Trolls - Scrapbook móvil

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar lo que somos y es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"EL SCRAPBOOK MÓVIL"

"Pero la fuente de purpurina mágica

le dio al orgulloso troll de purpurina tanto brillo

que su piel empezó a disparar láseres de purpurina".

(GRITAN) ¡Ah!

"Hasta que la reina Poppy descubrió que el caos cesaría

si era más humilde".

Tienes que ser más humilde. Vale.

Ya soy humilde.

"Gracias a eso, volvió a ser el troll de purpurina

que todos conocían y querían".

"Fin".

¡Vaya, pero qué pasada!

Ese final no me lo esperaba.

¿Qué? Guy, claro que te lo esperabas.

La historia va sobre ti.

No me extraña que estuviera tan absorto.

¡Pedazo de aventura, Poppy!

¿Nos la cuentas otra vez?

(TODOS) ¡Uh! ¡Sí!

Verás, DJ, este libro está disponible

en scrapbook móvil,

así que puedes leerlo cuando quieras.

¿Qué te parece?

Me parece que tenéis que apartaros de mi camino...

o pasaré por vuestro lado con educación.

(TODOS) ¡Sí!

¡Caray! Desde que lo pusiste en marcha,

el scrapbook móvil ha arrasado en la villa.

¿De dónde sacaste una idea tan brillante

como las de Guy Diamante?

¡Ah! Pensé que si todos compartían sus mejores historias de aventuras

a través de los scrapbooks,

inspiraría a otros trolls a vivir sus propias aventuras.

¿Hay algún título en el inventario que resulte de tu interés, Guy?

Este tiene buena pinta: "El rey Pepi y el abrazo del poder".

¡Uy! Ese no está disponible.

Siempre está muy solicitado.

¡Poppy! ¡Oh!

Poppy, ¿lo han devuelto ya? Di que sí.

Lo siento, chicas, aún lo tiene Grandullón.

(LLORIQUEA) ¿Por qué? (LLORIQUEA) No puede ser.

¡Caray! ¿De verdad es tan bueno?

(AMBAS) ¿Que si de verdad es tan bueno?

Guy, "El rey Pepi y el abrazo del poder"

es el scrapbook de aventuras que define nuestra generación.

Me lo he leído 100 veces. Yo me lo he leído 1000 veces.

Pues yo me lo he leído 100 000 veces.

Perdona, estoy exagerando.

Es que me muero de ganas de leerlo otra vez.

(RÍE) ¡Qué guay!

¡Qué ganas tengo! ¡No me lo puedo creer!

¡Qué guay! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer!

(CARRASPEA) ¡Ah! Hola, Grandullón. ¿Qué pasa?

Bueno, ¿cuál quieres primero, la buena o la mala noticia?

¡Uh! La buena.

Lo he reescrito de memoria.

¿Qué has reescrito de memoria?

Sí, no tiene sentido sin la mala noticia, ¿no?

He destrozado "El rey Pepi y el abrazo del poder".

¡Oh!

Fue un accidente.

"Estaba en la bañera...

cuando de repente se cayó al agua".

(GRITA) ¡Ah!

"Intenté secarlo como pude".

(GRITA) ¡Ah!

(TODOS) ¡Oh!

Lo siento mucho,

pero como he dicho, lo he reescrito de memoria.

Oh. Bueno, seguro que estará igual de bien que el original,

¿verdad, chicas?

(Música suave)

Eh...

¿Verdad, chicas?

Eh, sí. No sufras, Grandullón.

Nos hace la misma ilusión.

¿Veis? Sí.

Nos vamos a no deshacernos en lágrimas.

(LLORAN)

Creía que lo recordaba a la perfección.

Puede que sea así,

pero has intentado contar la historia de otro troll.

Nunca va a ser del todo lo mismo.

¿Y si le pedimos al rey Pepi que recree el scrapbook?

(AMBOS) ¡Ah!

(Música animada)

Bueno, papá, cuéntanos la historia.

"El abrazo del poder".

Ah, sí.

Todo empezó cuando la fuente de purpurina mágica

me dio láseres de purpurina y entonces...

No, papá, esa no es.

(RÍE) ¡Oh!

¡Qué cabeza la mía! Veamos.

¡Ah, sí!

Me apetecía pasar tiempo a solas,

cuando de repente Nube se coló en mi búnker del miedo y...

Papá, esa es "Dos son Nube". Es una historia de Branch.

¿Olvidé que era Cooper y me convertí en un gran detective?

(NIEGA)

(SUSPIRA) Ah.

Esto va a tardar. Pero Poppy, no tenemos tiempo.

Peque y Harper están muy deprimidas sin el libro.

(LLORA) (LLORA) Estamos bien.

Oye, no nos rendiremos, Grandullón.

Donde tú ves depresión, yo veo "deportunidad".

