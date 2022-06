Trolls - Los rápidos y los amigos

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete. # ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más,

# muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar, lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar!

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar! # "TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO"

"LOS RÁPIDOS Y LOS AMIGOS"

Aprender a pilotar un bicho volador

es un reto para cualquier troll joven.

(GRITA)

Por eso, a cada joven se le asigna un adulto como mentor.

Mentor, mentor, mentor, mentor, mentor.

Hasta que lo pillen.

¡Ah, ya lo pillo!

Y, tras una semana de entrenamiento,

los jóvenes voladores pueden demostrar todo lo que han aprendido

en el Campeonato de Voladores júnior.

(TODOS) ¡Sí!

El siguiente paso lógico es asignarnos un mentor.

¿Alguna idea de cuándo se podría hacer?

No lo sé, ¿qué tal...

ahora mismo?

¡Sacad un nombre del pelillo y tendréis vuestro mentor!

(TODOS) ¡Ah! ¡Sí!

¡Ah! ¡Me ha tocado Guy Diamante!

(TODOS) ¡Cómo mola! ¡Qué guay! (RÍEN)

Uh, Branch,

oye, quería decirte que estoy muy orgullosa

de que te hayas ofrecido a ser mentor.

Oh. Pero...

Oh. Recuerda que son niños,

responden mucho mejor a la diversión que a...

¿la severidad pragmática?

Y me lo dices ahora.

Ah. ¡Branch, eres mi mentor!

¡Oh! Eh...

Mira, Keith, había planeado una clase de vuelo de 47 pasos,

pero Poppy dice que tiene que ser divertida,

o sea, que improvisaremos y no sé...

¡Comeremos pastelitos de nube-tata!

¡Oh! ¡Oh!

¿Creías que no sabía que me dirías que lo hiciera divertido?

Confía un poco más en mí.

¿Alguien ha dicho que llevemos chaquetas a juego?

¡No! ¡Nadie! ¡Uh!

¡Branch es igual al mejor más infinito por impresionante!

Los cálculos son correctos.

¡Vamos, sube, colega!

Bien, el bicho sabe lo que debe hacer,

así que no tienes que abusar del control de mandos.

Pero puedo si quiero, ¿no?

Eh... bueno, a ver... ¡Ah!

(RÍE)

¡Keith, Keith, tienes que equilibrar el...!

Bah, bueno, da igual, diviértete.

Estoy impresionada, Branch, pensaba que el Campeonato Júnior

haría que en tu entrenamiento te centraras...

solo en ganar.

¿Ganar? ¿Por qué iba a querer ganar una carrera de niños?

-¡Atención, amigos! (TODOS) ¡Ah!

¡Creek!

Me enorgullece presentaros a mi alumna estrella:

Priscila.

(TODOS) ¡Hala!

-¡Priscila mola!

¡Increíble!

¡Priscila tiene de piloto lo que Guy Diamante tiene

a la hora de ganarse el corazón de los trolls!

Ah, sí, seguramente quedará primera en el campeonato

gracias a mi adiestramiento.

¡Guau, seguro que sí! -¡Buen trabajo, Creek!

¡Eres un chico de diez, tío! ¡Yuju!

(TODOS) ¡Yuju! ¡Sí! (RÍEN)

Ah, por favor.

Si Priscila gana, es porque es la niña más lista de la villa,

no por el adiestramiento de Creek.

(TODOS) ¡Branch! -¡Qué borde!

(RÍE) No es que me importe,

porque lo importante no es ganar. (RÍE)

Estoy de acuerdo, Branch, lo importante no es ganar,

y te felicito por haber preparado a tu alumno para...

no ganar.

-(RÍE)

Si me disculpáis,

tengo que transmitirle más conocimientos a mi alumna.

-Mentor Creek,

aumentar el ángulo del ala

también haría aumentar la velocidad, ¿verdad?

Eh...

¿Sí? -¡Excelente!

