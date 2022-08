Trolls - Trolls exploradores

"TROLLS EXPLORADORES"

"Os describo la situación".

"De viaje a Ciudad Bergen

vuestros bichos voladores se estrellarán".

(GRITAN) ¡Ah!

"Dejándoos tirados en un territorio inexplorado".

"No os quedan provisiones y vuestra última fiesta...

fue hace cinco días". (TODOS) ¡Ah!

Con vuestras habilidades exploradoras junior

buscad recursos naturales para hacer una fiesta de emergencia.

(TODOS) ¡Yupi!

(Música animada)

Esto me recuerda al dicho que nos enseñaste:

"Una calabaza roja has de estrujar...

para serpentinas encontrar".

(ASIENTE)

Quizá pasen desapercibidas, pero son globis simulatum,

conocidas como... ¡globos fiesteras!

(ASIENTE)

Esto parece un montón de globos de bambú,

pero en realidad es el cebo natural de...

la Venus atrapa trolls.

Así que optaré por estas flores pirotécnicas.

¡Qué guay! -¡Yupi!

Enhorabuena, trolls exploradores junior.

Os habéis ganado la insignia

de progreso de búsqueda de diversión.

(TODOS) Oh.

Gema. ¡Sí!

Kit. ¡Sí!

Priscila. ¡Ajá!

CJ. Lo siento, reina Poppy,

pero mi tía DJ me dijo que vendría

y no quiero recibir la insignia hasta que llegue.

Es el troll más guay que existe.

No es cierto. Es el troll más guay que ha existido.

(AMBAS) ¡Uh!

Miraos, qué adorables.

Oh.

Pero chicas, no podemos alargar más la ceremonia.

¡Oh!

(DJ) Siento llegar tarde. -¡Ah!

(Música animada)

# "DJ Suki". #

¡CJ! -¡Tía DJ!

# ¡Chiqui, chiqui, guau! #

Estoy muy orgullosa de ti.

Recuerdo cuando me dieron mi primera insignia de progreso.

¡Oh!

Y yo te voy a hacer la misma promesa que me hizo mi tía aquel día.

¿Quién, la tía PJ, la tía TJ?

No, mi tía Gertrudis.

¡Guay! La tía Gertrudis mola un montón.

¡Guau!

Te prometo que cuando tengas todas las insignias,

te llevaré a ti... -¡Ah!

Y a una amiga... -¡Uh!

De excursión una semana al valle de Bicho Altavoz

para ver de dónde vienen los bicho altavoces.

¿Una semana entera? -¿Contigo?

Sí.

¡Sí! ¡Toma! ¡Yuju! ¡Yuju! -¡Sí! ¡Yuju!

Cuando CJ consiga a todas las insignias.

Tranquila, tía DJ,

conseguiré las insignias antes de que digas:

"Oye, CJ, no hay ninguna prisa".

Oye, CJ, no hay ningu...

¡Ah! Ahora lo he entendido. (RÍE)

Trolls exploradores junior,

hacer globos con formas de animales requiere práctica.

Cuando os merezcáis la insignia de globos de animales,

sabréis convertir esto...

en esto.

(TODOS) ¡Guau!

(Aplausos)

(RÍE) Gracias.

Prueba tú ahora.

(Música animada)

¡Ah!

¡Un cerdo!

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh! Nunca conseguiré todas las insignias.

Y nunca nos iremos de excursión con tu tía DJ...

a menos que encontremos un atajo.

(AMBAS) ¡Ah!

La cola no es muy convincente.

Menos abdomen, más tórax.

¿Eh?

¿Qué es eso? Un gusano.

En el manual de trolls exploradores junior

pone que los gusanos son animales.

¿Eh?

¡Ay, mamá!

Supongo que cumple los requisitos, así que... enhorabuena.

Gracias, Peque troll exploradora junior.

Esto lo tenemos controlado. -¡Sí!

Una insignia menos para irnos de excursión con mi tía.

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

¿Qué es lo siguiente?

Un troll explorador junior debe innovar en la pista de baile.

Cada uno deberá inventarse un baile totalmente original.

Bailad.

(Música animada)

¡Uh!

Hecho.

¡Yuju! -Visto.

Ya está inventado.

¿Eh?

Eh, CJ, deberías estar bailando.

Lo está haciendo. Se llama la estatua.

No hay ningún troll que se haya quedado parado

en una pista de baile.

¡Sí, es muy original!

(AMBAS) La insignia del alma de la fiesta.

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

Obtendréis la insignia de adiestramiento de animales

cuando un animal obedezca tres órdenes.

(AMBAS) Entendido.

Quieto. -Esa es una.

Silencio. -Dos.

Ponte a cuatro patas. -Tres.

(AMBAS) La insignia.

