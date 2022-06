Trolls - El scrapbook del futuro / Cuidando pájaros

# Suéltate. # ¡Eh!

# Suelta el pelo. A disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar. # Lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suelta el pelo, a disfrutar. # TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

EL SCRAPBOOK DEL FUTURO

-¡Qué guay! -Es genial.

(Murmullo)

¡Fantástico!

Bueno, me he pasado toda la noche haciendo esto,

así que espero que te guste.

¡Tachán! La feria de corazones y artesanías.

Una celebración de la creatividad troll.

Branch, es perfecto. Punto número 37:

hacer el cartel de la feria. Hecho.

Oh, por fin.

Solo te queda el cartel de repuesto.

¿Cómo? ¿Qué? Ya sabes.

Por si este se rompe, se vuela o le cae un rayo.

¡Adiós!

Un momento, Poppy. Espera.

Oye, Poppy.

¿No crees que estás exagerando un poco?

No, la clave para organizar un evento es anticiparse a todo

lo que pueda salir mal. ¡Uh! ¡Ah!

Punto 604:

ayudar a Guy con la caseta de spray de purpurina.

¡Hola, Guy! ¡Ah!

Ah. Hola, Poppy. He pensado que este año

los trolls querrán más de un diseño de camisetas,

o sea, que te traigo 300 más. Oh, dudo que necesitemos tantos.

Nunca se sabe.

¡Ah! Traigo más pintura verde, Harper.

Ah, pero ya me has traído pintura verde de sobra.

Lima, espuma de mar, salvia, menta, tropical, menta tropical...

Ya, pero falta el menta tropical claro.

Ni siquiera me hace falta el verde.

A ver. Ahora, ¿qué?

Poppy, para.

Esto es demasiado. Por mucho que te prepares,

siempre hay algo que sale mal y te vas a volver loca

intentando anticiparte a todo. A ver, dame.

¿De verdad crees que puedes hacer todo lo de la lista

antes de que empiece la feria?

Claro que no. También voy a hacer mis quehaceres

como reina. Vale, como quieras,

pero no voy a hacer un cartel de repuesto.

Si pongo esta carita, ¿tampoco?

Oye, no. Para.

Oh. Vale.

Toma. ¡Ah!

¡Ja! Manipular a Branch para que haga el cartel de repuesto.

Hecho.

¿Qué es eso?

Guau.

¿Branch pintando el cartel de repuesto?

¡Oh, porras!

Oh, qué "scratch book" más raro.

Branch, tienes que ver esto.

¡Eh, Branch! Ven.

¡Ah!

¡Ay!

Oh, porras.

Retrollcholis.

Ha ocurrido igual que en el libro.

No sé de qué estás hablando.

Estoy bien, por cierto. Gracias por preguntar.

Branch, escucha. El "scratch book" me ha mostrado

que acabarías cubierto de pintura

antes de que pasara.

¿Es un "scratch book" mágico que puede predecir el futuro?

No, no seas ridículo.

Lo más probable es que sea un "scratch book" normal

que ha venido del futuro.

Vale. Yo me largo.

Branch, vuelve aquí.

Mira, es Keith.

Y si tiras de aquí... ¡Ay, mi cóccix!

Dice que se va a caer. Tenemos que irnos.

Ya. Buena suerte.

¡Ah!

¡Ay, ah! ¡Ajá!

¡La pirámide troll más alta de la historia!

¡Oh! ¿Lo ves?

Sí, lo veo. Keith está sobre una pirámide troll sin caerse.

-¡Eh, mirad! Es la reina Poppy! -¡Poppy!

(TODOS) ¡Poppy, Poppy!¡

-¡Qué guay!

Crisis evitada.

(SE QUEJAN)

¿Ves? Ha ocurrido igual que en el libro,

excepto que lo he evitado.

Vale. Reconozco que ha sido raro,

pero te aseguro que los "scratch books"

no predicen el futuro.

Los "scratch book" no predicen.

Eso es una mera coincidencia. Eso es una mera coincidencia.

¡Para! ¡Para!

Vale, he cambiado de parecer.

