Tutu - Brilla el sol

(Despertador)

¡Banzai! ¡Banzai!

La merienda.

¡Selfi!

La luna hoy está más sonriente que ayer,

pero el cielo está más oscuro, eso quiere decir

que si mis cálculos no fallan el sol debería salir...

por allí, por allí, por allí o por allí.

Rafa, has señalado a todas partes.

Ya, es que así acierto fijo, jajajaja.

Jo, sí que tarda en salir el sol.

¿No te irás a quedar dormido? ¿Quién, yo?

Pero..., Tutu despierta que ya es de día.

¿Qué?

¿El cohete se ha ido sin nosotros?

¿Qué cohete, hombre? El sol ha salido hace un rato.

Jo, me lo he perdido.

¿Por dónde ha salido? Pues no lo sé.

Yo también me he quedado dormido.

Pues habrá que volver esta noche. Sí.

Pero tenemos que hacer algo para no quedarnos dormidos.

A ver qué se me ocurre.

Hola, Rafa, ya pensé que no venías.

¿Qué traes?

Un despertador.

Lo he puesto para que suene justo antes de que amanezca.

¿A que está bien pensado? ¡Estu-tupendo!

Aunque nos durmamos nos despertará para poder ver salir el sol.

Bueno, a ver si funciona.

Por supuesto que va a funcionar.

¿Cuándo no ha funcionado alguna de mis ideas?

(RÍE): ¿En serio tengo que responder?

Mejor no, verás como esta vez no falla.

Podemos dormir a pierna suelta, el despertador nos avisará.

Hala, hasta mañana.

No sé yo...

(Despertador)

¿Eh? ¡Rafa, despierta!

Vaya, ya ha amanecido.

¿Qué decías? "Tranquilo, durmamos a pierna suelta".

Ya veo, ya.

Ha sido un pequeño error de cálculo.

Tendremos que ponerlo antes.

¿Y a qué hora saldrá entonces?

Nunca vamos a ver salir el sol.

¡Ah, ya sé!

Ya lo tengo: energía solar.

Mira que maravilla.

Lo que nos faltaba, un Rafainvento.

¡Y de los buenos!

Ya verás: primero quitamos la pila.

Pero así no va a funcionar. Esa es la idea.

¿Eh?

Y ahora le conectamos este panel

que transforma la luz del sol en electricidad.

Y ajustamos la alarma para este mismo momento.

Eh, pero..., no suena.

Claro que no, porque está tapado.

Mira qué pasa cuando le da la luz solar.

(Despertador)

Funciona, Rafa.

¡Tu Rafainvento funciona!

Nos vemos mañana, solcito.

Te estaremos esperando.

(Roncan)

¡Hola, chicos! ¿Qué...?

Míralos, menudos angelitos.

No sé si despertarlos para que vean conmigo el amanecer.

Casi mejor no, que igual se enfadan conmigo.

Ay, qué bonito.

¿Pero qué habrá pasado?

¡Buenos días dormilón!

Hola, Lind...

¡Linda!

Qué mal despertar tienes, chico.

¡Has estropeado mi Rafainvento!

Si estoy sentadita sin meterme con nadie.

Y encima de mi panel solar. ¡Levántate!

(Despertador)

Jo, Linda, para un invento que funciona...

Lo siento, no me di cuenta, me senté a ver el amanecer y...

¿Qué? ¿Has visto el amanecer?

Sí. ¡Qué morro!

¿Cómo sabías la hora a la que salía?

Muy fácil.

Tengo las horas en las que sale y se pone el sol todo el año.

¿En serio? A ver.

En esta época del año el sol sale a las 7:34, ¿ves?

Es estu-tupendo.

Ya, pero no te dirá por qué parte sale.

Por el Este, Rafa, siempre sale por el Este

y se pone por el Oeste.

Pues voy a construir un Rafainvento para saber dónde está.

Se llama brújula, Rafa,

y te dice dónde está el Sur y dónde está el Norte.