(TODOS) ¡Bien!

Oh... Ya veremos quién es mejor mentor.

¿Sabes qué, Keith?

Antes de la primera clase,

quiero que sepas que veo que tienes mucho potencial.

Creo que podrías ganar el campeonato.

Bueno, si quieres que gane, podríamos usar bichos propulsores.

¿Propulsores? (GRITA)

¡Ay!

No, Keith, los propulsores te hacen rápido,

pero el objetivo es que aprendas a pilotar.

Solo tienes que centrarte y dejar de hacer tonterías.

Pero creía que lo importante era divertirse.

¡Y lo es! No veo por qué no podemos divertirnos

y poner a Creek en su sitio.

Eh... quedar primeros.

Bien, haz este circuito tan rápido como puedas. ¡Ya!

(GRITA)

¡He pasado por todos!

Ah...

Vale, quizá aún no estés preparado para pilotar de verdad.

Mira, este es un modelo de tu bicho volador.

Veamos, hay tres factores que afectan a la velocidad:

empuje, resistencia ¿y...?

¡Monstruos!

(GRUÑE) ¡Te voy a comer!

¡No! ¡Lancen confeti!

¡Uh! ¡Oh, mis ojos monstruosos!

¡Ah!

Eh.

Está bien, se acabó.

Nueva estrategia.

Basta de distracciones.

Para ganar la carrera

hay que seguir una política estricta de cero diversión.

¿Cero diversión?

Pero has dicho...

Lo sé, lo sé, pero me he equivocado.

A partir de ahora, quiero que dejes de hacer tonterías

y que te pongas en serio, ¿vale?

Bueno, si tú lo dices, supongo que tendré que...

Au...

¿Keith?

Me parece que no lo has entendido bien.

Ay...

Bip-bop. Bip-bop.

¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo?

Eh... ¿Qué?

¡Ah! Modo serio activado.

Prohibido hacer tonterías.

Vaya, nunca he visto nada tan extraño,

pero creo que puede funcionar.

Bip-bop. Afirmativo. Bip.

Presta atención:

el derrape ocurre cuando un bicho volador

no puede controlar la rotación del eje Y.

(Motor)

¡Vaya!

# ¡Enciéndelo ya, súbelo!

# ¿Qué haces? ¡Súbelo!

# ¡Súbelo ya! ¡Enciéndelo ya, súbelo!

# ¡Súbelo ya! #

-Objetivo cumplido.

¡Guau! Keith es tan tan...

¡Impresionante!

Agarraos el pelo, trolls,

porque Keith ha tomado la delantera.

-Tengo que ganar, tengo que ganar.

¡Uh! Y ahora, para entrar en detalle,

hablaremos con nuestro comentarista.

Cooper, adelante.

Verás, Poppy, mi color favorito es el rojo

o el amarillo.

Bueno, todos menos el azul.

¡Ya sabes lo que hiciste, azul!

¡Tengo que ganar, tengo que ganar!

Keith es buenísimo.

Es un auténtico Guy Diamante...

en bruto.

¡Yuju, sí! -¡Buen adiestramiento, Branch!

¡Estás batiendo el récord, colega!

¡Yuju!

Pero no puede ser, les saca mucha ventaja.

¿Tú crees? Vaya, mira por dónde, me importa tan poco ganar,

que ni me he dado cuenta de la paliza

que le está dando Keith a tu alumna.

(RÍE) Qué bien.

(GRUÑE)

Solo queda una vuelta

y Keith va a hacer su última parada en boxes.

Cooper, ¿algún comentario?

Morado, morado morado, sin contar verde, verde, marrón.

¿Como va todo, campeón?

¡Bup-bip!

¡Objetivo a la vista! ¡Tengo que ganar, tengo que ganar!

Sigue siendo extraño, ¡pero está funcionando!

¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos!

¡Yuju!

(GRUÑE)

(RÍE) ¡Esto es muy divertido!

