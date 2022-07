(Música)

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Vera!

# Es Vera. # ¡Vera!

# Vera. # Vera.

# Con deseos para ti y para mí. # Ella es genial.

# Vera y el Reino Arcoíris. #

"EL ARCOÍRIS SIN FIN"

(Música animada)

Guau.

Oh...

Hola, mamá.

(RÍE) El Día del Arcoíris Infinito ha comenzado.

Ojalá fuera de verdad infinito, ¿te imaginas?

¿A diario? ¿Un Carnaval Arcoíris?

Creo que se refiere a que el arcoíris es infinito,

Bartleby, no el día.

Mm... ¿Por dónde empezamos? Fácil. ¡Desayuno!

Azul, verde, amarillo, rojo... Sí, están todos.

Bartleby, mira. ¡Ya llega!

(Vítores)

(Música animada)

(Música tranquila)

(A LA VEZ) Hala... Feliz Día del Arcoíris Infinito.

Vale, ¿ahora qué?

Vamos a Llueviespagueti Arcoíris. O mejor al Tubo Arcoíris.

¿Os puedo sugerir una visita al precioso y placentero

prototipo de Procastina? (A LA VEZ) ¡Rey Arcoíris!

Feliz Día del Arcoíris Infinito, majestad.

Igualmente, Vera y Bartleby.

¿Y de qué va ese preciado placebo proceso?

(RÍE) Precioso y placentero prototipo de Procastina.

Está lleno de los tesoros más maravillosos del reino,

como este ukelele.

Mi buena amiga Procastina me lo dio.

¿Conoce a Procastina? ¿La gran exploradora?

Por supuesto.

Es una de mis mejores amigas y a ambos nos gusta la música.

Así que siempre me trae algún suvenir musical

de sus viajes.

¿Podemos conocerla?

Claro que no, Procastina se fue el año pasado

de aventuras en busca de un instrumento mágico

al final del Arcoíris Infinito.

¿Lleva por ahí un año entero? No me extraña que la llamen así.

Ahora que lo pienso, es demasiado tiempo.

Hasta para Procastina. Me temo que haya desaparecido.

(A LA VEZ) ¿Desaparecido?

Hay que encontrarla.

Por todos los enebros, es muy peligroso, Vera,

todo aquel que cruce el Arcoíris Infinito

debe estar preparado para lo que sea y volver antes del anochecer.

Si alguien puede encontrarla y traerla de vuelta,

somos Bartleby y yo.

Muy bien, pero recordad, al anochecer, el Arcoíris Infinito

desaparecerá hasta el año que viene.

Iremos gatinati rápido. ¿A que sí?

Pero primero necesitaremos a los deseos.

¡Oh, Cúmulo!

Gracias, Cúmulo.

Estarás de vuelta a tiempo para la siguiente atracción.

Al Árbol de los Deseos, por favor.

(Música animada)

(Xilófono)

Bien, deseos, repetimos. ¡Deseos musicales!

Vera, Bartleby, ¿os gusta el jazz?

Escuchad esto.

Nos encantaría, sí, pero tenemos prisa.

Sí, vamos a cruzar el Arcoíris Infinito.

Buscaremos a Procastina.

¿La gran exploradora?

Ya recuerdo, nunca volvió de su última expedición.

Claro, por eso vamos a cruzar el arcoíris para encontrarla.

Entonces, tendréis que volver antes de que acabe el día.

¿Y si os quedáis atrapados al otro lado?

Por eso hay que darse prisa, pero estaremos bien

si nos ayudan los deseos adecuados.

Pues claro, sentémonos y vamos a pensar.

(INSPIRAN Y ESPIRAN)

Bien, Vera, ¿cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos?

Bueno, quizá Procastina no ha vuelto porque está atrapada

o le hace falta un poco de ayuda.

Hay que estar preparados para lo que sea.

Cierto, no sabemos que habrá al final del arcoíris.

Nosotros claro que no, pero el Árbol de los Deseos

siempre comparte los deseos apropiados.

Mi labor consiste en descubrir cómo usarlos.

Y siempre lo haces, Vera.

El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera.

Ha llegado la hora de tus tres deseos.

Estoy lista.