Ah...

Sonaba mejor en mi cabeza.

Si no podemos recrear el scrapbook,

lo reemplazaremos por uno que gustará aún más.

¿Y cómo lo hacemos?

Emprendiendo nuestra propia aventura.

(Música épica)

¿Ves? En nada tendremos una gran historia que contar.

¡Dejaremos que el viento nos lleve hacia donde quiera!

(AMBOS) ¡A la aventura!

¡Ah! Ya no hay viento.

(AMBOS) ¡A la aventura!

(AMBOS) ¿Eh?

(CHISTA) Es la hora de la siesta.

(AMBOS) Ah.

Muy bien. Un río embravecido nos llevará a nuestra historia.

(AMBOS) ¡A la aventura!

(GRITAN) ¡Ah!

Quédate aquí, enseguida volvemos.

Es imposible que no encontremos una gran historia

en lo más profundo del bosque.

(AMBOS) ¡A la aventura!

# Estoy solo en mi pijama de conejito.

# Es muy graciosito mi pijama de cone... #

¡Ah!

No te desanimes.

Tú y yo vamos a vivir la mejor aventura que ha existido

y nadie nos va a parar.

Claro, sí.

Ni siquiera un... ¡scrapbook móvil desaparecido!

¡Ah! No, no puede ser.

¿Intento reemplazar un scrapbook y acabo perdiéndolos todos?

Tranquilo, Grandullón.

Tiene que estar por aquí. No desesperes.

No, algo lo habrá espantado y se habrá ido pitando de aquí.

¿Qué puede haber sido eso? Tal vez esta monada.

(ESTORNUDA)

(AMBOS) ¡Oh!

(GRUÑE) (AMBOS) ¡Ah!

Rectifico.

¡Sigue esas páginas!

# ¡Gritad! Llegó al fin la fiesta.

# La gente está muy inquieta.

# Esta fiesta sí que lo peta.

# No va a parar.

# ¡Gritad! Es ahora o nunca.

# Amémonos como nunca

# y a bailar como nunca. # No va a parar.

# Es una fiesta sin control.

# Tú solo disfruta como un troll. #

Mira, ahí está el scrapbook móvil.

¡Ah! Está rodeado de abejas.

Tenemos que sacarlo de ahí. ¿Cómo?

Soy alérgico a las abejas...

con aguijones del tamaño de mi cabeza.

Tendremos que correr hacia él.

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ah!

¡Sácanos de aquí!

Lo intento. Esta criatura es de cambio manual.

¿La P significa pilota o para?

Se nos acaba el tiempo.

A la izquierda. ¡A la izquierda!

¿Tu izquierda o la mía?

¡Tu izquierda es mi izquierda!

(GRITAN) ¡Ah!

¡No las dejamos atrás!

Hay que ir más rápido.

¡Agárrate!

(Música de acción)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Eh! No hemos muerto.

Esto sí que ha sido una gran aventura,

¿verdad, Grandullón?

¿Grandullón?

Todos estropeados.

(Música suave)

(Bullicio)

¡Ah! Mirad, chicas, el scrapbook móvil.

(Bullicio)

¡Ah!

¿Qué ha pasado?

¿Cuál queréis primero, la buena o la mala noticia?

(TODOS) ¡La buena!

Poppy y yo hemos salido con vida...

pero hemos destrozado todos los scrapbooks.

(TODOS) ¡Ah!

Sí. Veréis, Poppy y yo queríamos reemplazar

"El rey Pepi y el abrazo del poder" emprendido una nueva aventura...

y aunque estuvimos en el aire, en el agua y bajo tierra,

nada ha funcionado.

Parecía que las cosas no podían ir a peor...

(TODOS) Oh.

Hasta que vimos que el scrapbook móvil no estaba.

(TODOS) ¡Ah! -Menuda tragedia.

Continúa. -Sí. ¿Qué pasó luego?

Toma, Grandullón, usa esto.

¡Oh! Vale.

Nuestra única esperanza era seguir el rastro

de las páginas que el scrapbook móvil había dejado atrás.

Atravesamos montañas, una gran tormenta

y lo profundo de un territorio inexplorado,

y aun así, las páginas nos llevaron...

directos hasta un enjambre de abejas.

Las teníamos justo encima. ¡Uh!

"Así que pisé el acelerador a fondo...

pero fracasamos y con gran pesar volvimos a casa

para contarles la verdad a los trolls".

¿Y qué dijeron? ¿Se enfadaron con vosotros?

Ah...

No.

(TODOS) ¡Ah!

De hecho, la historia de nuestra ventura

los inspiró tanto...

que se fueron a emprender sus propias aventuras

para escribirlas. (TODOS) ¡Aventuras!

(TODOS) ¡Aventuras!

(Bullicio)

Parece que después de todo tendremos scrapbooks nuevos de sobra.