Será mucho más divertido cuando le demos una lección a Branch. (RÍE)

(Aplausos)

Tengo que ganar, tengo que ganar.

¡Ah! ¿Cómo puede ir tan rápido?

¿Bichos propulsores?

¡Creek!

¡Eso no es justo!

¡No es que me importe ganar! ¡Hurra!

¡Lo sé! ¡Lo importante es divertirse! ¡Ja, ja, ja!

¡Guau, mirad a Priscila!

-¡Yuju!

-No te preocupes, Branch,

no tiene nada de malo ser... (RÍE)

...el segundo mejor mentor.

¡De eso nada!

¡Keith, no dejes que todo mi...,

eh, nuestro trabajo haya sido en vano!

¡Tienes que ganar cueste lo que cueste!

Bip-bup. Afirmativo. Tengo que ganar.

¡Cueste lo que cueste, Priscila! ¡Cueste lo que cueste, Keith!

(AMBOS) ¡Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste!

¡Qué rápido es!

(RÍE) ¡Sí!

¡Ya nada puede impedir mi victoria, Creek!

¡Puedo ir más rápido!

(GRITA)

(AMBOS) ¡Ah!

(GRITA)

¡Oh, no! ¡No creo que pueda aguantar!

¡Turquesa, carmesí, violeta!

(AMBOS) ¿Qué es lo que he hecho?

¡No te preocupes, Keith la cogerá!

¡Keith, tienes que dar la vuelta, Priscila te necesita!

Negativo. Tengo que ganar.

Tengo que ganar, tengo que ganar. ¡Keith!

Olvídate de ganar, me equivoqué al centrarme en eso, ¿vale?

Por favor, Priscila está en peligro y necesita tu ayuda.

¡Tienes que salvarla!

¡Tienes que salvarla!

¡Tienes que salvarla!

¡Tienes que salvarla!

¿Salvarla?

-(GRITA)

(TODOS) ¡Ah!

¡Priscila!

-(GRITA)

(GRITA)

(TODOS) ¡Bien!

(AMBOS) ¡Sí!

¡Lo ha conseguido, lo ha conseguido!

¡Verde limón!

(RÍEN)

(RÍE)

(RÍEN)

(AMBOS) Bah, qué más da.

(RÍEN)

Además de haber vivido el instante más emocionante

de la historia del campeonato,

me complace anunciar que,

al haber cruzado la meta con el mismo bicho,

Keith y Priscila han empatado...

en el último lugar.

(TODOS) ¡Bien!

Bueno, amigo, siento que no hayas ganado.

Bah, eso nunca me ha importado.

(SUSURRA) Entre tú y yo, soy más de hacer tonterías.

(RÍE) En ese caso...

¿Te apuntas?

¡Sí!

(RÍEN)

(RÍE)

Bueno, Keith, suficiente diversión por hoy.

¿Keith? (RÍE)

¿Keith? (RÍE)

¡Keith!

"MUCHO ESTORNUDO Y POCAS NUECES"

Hora de jugar a tirar del pelo.

El equipo que gane se irá a casa victorioso,

y el que pierda acabará en una piscina de glaseado.

(TODOS) ¡Oh!

¡Humillante y delicioso!

(Silbato)

¡Ay, mamá!

¡El gusano estira con el corazón de un campeón!

¡Danos todo lo que tienes, señor Dinkles!

(ESTORNUDA)

(GRITAN)

(Silbato)

(TODOS) ¡Sí, bien! ¡Yuju!

(AMBOS) Hemos caído en el glaseado.

¡Sí! ¡Bien!

¡Yuju! Conque esas tenemos...

¡Sí! ¡Sí!

(ESTORNUDA)

(TODOS) ¡Oh!

¡Hasta su estornudo es adorable!

(ESTORNUDA)

Vale, ahora está alardeando.

Eh, Grandullón, creo que no está bien.

¡Ah! ¿El señor Dinkles no está bien?

-Di: "Mip".

-Mip.