(INSPIRA Y ESPIRA)

Árbol de los Deseos, Árbol de los Deseos,

por favor, concédeme lo que quiero.

(RÍEN)

# Árbol de los Deseos, escúchame,

# dame deseos, un, dos, tres. # Soplido.

# Árbol de los Deseos, escúchame. # Pisotón.

# Con tu magia concédeme... # Coro Coro.

(BALBUCEAN)

# Con tu magia se me cumplirán. #

(INSPIRA Y ESPIRA)

Qué equipo de deseos tan emocionante.

Veamos lo que dice la Deseopedia sobre sus poderes.

Este es Soplido. ¡So, so, Soplido!

Es un soplo de aire fresco.

Soplido puede respirar muy hondo y soplar una gran bocanada

de aire.

Qué ganas tengo de verte en acción, Soplido.

Veamos el siguiente. Ah, sí, este es Pisotón.

Pisotón.

Como sabes, Pisotón es un deseo pisoteador.

Le encanta pisotear y machacar el suelo.

Me alegro de volver a verte, no sé cuándo te necesitaremos,

pero estoy segura de que será un momento de peso.

Pisotón.

Por último, tenemos a Coro Coro. Coro Coro.

Es un deseo único. Coro Coro tiene poder de agarre.

Te ayudará a cruzar superficies muy resbaladizas.

¡Alucinante! Qué bien que estés con nosotros, Coro Coro.

Coro Coro.

¿Preparados para una aventura por el Arcoíris Infinito?

Vamos, deseos, en mi mochila meteos.

Gracias, Zee, volveremos pronto.

Cuento con ello.

(Música animada)

Gracias, Cúmulo, ya puedes volver al carnaval.

Seguiremos caminando.

Sí, sienta bien poder estirar las patas un poco.

Oye, ¿cuánto crees que nos llevará cruzar el Arcoíris Infinito?

(Música animada)

(RESOPLAN)

Guau...

¿Globos de cielo? Tenemos que estar muy alto.

(Música animada)

¿Cuándo llegaremos al final de este Arcoíris Infinito?

No me puedo creer que Procastina viniera aquí sola.

Me pregunto qué esperaba encontrar.

Espero encontrar un enorme zumo de narándanos.

Muy frío, con un montón de hielos y...

¡Una horquilla!

Eh, preferiría mejor una pajita a una horquilla para el zumo.

No, me refiero a una bifurcación en el camino. Mira.

¿Eh? ¿Por dónde vamos?

Yo me encargo.

Mi cola siempre sabe por dónde hay que ir.

Por allá.

¿Por qué has elegido ese camino?

Fácil, porque el otro tiene escaleras.

Bien visto, colita, vamos.

De aquí en adelante todo va a ir viento en popa.

Ah... ¿Qué pasa?

Oh, oh... ¿Qué es ese "oh, oh"?

Oh, no.

Lo cruzaremos como los funambulistas.

Tenemos que ir despacio y con firmeza.

(Música tensión)

Te tengo, Vera.

Gracias, esto es peor de lo que pensaba.

No para un gatinati de cinturón rojo.

Fíjate, ¿vale? Y luego haz lo que yo.

(Música animada)

¿Ves, Vera? Esto está más que chupado.

Ay, ay ay... Aguanta, By.

(GRITAN)

Te tengo. ¿Estás bien, Bartleby?

Ahora sí, pero yo solo no habría aguantado mucho más.

Ay, qué alto...

Lo conseguiremos si trabajamos juntos.

Yo te sujeto a ti y tú a mí. ¿Vale?

Vale, lo que tú digas.

Despacito... Firme...

Firme... Uf... Vale, vamos.

Bien. Tú puedes, Vera, pero no mires abajo

que estamos muy alto y no queremos que te marees.

Ni siquiera pienses en caerte porque sería algo como...

(SILBA)

No puedo mirar. Ya.

¿Qué? Ya está. Conseguido.

Lo logramos, trabajo en equipo.

Gracias, By, sin ti no lo había conseguido

y mira, estamos casi en la cima del arcoíris.

Sí, podemos con todo lo que este chiflado arcoíris

nos mande... ¡Ah!

Hablé antes de tiempo.

Ah, vamos, hay que darse prisa si queremos pasar la tormenta.

