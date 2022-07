Tutu - ¿Cuánto dura el otoño?

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu #

-(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Tutu, Tutu, Tutu.

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, será genial.

# Tutu, Tutu, Tutu #

-(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

Oye, ¿no te parece que el otoño es un rollo?

¿Un rollo? A mí me suena que es una estación.

Pero es la más aburrida.

¿Por? Yo creo que es guay.

No hace frío ni calor... Se puede jugar con las hojas...

Y sobre todo, comemos castañas.

En otoño Tupa siempre nos manda recoger hojas.

Sí, eso es un rollo.

Pero podría cambiar si construimos la máquina recoge cosas.

¡Es buena idea!

Pero sigo pensando que a Tupa no le hará gracia

que le desmontemos la lavadora.

Algún día podré tener mi propia lavadora.

Por lo menos el otoño solo dura tres semanas.

¿Qué dices? ¡El otoño puede durar años!

¡Eso no puede ser!

¡Pues, estoy seguro! ¿Y cómo lo sabes?

¿Nunca has oído a Tupa decir que está en el otoño de su vida?

La verdad es que sí. ¿Y desde cuándo se lo oyes decir?

Desde hace mucho tiempo. Quizá, meses.

¡O años! Sigo pensando que dura tres semanas.

Más me parece mucho. Te equivocas.

Pero podemos preguntarle a Fante, que seguro que lo sabe.

¡Hola, Fante! Tenemos una duda.

Soy todo oídos.

Estábamos hablando Rafa y yo, de cuánto dura el otoño.

Yo digo que dura tres semanas.

Yo creo que puede durar varios meses o incluso años, ¿verdad, Fante?

(RÍE) Ninguno de los dos tiene razón, chicos.

El otoño siempre dura tres meses. ¡Eso es muchísimo tiempo!

Pero, entonces...

¿Cuánto duran el resto de las estaciones?

Duran todas lo mismo, Rafa. Tres meses.

¿Estás seguro, Fante?

A mí el verano me parece que dura menos tiempo.

Eso es que quizás te lo pases mejor y te parece menos tiempo.

Pero todas las estaciones duran lo mismo.

Días, semanas, meses, estaciones...

Es todo un poco lío.

Tranquilo, Tutu. Para eso tenemos el estaciómetro.

(TUTU Y FANTE) ¿El estaciómetro?

Una máquina que nos dice en qué estación estamos.

¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Dónde está?

En mi cabeza, Tutu. Es fácil de construir.

Fante, ¿me dejarías desmontar tu lavadora?

Solo desmontaría unas piezas. No, pero tengo una idea mejor...

Haremos un calendario. A calendar.

¿Un calendario?

Sirve para contar el paso del tiempo en días, semanas, meses y años.

Así podemos saber la fecha en la que nos encontramos

y marcar las fechas más importantes.

Como mi cumpleaños... O Navidad.

¡Exacto!

Pues, yo quiero tener uno. Yo también.

Después os daré uno. Pero ahora vamos hacer uno especial.

Un calendario de las estaciones. ¿Qué os parece, chicos?

-(LOS DOS) ¡Bien!

-Cada uno de vosotros debe traer tres cosas relacionadas con una estación.

Nina, de la primavera. Tutu, del verano.

Rafa, del otoño y Linda, del invierno.

Yo os esperaré en mi casa. See you later!

(RESPIRA CANSADO)

No entiendo muy bien para qué tenemos que traer estas cosas.

¡Hola, Fante! ¡Hola, chicos!

¿Habéis traído lo que os pedí?

Perfect! Pues, venid conmigo.

(CANSADO) ¡Ay!

¿Qué es esto?

Es el calendario.

Ahora necesito que me vayáis dando las cosas que me trajisteis.

Empecemos por la primavera. The spring!

A ver, Nina... ¿Qué nos has traído?

Una for, una degadera... Un padaguas.

Todo muy primaveral. ¡Muy bien, Nina!

Pon cada uno de esos objetos en los rectángulos de la fila verde

que será la primavera? The spring.

¡Voy!

¿Y tú, Tutu?

¿Qué has traído para el verano? the summer?

He traído un flotador para bañarse, una pelota para jugar en la playa

y una lata del refresco que me gusta beber cuando hace mucho calor.

Perfecto Tutu, pon tus tres objetos en los huecos de la fila amarilla

que será el verano... The summer.

Rafa ¿qué has traído?

Entiendo lo de la calabaza y la piña, pero...

¿Por qué has traído una cuchara? A spoon?

Porque cuando termina el verano

Tupa empieza a hacer sopas muy ricas.

Es verdad, Tupa hace sopas muy ricas.

Rafa pon tus tres objetos en la fila marrón que será el otoño.

The autumn.

Linda, ¿Qué has traído para el invierno? the winter?

Ropa de abrigo y una zanahoria como nariz para un muñeco de nieve.

Me parece muy bien, Linda.

Por favor, coloca tus cosas en la cuarta fila,

que será el invierno.

The winter.

Ahora tenéis un calendario de estaciones.

Cada cuadro es un mes del año y cada fila, con sus tres meses,

corresponde a una estación.

Este aro nos indicará en qué mes estamos.

Pero, ¿cómo funciona?

Cada vez que pase un mes, deberéis poner el aro en el siguiente mes.

Así sabréis siempre en qué estación estáis y cuántos meses quedan

para las siguientes estaciones. ¡Es genial!

Ya estoy deseando que pase un mes para usarlo.

Gracias, Fante. Gacias, Fante.

¡Este calendario es ultraingenioso! Funciona sin mecanismos ni palancas.

Al final no me hizo falta utilizar las pesadas piezas que traje.

¡Por eso me pesaba tanto el saco! ¡Hola, niños!

Fante, cuando puedas acércate a mi casa.

Quiero que le eches un vistazo a la lavadora.

-(FANTE) ¿Qué le pasa? What's wrong?

-No lo sé... Por la mañana funcionaba...

Pero ahora es como si le faltasen piezas.

-(CON INTENCIÓN) ¿Rafa, no sabrás nada de esto, verdad?

Se fue por allí. (FANTE) ¡Rafa!

(FANTE) ¿Qué le habrá dado a esta jirafa con las lavadoras?