(ESTORNUDA)

-Sé que no es un resfriado

porque cuando lo es parece una babosa

y ahora está más gusano que nunca.

(ESTORNUDA)

¿Sabes qué podría ser, Milton?

Voy a comprobar sus reflejos.

Ajá.

Parece estar bien.

Nuestro amiguito no tiene un resfriado,

tiene una alergia.

¿Una alergia? ¿A qué?

Podría ser a cualquier cosa, como a esta seta.

¡Ah! -O esa piedra.

¡Oh! -O esa otra.

¡Ah!

(ESTORNUDA) -¡Ah!

Pero ¿qué te pasa?

-Lo siento, Grandullón, creo que tiene alergia a ti.

¿Qué? ¡No es posible!

¡No puede ser!

De ser así, cuando lo acercara a mí, estornudaría.

(ESTORNUDA)

¡No, no, no, no, no!

¡Es alérgico a mí!

-En realidad, es a tu pelo.

Los animales pueden desarrollar alergias a ciertos tipos de pelo

con el tiempo,

y me temo...

que no hay ninguna cura.

(AMBOS) ¡Ah!

Excepto esta.

¡Anda, mira qué bien!

(AMBOS) ¡Sí!

¡No hay tiempo que perder! -Pero, pero, Grandullón...

Pues allá voy.

¿Eh?

Esto es por Dinkles,

será mejor hacer el tratamiento completo.

(GRITA)

58,

59...

(Alarma)

¡Ah! Milton,

Grandullón se ha ido hace mucho rato,

¿crees que tendrá problemas con el elixir?

-¿Esto responde a tu pregunta?

(AMBOS) ¡Oh!

Mip.

¡Sí!

(RÍE)

¡Oh, Dinkles!

¡A...! ¡A...!

¡Oh, no!

(ESTORNUDA)

(AMBOS) Oh...

¡Oh! ¡Oh!

Ah... No ha funcionado.

¡Por favor, Milton, tienes que tener un elixir extrafuerte

o uno extraextrafuerte

o uno extraextraextraextraextra...! Grandullón, chist.

Lo ha entendido.

¿Tienes algo más fuerte?

Lo siento mucho, pero no.

Si eso no ha funcionado, creo que el único tratamiento es...

la separación.

"Separación, separación, separación".

Mip.

(GRITA)

Buenos días, señor Dinkles.

¿Qué tal ha dormido?

Oh, vaya,

es la fantasía en la que estamos separados.

¿A que es genial que ahora vivamos juntos, señor Dinkles?

Tengo un pastel de tristebaya con glaseado solitario...

para uno.

Es para mí.

¡No!

¡No permitiré que ocurra!

¡Esa es la actitud, Grandullón!

Daremos con un modo de combatir la alergia.

Tal vez Dinkles y tú podáis seguir estando juntos,

solo mantén un poco de distancia.

Muy bien, señor D., es la hora de tu historia favorita.

Érase una vez... -Mip.

He dicho:

"Érase una vez...".

-Mip.

He dicho: "Érase una vez...".

¡Ay, mamá! ¡Elige otro libro,

esa historia ya nos la sabemos! ¡Eso!

¡Perdón!

(ESTORNUDA)

(TARAREA)

¡Poppy, ya sé cómo hacer que el señor D. deje de estornudar!

¡Tachán! -Mip.

No ha estornudado ni una vez desde que está ahí dentro.

Oh.

Pero ¿es seguro que vaya rodando dentro de una bola por el exterior?

¡Por supuesto! En casa lo hace a todas horas,

¿qué diferencia hay?

(RÍEN) -¡Oh! ¡Señor D.!

¡Mip!

-(GRITA)

¡Ah! ¡Casi te tengo, señor D.!

¡Casi te tengo! ¡No!

¡Oh!

Yoga.

Yo...

¡Ah!

¡Ah! Ah.

¡Oh, señor D., ya voy!

¡Señor Dinkles! ¡Ay!

