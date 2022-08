Trolls - Verdad o acción

"VERDAD O ACCIÓN"

(AMBOS) ¿Verdad o acción? ¿Verdad o acción?

¿Verdad o acción?

(AMBOS) ¿Verdad o acción? ¿Verdad o acción? ¡Sí!

Vale. Vale. Vale.

Ya, chicos. ¡Chicos!

Sé que estáis contentos

por ir al juego mensual de "verdad o acción" de Poppy,

pero ¿podéis relajaros un poco?

(AMBOS) ¡Vale! ¡Ah! Uf...

Perdona, Branch. Tú no lo entiendes porque nunca has jugado.

¡"Verdad o acción" es muy divertido!

¡Sí, sobre todo las acciones!

(RÍE) ¡Eh, chicos,

miradme, llevo pantalones!

¡Yo, un troll de purpurina, con pantalones!

(TARAREA)

(TODOS) ¡Oh!

(LLORA)

(RÍE)

(RÍEN)

Vale, he de admitir que parece divertido.

¿A quién no le gusta una buena acción?

(GIME)

(AMBOS) ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

(AMBOS) ¡Verdad o acción! Muy bien, chicos,

he puesto vuestros nombres en este bol.

El primero va a ser...

¡Grandullón!

(GIME) (AMBOS) ¡Grandullón, Grandullón!

-¡Ah! (AMBOS) ¡Grandullón, Grandullón!

Grandullón, la pregunta que todos estábamos esperando:

¿verdad o...?

(AMBOS) ¡Ay, ay!

¿"Cupcake"?

(AMBOS) ¿Eh?

¿Has dicho "verdad o'cupcake'"?

Sí, porque... creo que... no te gustan las acciones.

¡Oh! (AMBOS) ¿Qué?

(RÍE) ¿Que no me gustan? Eh...

Poppy. (RÍE) No... no sé de qué me hablas.

(RÍE)

¿Seguro? Porque siempre eliges verdad.

¡No siempre!

Verdad.

Elijo... verdad.

Mi cuerpo me dice: "Verdad".

Esta vez voy a elegir acción. (AMBOS) ¿Eh?

No, no, no, no puedo, elijo verdad.

(AMBOS) Ah...

Vale, sí, siempre.

Pero a vosotros os encanta "verdad o acción",

no quiero que dejéis de jugar por mí.

Vamos, solo es un juego,

no es para tanto, ¿verdad, chicos?

Lo siento, Poppy, sé que intentas animarnos,

pero sí que es para tanto.

Sí, no estás siendo del todo sincera.

¡Je! Vaya,

no ha salido bien.

Lo diré de otra manera.

No jugar es decepcionante,

pero todos hacemos sacrificios por la gente a la que queremos,

y queremos a Grandullón. ¿Mejor?

(AMBOS) ¡Mejor!

¡Muy bien, que empiece el juego!

¿"Verdad o 'cupcake'"? "Cupcake".

¿"Verdad o 'cupcake'"? "Cupcake".

"Cupcake". "Cupcake".

(TODOS) Mmm...

Este juego es lamentable.

¡Bueno, se acabó!

Venid mañana, prepararé un juego nuevo como...

¡Ah! ¡"Verdad o helado"!

No, "verdad o 'brownies'".

No, "verdad o pelusa de ombligo". Puaj, qué asco.

¡No!

¿Eh? ¡No pienso fastidiar el juego!

Mañana jugaremos al "verdad o acción" de siempre,

pero esta vez...

voy a elegir acción.

(AMBOS) ¡Ah!

(AMBOS) ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

Verdad o...

Acción.

¿En serio, Grandullón?

¿Seguro que es lo que quieres hacer?

Sí, solo necesito un poco de ayuda para prepararme

y conozco al troll perfecto al que pedírsela.

¿Yo? ¿Yo soy "el troll perfecto"?

En realidad, me refería a Sky Toronto, pero estaba ocupado.

Oh... Se lo he pedido a Harper,

luego a Mar Duluth,

a Max y al rey Peppy

y luego otra vez a Sky Toronto

y, al final, he acabado aquí.

Sin duda, para decir la verdad no necesitas ayuda.

Por favor, Branch, no quiero decepcionar a los demás.

Por muy dura que parezca la acción de mañana,

tengo que estar seguro de que puedo hacerla.

Tranquilo, solo necesitas un poco de experiencia.

Las tres acciones más comunes son:

comer algo asqueroso, hacer un truco descabellado

o ponerte en evidencia.

Primero, cómete un frasco entero de baba de caracol deshidratada.

¡Oh! ¿Por qué? ¿Qué sabor tiene?

Solo hay una forma de saberlo.

(GIME)

¿Lo ves? No tienes que tenerles miedo a las acciones,

en realidad, si está deshidratada,

la baba de caracol no está tan mala.

Eh, está un poco seca.

