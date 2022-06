Trolls - Sky da la nota

# Suéltate. # ¡Eh!

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar lo que somos y es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"SKY DA LA NOTA"

"De todas las criaturas de nuestro mundo

ninguna disfrutamos de la música... que el Diverfibio".

¡Me encanta esta canción!

"Sin embargo, puede aguantar la respiración durante un año entero

y tenemos que esperar a que salga a la superficie

para recibirlo con verdadera armonía".

¡Está aquí!

# Eh. #

"Y nos devuelve el favor con un gran espectáculo acuático".

"Pero es quisquilloso y una mala nota...".

# Eh. #

(ERUCTA)

"Y adiós al Diverfibio".

(LLORAN)

Pero eso no va a pasar este año porque vamos a estar preparados.

¡Empecemos desde el principio!

# Ah. Eh. Eh.

# Oh.

# Oh. #

¡Uh!

Cuando el Diverfibio os oiga,

el espectáculo acuático será tan grande

que necesitaremos un paraguas.

Reina Poppy, traigo los paraguas que encargaste.

¡Ah! Justo a tiempo.

Tamaño pequeño.

Mini. Ultramini.

"Mip".

¿Qué opinas, Sky? ¿Estamos listos para el Diverfibio?

A mí no me preguntes, yo no canto.

¡Ah!

Ah... Disculpa, pero me ha parecido oírte decir que no cantas.

Nunca.

Pero... Pero...

Pero... No, no, no, no hay peros que valgan.

Gráfico.

Tengo 18 tareas.

12 cosas que hacer y, al menos, 5 recados en un día troll normal.

Cada segundo cuenta.

¿Qué representa este trocito?

Explicar las cosas con gráficos.

Con un horario así debo ser exigente con lo que hago para divertirme

y cantar no está en la lista. ¿No está en la lista?

Pero... Pero... Pero... Sí, ya lo hemos hablado.

Suerte con vuestros ruidos vocales.

¡Toma!

¿Una vida sin cantar?

¡Imagináoslo!

Es como si no supiera la alegría que aporta cantar.

¡Ah! ¿Y si no lo sabe?

Pensad en todo lo que se podría estar perdiendo.

"¿Autoexpresión colorida?".

¿Ves? Qué vibrante.

"¿Sabores deliciosos?".

Serrín.

Qué sabroso.

"¿El cálido y cariñoso abrazo troll?".

(TODOS) ¡Abrazos! -¿Apretón de manos?

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ah! Es una pesadilla viviente.

Vamos, chicos, qué más da si Sky no canta.

Yo estuve años sin cantar y mirad cómo he acabado.

(GRITAN) ¡Ah!

¡Yo te salvaré, Sky!

Reina Poppy, ¿qué puedo hacer por ti?

Siento interrumpir,

pero estoy preocupada por el tema del canto.

Te estás perdiendo la mejor parte de ser un troll y, además...

Pausa. ¿La mejor parte de ser un troll?

Creía que era abrazar.

Ah, cierto. Vale.

Te estás perdiendo la segunda mejor parte

de ser un troll. ¿Y bailar?

¡Oh! Vale, pero está en el top 3. Para mí no.

Solo necesito un buen informe anual, descansar y una ducha enérgica.

Hablando de eso...

Fascinante. Estoy muy satisfecho.

(RONCA)

Fresco como una rosa.

Si me disculpas, en lo que respecta al canto,

no hablamos el mismo idioma.

¿El mismo idioma?

Tendré que hablar como Sky.

(Música animada)

Predigo una notable ganancia en cada nota invertida.

En pocas palabras,

hacer uso de patrones de habla basados en melodías

harán que la línea del gráfico... suba.

Por ese motivo deberías cantar.

Impresionante. ¿En serio?

Sí, no sabía que un gráfico pudiera contener tantas tonterías.

El título de tu presentación es "Asuntos empresariales"

y ahí solo has señalado la palabra escritorio.

Pero admiro tu esfuerzo.

También sospecho que no dejarás de venir

hasta que coopere, así que ahorremos tiempo

y acabemos con esto.

¡Rayos y purpurinas! ¿En serio? Si es necesario...

¡Sí! ¿Qué cantaremos?

Ah, no tiene importancia.

Tú abre la boca y deja que fluya. Yo te marco el ritmo.

(Campana)

¡Ajá! ¡Sí!

Siento que algo se va generando en mi interior.

(CARRASPEA)

"La primera nota de un troll".

