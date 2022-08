Trolls - Risa rica

RISA RICA

Aquí está, Branch.

Bienvenido a tu primera fiesta de tartas de Villatroll.

Una celebración dedicada a las tartas

como diseños de arte abstracto.

(VOCES) ¡Guau!

Los jardines tartánicos.

Y el zoo de glaseado.

Ya. ¿Y el tobogán de agua?

Eso no tiene nada que ver con tartas.

Ah, ¿no?

Ay, mamá. No me lo puedo creer.

Es terrible. Peque.

¿Estás bien? No, no estoy bien.

Aquí no hay nadie que sirva glaseado brillante de melón

y es mi favorito. Oh, oh.

Lo siento mucho, Peque. La fábrica de diversión

ya no hace glaseado brillante de melón.

Ay, mamá.

Espera, ¿qué? ¿Por qué han dejado de hacer melón brillante?

Porque no es popular

y es muy difícil de fabricar. En esta fábrica

ofrecemos más de 6.000 sabores de glaseado.

Vainilla, fresa, chocolate,

doble chocolate, chocolate al cuadrado,

chocolate al cubo.

El de melón brillante

es el más complicado para mi personal.

Está todo aquí archivado.

Para fabricarlo, envío a un equipo a una travesía peligrosa

a la única plantación de melón brillante.

Puede que no volváis. -¡Sí!

-Que los lleva hasta el corazón del... Territorio Desdichado.

(AMBAS) ¡Oh, no!

-Oh, sí. Y allí se enfrentan a los paisajes más aburridos

conocidos por los trolls como...

el pantano del Trabajo.

En el valle debe secarse la pintura.

El gran...

soso.

Siento que os quedéis sin vuestro... sabor favorito.

Debo tener en cuenta lo que comporta.

Pobres trolls aburridos. No puedo pedirle a nadie

que haga ese sacrificio.

Oh, melón brillante. Gracias por tantos recuerdos.

¡Ay, mamá!

Adiós.

Viejo amigo.

¡Ah, no! No puedo aceptarlo. Tiene que haber otra manera.

¿Y si encuentro otra receta que sepa igual que el melón brillante

y sea más fácil de hacer?

¿Hacer melón brillante sin usar melones brillantes?

Diría que tu plan no puede fallar.

Oh. ¿De verdad?

No, quería decir lo contrario. Mi monotonía lo hace imposible

el ser sarcástico.

Oh. Hemos acabado.

Y le he dicho:

Ah, ¿sí, Sky? Encontraré otra receta

y sé qué troll me puede ayudar".

Y hemos venido a preguntarte

si podríamos buscar ingredientes en tus...

Vale. Esa parte la he vivido.

Y sí, claro que podéis usar mis raciones.

Si es comestible, tengo un tarro lleno.

¿Musgo de pantano crujiente?

Mucho más bueno que el musgo de pantano cremoso. Pruébalo.

No, hablo en serio. Probadlo.

Lo siento, no hay tiempo. Empieza el musical

en el que probamos a hacer el melón brillante.

¿Qué?

Uh. Oh.

# Sigamos. Sigamos.

# Creo que al final # lo vamos a lograr.

¡Oh, sí!

¡Oh!

Oh. # Genial.

Genial, chicos. # Trabajando juntos

# va a salir genial. Tú, tú y yo.

# Si algo no sale bien

# y crees que es difícil,

# vamos siempre a seguir, # seguir cantando.

Uh. Oh.

# Sigamos. Sigamos.

# Creo que al final # lo vamos a lograr.

Lo vamos a lograr.

# No nos rendiremos

# hasta conseguirlo. # No hay dudas

# si tú estás aquí conmigo.

# Y si vamos ganando, # todo será genial.

# Si nos centramos en el premio,

# vamos a ganar.

# Unidos # al final lo vamos a lograr. #

Bueno, Peque. Este es el último intento. Lo hemos usado todo.

Aún le falta algo. ¡Ah!

Estamos cerca. Creo que sé lo que le falta.

Fruta risa.

Eh... Branch, yo no veo ninguna fruta.

Claro que no. Todavía.

Para cosecharla, tienes que hacer reír a los árboles.

¿Qué le dice un árbol a otro?

¡Me dejaste plantado!

¿Lo pillas? Plantado. Como un árbol.

No lo entiendo, es un chiste muy gracioso. Ah...

Un árbol, un arbusto y una flor

van al campo y la flor dice... Espera, ¿o era un viñedo?

Ay, mamá. Apártate.

Plátano, cáscara, caída.

Así de fácil.

Bueno, Peque.