¡No, no hagas eso, la rehidratarás!

(GRITAN)

Vale, pasemos a hacer un truco descabellado.

Grandullón, te reto a que te tires de bomba

en el barranco Bomba.

Ah...

Es fácil, tú no mires abajo.

(RÍE) ¡Ah!

No mires abajo, no mires abajo, no mires abajo.

(GRITA) ¡He mirado abajo!

¡He mirado abajo!

Muy bien, el tercer reto,

haz algo embarazoso.

Vamos, tú puedes.

(RESPIRA HONDO)

Bienvenida, Gia.

La salsa de siete capas va a la mesa tres.

¡Grandullón! ¿Qué comida has traído tú?

Yo...

no he traído comida...

a la fiesta.

(Murmullo de sorpresa)

¡Ah! ¿Qué clase de salvaje no trae comida a una fiesta?

¡Al menos trae patatas fritas, monstruo!

¡Lo siento, iré a por algo enseguida!

¡Ah!

(RESPIRA AGITADAMENTE) ¡Ja, lo has hecho!

¿A que ha sido genial?

¡No, ha sido horrible!

¡Nunca podré hacer una acción!

¡Traigo macarrones con...!

Ah... mañana va a ser duro.

(TODOS) ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

¡Muy bien, Grandullón!

¡Hora de "verdad o acción"!

Pero si quieres, podemos jugar a otra cosa,

no tienes por qué hacerlo.

No, lo haré...

por la diversión de todos.

A... A... ¡Acción!

(AMBOS) ¡Sí!

Como quieras. Esta es todo un clásico.

Grandullón, te reto a...

Mmm... (AMBOS) ¡Reto, reto, reto!

A que robes la estatua de Atrevina J. McGuffin.

¡Ah! (AMBOS) ¡Uh!

Un momento, ¡quién?

¡Atrevina J. McGuffin,

la troll más atrevida que jamás ha existido!

-¡Una vez, en una acción,

se rapó el pelo al cero mientras se comía seis chiles

y le decía a un desconocido que estaba enamorada de él!

Su último deseo

fue que construyeran una estatua a su semejanza en su memoria

para que todos los trolls se retaran a robarla.

Grandullón, lo único que tienes que hacer

es coger la estatua y traérmela sin que nadie te pille.

Vamos allá.

(AMBOS) ¡Reto, reto, reto!

(TODOS) ¡Reto, reto, reto!

(TODOS) ¡Ah!

(TODOS) ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos!

¡Ah!

(TODOS) ¡La tiene!

¿Qué?

¡Ah!

¡Está robando la estatua destinada a ser robada!

¡Ah! ¡Qué sinvergüenza!

¡Grandullón, rápido, tráemela!

¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo!

(TODOS) ¡Ah!

¡Ni te atrevas!

(TODOS) ¿Atrevina J. McGuffin?

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

Un momento, ¿sigue viva?

¡Claro que sigue viva, Branch!

¿Por qué ibas a pensar lo contrario?

¡Por todo lo que has dicho!

¡Le han hecho una estatua en su memoria!

Creo que le das demasiadas vueltas a las cosas.

(AMBOS) Ajá.

(GRITA)

(GRITA)

-¡Vuelve aquí!

¡He dicho que vuelvas aquí!

-(GRITA)

-(GRITA)

¡Ah!

¡Ah!

¡Ah! ¡Ah!

(RÍE)

¡No esta vez!

Grandullón, esto se nos va de las manos,

no tienes que acabar la acción.

¡No! ¡No os decepcionaré!

-¡Esa ha sido buena!

¡La tengo! ¡Ya es mía!

¡Mi estatua!

¡Vuelve aquí!

¡No, no, no!

-¡Ah! ¡Ha caído en el lago de Smores!

¡Oh!

Bueno... ya no podemos recuperarla.

Lo siento mucho, Grandullón.

No lo sientas. ¡No pienso rendirme hasta cumplir el reto!

¡Que alguien me traiga un traje de baño resistente al fuego!

(TODOS) ¡Ah!

Grandullón, sabes que no me gusta hacer esto,

pero te lo ordeno como reina.

El reto se ha acabado.

¡No, no quiero que dejéis de jugar al juego por mí!

¡No quiero!

Oh...

Pero te daré la opción de hacer otro reto.

¿De verdad?

Sí,

y es el siguiente:

Grandullón, todos te queremos

y renunciaríamos a cualquier juego con tal de pasar tiempo contigo.

Te reto a que pares...

y lo aceptes.

¿Hablas en serio?

(TODOS) ¡Ajá! ¡Claro que sí, colega!

¡Guau!

Pero ¿sabéis?

Ahora que lo he probado...

creo que me gustan las acciones.

¿Ah? ¿Qué?

¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

(TODOS) ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

(TODOS) ¡Verdad o acción! ¡Verdad o acción!

¡Atrevina ha ganado!