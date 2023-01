Rescatando al bebé esquimal en Alaska

(Música animada)

Somos... ¡Mia!

¡Emma! ¡Lucy!

¡Y Sophie!

¡Y juntas viajaremos por todo el mundo!

Somos las... # Trotties, Trotties. #

(TODAS RÍEN) # Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

(EMILY) Os traigo un regalo.

Bueno, aunque en realidad solo puede ser para una.

Es un disfraz precioso.

(DUDA) ¿A quién se lo doy?

¡Ya está!

Lo echaré a suertes.

Si tú cuentas hasta cinco, una Trottie dará un brinco.

Uno, dos, tres, cuatro y... ¡cinco!

¡Emma ha ganado el disfraz!

(SE QUEJA)

Un traje de esquimal con su tabla de snow y todo.

Qué guapa estás de esquimal, Emma.

Ya sé que no es apropiado para esta época,

pero en invierno vas a ir super calentita.

(MAMÁ) Emily, nos vamos a la playa. ¿Has preparado todo?

(EMILY) Es verdad. Me voy a la playa.

Ay, Emma, no te he quitado el traje,

con el calor que hace...

¡Qué tontería!

Eres una muñeca, tú no puedes pasar calor.

¡Voy mamá!

Me encanta tu disfraz de esquimal,

menos mal que no me ha tocado a mí con este calor. (RÍE)

¡"Quelle chaleur"!

(Alarma)

¡Alaska!

¡Un bebé flotando por el mar, "Takusan No kiken",

hay que ayudarlo.

Suerte que tengo mi traje de esquimal.

¿Quién se apunta a viajar a Alaska?

Puede que paséis un poco de frío.

No creo que sea para tanto el frío en Alaska.

Repetid conmigo.

¡A cualquier parte y a cualquier lugar,

Pinky Promise nos guiará!

(Tintineo)

(Música mágica)

(TIRITANDO) Es la Bahía de los Glaciares,

uno de los parques nacionales más grandes de Estados Unidos.

(TODAS TIRITAN)

(Música animada)

Qué exageradas sois. Tampoco hace tanto frío.

Vamos, os llevaré a ese iglú.

Gracias, Emma. Aquí se está muy bien.

¡Mirad! Allí está el bebé esquimal.

(BALBUCEA)

No quiero mirar. No quiero mirar.

(TODAS) ¡No!

(RÍE)

(SUSPIRAN)

Si congelamos el agua,

los tiburones se irán y podremos llegar hasta el bebé.

Pero no sé cómo.

Una leyenda cuenta que en algún lugar de la bahía

está la perla helada escondida dentro de una ostra.

Es la única que puede ayudar a congelar el hielo

y que vuelva a la normalidad.

Solo existe una persona en toda Alaska

que pueda hacer magia con ella. Qué complicado.

Tenemos que encontrar la perla en la bahía

y después a la persona especial.

(SUSPIRA) Va a ser difícil, sí.

Eso que llevaba de esquimal no es la...

(TODAS) ¡La perla helada!

(TODAS GRITAN)

(SE SOPRENDEN)

¡Oh! ¡Ay!

(TODAS A CÁMARA LENTA) ¡No!

¡Eh! ¡Aquí, aquí!

(BALBUCEA)

(Música mágica)

(Música animada)

(TODAS) ¡Bien, lo conseguiste!

Esta vez no he hecho mucho.

El bebé ha resultado ser la persona especial de Alaska

"You are the special person".

(RÍE) ¿Quién sabe?

A lo mejor en un futuro Trottie. (RÍE)

(TODAS RÍEN)

(EMILY) Que guapa estás de esquimal, Emma.

Pero aunque no pases calor,

te lo guardaré hasta que haga más frío.

Ojalá nieve este año. Verás qué bonito todo.

No os preocupéis.

Aunque no tengáis disfraz, no pasaréis frío.