¡Está embrujado y debemos deshacernos de él!

¡Largo de aquí, libro del demonio!

Eh, oye. No vamos a deshacernos de él.

Puedo usarlo para anticiparme a lo malo que ocurra en la villa.

Puedo ayudar a los trolls, Branch.

Poppy, no. Es muy arriesgado.

Piensa en las preguntas difíciles que plantea,

como, ¿existe realmente el destino?

Y si es así, ¿está bien que nos entrometamos en él?

Y si estamos aquí ahora...

Ah. Se ha ido.

Ya volverás.

# Nada malo

# va a pasar # mientras yo esté al mando aquí.

# Ah, ah. Os salvaré.

# Lo que pasará puedo intuir.

¡Eso es!

# En esta gran misión, # yo veo el futuro.

# Está bajo control,

# voy a arreglar las cosas,

# pues nadie nunca pierde, # gana todo el mundo.

# Está bajo control.

# Voy a arreglarlo yo.

# Puedo con todo.

# En mi libro siempre hay solución.

# Hace falta prestar atención.

# Todo el tiempo

# estoy aquí para ayudarte a ti

# o a ti.

# O a ti.

# Oh, oh, oh, oh.

# Está bajo control.

# Oh, oh, oh, oh.

# Tengo la solución.

# Oh, oh, oh, oh.

# Está bajo control.

# Oh, oh, oh, oh.

# Tengo la solución. #

¡"Yuhu"! Este "scratch book" predice el futuro.

He salvado a muchos trolls. Bueno, veo que has aprendido

la lección. Oh, Branch. Lo siento.

Estaba tan ocupada disfrutando de mi éxito abrumador

que no te he visto enfurruñado. Ah.

Estaba a punto de mirar la próxima predicción del "scratch book".

¿Te apuntas? Pruébalo.

Sabes que quieres. Para, déjame en paz.

Vamos. ¡Para ya!

Vale, vale.

Oh, parece la feria de corazones y artesanías.

(TODOS) ¡Estamos decepcionados!

¡Oh!

¿Qué, los trolls heridos?

No, peor. Acaban...

desanimados.

¡Oh! Oh.

Pero no pone cuál es el motivo. Vamos, "scratch book".

Necesito detalles. Oh.

Vamos, vamos. Piensa.

Va a pasar algo decepcionante. Oh, ¿qué será?

No lo sé. Todo parece muy divertido.

Entonces, tendré que hacer que todo sea mucho más divertido.

Peque, dime que tienes suficientes zumos artesanales

para que puedan repetir.

Porque si no es así, sería muy decepcionante.

Claro que sí.

¿Tres veces?

¿Cuatro? ¿Cinco?

Ay, mamá. Pobres trolls potencialmente sedientos.

Klaus, ¿sabes qué es más guay que un montón de pastelitos?

Un pastel grande. Sí. Iré a por más glaseado.

Rufus, cuantos más nubúfalos, mejor.

Creo que no estoy de acuerdo, reina Poppy.

Confía en mí. ¡"Yuhu"!

Tomad, probad esto.

Hazlo así. ¡Más diversión!

Ah. Con eso bastará, ¿no?

No se ve ninguna decepción en el horizonte.

No estoy tan seguro. He estado pensando

en el "scratch book"... Yo también.

Este "scratch book" va a ser la solución a nuestros problemas

por siempre... Poppy, es en serio.

No he acabado. Y para siempre. Peque.

Un zumo de bayas y lilas, por favor. Un segundo.

Están en la parte de abajo.

Poppy me ha hecho acumularlos.

¡Peque, cuidado!

¿Qué has dicho, Poppy?

¡Ay, mamá!

¡Ah!

(GRITAN) ¡Ah!

El glaseado es perfecto.

No lo entiendo. ¿Qué sentido tiene apilar un montón de cajas en medio?

(GRITAN) ¡Ah!

(BALA)

(TODOS) ¡Estamos decepcionados!

¡Pero no! La predicción no puede hacerse realidad.

Lo he cambiado todo. Es lo que intentaba decirte.

Creo que cambiar las cosas es lo que ha hecho que se cumplan.