Eh, Grandullón,

¿te importaría prestarnos ese scrapbook?

¡Yo voy después de Peque!

Claro, pero cuidadlo bien.

¡Ah!

¡Uf!

(RÍE)

"TROLLS EXPLORADORES"

"Os describo la situación".

"De viaje a Ciudad Bergen

vuestros bichos voladores se estrellarán".

(GRITAN) ¡Ah!

"Dejándoos tirados en un territorio inexplorado".

"No os quedan provisiones y vuestra última fiesta...

fue hace cinco días". (TODOS) ¡Ah!

Con vuestras habilidades exploradoras junior

buscad recursos naturales para hacer una fiesta de emergencia.

(TODOS) ¡Yupi!

(Música animada)

Esto me recuerda al dicho que nos enseñaste:

"Una calabaza roja has de estrujar...

para serpentinas encontrar".

(ASIENTE)

Quizá pasen desapercibidas, pero son globis simulatum,

conocidas como... ¡globos fiesteras!

(ASIENTE)

Esto parece un montón de globos de bambú,

pero en realidad es el cebo natural de...

la Venus atrapa trolls.

Así que optaré por estas flores pirotécnicas.

¡Qué guay! -¡Yupi!

Enhorabuena, trolls exploradores junior.

Os habéis ganado la insignia

de progreso de búsqueda de diversión.

(TODOS) Oh.

Gema. ¡Sí!

Kit. ¡Sí!

Priscila. ¡Ajá!

CJ. Lo siento, reina Poppy,

pero mi tía DJ me dijo que vendría

y no quiero recibir la insignia hasta que llegue.

Es el troll más guay que existe.

No es cierto. Es el troll más guay que ha existido.

(AMBAS) ¡Uh!

Miraos, qué adorables.

Oh.

Pero chicas, no podemos alargar más la ceremonia.

¡Oh!

(DJ) Siento llegar tarde. -¡Ah!

(Música animada)

# "DJ Suki". #

¡CJ! -¡Tía DJ!

# ¡Chiqui, chiqui, guau! #

Estoy muy orgullosa de ti.

Recuerdo cuando me dieron mi primera insignia de progreso.

¡Oh!

Y yo te voy a hacer la misma promesa que me hizo mi tía aquel día.

¿Quién, la tía PJ, la tía TJ?

No, mi tía Gertrudis.

¡Guay! La tía Gertrudis mola un montón.

¡Guau!

Te prometo que cuando tengas todas las insignias,

te llevaré a ti... -¡Ah!

Y a una amiga... -¡Uh!

De excursión una semana al valle de Bicho Altavoz

para ver de dónde vienen los bicho altavoces.

¿Una semana entera? -¿Contigo?

Sí.

¡Sí! ¡Toma! ¡Yuju! ¡Yuju! -¡Sí! ¡Yuju!

Cuando CJ consiga a todas las insignias.

Tranquila, tía DJ,

conseguiré las insignias antes de que digas:

"Oye, CJ, no hay ninguna prisa".

Oye, CJ, no hay ningu...

¡Ah! Ahora lo he entendido. (RÍE)

Trolls exploradores junior,

hacer globos con formas de animales requiere práctica.

Cuando os merezcáis la insignia de globos de animales,

sabréis convertir esto...

en esto.

(TODOS) ¡Guau!

(Aplausos)

(RÍE) Gracias.

Prueba tú ahora.

(Música animada)

¡Ah!

¡Un cerdo!

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh! Nunca conseguiré todas las insignias.

Y nunca nos iremos de excursión con tu tía DJ...

a menos que encontremos un atajo.

(AMBAS) ¡Ah!

La cola no es muy convincente.

Menos abdomen, más tórax.

¿Eh?

¿Qué es eso? Un gusano.

En el manual de trolls exploradores junior

pone que los gusanos son animales.

¿Eh?

¡Ay, mamá!

Supongo que cumple los requisitos, así que... enhorabuena.

Gracias, Peque troll exploradora junior.

Esto lo tenemos controlado. -¡Sí!

Una insignia menos para irnos de excursión con mi tía.

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

¿Qué es lo siguiente?

Un troll explorador junior debe innovar en la pista de baile.

Cada uno deberá inventarse un baile totalmente original.

Bailad.

(Música animada)

¡Uh!

Hecho.

¡Yuju! -Visto.

Ya está inventado.

¿Eh?

Eh, CJ, deberías estar bailando.

Lo está haciendo. Se llama la estatua.

No hay ningún troll que se haya quedado parado

en una pista de baile.

¡Sí, es muy original!

(AMBAS) La insignia del alma de la fiesta.

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

Obtendréis la insignia de adiestramiento de animales

cuando un animal obedezca tres órdenes.

(AMBAS) Entendido.

Quieto. -Esa es una.

Silencio. -Dos.

