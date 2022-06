Tutu - Vamos a contar mentiras

¡Pero qué morro! ¡Cómo te pille!

Despertador

¡Banzai!

¡Banzai!

Grita

¡La merienda!

¡Selfie!

Canturrea

¿Será posible?

¿Qué ocurre, Fante? Hello, Tutu!

Nada, que esta cerradura está ya un poco vieja y se atasca.

¿Quieres que te ayude?

Gracias, pero me temo que necesito engrasarla con aceite.

Tendré que ir a comprarlo a la ciudad... to the town.

¡Tienes una nueva pajarita!

Sí, ¿te gusta? ¡Es preciosa!

Hoy tengo una fiesta y quiero ir elegante.

I want to look very elegant.

Ahora que lo dices, la voy a dejar aquí.

No quiero que me vean con ella en la ciudad hasta la noche.

Till the night.

Tutu, voy a comprar el aceite.

Nos vemos luego. ¡See you later!

Po po po pom.

A ver si con pajarita soy tan elegante como él.

Soy Fante, el elegante.

Y estoy en una fiesta.

¡Buenas noches! ¿A qué estoy guapo con mi nueva pajarita?

Encantado de conocerle. ¿Le gusta mi pajarita?

La traigo de un país muy lejano. Tengo que irme, nos vemos luego.

¡See you later!

¡Uy!

¡No puede ser! ¡Se ha manchado con la hierba!

Pom po po pom.

Oh, oh...

¡Hola, Tutu!

Qué rápido has vuelto, Fante...

Acabo de recordar que igual tengo aceite en casa... at home.

¿Y mi pajarita? ¿Where is my bow-tie?

¿Qué pajarita?

La que dejé sobre la maleta. On my suit case.

Yo... esto...

No recuerdo ninguna pajarita.

Tutu, ¿seguro que no sabes donde está mi pajarita?

No, de verdad. Y debería irme ya porque se hace tarde y eso.

Piar de pájaros

Tutu... Igual se la llevó un pajarillo.

Y me parece a mí que sé quien es ese pajarillo.

Menos mal que ha salido la mancha, ahora sólo falta que se seque bien.

¡Tutu, la merienda!

¡Qué hambre! Cuando llegue seguro que está seca.

¡Voy!

¡Anda, qué pajarita tan chula!

Se la habrá dejado alguien.

¿Le importa a alguien que me quede la pajarita?

¡Pues vale! Pobre pajarita abandonada.

Yo te cuidaré.

¡Hola, Fante!

¡Hola, Rafa! Qué pajarita tan chula.

¡Es Rafa-bulosa!

E igualita que la que me desapareció esta mañana.

¿No te la habrá dado Tutu?

No. ¿Y de dónde la has sacado?

Pues... me la han regalado mis padres.

¡Qué casualidad! What a coincidence!

¡Hola, Tutu!

¡Eh, tú! Ven aquí, pajarillo.

¿A qué es curioso?

Rafa lleva puesta una pajarita idéntica a la mía.

¿No te parece raro? Don't you think that's weird?

Pues sí... qué casualidad.

Él dice que se la han regalado sus padres,

pero no sé por qué, no me lo creo.

Igual Rafa te la ha cogido sin permiso.

Eso no es cierto. Lo confieso...

no me la han regalado mis padres. ¿Ah, no?

¿Y de dónde la has cogido?

Me la encontré en la orilla del río. On the river bank?

¿Y qué hacía mi pajarita en la orilla del río?

¿Tú no sabrás algo? ¿Se la llevaron allí los pajarillos?

Vale, Fante, lo reconozco... No te la cogió ningún pajarito.

¿Ah, no? Fui yo quien la llevé al río.

Se me había manchado y pensé que te enfadarías si la veías sucia.

Fui al río a limpiarla y me la olvidé.

Ya sé que me has mentido, Tutu. Lo sé desde el primer momento.

Esperaba que tú te dieses cuenta de que estabas haciendo algo mal.

Lo siento, Fante.

Tu también me has mentido, Rafa. Lo siento.

No debéis mentir nunca. Siempre se acaba sabiendo la verdad.

Y es peor. Además, yo no me voy a enfadar si me decís la verdad.

The truth.

¿Me prometéis que no vais a volver a mentir nunca más?

Lo prometo. Y yo.

A ver si es verdad.

Entonces, ¿si te decimos la verdad no te vas a enfadar?

Of course... por supuesto, no me voy a enfadar, Tutu.

¿Te acuerdas de aquel libro tan antiguo

que te dejaste en casa de Tupa? Que apareció manchado de chocolate.

El mismo. Pues lo manché yo.

¡Pero bueno! Eh, no te puedes enfadar.

Dijiste que no ibas a hacerlo. ¿No me habrás mentido?

Ríen