No sé si eso me acaba de convencer...

pero sois tan adorables.

(CJ) La de adiestramiento de animales.

(AMIGA) ¡Toma! La de juegos sin parar.

(CJ) ¡Toma! (AMIGA) La de manualidades.

(CJ) ¡Sí! (AMIGA) La de guerra de almohadas.

(CJ) ¡Toma! La de animadoras.

(AMIGA) La insignia del éxito, la del desierto.

(CJ) ¡Toma, sí!

# La armonía suena ya. Suelta el pelo, a disfrutar. #

(AMBAS) ¡Tía DJ!

¡Oh! Hola, chicas.

Tengo todas las insignias. Vamos de excursión.

Hagamos las maletas. ¡Rápido!

(RÍEN)

Esperad.

¿Has conseguido todas las insignias hoy?

(ASIENTE)

CJ, me parece que lo has hecho todo deprisa y corriendo.

Ya te digo.

No cabe duda.

Chicas, una de las mejoras épocas de mi vida

fue cuando aprendí estas habilidades,

así que antes de ir de excursión, quiero que reflexiones un momento

si pienses si de verdad vale la pena precipitarte.

Oh.

Vale.

Ya lo he pensado.

¡En marcha!

¡Ah! Está bien. Guardad las...

Espera.

¿Seguro que tienes todas las insignias?

Pues claro. ¿Ves?

Ya. Pero ¿te han dado la insignia de compañerismo?

(AMBAS) ¿Qué? -¿Hay una detrás?

Sí, una insignia que te dan por ayudar a la comunidad.

Tenéis que ir a ver a Poppy para que os asigne un proyecto.

(AMBAS) Oh.

(AMBAS) Chicas desilusionadas.

Ya hemos llegado. Puentes de raíces.

Son formas prácticas y naturales de cruzar cualquier arroyo o zanja.

¿Y qué es lo que quieres que haga CJ?

¿Limpiarlo, buscarle hongos, hacerle cumplidos?

Estás estupendo. ¿Quién te trata las raíces?

(AMBAS) La insignia.

No. (AMBAS) ¿Eh?

No trabajaréis en ese puente, trabajaréis en... este.

Aún no está construido.

¿Estás diciendo que para obtener la insignia de servicios

CJ tiene que construir un puente entero?

Tranquilas, es fácil.

Solo debéis encontrar una raíz resistente...

añadir un poquito de fertilizante y...

¡Oh! -¡Mola!

Luego tenéis que volver

y hacer que el puente crezca un poco más cada mañana

y después de unos 100 días, ya estará.

(AMBAS) ¡Chicas al...! -Espera.

¿Has dicho 100 días o has dicho "miendías"?

¿Qué es "miendías"? Muchos menos que 100, espero.

Lo siento, chicas, esto lleva tiempo.

No se puede hacer con prisas. Buena suerte.

¡Ah, esta actividad va a durar una eternidad!

Solo si echamos una cucharada al día.

Ah...

Ah...

Debe haber una razón por la que Poppy no lo ha hecho así.

Sí, porque no tiene pensado irse de excursión con mi tía guay.

¿Qué ha sido eso?

Ah... ¿Una casualidad?

(GRITA) ¡Ah!

(Música de tensión)

(GRITAN) ¡Ah!

(Continúa la música de tensión)

(GRITAN) ¡Ah!

(AMBAS) ¡Guau! -¡Porras!

Hay que sacar la raíz del cubo enseguida.

Imposible, estas raíces inhiben mi impulso hacia adelante.

Chica, no he entendido ni una palabra,

pero voy a intentarlo.

Casi lo tengo. ¡Casi!

¡Casi lo tengo!

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

(AMBAS) ¡Uf!

¿Crees que nos hemos metido en un lío?

Al 1000 %.

¡Eh! Estamos aquí.

¡Aguantad! Ya vamos a por vosotras.

(SE ESFUERZAN)

¿Estáis bien?

(AMBAS) Sí.

Exploradora Poppy, sentimos haber hecho la prueba con prisa...

y todas las demás.

Ha sido un gran error.

Por no mencionar

que nos lo podríamos haber pasado en grande.

Veo que habéis aprendido una lección valiosa.

Y, tía DJ,

nos hemos dado cuenta de que aún no nos merecemos la excursión.

La verdad es que no.

Pero ¿qué os parece si hacemos una noche de chicas en mi vaina?

(AMBAS) ¡Ah! ¿De verdad?

Pues claro.

Pero antes... aquí hay mucho que limpiar.

¿Qué decís?

(TODAS) ¡Chicas al poder!

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# ¡Y un, un, dos, tres, ya!

# Brilla sobre mí

# y déjame ver tu luz

# guiándome hacia ti.