Trotties ¡La dragona de China ha perdido su suerte!

El mapa mágico tiene un aviso para las trotties, y la señal viene de China. Algo está pasando en China, la dragona de la suerte no aparece y sin ella no puede haber fiesta de año nuevo. Todo el mundo espera que aparezca, pero si no lo hace, estarán tristes todo el año.