"Me voy a acordar esto toda la vida".

(DESAFINA) # Ah. #

Dime, ¿eso es cantar?

Sí.

Me gusta. Dos, tres, cuatro.

(DESAFINA) # ¡Oh! Como nuevo estoy.

# Me siento mucho mejor.

# He encontrado mi voz.

# Yo siento que puedo volar.

# Me invade la felicidad

# cuando me pongo a cantar.

# Allá donde voy os muestro mi show

# y canto un solo.

# Soy mi voz troll.

# Me siento mejor.

# Yo canto un solo.

# No os dejo elección

# después de escuchar mi voz.

# Canto con emoción, orgullo y pasión.

# Yo canto mi solo.

# ¡Oh! #

¡Oh! Tengo que pensar en cómo decirle a Sky

que canta mal sin herir sus sentimientos.

¡Uh! Podrías hacerlo muy rápido.

Así: "Sky, lo siento, pero no cantas bien".

Rápido y sencillo. ¡Eh! ¡Eh! Lo tengo.

Fingiremos que nos gusta,

como hicimos con la función de Branch.

# ¡Jerry! #

¿No os gustó mi actuación?

Ah... -Ah...

(RÍE) Hablaba de otro Branch.

Ah, menos mal. Creía que hablabais de mí.

(RÍE)

Vale, esto es absurdo.

Seré clara con Sky y le diré que tiene que mejorar su canto.

Que no cunda el pánico.

¿Quién tiene que mejorar su canto? ¡Ah!

Que cunda... el pánico.

Reina Poppy, he venido porque ha llegado a mi conocimiento

que mi canto ha dado bastante que hablar en la villa.

Oh.

¿Te lo ha dicho alguien?

No, me he dado cuenta yo solo.

Oh. Lo siento, Sky.

Debería haberte dicho algo, pero no sabía cómo hacerlo.

Lo entiendo perfectamente. Es una situación complicada.

Acabo de aprender a cantar, así que te quitaré el peso de encima.

Será un honor cantar para el Diverfibio.

¿Qué? ¿Cantar para el Diverfibio?

Daba por hecho que ibas a invitarme.

¿Qué te parece si damos al Diverfibio el espectáculo de su vida?

Ah...

(TODOS) Ah...

(Bullicio)

Ah...

# La, la, la, la, la, la.

# Mamá, mamá, mamá.

# ¡Ah! #

Poppy, al coro y a mí nos preocupa que si cantamos mal una nota,

adiós al espectáculo acuático durante todo un año.

Lo sé, pero ¿qué le digo a Sky?

¡Ya viene el Diverfibio!

Todos a vuestros puestos.

Soprano, tenor, bajo y...

la sección... especial de Sky Toronto.

¿Mi propia sección?

(Música animada)

# Oh.

# Oh.

# Oh.

# Eh.

# Oh. #

¿Se ha equivocado? Está despistada.

Dalo todo, Toronto.

# Oh. # Oh.

# Oh. # Oh.

# Eh.

# Oh. #

(GRITA) ¡Ah!

# Eh. # Eh. #

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh!

¡Ah!

(DESAFINA) # ¡Ah! # ¡Para!

Lo siento. Dadnos un segundo, chicos.

¿Ocurre algo, reina Poppy? Bueno, verás.

Es que el Diverfibio exige un tipo de música en concreto.

Armonía perfecta.

Eso es.

Tu voz es...

Bueno, todos tenemos talentos diferentes y...

Voy a hablar muy rápido

porque es la forma más fácil de decirte la verdad

y con suerte no te enterarás. ¡Pausa!

¿Estás diciendo... que yo canto mal?

Eh...

Mensaje recibido.

¿Seguro que estás bien? Sobreviviré.

Bueno...

pues volvamos...

a empezar.

# Oh.

# Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

# Eh.

# Oh. #

¡Alto!

¿Qué?

Lo siento, no puedo hacerlo.

Cantar es lo que nos hace ser trolls.

No puedo pedirle a uno de nosotros que no cante.

Pase lo que pase... Sky Toronto, sal ahí.

¿De verdad? Qué gesto tan bonito.

Busca un hueco para llorar tranquilamente esta noche.

Dicho eso, lo siento, reina Poppy, pero no puedo.

Mi voz fastidiaría este evento.

En realidad, se me ha ocurrido una idea.

Si tu voz no va a acorde con la nuestra,

la nuestra irá a acorde con la tuya. ¡Dale, Sky!