¿Eh?

Disculpa, hola, necesitamos pasar cuanto antes

al otro lado del arcoíris. ¿Nos dejarías pasar, por favor?

(TRUENA)

¿Tienes demasiada lluvia y estás atascado?

(ASIENTE)

¿Ahora qué hacemos?

No podemos atravesar con este nubarrón.

Un paso en falso y...

No, si usamos el poder de algún deseo para moverlo.

Es hora de mi primer deseo.

Te elijo a ti, pequeño deseo.

Despierta, Soplido, dame lo que quiero.

Hola, Soplido, ¿ves ese nubarrón que tenemos encima?

Sí, sí.

Está un poco atascado y necesita ayuda.

Vamos a darle un empujón con tu supersoplido fuerte.

Bien, Soplido, a soplar, soplar, ¡soplar!

(RÍE)

Mira, le hace... Cosquillas.

Una vez más, Soplido.

¡Ah!

De nada. Gracias por no achicharrarnos.

Buen trabajo, Soplido. Ahora vuelve a la mochila.

Uf, ten cuidado, By, resbala un...

(GRITAN)

(RÍEN)

Vera, sé que esto es muy divertido, ¡pero no tenemos manera de frenar!

¡Aterrizaje de emergencia!

(GRITAN)

Hala...

Lo conseguimos, By. El final del arcoíris.

Procastina tiene que estar en algún lugar de esta isla.

¿Hola? ¡Procastina! ¿Estás por aquí?

(Golpe)

Escucha, ¿no oyes un "ting, ting, ting"?

(Golpes)

Tienes un oído gatuno.

(Golpes)

"Ting, ting, ting".

El "ting, ting, ting" creo que viene de allí.

(Golpes)

Bartleby, mira. Es ella, Procastina.

Oh, ¿qué? Oh, cielos... ¿Estáis perdidos?

No, te buscamos a ti. Soy Vera y este es Bartleby.

Somos amigos del Rey Arcoíris. ¡Timbales y tambores!

Todo amigo del Rey Arcoíris es amigo mío.

(Música animada)

# Amigos, qué felicidad, # en este rosado lugar.

# Escucha, vais a alucinar. # Muy pronto empezará a sonar.

# Cogemos aire y a soplar. #

(Pedorreta)

Oh, porras.

# Oh, no, qué horror.

# Algo va mal. # Sin su cristal suena fatal.

# Necesito desatascar. # La piedra rosa rescatar.

# Cogemos aire y a soplar. #

(Pedorreta)

¡No!

# Oh, no, qué horror. # Algo va mal.

# Sin su cristal suena fatal.

# Le doy flis, flis, # le doy flas, flas

# para poder desatascar. # El cristal rosa rescatar

# y así el kazú poder tocar. #

¡Uh! Bravo, ha sido muy divertido.

Al Rey Arcoíris le habría encantado.

Oh, el Rey Arcoíris... Le he echado tanto de menos...

Llevo sin verle un año.

No podría estar tanto tiempo sin Vera,

pero estás de suerte.

Porque nos ha enviado a buscarte y te llevaremos a casa.

No seas una tonta trompetilla.

No me he perdido, yo elegí quedarme aquí.

Estaba recogiendo estos cristales mágicos

para hacer una kazuflauta como regalo para el Rey Arcoíris...

pero el último de los cristales no quiere salir y me falta una nota

y no pienso irme de aquí sin ella.

¿Qué clase de amiga sería si le regalara un suvenir a medias?

No tiene pinta de venir con nosotros en breve.

Hemos venido a rescatar a Procastina y no podemos volver a casa sin ella.

Pero más nos vale darnos prisa.

El sol se pondrá pronto y los tres nos quedaremos atrapados

aquí hasta el próximo Día del Arcoíris Infinito.

Vale, si Procastina no se piensa ir sin su cristal,

podemos ayudarle a conseguirlo. Es hora de mi segundo deseo.

(Música animada)

Te elijo a ti, pequeño deseo. Despierta, Pisotón.

Pisotón. Dame lo que quiero.

Hola, Pisotón, necesitamos tu poder para pisotear

y desatascar un cristal del suelo. (BALBUCEA)

Escuchadme todos, cuidado.

