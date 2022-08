True Switcharoo

Queens of the day and night

141351

Vera y el Reino Arcoíris en inglés

6161481

Queens of the day and night

La Reina del Día y la Reina de la Noche llegan de visita. En una discusión amistosa sobre qué hora del día es mejor, las reinas pegan accidentalmente el sol y la luna. Ahora la mitad del reino está siempre soleado, y la otra mitad es siempre de noche.

21 min, 31 sec

11-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6161481/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/vera-reino-del-arcoiris-ingles/video/queens-of-the-day-and-night/6161481/

https://www.rtve.es/v/6161481/

Vera y el Reino Arcoíris en inglés - Queens of the day and night