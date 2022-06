Trolls - Mucho estornudo y pocas

"MUCHO ESTORNUDO Y POCAS NUECES"

Hora de jugar a tirar del pelo.

El equipo que gane se irá a casa victorioso,

y el que pierda acabará en una piscina de glaseado.

(TODOS) ¡Oh!

¡Humillante y delicioso!

(Silbato)

¡Ay, mamá!

¡El gusano estira con el corazón de un campeón!

¡Danos todo lo que tienes, señor Dinkles!

(ESTORNUDA)

(GRITAN)

(Silbato)

(TODOS) ¡Sí, bien! ¡Yuju!

(AMBOS) Hemos caído en el glaseado.

¡Sí! ¡Bien!

¡Yuju! Conque esas tenemos...

¡Sí! ¡Sí!

(ESTORNUDA)

(TODOS) ¡Oh!

¡Hasta su estornudo es adorable!

(ESTORNUDA)

Vale, ahora está alardeando.

Eh, Grandullón, creo que no está bien.

¡Ah! ¿El señor Dinkles no está bien?

-Di: "Mip".

-Mip.

(ESTORNUDA)

-Sé que no es un resfriado

porque cuando lo es parece una babosa

y ahora está más gusano que nunca.

(ESTORNUDA)

¿Sabes qué podría ser, Milton?

Voy a comprobar sus reflejos.

Ajá.

Parece estar bien.

Nuestro amiguito no tiene un resfriado,

tiene una alergia.

¿Una alergia? ¿A qué?

Podría ser a cualquier cosa, como a esta seta.

¡Ah! -O esa piedra.

¡Oh! -O esa otra.

¡Ah!

(ESTORNUDA) -¡Ah!

Pero ¿qué te pasa?

-Lo siento, Grandullón, creo que tiene alergia a ti.

¿Qué? ¡No es posible!

¡No puede ser!

De ser así, cuando lo acercara a mí, estornudaría.

(ESTORNUDA)

¡No, no, no, no, no!

¡Es alérgico a mí!

-En realidad, es a tu pelo.

Los animales pueden desarrollar alergias a ciertos tipos de pelo

con el tiempo,

y me temo...

que no hay ninguna cura.

(AMBOS) ¡Ah!

Excepto esta.

¡Anda, mira qué bien!

(AMBOS) ¡Sí!

¡No hay tiempo que perder! -Pero, pero, Grandullón...

Pues allá voy.

¿Eh?

Esto es por Dinkles,

será mejor hacer el tratamiento completo.

(GRITA)

58,

59...

(Alarma)

¡Ah! Milton,

Grandullón se ha ido hace mucho rato,

¿crees que tendrá problemas con el elixir?

-¿Esto responde a tu pregunta?

(AMBOS) ¡Oh!

Mip.

¡Sí!

(RÍE)

¡Oh, Dinkles!

¡A...! ¡A...!

¡Oh, no!

(ESTORNUDA)

(AMBOS) Oh...

¡Oh! ¡Oh!

Ah... No ha funcionado.

¡Por favor, Milton, tienes que tener un elixir extrafuerte

o uno extraextrafuerte

o uno extraextraextraextraextra...! Grandullón, chist.

Lo ha entendido.

¿Tienes algo más fuerte?

Lo siento mucho, pero no.

Si eso no ha funcionado, creo que el único tratamiento es...

la separación.

"Separación, separación, separación".

Mip.

(GRITA)

Buenos días, señor Dinkles.

¿Qué tal ha dormido?

Oh, vaya,

es la fantasía en la que estamos separados.

¿A que es genial que ahora vivamos juntos, señor Dinkles?

Tengo un pastel de tristebaya con glaseado solitario...

para uno.

Es para mí.

¡No!

¡No permitiré que ocurra!

¡Esa es la actitud, Grandullón!

Daremos con un modo de combatir la alergia.

Tal vez Dinkles y tú podáis seguir estando juntos,

solo mantén un poco de distancia.

Muy bien, señor D., es la hora de tu historia favorita.

Érase una vez... -Mip.

He dicho:

"Érase una vez...".

-Mip.

He dicho: "Érase una vez...".

¡Ay, mamá! ¡Elige otro libro,

esa historia ya nos la sabemos! ¡Eso!

¡Perdón!

(ESTORNUDA)

(TARAREA)

¡Poppy, ya sé cómo hacer que el señor D. deje de estornudar!

¡Tachán! -Mip.

No ha estornudado ni una vez desde que está ahí dentro.

Oh.

