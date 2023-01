Especial Trotties

(Música animada)

Somos... ¡Mia!

¡Emma! ¡Lucy!

¡Y Sophie!

¡Y juntas viajaremos por todo el mundo!

Somos las... # Trotties, Trotties. #

(TODAS RÍEN) # Trotties, Trotties. #

¡Pinky Promise!

(Música animada)

(CHISTA) Chicas, ¿cómo estoy? ¿Llevo bien puesto el lazo?

Bueno, lo llevas un poco torcido. Muévelo.

Oh, vaya. ¿Así mejor?

Sí, así estás muy guapa.

¡Oh, ya estás aquí!

¡Hola!

¿Cómo? ¿Que Emma me ha gastado una broma y llevo el lazo torcido?

Esta Emma, qué cosas tiene.

¿Así mejor?

¿Sí? Perfecto.

Pues ya podemos empezar a jugar.

El juego de hoy se llama "Looks del mundo".

A mí me encanta este juego.

¿Te apetece que abra la primera caja?

¿Sí? Pues vamos allá.

(Música animada)

¡Oh, qué bonito! ¡Un traje de esquimal!

¿De quién será?

¿Dónde crees que las personas visten este traje?

Hola, bebé esquimal.

¿Crees que en Hawái las personas se visten de esquimal?

¿O puede ser que los esquimales viajen en camello por Egipto?

Ay...

O quizá vivan en un lugar tan helado como Alaska.

¡Qué frío! Creo que lo vas a adivinar.

¿En qué lugar del mundo la gente se viste con traje de esquimal?

¿En la isla de Hawái,

en Egipto o en Alaska?

¡Claro que sí!

¿Dónde si no?

Las personas que se visten con traje de esquimal

están en Alaska,

porque hace mucho frío.

A por la segunda caja.

(Música animada)

¿Sabéis cómo se llama este traje? Kimono.

"Konichiwa", Mía. Ya sabemos que tú lo sabes.

Sí, es un kimono, normalmente lo llevan puesto las geishas.

¿Sabéis donde viven las geishas que visten kimono?

¡Oh, no! "This is incredible". (RÍE) A Emma le ha sorprendido.

¿Crees que las geishas con kimono viven en Nueva York?

¡Oh! ¡Qué susto!

¿La geisha vive en Rumanía, en el terrorífico castillo de Bran?

¿Sería raro que las geishas lucieran su kimono en Japón,

en la ciudad de Tokio, junto al templo Senso-ji?

¿Qué me dices?

"Oh là là", qué nervios.

¿Ya sabes en qué sitio encontraríamos a una geisha

vestida con su kimono?

¿En la Estatua de la Libertad de Nueva York,

en el misterioso castillo de Bran, en Rumanía.

o quizá encontremos a la geisha

al lado del templo Senso-ji en Japón?

¿Lo sabes?

¡Bravo! ¡Sí, ahí es!

Las geishas que se visten con kimono viven en Japón.

¿A que son preciosos los kimonos? "J'aime".

Ahora nos queda la última caja. ¿Quieres que la abra, verdad?

Vale. Yo también lo estoy deseando.

A ver, a ver...

¡Oh, este me encanta!

¿Cómo se llamaba?

De hawaiana. Es un vestido de hawaiana.

A mí me regaló uno Emily.

¡Ah, sí! Un vestido de hawaiana.

Me lo tienes que prestar, Lucy.

(CARRASPEA) Bueno, vamos a ver

dónde podemos encontrar a alguien de hawaiana.

¡Hola, diosa Laka!

Qué guapa estás.

Oh, está comiendo pizza.

¿Tú crees que la encontraríamos en el Coliseo romano

comiendo pizza con la Trottie Chiara?

¡Gol!

¿Crees que un traje de hawaiana es cómodo para jugar al fútbol?

¡Mira, la diosa Laka con Cocoaloha en la playa de Hawái!

¿Puede ser aquí donde siempre baile el hula

con su vestido de hawaiana?

¿Que esta ha sido fácil? Pues dime entonces.

¿Dónde encontraremos un vestido de hawaiana

como el de la diosa Laka?

¿En el Coliseo de Roma comiendo pizza,

en un partido de fútbol o en la maravillosa playa de Hawái?

¡En Hawái! ¡Muy bien!

¡Sabes de un montón de cosas!

Has aprendido que los trajes de esquimal los llevan en Alaska,

que las geishas en Tokio visten un traje que se llama kimono

y que los trajes de hawaiana los llevan en Hawái

para bailar el hula.

¡Sí! A mí también me ha parecido genial.

Voy a ver si me dejan probar todos esos vestidos.

¡Hasta otra! "Au revoir".

¿Me dejáis el traje de esquimal o el de hawaiana?