Tutu - Más allá de la luna

(Despertador)

¡Banzai!

¡Banzai!

(GRITA)

¡La merienda!

¡Selfie!

(Foto)

Me pregunto qué habrá en la luna.

Igual hay canguros y jirafas como nosotros.

¿Te imaginas?

Eso sería genial, aunque desde aquí no podemos comprobarlo.

Está tan lejos... ¿Cómo podríamos verla más de cerca?

(LA LUNA BOSTEZA) Déjame pensar.

¡Ya lo tengo!

Espera aquí, ahora vengo.

Mira lo que he hecho con dos tablas.

Una lanzadera para lanzarnos al cielo.

Igual no llegamos a la luna, pero podremos verla más de cerca.

Ah... claro.

¡Genial! Me pido primi.

Muy bien, pero primero te hago una demostración de cómo funciona.

¡Voy!

¡Estoy volando hacia la luna!

(Golpe)

¡Ay!

Voy a tener que mejorar el sistema de aterrizaje.

¿Y qué, has visto la luna de cerca?

No muy bien, la luna está demasiado lejos.

¡Ya lo tengo!

¿Ah, si?

No sé como no me había dado cuenta. Puedo volar hasta la luna.

Jo, yo también quiero.

Seguro que puede con los dos. Sube detrás y agárrate fuerte.

¡Uy!

(Hélice)

¡A la luna!

¡Más alto, Tutu!

Dale caña, Tutu, o no llegaremos nunca.

¿Pero no ves que no nos hemos acercado nada?

Es verdad. ¿Qué podemos hacer ahora?

Yo no veo desde aquí si hay canguros o jirafas.

El problema es que la luna está muy lejos.

No basta con subir a las nubes. ¡Ya sé!

Vamos a ver a Tupa.

(GRITA) ¡Tupa!

Chicos, ¿qué queréis a estas horas?

Necesitamos tus gafas un momento. ¿Mis gafas? ¿Y para qué las queréis?

Tú con ellas ves mejor que sin ellas, ¿no?

Claro, porque los topos tenemos muy mala vista.

Toma, pero trátalas con cuidado, Tutu.

Son muy frágiles, y sin ellas no veo nada.

No veo nada, está todo borroso.

Pónmelas a mí, Tutu. ¿Se puede saber qué hacéis?

Yo tampoco veo nada.

¿Chicos, podéis explicarme qué hacéis?

Queremos ver la luna de cerca. ¿Con mis gafas?

(RÍE MUCHO)

Imposible, mis gafas están adaptadas a mis ojos.

Además, no son para eso.

(TRISTE) Vaya, no vamos a poder verla.

¿Por qué no vais a ver a Fante? Quizá él tenga un telescopio.

¿Un teles-qué?

Un te-les-co-pio.

Es un aparato que sirve para ver mejor la luna y las estrellas.

A correr, que como no os apuréis, hasta a la luna le va a entrar sueño.

¡Gracias, Tupa! ¡Vamos!

(CANTA) ¡Listo!

¡Vaya!

Es como si le hubieran dado un mordisco.

¿Hay alguien allí arriba que se come la luna, Fante?

(RÍE) No, Tutu. Nadie se come la luna.

Lo que pasa es que tiene distintas fases.

Hoy por ejemplo está en cuarto creciente.

Mirad.

Cuando está toda redonda se llama luna llena.

Luego, día a día, el disco de la luna se hace más pequeño.

Esto se llama cuarto menguante.

Luego, hay un día que no se ve nada.

Es la luna nueva.

Y luego, a medida que pasan los días, se ve más y más.

Y eso es cuarto creciente. Que es como está hoy.

Entonces crece y crece hasta que vuelve a estar llena.

¡Qué bonito!

Luna llena, cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente...

...y otra vez luna llena, ¿verdad? Eso es, Rafa.

Voy a verla por el telespropio.

No se dice "telespropio", se dice "telescopio".

Eso, el telescopio.

Ya verás, Tutu, se ve súper cerca.

¡Guau, se ve preciosa!

Y en el cielo hay muchas más estrellas de las que veíamos antes.

Sí, hay muchas, muchísimas estrellas.

Muchas más de todas las que os podéis imaginar.

Sería genial poder viajar hasta todas esas estrellas.

Me temo que eso no se puede hacer, Tutu.

¿Y por qué no?

Porque las estrellas están muy, pero que muy lejos.

Mucho más lejos que la luna.

Pero yo os puedo traer unas cuantas aquí.

¿Cómo?

Cerrad los ojos un momento. Close your eyes.

Rafa...

¡Abrid los ojos!

¡Guau!

A ver quien coge más estrellas.

(RÍE)

¡Qué divertido!