¡Ya te tengo!

¡Ah! ¡Espera!

-¡No!

¡Ah!

Ah...

Lo siento, Grandullón, aquí fuera no puede controlar la bola.

Tienes razón.

Pero yo sí.

Branch, ¿podrías construir una bola en la que yo quepa dentro?

Nos vendría muy bien al señor Dinkles y a mí.

Sé que es una petición extraña. No digas bobadas, Grandullón.

Si se tratara de Gary, seguramente yo haría lo mismo.

¿De verdad?

Pero Gary solo es un mando, ni siquiera tiene...

¡Oye! ¿Quieres que construya la bola o no?

Perdona. Sí, por favor.

Bueno, ¿qué te parece?

¡Es perfecta!

(RÍE) ¡Ya voy, señor D.!

¡Yuju!

Eh, tendría que haberla hecho fuera.

¡Voy a por ti, señor D.!

Ah...

Bienvenido al primer día del resto de nuestra vida,

señor Dinkles.

¿Qué quieres que hagamos?

(Alarma)

(TODOS) ¡Hora del abrazo! -¡Esa es la respuesta!

¡Peque! ¡Grandullón!

¡No, espera, Grandullón, no! (GRITA)

(GRITA)

¡Perdona! ¡Aún me estoy acostumbrando a vivir en la bola!

(TODOS) ¡Bien! -98,

99 y ¡100!

¡Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido!

Ah...

Te encontré. -(RÍE) ¿Cómo me has...? Oh.

¡Aquí tienes, Grandullón, tu favorito!

¡Delicioso!

¡Ah! ¡Oh, oh!

¡No! ¡No, no, no, no, no!

(LLORA) ¡Chocolate!

Mip.

¿Qué? ¡No, señor Dinkles!

Sí, vivir en una bola

es un gran sacrificio para una sola alma,

hablando poéticamente,

pero así podemos estar juntos y es... lo mejor... ¿verdad?

(GRAZNA) -¿Qué es esto?

(GRAZNA)

¿Señor D.?

(GRAZNA) -¡No, atrás!

¡Déjanos en paz! -(GRAZNA)

¡Dinkles!

¡Pájaro malo, aléjate de mi gusano!

¡Ah!

(GRAZNA)

¡No es comida!

¡No! ¡No! ¡No! ¡No!

¡Ah! ¡Ah!

(GRAZNA)

¡No me obligues a hacer algo de lo que nos arrepintamos!

(GRAZNA)

¡Casi se come al señor Dinkles!

¡Pero no lo ha hecho!

¡Ah!

Grandullón, ¿estás bien?

No, Poppy.

No lo estoy.

No..., no puedo vivir en esta bola.

No es bueno para mí ni para el señor Dinkles,

o sea...

que quiero que viva contigo.

(TODOS) ¡Oh! ¡Ay, mamá!

Así estará a salvo de los pájaros,

de las alergias y de todo lo demás.

¿Lo harás?

Pues... sí...,

pero, Grandullón, yo... no sé qué decir.

Mip.

Lo sé, señor D.,

yo tampoco quiero,

pero es lo mejor para ti

y eso es lo que más me importa.

Adiós, amigo mío.

Vayas adonde vayas,

en este mundo,

hagas lo que hagas,

quiero que siempre...

(ESTORNUDA)

¡Un momento!

Sigo en la bola,

¿por qué estornudas?

¡Culpa mía!

Mi pelo hace que los animales a veces estornuden.

(ESTORNUDA) Por eso, Milton me dijo

que me bebiera este elixir.

¡No sabe nada bien! (RÍE)

¿Beber el elixir?

¡Ahora vuelvo!

¡Grandullón, puedes bebértelo aquí!

Esto... tiene sentido.

Y ahora... la prueba.

Mip.

(RÍE)

¡Grandullón y el señor D. vuelven a estar juntos para siempre!

(TODOS) ¡Sí! (RÍEN)

Grandullón tiene su final feliz.