Tutu - Eco, eco

Ya lo tengo. Manos a la obra.

(Despertador)

¡Hola! ¡Listo!

Ya lo tengo. Manos a la obra.

¡Volaaar!

¡Banzai!

¡Banzai!

La merienda.

¡Selfie!

(Foto)

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Ay, qué bonito se ve el valle desde aquí.

(Grita): ¡Rafa!

(ECO) ¡Rafa! ¡Rafa!

(Sorprendido) ¿Quién está ahí?

(ECO) ¿Quien está ahí?

¡Qué raro! Suena como yo.

¿Quién será?

¿Te llamas Tutu?

(ECO) Tutu... Tutu.

¡Rafa! ¡Rafa!

¿Qué pasa, Tutu? ¿Estás bien?

No te lo vas a creer. Hay otro Tutu en el valle.

¿Pero qué dices?

Que hay otro Tutu escondido, alguien que habla como yo.

Y que se llama como yo.

Será que tienes un hermano gemelo y no lo sabías.

¿Un hermano gemelo?

Sí, un hermano que tiene tu edad y es igual que tú.

No sé, me parece raro.

Igual es un doble. ¿Un doble?

Alguien que no es hermano tuyo ni nada, pero es igual que tú.

A veces pasa. Podría ser divertido tener un doble.

¿Lo has visto? No, solo lo he oído.

Está en la colina. Ven, ya verás.

Llámalo tú. Ya verás.

¿Hola, hay alguien ahí?

Así no, hombre. Tienes que decirlo en voz alta.

Ah, vale. (Grita): ¿Hay alguen ahí?

(ECO) Ahí..., ahí.

Pero ahora suena como...

¡También tienes tú un doble, Rafa!

¡Qué curioso!

¡Eh, doble de Tutu! (ECO) ¡Doble de Tutu!

¡Doble de Rafa, ven aquí! (ECO) ¡Ven aquí!

¿Vamos a buscarlos? Igual quieren jugar con nosotros.

¡Es-tutu-pendo!

(Grita): ¿Dónde estás, doble de Tutu?

(ECO) Tutu... Tutu.

¿Nos puedes ver, Rafa? (ECO) Rafa... Rafa...

¡Qué extraño!

Cuanto más avanzamos, más se alejan ellos.

Igual están jugando al escondite y no quieren que los encontremos.

Ya sé lo que vamos a hacer. No los vamos a llamar.

A ver si los pillamos por sorpresa. ¿Qué te parece?

(Asiente)

¡Te pillé!

¡Ajá!

Oh.

¡Te pillé!

¡Eh! ¡Eh!

¡Ay! ¡Ay!

¿Eres el doble de Tutu? No, hombre, soy Tutu.

¡Uf! Pues sí que están bien escondidos estos dobles.

¿Tú crees que son iguales que nosotros?

Yo no creo que mi doble sea tan rápido como yo.

(Ríe)

¡Fante!

Fante, Rafa y yo tenemos dobles. ¿Que tenéis qué?

Tenemos dobles,

aún no los hemos visto, pero los hemos escuchado.

Se llaman como nosotros. Y hablan como nosotros.

That's interesting. ¡Qué curioso!

Escucha.

(Grita): Doble de Tutu, dile algo a Fante.

¡Qué extraño! Ahora no dice nada.

Ya sé, no quieren que los descubramos.

Fante, te prometo que había un doble mío

que repetía lo que gritaba al aire.

Y otro doble mío que repetía lo que decía yo.

Y estabais en lo alto de la colina, ¿a que sí?

Sí, ¿cómo lo has adivinado?

Porque no había ningún doble escondido en ninguna parte.

There wasn't any doppelganger.

Eso que escuchasteis es el eco.

¿El eco? Sí, se llama eco.

En algunos sitios elevados como la colina,

cuando gritas, when you shout,

la voz rebota contra el suelo o contra las otras colinas y vuelve.

Por eso escucháis la última palabra de lo que decís en alto.

¿Y siempre repite lo que dices?

That's right. Así es.

O sea, que siempre te da la razón. (Ríe) Sí, siempre te da la razón.

¡Rafa es Rafa-buloso! (ECO) ¡Rafa-buloso!

¡Rafa es el mejor!

(ECO) ¡El mejor! !El mejor!

Rafa es...

(ECO) Rafa es...

¡Tonto! (ECO) ¡Tonto!

¡Oye, tú! Es que lo eres.

(ECO) Lo eres.

¡Ya verás cuando te pille!

(ECO) ¡Te pille!

¡No puedes pillar al eco! (ECO) ¡Eco! !Eco!

Ya inventaré algo, ya. (ECO) Ya..., ya.

¿A que no me pillas?