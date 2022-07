Tutu - ¡Qué bien huele!

(Música animada)

# Tutu, Tutu, Tutu #

-(GRITAN DE EMOCIÓN)

-Very well!

# Tutu, Tutu, Tutu

# Vente, descubre el mundo.

# Con tus amigos, será genial.

# Tutu, Tutu, Tutu #

-(TODOS) ¡Bien! (RÍEN)

¡Hola, Fante! ¿De dónde vienes?

He ido al pueblo y me he comprado un perfume maravilloso.

A gorgeous perfume!

¿Lo que se utiliza para lavarse los pies?

Un perfume es un líquido que te echas para oler muy bien.

¡Exacto! Exactly!

¿Queréis probarlo?

Está muy equilibrado.

Tiene notas de cítrico con un toque suave de tierra.

Además, si os fijáis, termina con esencia de margarita.

Persiste, pero no llega a ser empalagoso.

¡Caramba, Linda! No sabía que eras tan experta.

Pues a mí me huele a una mezcla de cuando Tupa corta la hierba

y a cuando voy volando por el cielo. Así que supongo que huele a nube.

¿Y a qué te huele, Nina?

(HUELE) A flores de colores.

(HUELE) Pues, a mí me huele a....

¡A lo que utiliza Tupa para fregar el suelo!

¡Pues, vaya!

A mí, lo que me intriga es el mecanismo de la botella

y cómo hace para que salga el perfume como si fueran mini gotas.

¿Puedo verlo? (RECELOSO) Toma.

Pero, por favor, ten mucho cuidado. Be very careful!

¡Es muy caro!

Tranquilo, Fante.

Mis pezuñas están acostumbradas a manejar todo tipo de maquinaria.

No pasará nada. Curioso este "pulverizor".

Parece que el mecanismo se activa por presión.

(SE QUEJA) ¡Ay! ¡Cómo pica en los ojos!

Lo sabía. Realmente, la culpa es mía.

¿Estás bien, Rafa? Sí, creo que sí.

Pero ya os digo que prefiero que mis ojos no huelan bien.

Lo que noto es que el olor es demasiado intenso.

(TOSE)

¿Ya no os gusta el olor del perfume?

Un poco huele bien pero el olor tan fuerte es desagradable.

Pues, ¡a mí me huele genial!

Por cierto, lo siento Fante. No quería romperte el frasco.

(HABLA CON LA NARIZ TAPADA) La culpa es mía por no avisarte

por dónde salía el perfume. Déjame darte un abrazo.

No hace falta, Rafa. No pasa nada.

Me voy a ir rápido, ¡a comprar un perfume, o algo!

¡Qué rápido se ha ido!

Bueno, chicos. ¿Seguimos jugando?

Creo que deberías ir a lavarte para quitarte ese olor tan fuerte.

¡Qué asco!

¡Qué asco!

Creo que me voy a ir corriendo. ¡Hasta luego!

Me da la sensación de que me rehuyen.

¡Pues no pienso lavarme!

(HABLA SOLO) Es un rollo jugar solo.

Me gustaba más jugar con Rafa, pero me da asco su olor.

Voy a ver si Nina quiere jugar conmigo.

Es un rollo no poder jugar con nadie. Es como si les diese asco mi olor.

(TRISTE) Pues nada, tendré que jugar yo solo.

¿Qué? Quería jugar contigo a la pelota.

Estoy seguro de que la dejé aquí. No pelota, no jugar con Tutu.

¡Nina, espera!

(HUELE)

¿Qué pasa? Rafa cerca.

Yo también lo huelo.

Y me huelo a que sé quién tiene mi pelota.

¡Vamos a seguir el rastro del perfume!

¡Vaya partidazo!

¡Lo mejor es que gané yo! Esto de jugar solo es lo mejor.

Voy a contárselo a Nina.

¡Vaya! Nina no está.

No sé si echarme un rato en su cama a esperarla.

Competir contra alguien tan bueno como yo me ha dejado cansadísimo.

(BOSTEZA) ¡Qué tremenda siesta me he pegado!

¡Vaya, ahora tengo hambre!

Voy a ver si Tupa tiene algo para merendar.

Y después dicen que yo soy despistado.

Linda se olvidó la tableta. La cogeré y se la llevaré.

(HUELE) ¡Cama Rafa!

Tienes razón. Ha estado aquí.

No hay ni rastro de la pelota.

Por el olor diría que nos saca una hora de ventaja.

¡Venga, vamos!

Por aquí apesta. ¿Habéis visto mi tableta?

He ido un momento al baño y al volver ya no estaba.

Solo este maldito olor. Ha sido Rafa.

Parece que nos está gastando una broma, pero lo estamos rastreando.

¡Por allí! Hacía la casa de Tupa, estoy segura.

Tupa, Tupa, tupera...

(HUELE) ¡Oh, no!

¡Otra vez Fante con su perfume! Mejor me voy.

La última vez casi me asfixio.

Tampoco está Tupa ni los demás. ¿Será posible?

¡Te encontramos!

¡Pues, vaya cosa! También llevo todo el día buscándoos.

¿Por qué has cogido mi tableta?

La vi y pensé que te la habías olvidado.

Como siempre la llevas encima... ¿Y por qué cogiste mi pelota?

Fui a buscarte para jugar y la encontré en el suelo.

Pensé que no la estabas usando y la cogí.

¡Jugué yo solo contra mí mismo! Gané y me di una paliza.

¿Cama, Rafa?

Fui a buscarte para contarte mis hazañas, pero como no estabas,

me tumbé un rato y me quedé dormido. ¿A qué vienen tantas preguntas?

Pensábamos que te habías vuelto un gamberro

y por eso te perseguíamos. ¡Si no nos hemos visto hasta ahora!

Te perseguíamos por tu rastro de olor.

No sabía que olía tanto, pensé que exagerabais.

La realidad es que apestas.

¿Y cómo podría quitar este olor? ¿Lavándote?

¡No! Tengo una idea mucho mejor.

Miedo me da.

¿Esta es tu idea para sacarte el olor?

¡No sé cómo, pero funciona!

Es que me he quitado los patines de mis patas traseras,