(Música animada)

Tutu, Tutu, Tutu.

-(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

Tutu, Tutu, Tutu.

Vente, descubre el mundo.

Con tus amigos, será genial.

Tutu, Tutu, Tutu.

-(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

(Pájaros)

No veo ni la Luna ni las estrellas por ninguna parte.

Es que están escondidas hasta que se hace de noche.

¡Vaya! Entonces no vamos a poder ver nada.

Para ver las nubes no necesitamos un telescopio.

Veo la casa de Tupa como si estuviera aquí al lado.

¡Es Rafa-ntástico! ¿A ver? Déjame mirar.

(RÍE) Tupa está dormida.

Ella que siempre nos dice que no nos durmamos mientras leemos.

Vamos a ver ahora a Nina.

(RÍE) Nina le ha dado un manotazo al despertador,

y sigue durmiendo. ¡Con lo tarde que es!

Como se entere Tupa de que aún no se ha levantado

y que tiene todo desordenado... A ver qué hace Linda.

¡Así que era Linda la que se llevaba las galletas de chocolate!

Por eso siempre le faltaban tres galletas a Tupa.

¡Tengo una idea es-Tutu-penda! ¿De qué se trata?

Te la cuento por el camino. ¿Adónde vamos?

¡Espera, que me dejo los patines!

(CANTURREA)

¡Qué raro! How strange!

(HUELE Y EXPRESA ASCO)

Se ve el corralito de Linda.

¿Qué?

¡Tutu, espérame, ya voy!

(FANTE SE ENFADA) ¡Será posible!

(HUELE Y EXPRESA ASCO)

(Río)

(CON INTENCIÓN) ¡Hola, Linda! ¿Qué has hecho por la mañana?

Nada, he estado leyendo cuentos en mi táblet, ¿por?

Por nada... Solo me preguntaba.

Pues nada en particular.

¿No has hecho nada con tu sombrero?

¿Con mi sombrero? ¿A qué vienen tantas preguntas?

Sabemos que te has escondido tres galletas en el sombrero.

¡Galleta, galleta!

Nina, no hay galletas, Linda se las ha zampado todas.

(ENFADADA) ¿Qué dices? Yo no he cogido nada.

Puede que engañes a Tupa, pero no a nosotros.

¡Tenemos superpoderes!

Está bien, es verdad. ¿Cómo lo habéis sabido?

Ya te lo ha dicho Rafa, tenemos superpoderes.

Podemos ver lo que ha pasado.

¡Linda mala! ¡Galleta son Nina!

¿Y tú Nina, qué has estado haciendo?

Habrá estado limpiando su casa, que era lo que le tocaba.

Linda, la casa está desordenada, y ha estado durmiendo hasta ahora.

¡No, no, no!

(RÍEN)

No nos puedes mentir, Nina. Tenemos superpoderes, lo sabemos todo, todo.

¡Hola! ¿A qué estáis jugando?

Tutu y Rafa tienen superpoderes.

¿Qué superpoderes son esos?

Podemos ver el pasado.

(INCRÉDULA) Ya, ya... ¿Y podéis demostrármelo?

Sí, ya verás.

(SE CONCENTRA)

Estamos viendo el pasado...

El pasado...

¡El pasado de Tupa!

(SE CONCENTRA)

¡Ya lo hemos visto.

¿A que te has quedado dormida mientras estabas leyendo?

(SORPRENDIDA) ¿Qué? ¿Cómo podéis saber eso?

Ya te hemos dicho que tenemos superpoderes.

-¡Hola, chicos! Hi, boys!

Por cierto, Tutu y Rafa, ¿dónde habéis estado esta mañana?

(DUDA) Eh... junto al río.

Sí... al lado del agua.

Eso no es verdad. That's not true.

Has estado en el corralito de Linda y le has cogido sus patines.

(NERVIOSO) No... no es verdad.

(FANTE) ¡Rafa, que te estamos viendo!

¡Mis patines Rosetto! ¿Cómo has podido?

¡Sabes que son de última tendencia! Eso ha sido muy cruel.

Lo siento... Pero... ¿cómo?

De la misma manera que he visto que has robado galletas a Tupa.

-Así que eras tú el que me robaba las galletas.

¿Qué? ¿Yo?

Bueno... fui yo.

Lo siento.

Aquí tienes tus patines, los dejaste olvidados junto al telescopio.

(AVERGONZADO) Gracias, Fante.

¿Con el telescopio? Ahora entiendo todo.

¿Con que superpoderes?

-¿Superpoderes? Superpowers?

Tutu y Rafa decían que tenían superpoderes y podían ver el pasado.

Sabían lo que habíamos hecho cada uno esta mañana.

¡Muy mal hecho!

No se debe espiar a las personas cuando están solas,

when they are alone. No está bien.

-Espero que hayáis aprendido la lección y no lo volváis a hacer.

(RÍE)

¡Galleta, galleta!

(COMEN)

¿Fante, para qué tenías el telescopio montado si es de día?

¿Fante?

(RÍE)