Piénsalo.

No me ha caído la pintura encima hasta que has aparecido tú.

Ha pasado lo mismo con Keith.

(TODOS) ¡Hola, reina Poppy!

Y me atrevería a decir que ha pasado lo mismo

con el resto de trolls.

¡DJ, cuidado!

(GRITAN) ¡Ah!

Entonces, ¿he provocado todo esto?

Ah, no te tortures.

Por mucho que te prepares, siempre acaba saliendo algo mal.

La clave está en cómo solucionas el desastre cuando ocurre.

¡Oh, el desastre! Branch, eres un genio.

¡Atención!

Lo único que quería hoy era asegurarme de que todos

os lo pasarais bien.

En esta feria de corazones y artesanías eso es imposible.

O sea, la declaro oficialmente finalizada.

Y os presento...

la primera desastre-feria de corazones y artesanías.

(Música animada)

Buena jugada. Gracias. Bueno, "scratch book".

No sé si eres del futuro, pero sé que depende de ti

ha sido un error.

Será mejor que te deje donde te he encontrado.

Oh.

Guau.

CRIANDO PÁJAROS

Veo, veo una cosita.

Una cosita que es verde y...

mustia. No sé. ¿Esa rama?

Aún más mustia.

Y además, tarda mucho en crecer.

¡Oh, es Branch! ¡Sí!

¡Has acertado, Grandullón! ¡Sí! ¡Dalo todo, Señor D!

Oh. Impresionante.

Vale, se acabó el juego. Caminaremos hasta la playa

en silencio. Y yo no soy mustio.

¡Ay!

¡Ah!

Branch, solo son huevos de pájaro.

Sí. ¿Y sabes lo que sale de los huevos de pájaro?

Eh... ¿Pájaros? No.

Pura maldad.

Oh. Por el amor de Villatroll. Branch, otra vez no.

Lo siento, Poppy. Los pájaros no son de fiar

y nadie me convencerá de lo contrario.

Vale, siempre he tenido curiosidad y lo siento.

Tengo que preguntártelo.

¿Qué problema tienes con los pájaros?

No, Grandullón. No hagas que empiece.

No quiero hablar del tema. Ah.

Tenía diez años... Oh. Allá va.

...y no había nada que me gustase más

que volar mi cometa.

Era un día magnífico

cuando, de repente,

apareció.

¿Eh?

¡Ah, ah, ah!

¡Ah!

¡Ah! ¿Te rompió la cometa? Oh.

Bueno. Entonces, puedo entender que le tengas un poco de manía

a los pájaros. Espera, hay más.

Cuando atacó mi cometa,

intenté resistirme. Pero era demasiado fuerte.

¡Ah!

Volé sin pantalones durante 20 minutos.

Eso es horrible. Ya entiendo por qué crees que los pájaros son...

Espera, hay más. No.

Sí.

Cuando pensó que ya había jugado conmigo lo suficiente,

me soltó.

Ha llegado el momento que esperabais, trolls.

Que dé comienzo oficialmente el festival de los patos.

Hola a todos.

¡Di que sí, chico!

Branch, no fue así cómo pasó. Así es cómo me sentí.

Los pájaros son malos, malos hasta la médula.

Y no dejaré que estas alimañas se queden en nuestra villa

otro...

¡Ah!

¡Oh! ¡Son monísimos!

Dejadme, alimañas. ¿Qué está pasando?

He oído hablar de esto. Creo que están

en la fase de impronta, Branch. Eh, sí. Se han encariñado de ti.

Creen que eres su madre.

¿Qué? Ni hablar. No se han encariñado. No lo permitiré.

¡Alejaos!

Vamos, rápido.

¡Vamos, vamos!

¡Ah!

¡Ah!

¿Ah?

Vale, sí. Se han encariñado.

¿Cómo hago que paren?

¿Qué es esto?

Comida. Tienes que enseñarles a tus crías a comer.

Haz ese ruido todo lo que quieras, Branch, pero lo pone aquí.

Los polluelos y su madre

forman un vínculo inquebrantable.

Hasta que la madre no les enseñe todo lo necesario

para sobrevivir, nunca se apartarán de su lado.