# ¡Ah!

# ¡Ah! #

(Música animada)

No lo habríamos hecho sin ti, Sky.

No hay de qué.

(Continúa la música animada)

"LA FERIA DE ABRAZOS"

Está el salta-abrazos, los abrazos de choque,

el túnel de los abrazos y el tren de los achuchones.

Te lo digo, Branch, la feria de abrazos es lo mejor.

Venga ya, Poppy.

¿Qué más podría aportar

otra celebración de abrazos de Villa Troll?

Esto.

(Música animada)

¡Hala! ¿Ves, Branch?

La feria lo tiene todo. Atracciones.

¡Ay! -¡Uh!

(AMBAS) Ah.

"Juegos".

(VOZ ROBÓTICA) "Incómodo".

"Y mucho ocio".

Sí, ya veo.

Hoy recibirás un abrazo de una nueva amiga.

¡Yo!

Vale, me apunto,

pero mi tolerancia al afecto sigue siendo muy baja,

así que, ¿me prometes que no nos abrazaremos demasiado?

Por supuesto.

Dos entradas, por favor.

Serán 25 abrazos cada uno.

¿25?

Tranquilo, tengo un cupón. ¡Oh!

Pues 50 abrazos cada uno. ¡Sí!

(AMBOS) Uno, dos, tres, cuatro... Ay.

Eso ha durado más de lo necesario.

Créeme, vale la pena.

Vamos a empezar por la mejor atracción del parque:

El gran achuchón.

Ah.

He subido cientos de veces y es alucinante.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

Oh, no. No, no, no.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

¿Y bien?

Ah... Tengo una idea. ¿Y si la dejamos para luego?

¿Cómo? ¿Qué? No vale retractarse.

Qué bien que estemos de acuerdo. (GRITA) ¡Oh!

Eh, Grandullón, empecemos por la casa de los abrazos.

¿Podemos empezar por el tren de los achuchones?

Al señor D le encanta llevar la gorra del maquinista.

¿Dónde está el señor Dinkles? -¡Oh! Señor Dinkles.

¡Señor Dinkles!

Señor Dinkles. Señor Dinkles.

Señor Dinkles, ¿dónde estás? ¿Dónde estará?

Tranquilo, Grandullón, lo encontraremos.

Dos amigos preocupados contra el mundo entero.

Nada les impedirá encontrar a un ser querido desaparecido.

La intriga, el drama.

Vamos a ver, Guy, ¿estás preocupado o entretenido?

Ambas. -"Mip".

(AMBOS) ¡Ah! -¡Allí está!

¡Lo has encontrado!

¡Ah! Ese no es el señor Dinkles. ¿Qué pelos está pasando?

"Mip".

Aquí está, señor D. Me tenías muy preocupado.

¡Ay!

Hola, chicos. (AMBOS) ¡Ah!

Bienvenidos al puesto de premios de Mar Duluz.

Juega a un juego y gana un premio.

Pero quiero coger al señor Dinkles.

No es un premio, es de verdad. -Sí.

Mi señor Dinkles también es de verdad.

No, no, él es el auténtico. Hace "mip" y todo.

"Mip". -Ah.

Dato curioso, tenéis que ganar un juego para ganar un premio.

Ah...

¡Yupi!

(Campana)

¡Toma, a la primera!

Aquí tiene. -¡Yuju!

Te toca.

(Música de tensión)

Un troll lo va a arriesgar todo

en un juego al que nunca tuvo intención de jugar.

La intriga...

el drama. -¡Guy!

Venga, a jugar, no me hagas esperar.

(RÍE) ¡Ah, sí! -¡Yuju!

(AMBOS) Venga ya.

Vaya, qué mala suerte has tenido.

Probemos otra cosa.

Abrázame. -Por aquí.

Sé mi amigo.

Para ganar este juego tienes que abrazar a un troll.

Así de fácil.

(RÍE)

Hola. -Hola.

Hora de abrazo. -¡Ah! ¿Lo es?

Sé mi amigo. -Intento ser tu amigo.

Estate quieto. -Te quiero.

¿Seguro? ¿Seguro que me quieres?

(Bocina)

(RÍE) Se acabó el tiempo.

No estás mejorando.

Hola, feria de abrazos.

¿Listos para recibir abrazos?

¿El brazo ha vuelto?

Me encanta ese grupo.

Dos, tres, cuatro.