Ponte a cuatro patas. -Tres.

(AMBAS) La insignia.

No sé si eso me acaba de convencer...

pero sois tan adorables.

(CJ) La de adiestramiento de animales.

(AMIGA) ¡Toma! La de juegos sin parar.

(CJ) ¡Toma! (AMIGA) La de manualidades.

(CJ) ¡Sí! (AMIGA) La de guerra de almohadas.

(CJ) ¡Toma! La de animadoras.

(AMIGA) La insignia del éxito, la del desierto.

(CJ) ¡Toma, sí!

# La armonía suena ya. Suelta el pelo, a disfrutar. #

(AMBAS) ¡Tía DJ!

¡Oh! Hola, chicas.

Tengo todas las insignias. Vamos de excursión.

Hagamos las maletas. ¡Rápido!

(RÍEN)

Esperad.

¿Has conseguido todas las insignias hoy?

(ASIENTE)

CJ, me parece que lo has hecho todo deprisa y corriendo.

Ya te digo.

No cabe duda.

Chicas, una de las mejoras épocas de mi vida

fue cuando aprendí estas habilidades,

así que antes de ir de excursión, quiero que reflexiones un momento

si pienses si de verdad vale la pena precipitarte.

Oh.

Vale.

Ya lo he pensado.

¡En marcha!

¡Ah! Está bien. Guardad las...

Espera.

¿Seguro que tienes todas las insignias?

Pues claro. ¿Ves?

Ya. Pero ¿te han dado la insignia de compañerismo?

(AMBAS) ¿Qué? -¿Hay una detrás?

Sí, una insignia que te dan por ayudar a la comunidad.

Tenéis que ir a ver a Poppy para que os asigne un proyecto.

(AMBAS) Oh.

(AMBAS) Chicas desilusionadas.

Ya hemos llegado. Puentes de raíces.

Son formas prácticas y naturales de cruzar cualquier arroyo o zanja.

¿Y qué es lo que quieres que haga CJ?

¿Limpiarlo, buscarle hongos, hacerle cumplidos?

Estás estupendo. ¿Quién te trata las raíces?

(AMBAS) La insignia.

No. (AMBAS) ¿Eh?

No trabajaréis en ese puente, trabajaréis en... este.

Aún no está construido.

¿Estás diciendo que para obtener la insignia de servicios

CJ tiene que construir un puente entero?

Tranquilas, es fácil.

Solo debéis encontrar una raíz resistente...

añadir un poquito de fertilizante y...

¡Oh! -¡Mola!

Luego tenéis que volver

y hacer que el puente crezca un poco más cada mañana

y después de unos 100 días, ya estará.

(AMBAS) ¡Chicas al...! -Espera.

¿Has dicho 100 días o has dicho "miendías"?

¿Qué es "miendías"? Muchos menos que 100, espero.

Lo siento, chicas, esto lleva tiempo.

No se puede hacer con prisas. Buena suerte.

¡Ah, esta actividad va a durar una eternidad!

Solo si echamos una cucharada al día.

Ah...

Ah...

Debe haber una razón por la que Poppy no lo ha hecho así.

Sí, porque no tiene pensado irse de excursión con mi tía guay.

¿Qué ha sido eso?

Ah... ¿Una casualidad?

(GRITA) ¡Ah!

(Música de tensión)

(GRITAN) ¡Ah!

(Continúa la música de tensión)

(GRITAN) ¡Ah!

(AMBAS) ¡Guau! -¡Porras!

Hay que sacar la raíz del cubo enseguida.

Imposible, estas raíces inhiben mi impulso hacia adelante.

Chica, no he entendido ni una palabra,

pero voy a intentarlo.

Casi lo tengo. ¡Casi!

¡Casi lo tengo!

(AMBAS) ¡Chicas al poder!

(AMBAS) ¡Uf!

¿Crees que nos hemos metido en un lío?

Al 1000 %.

¡Eh! Estamos aquí.

¡Aguantad! Ya vamos a por vosotras.

(SE ESFUERZAN)

¿Estáis bien?

(AMBAS) Sí.

Exploradora Poppy, sentimos haber hecho la prueba con prisa...

y todas las demás.

Ha sido un gran error.

Por no mencionar

que nos lo podríamos haber pasado en grande.

Veo que habéis aprendido una lección valiosa.

Y, tía DJ,

nos hemos dado cuenta de que aún no nos merecemos la excursión.

La verdad es que no.

Pero ¿qué os parece si hacemos una noche de chicas en mi vaina?

(AMBAS) ¡Ah! ¿De verdad?

Pues claro.

Pero antes... aquí hay mucho que limpiar.

¿Qué decís?

(TODAS) ¡Chicas al poder!

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# ¡Y un, un, dos, tres, ya!

# Brilla sobre mí

# y déjame ver tu luz

# guiándome hacia ti.