TODOS) ¡Oh!

¡Uh!

¡Oh!

-Bueno, todos están contentos.

He terminado.

¡Viva!

Me voy.

Tristán, espera.

Gracias por traernos las nubes,

has sido muy amable.

No es nada, pero no lo digas por ahí.

Toma, By, un vaso de sidra de dulzana.

¿Sidra de dulzana?

Pero siempre tomamos cacao de dulzana.

También le he puesto una nube.

Pruébalo.

Los cambios son buenos.

Los cambios son deliciosos!

(AMBOS RÍEN)