# Llevamos aquí mucho, mucho tiempo,

# pero lo bueno de los abrazos es...

# que no pasan de moda.

# El aire es más dulce en la hora del abrazo.

# Ahora todos acercaos, vuestro corazón ha de brillar.

# Toc, toc. Decid: "Come on".

# Preparaos, os debéis abrazar.

# Toc, toc. Que sea tu elección.

# Voy a repartir amor. ¡Genial! #

Suenan mejor que nunca. ¡Sí!

Siempre me he preguntado por qué dejaron de tocar juntos.

# ¡Au! #

¡Oh! ¡Ay!

¡Mi espalda!

Oh, es por eso.

Derriba tres objetivos y ganarás un premio.

Buena suerte. -"Mip".

Puedes hacerlo, Grandullón. Yo creo en ti.

El público cree en ti. -¿Qué público?

Va, va, va, va, concéntrate.

(Música de tensión)

(GRITA) ¡Ah!

Dato curioso, ha sido penoso.

Oh.

¿Ahora donde la noria de abrazos?

¿El abrazo de oso? ¡Uh! ¿La carrera de abrazos?

¿Qué tal El gran achuchón?

¡Ah! ¿El gran achuchón?

Pues claro, llevamos todo el día esperando.

Ah, sí, pero antes necesito comer algo, tengo hambre.

¡Branch, espera!

El producto más grande. Lo que más tarde en comerse.

Marchando un mimoso.

Es un perrito caliente abrazado con un cupecake,

abrazado con tres clases de queso,

abrazado con un brownie, y abrazado con una freidora.

Ah... Creo que he perdido el apetito.

¡Genial! ¡A por El gran achuchón!

No, me lo comeré.

"Mip".

Dato curioso, el último premio se lo llevará

el que gane el próximo juego.

¿Qué pasa si no lo consigo?

Todos tus esfuerzos habrán sido en vano.

¡Buena suerte! (AMBOS) ¡Ah!

(Música animada)

(Silbato)

¡Adelante!

El drama se intensifica.

(RÍEN)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Por fin! Es la hora de El gran achuchón.

Ah...

Subiría, pero no llego a la altura mínima.

¿Ves?

Oh.

Branch, ¿qué está pasando?

No has dejado de inventarte excusas para evitar la atracción.

¿Te da... miedo, Branch?

Ah...

¿A mí? ¿A Branch? ¿Miedo? Branch.

¿Eso? ¿Esa atracción? ¿Miedo? Sé lo que estás haciendo.

¿Yo? ¿Bromeas? ¿Esa atracción? Oh. Para.

¿En serio? ¡Branch!

Vale. Puede ser que me dé... mucho miedo.

Bueno. ¿Te cuento un secreto?

(SUSURRA) A mí también.

¿A ti? Pero si has subido un montón de veces.

Sí, y siempre tengo miedo.

Y lo creas o no, por eso es tan divertido.

Ah.

Venga. ¿Qué me dices?

¿Nos subimos los dos a esa cosa y nos morimos de miedo?

Juntos.

(GRITAN) ¡Ah!

(Música épica)

¡Genial, vamos! ¡Ah!

(Música épica)

Guy, si tengo alguna oportunidad de ganar,

necesito motivación.

Grandullón, ¿estás diciendo...?

Necesito un poco de drama. -¡Ah!

Es la feria de abrazos.

La villa se reúne para divertirse y un troll se lo juega todo.

Con el destino de su mejor amigo pendiendo de un hilo,

dejar reunir todo su ingenio,

toda su astucia y convertirse...

en un campeón.

Este verano el troll Grandullón es el héroe de la feria de abrazos.

Allá vamos.

Allá vamos.

(RÍE NERVIOSO)

(GRITAN) ¡Ah!

(Música de tensión)

(AMBOS) ¡Oh!

(GRITA) ¡Ah! (GRITA) ¡Uh!

Bueno, allá va.

(AMBOS) ¡Sí!

¡Uh! (GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah! ¡Ah!

(GRITA) ¡Ah!

¿Qué?

¿Sigues teniendo miedo? ¡Sí!

¡Y me encanta!

He encestado, Guy, pero la pelota es demasiado grande.

(Música animada)

¡Enhorabuena! Por fin lo has conseguido.

"Mip". -¡Señor Dinkles!

¡Sí!

La intriga, el drama y el final feliz.

¿Sabes? Subirse a esa atracción da miedo,

pero da menos miedo contigo.

¿Subimos otra vez?

(RÍEN)