Castañuelas y campanas, ¿qué ha sido eso?

Pisotón nos va a desatascar ese cristal.

Será mejor que te eches a un lado un momentito.

Súbete.

Muy bien, Pisotón, a pisotear.

Pisotea, pisotea.

(RÍEN)

¡Sí!

Casi...

(Música triunfal)

Así se pisotea, Pisotón. Ahora, vuelve a la mochila.

(BALBUCEA)

(Música animada)

Hala, hace que brille el arcoíris.

Ese es el poder de los cristales arcoíris.

¿A que es el regalo perfecto para el Rey Arcoíris?

Le va a gustar muchísimo, Procastina.

Y se lo vamos a dar hoy, ¿verdad? Antes de que se vaya el sol.

Antes de que sea tarde.

Sin el sol, no hay arcoíris que nos lleve a casa.

Vamos, hay que marcharse.

Está muy empinado...

¡No para mi superagarre gatinal de arcoíris!

La próxima vez me afilaré las zarpas.

¿Hay alguna otra salida de esta isla, Procastina?

Tenía pensado averiguar eso cuando consiguiera el cristal.

¿Estamos atrapados hasta el próximo Día del Arcoíris Infinito?

Miradlo por el lado bueno, hemos terminado la kazuflauta.

¿Qué? ¡Ni siquiera me he traído galletas de pececitos!

Aún hay muchos sabores de pececitos por probar.

Venga, Bartleby. No te pegues un sofocón.

Eso es. Tengo algo para que podamos pegarnos.

Es hora de mi tercer deseo.

(Música animada)

Te elijo a ti, pequeño deseo. Despierta, Coro Coro.

Dame lo que quiero.

Hola, Coro Coro, te necesitamos para escalar

hasta la cima de ese arcoíris tan empinado.

Coro Coro.

Vamos, Coro Coro.

Coro, coro, coro.

Venga, subid.

Ahora a correr tan rápido como podamos.

¡Funciona!

¿Por qué está parpadeando?

Se está poniendo el sol. Nos quedamos sin tiempo.

Más rápido, amigos, más rápido.

Yuju, hemos llegado hasta la cima del arcoíris.

No hay que escalar más. ¡Ahora vamos cuesta abajo!

(GRITAN A CÁMARA LENTA)

Puedo ver Ciudad Arcoíris.

¡Ah! El arcoíris desaparece. No lo vamos a conseguir.

Procastina, la kazuflauta,

¿puedes tocarla para que siga brillando?

Dalo por hecho.

(Música animada)

(GRITAN CONTENTOS)

(BALBUCEA)

No debí permitirles cruzar el arcoíris.

Ay, por el color gris, cuánto los añoro.

(RONRONEA TRISTE)

Espera, ¿podría ser?

Es muy tarde, no hay arcoíris.

Oh, no.

(GRITAN)

Creo que no lo vamos a conseguir.

¡Cúmulo!

Panderetas y pianos, nos has salvado.

De todas las cosas cómodas y acolchadas,

tú eres la mejor.

Gracias, Cúmulo. Sabía que podía contar contigo.

Y contigo, Coro Coro. Coro Coro.

Ahora vuelve a la mochila.

(Música animada)

Por el color verde.

¡Procastina! ¡Rey Arcoíris!

Te he echado mucho de menos.

Me tenías preocupado, vieja amiga.

Siento haber tardado tanto, pero es que no podía volver

sin un tesoro especial para ti.

Fantástico, fucsia, una kazuflauta,

pero, Procastina, por mucho que tu suvenir sea lo más,

no hay mayor tesoro que una amiga de verdad.

Oh, Rey Arcoíris, eso es muy cierto

y ahora tengo dos nuevos amigos

que hasta se preocuparon de venir a buscarme.

Oh...

Siento que os perdierais el Día del Arcoíris Infinito.

Bueno, no todo el día. Aún falta el gran final.

Por el color azul y por el color rojo.

mi regalo especial os arrojo.

Aquí viene lo mejor del Día del Arcoíris Infinito.

Llena el cielo con gran fulgor, dale a un amigo el abrazo mejor.

Guau...

(TODOS) Hurra, hurra...