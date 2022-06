Tutu - ¡Qué cosquillas!

Despertador

¡Hola! ¡Listo!

Ríe

Ya lo tengo. Manos a la obra.

Ríe

¡Volar!

Grita

¡Banzai!

¡Banzai!

Grita

¡La merienda!

¡Selfie!

Ay, ay...

¿Rafa, qué te ha pasado?

Ayer me caí. Iba por el camino que hay junto al bosque

mirando las nubes, y ¡zas! me resbalé.

Eres muy despistado, tienes que mirar por donde patinas.

Es que estaba imaginando una máquina para atrapar nubes.

¡Son tan bonitas!

Ya, Rafa, y las piedras son tan duras...

Hay que mirar al suelo cuando caminas, hombre.

¡Qué mala suerte tengo! No voy a poder caminar por un tiempo

¡Ay! Cuidado, Tutu.

¿Te duele? Pues sí, mucho.

¿Y no puedes levantarte? Creo que no.

Anda, inténtalo. Yo te ayudo.

¡Ay!

¿Ves? No puedo casi ni patinar.

¡Ay, me duele! No sé qué hacer.

No me gusta verte así, Rafa.

¿Por qué no jugamos a rodar por la pradera?

A ti te encanta rodar. ¿Cómo voy a rodar con la pata así?

Si me tumbo y doy vueltas me golpearé la pata y me dolerá más.

Vaya... Me gustaría, pero no puedo.

¡Ya lo tengo! Puedo ir a por la pelota a casa de Nina.

¡Menuda idea! Si me duele el pie

como voy a darle patadas a la pelota?

Pues usando la otra pata.

¡Ay! No puedo. Me duele al apoyar.

Prefiero estar sentado, así me duele menos.

Tu-pa-tu-pa-tu.

¡Buenos días, Rafa! ¡Buenos días, Tutu!

¿Qué hacéis que no estáis jugando?

Es que yo no puedo.

¿Y eso? ¿Te pasa algo, mi niño?

Ayer me resbalé y me di un golpe en la pata.

Ahora me duele, por eso no puedo rodar por la pradera

ni jugar a la pelota ni a nada. Ya veo.

Por eso estás tan tristón. Es que me aburro.

Y yo no sé qué hacer para que deje de estar triste.

Pues a ver cómo lo resolvemos.

¡Ya lo tengo!

Ya verás como ahora te ríes.

¿Y eso va a hacer que sonría?

¿No notas nada?

Pues no, ¿qué tendría que notar?

¡Vaya! Estaba buscándote las cosquillas.

¿Las cos-qué?

Las cosquillas.

Si acaricias o rozas ciertas partes del cuerpo

eso te hace cosquillas y te ríes.

Es extraño.

Cada uno tenemos cosquillas en una parte del cuerpo.

Lo divertido es descubrir dónde.

¿Cómo se buscan las cosquillas, Tupa?

Pues como acabo de hacer.

¿Sigues sin notar nada? Igual yo no tengo cosquillas.

Todos tenemos cosquillas en algún sitio.

¿Me ayudas, Tutu?

Seguro que entre los dos se las encontramos.

¡Estu-tupendo!

Ríe mucho

Ríen

-¿Lo ves? Rafa tiene cosquillas en el cuello.

¡Para, Tutu!

¡Parad! ¡Parad!

¡Por favor, que no aguanto!

¡Ay, qué risa!

Pues si que tiene cosquillas Rafa.

Seguro que tú también tienes.

¡Bah, no creo!

¿Ves? No noto nada.

Pa-tu-pa-tu-pa-tu.

Tu-pa-tu.

Nada.

¡Vaya! Sí que están escondidas las cosquillas de Tutu.

¡Ajá!

Ríe mucho

¿Con que no tenías cosquillas?

¡Vale, vale, me rindo, me rindo!

¿Es divertido buscarle las cosquillas a los demás, verdad?

¿Y tú, dónde tienes las cosquillas?

Yo no tengo cosquillas, soy muy mayor.

Y me voy ya, que tengo prisa.

Ya, claro...

¡Que no tengo!

Ríe mucho

¡Sí que tienes!

¡Que no tengo!

En el cuello no, por favor.

¿Ves como sí tienes cosquillas?

¡Quita, quita!

¡Qué suerte, eres multi-cosquillas!

Tiene cosquillas en todas partes.

¡Tupa multi-cosquillas!

¡No puedo más!

¡No puedo más!

¡Hola, chicos! ¿Qué hacéis?

¿Qué pasa?

¡El primero que le encuentre las cosquillas a Linda, gana!

Pero qué haces. Aquí tiene cosquillas.

Aquí tiene cosquillas.

Sí, y aquí.

Y aquí. Ahí también.

¿También tiene? Es multi-cosquillas, como Tupa.