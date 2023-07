Trotties - Los colores mágicos de Shanghai

166370

Trotties

6916772

El Festival de las luces de Tailandia

El festival de linternas voladoras de Tailandia no se puede celebrar. Las luces de las linternas no brillan porque la piedra lunar que les da energía no está cargada. Las Trotties viajarán al pasado para recargar la piedra y descubrirán una nueva faceta de sus poderes.