Un momento. Déjame ver.

Cuanto antes críes a estas monadas, antes te dejarán en paz.

"Bon appétit".

No pienso comer gusanos. Tranquilo.

Son gusanos de gominola.

¿De qué sabor son?

Sabor a gusano. Tiene que ser realista, Branch.

¿Qué? Poppy. Branch.

Mira.

¿Qué más tengo que hacer?

¡Oh, sí!

¡Sí, vamos!

# Voy a cuidaros # con total dedicación.

Oh, sí. Vamos.

# No os preocupéis por nada. # Está bajo control.

Sí.

# Os mostraré # cómo funciona vuestro mundo.

# Si os asustáis, # yo os ayudo en un segundo.

# Lo que queréis es aprender # y yo os enseño.

# Y yo os enseño. # Y yo os enseño otra vez.

# Ah, ah. Venga. # Voy a enseñaros lo que queráis.

# Ah, ah. A confiar. # Yo nunca miento. Es la verdad.

# A volar. Ah. Ah.

# A volar. Ah, ah, ah, ah.

# A volar.

# Ah, ah.

# Estaré a vuestro lado

# enseñándoos que podéis volar. #

No me puedo creer que esto sea un adiós.

Pero os he enseñado todo lo que necesitabais saber.

Y por muy lejos que estéis, siempre os llevaré conmigo.

A volar.

¿Estás bien?

Estoy...

¡perfectamente! ¡"Yuhu", sí!

Menos mal que se ha acabado. No aguantaba ni un segundo más

con esas bestias asquerosas. ¡"Yuhu, hu"!

¿Qué?

Te esfuerzas demasiado en fingir que no te importa,

pero en el fondo sé que te has encariñado con ellos.

¿Te has vuelto loca? Que esas alimañas se largaran

es lo mejor que me ha pasado.

Entonces, ¿por qué te aferras a esas plumas?

¿Eh?

¿De dónde han salido?

Digo... ¡Qué más da!

No significan nada para mí. ¿Ves?

¿Y la otra mano?

¡Ah!

Mira, ya no hay plumas. Y ahora, vayamos a la playa.

¡"Yuju"! ¡Libertad!

(Risas)

Uf.

Eh... Branch, empiezas a preocuparnos.

Reconoce que extrañas a los pájaros.

¡Qué va! No he pensado en ellos desde que se han ido.

Ya. Y entonces, ¿qué es eso?

¡Oh! Yo... Yo...

No es asunto vuestro.

¡Ah!

Branch, es normal echarlos de menos.

El señor Dinkles y yo estamos tan unidos

que hasta puedo sentir cómo se siente, aunque estemos separados.

Por ejemplo, ahora mismo se siente...

relajado.

Estoy bien, os lo prometo. Y ahora, si me disculpáis,

me voy al búnker a descansar un rato.

Hasta luego.

(SUENA) No. Ah. Ah, no.

Cuidado.

¡No! ¡Volad, volad!

¡No, no!

¡Mis pequeños corren peligro!

¡Mamá ya viene!

¡Ay!

A ver si lo he entendido.

¿Crees que corren peligro por un sueño?

Sí, sé que me necesitan.

Puedo sentirlo.

Los he encontrado, Poppy. Allí.

¡Ya voy, niños! ¡Ah!

¿Te acuerdas de mí?

¡Ah, ah! Ahora verás.

¡Ah!

¡Ah!

¡Oh!

Bien hecho.

Recordad.

Permaneced siempre juntos.

Y no voléis cuando haga mucho viento.

Y... Y... Y... Y...

Si un desconocido os ofrece un gusano,

no lo cojáis.

¿Crees que estarán bien?

Lo creo, los has criado bien.

Venga, Branch. Volvamos a casa.

¡Qué emocionante, Branch!

Piensa en lo divertida que será tu vida

ahora que te gustan los pájaros. Buen intento.

Pero solo me gustan tres pájaros.

(AMBOS) ¡Ah!

¿Qué les ha pasado a todos?

¡Papá!

¿Qué está pasando? Es como si estuvieran...