No sabe a melón brillante,

pero es mucho mejor que el melón brillante.

Lo sé. Es mi nuevo sabor favorito.

Y el mío.

Atención, dejad lo que estéis haciendo

y empezad a hacer enseguida...

Lo llamamos risa rica. ¡Risa rica!

(TODOS) ¡Bien!

-No sabemos lo que es.

-Un cupcake con risa rica por encima, por favor.

-Oh, tienes unos gustos muy raros.

Un cupcake con risa rica por debajo, por favor.

-Ah.

-Una tarta de risa rica con extra de risa rica sin tarta.

Oh.

¡Oh!

¡A eso me refería!

-Gracias, reina Poppy. La risa rica

es el sabor favorito de todos. Los márgenes de júbilo

nunca han sido tan altos.

Me alegro, Sky. Y sobre todo, de que tengas un nuevo sabor favorito,

Peque.

Ahora a disfrutar.

¡Ahí voy!

¡Ay, mamá!

Un cupcake de risa rica, por favor.

Lo siento, se ha terminado.

¿Risa rica? No, lo siento.

Ay, mamá.

¿Risa rica? Se me ha acabado.

¿Risa rica? Ah, ah.

¿Risa rica?

¡Ah, ah, ah!

Ya no queda risa rica.

Tranquila, Peque. Seguro que traerán más.

Lo lamento, no van a traer más.

¿Qué? La demanda de risa rica

es tan alta que mi equipo no da abasto.

Ay, mamá.

Después de todo, ¿Peque no puede comer su glaseado favorito?

Es peor que eso. Hemos creado una escasez

y la escasez tiende a causar...

pánico.

¿Pánico? Ah... Piensa, piensa.

Sky, ¿hay algún modo de hacer más?

Haría falta toda la energía troll de mi personal, pero sí.

Sí que podemos.

Aquí hay risa rica, toda la risa rica

que podáis imaginar.

(TODOS) ¡Bien!

Oh. Bueno, Peque.

Ahora ve a por ella. Gracias, Poppy.

¡Gracias!

Uf, por fin se ha acabado.

Reina Poppy, no se ha acabado. Casi no queda fruta risa.

¡Oh, venga ya!

Atención, atención todo el mundo.

Me acaban de informar de que casi no queda fruta risa.

Si no dejamos de comer tanta risa rica, nos quedaremos sin...

Eh, eh. Tranquilos. Daremos con una solución.

Que no... cunda el pánico.

¡Ha dicho que cunda el pánico!

(GRITAN) ¡Ah!

¡Ah, pánico!

No, he dicho que no cunda el pánico. Chicos.

¡Es solo un sabor!

¡Pero es el mejor sabor!

¿Esperas que me lo coma con vainilla,

como un salvaje?

-Bueno, reina Poppy.

A pesar de cómo han acabado

las cosas, he de decir que admiro el trabajo que has hecho.

¿De verdad? No, era sarcasmo.

Oh. ¿Cómo ha podido salir todo tan mal?

Fácil. Has intentado darle a un troll su sabor favorito,

que es... ¿Cómo decirlo? Eh...

Dulce. Pero es peligroso consumir mucha cantidad de algo dulce.

¿Mucha cantidad de algo dulce?

Oh.

¡Atención todo el mundo!

¡Escuchad!

Ha habido un error.

Sky me acaba de decir que, a pesar de todo, en realidad,

no hay escasez.

De hecho, para celebrar el exceso,

voy a organizar

una fiesta risa rica.

¿Qué estás haciendo? Confía en mí.

Tú trae toda la risa rica que tengas. No os cortéis, chicos.

El bufé de risa rica es para que comáis cuanto queráis.

Y todos tendrán su turno para darle a la piñata de risa rica.

¡Bien!

Y no olvidéis atrapar bolas de risa rica...

en risa rica. ¿Eh?

-Eh, Poppy. La fiesta es genial,

¿pero hay algo de comer que no sea un postre?

¿Qué tal una pizza? ¡Sí!

Cubierta de risa rica.

¡Ah!

-Bien, reina Poppy. Es la última entrega.

Cuando se acabe, no podremos hacer más risa rica

hasta que vuelva a ser temporada de fruta risa.

No creo que sea un problema.

¿Quién quiere galleta con risa rica?

(SE QUEJAN)

-Basta, estoy harta de la risa rica.

¿Ves? No hace falta hacer más risa rica.

Risa rica. Me las quedo.

Basta que haya para un troll. ¿Qué opinas, Branch?

¿Branch?

¿Lo pilláis? A ver. Un árbol le dice al otro

que lo dejó plantado, en el suelo.

Plantado.