Tutu - Un muñeco como yo

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu #

(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Tutu, Tutu, Tutu.

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, será genial.

# Tutu, Tutu, Tutu #

(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

¿Cómo estás, Fantito? How are you, little Fante?

(IMITA UNA VOZ INFANTIL) Muy bien, Fante. Very well.

¡Caramba! ¿Qué le ha pasado a Fante?

¿Por qué crees que le ha pasado algo?

No tiene la trompa, ¿o no lo ves?

Claro que la tiene, lo que pasa es que está de espaldas, Rafa.

(RÍEN)

¿Con quién hablas, Fante?

Hablaba con Fantito, I was talking to little Fante.

¡Rafa-ntástico!

¡Es igual que tú!

¡Fantito, Fantito!

Lo hice con mis propias manos, with my own hands.

Cuando era pequeño. Le tengo mucho cariño.

¡Mola! ¿Y puede hablar?

Antes le ha respondido algo.

Pregúntale algo ahora, a ver si te responde.

¡Hola, Fantito! ¿A que sí puedes hablar?

(IMITA UNA VOZ INFANTIL) Por supuesto Tutu, of course, Tutu!

¡No me lo puedo creer, habla inglés siendo tan pequeño!

Eso lo has dicho tú, Fante.

(RÍE) Me has pillado, Linda.

Creía que había una nueva especie de mini elefantes parlanchines.

Yo quiero un muñeco así. ¡Y yo!

¡Yo también! ¡Muñeco, muñeco!

(RÍE)

¿No puedes sacarlos de tu maleta mágica?

Se me ha ocurrido una idea mejor. A much better idea!

Vais a hacerlos con vuestras propias manos, yo os ayudaré.

(CANTURREA)

Es muy fácil. It's very easy.

(Ruidos de materiales)

(EXPRESAN SORPRESA)

Os presento a mini Fante.

Yo quiero hacer uno. ¡Y yo!

Un mini Rafa.

Vais a hacer un muñeco como vosotros. Like you!

¿Qué os parece? -(LO CELEBRAN)

Va a ser muy difícil hacer una mini Nina.

Ella ya es muy pequeña y cabezona.

(NINA SE ENFADA Y LOS NIÑOS RÍEN)

Era una broma, Nina. Vamos a hacer los muñecos.

Yo hago el de Rafa.

No, yo hago el mío. Tú haz el de Linda.

Yo quiero que tú hagas el mío.

¡Tutu, Tutu!

¿Quieres hacer el mío, Nina?

¡Zi, zi!

Pero yo quiero que el mío lo haga Rafa.

¡Que no!

Tranquilos... Calm down...

No discutáis. Que Tutu haga el de Rafa.

Rafa, el de Linda. Linda, el de Nina.

Y Nina, el de Tutu. ¿Entendido?

-(TODOS) ¡Vale! -OK.

¿A qué esperáis? What do you waiting for?

Le falta el último toque.

¡Oh!

¡Vaya! A ver cómo hago el sombrero.

¡Ya lo tengo!

(Ruido de materiales)

(EXPRESA ALEGRÍA)

¡Tarta, tarta!

Me falta una tarta. ¿Cómo puedo hacerla?

(SE ALEGRA)

(CONTENTA) ¡Mini Tutu!

¿Ya habéis terminado? Have you finished already?

A ver qué habéis hecho. Tutu, tú hacías a Rafa, ¿no?

¡Hala, está muy bien hecho! Se parece un montón a mí.

Sí, además es muy realista.

(RÍEN)

Pues... no le veo la gracia.

Como te caes tantas veces, me pareció mejor hacerte así.

¡No es verdad! No me caigo casi nunca.

A ver, Rafa. ¿Cómo has hecho a Linda?

Eso que lleva en la cabeza no se parece a ninguno de mis sombreros.

Mis sombreros son mucho más bonitos.

Esto es mucho más útil que cualquier sombrero.

Es un casco amplificador de ondas cerebraicas.

Si tú lo dices, Rafa...

A ver, Linda. ¿Qué has hecho tú?

¿Eso que lleva encima qué es? What's that?

(RÍE) ¿A que tú sí que sabes lo que es?

(CONTENTA) ¡Tarta, tarta "gande"!

¡Exacto, una tarta gigante!

(TODOS RÍEN)

-Nina, a ver cómo has hecho a Tutu.

(ENFADADO) ¿Qué? ¿Eso?

Nina...

Tenías que hacer un muñeco como yo, ¿qué has hecho?

Mini Tutu. (RÍEN)

No vale, todos tenéis muñeco menos yo.

Tienes razón, Tutu. Pero eso lo puedo arreglar ahora.

¡Te presento a mini Tutu! (LO IMITA) ¿Cómo estás, Tutu?

How are you, Tutu?

¡Fante, es precioso!

Ahora le vais a dar a cada uno su muñeco.

-(RÍEN)

-Ahora tenéis vuestro propio muñeco. ¿Estáis contentos?

-(TODOS) ¡Sí!

¡Ay, ay, ohhh!

(SE QUEJA)