Pero ¿es seguro que vaya rodando dentro de una bola por el exterior?

¡Por supuesto! En casa lo hace a todas horas,

¿qué diferencia hay?

(RÍEN) -¡Oh! ¡Señor D.!

¡Mip!

-(GRITA)

¡Ah! ¡Casi te tengo, señor D.!

¡Casi te tengo! ¡No!

¡Oh!

Yoga.

Yo...

¡Ah!

¡Ah! Ah.

¡Oh, señor D., ya voy!

¡Señor Dinkles! ¡Ay!

¡Ya te tengo!

¡Ah! ¡Espera!

-¡No!

¡Ah!

Ah...

Lo siento, Grandullón, aquí fuera no puede controlar la bola.

Tienes razón.

Pero yo sí.

Branch, ¿podrías construir una bola en la que yo quepa dentro?

Nos vendría muy bien al señor Dinkles y a mí.

Sé que es una petición extraña. No digas bobadas, Grandullón.

Si se tratara de Gary, seguramente yo haría lo mismo.

¿De verdad?

Pero Gary solo es un mando, ni siquiera tiene...

¡Oye! ¿Quieres que construya la bola o no?

Perdona. Sí, por favor.

Bueno, ¿qué te parece?

¡Es perfecta!

(RÍE) ¡Ya voy, señor D.!

¡Yuju!

Eh, tendría que haberla hecho fuera.

¡Voy a por ti, señor D.!

Ah...

Bienvenido al primer día del resto de nuestra vida,

señor Dinkles.

¿Qué quieres que hagamos?

(Alarma)

(TODOS) ¡Hora del abrazo! -¡Esa es la respuesta!

¡Peque! ¡Grandullón!

¡No, espera, Grandullón, no! (GRITA)

(GRITA)

¡Perdona! ¡Aún me estoy acostumbrando a vivir en la bola!

(TODOS) ¡Bien! -98,

99 y ¡100!

¡Quien no se haya escondido, tiempo ha tenido!

Ah...

Te encontré. -(RÍE) ¿Cómo me has...? Oh.

¡Aquí tienes, Grandullón, tu favorito!

¡Delicioso!

¡Ah! ¡Oh, oh!

¡No! ¡No, no, no, no, no!

(LLORA) ¡Chocolate!

Mip.

¿Qué? ¡No, señor Dinkles!

Sí, vivir en una bola

es un gran sacrificio para una sola alma,

hablando poéticamente,

pero así podemos estar juntos y es... lo mejor... ¿verdad?

(GRAZNA) -¿Qué es esto?

(GRAZNA)

¿Señor D.?

(GRAZNA) -¡No, atrás!

¡Déjanos en paz! -(GRAZNA)

¡Dinkles!

¡Pájaro malo, aléjate de mi gusano!

¡Ah!

(GRAZNA)

¡No es comida!

¡No! ¡No! ¡No! ¡No!

¡Ah! ¡Ah!

(GRAZNA)

¡No me obligues a hacer algo de lo que nos arrepintamos!

(GRAZNA)

¡Casi se come al señor Dinkles!

¡Pero no lo ha hecho!

¡Ah!

Grandullón, ¿estás bien?

No, Poppy.

No lo estoy.

No..., no puedo vivir en esta bola.

No es bueno para mí ni para el señor Dinkles,

o sea...

que quiero que viva contigo.

(TODOS) ¡Oh! ¡Ay, mamá!

Así estará a salvo de los pájaros,

de las alergias y de todo lo demás.

¿Lo harás?

Pues... sí...,

pero, Grandullón, yo... no sé qué decir.

Mip.

Lo sé, señor D.,

yo tampoco quiero,

pero es lo mejor para ti

y eso es lo que más me importa.

Adiós, amigo mío.

Vayas adonde vayas,

en este mundo,

hagas lo que hagas,

quiero que siempre...

(ESTORNUDA)

¡Un momento!

Sigo en la bola,

¿por qué estornudas?

¡Culpa mía!

Mi pelo hace que los animales a veces estornuden.

(ESTORNUDA) Por eso, Milton me dijo

que me bebiera este elixir.

¡No sabe nada bien! (RÍE)

¿Beber el elixir?

¡Ahora vuelvo!

¡Grandullón, puedes bebértelo aquí!

Esto... tiene sentido.

Y ahora... la prueba.

Mip.

(RÍE)

¡Grandullón y el señor D. vuelven a estar juntos para siempre!

(TODOS) ¡Sí! (RÍEN)

Grandullón tiene su final feliz.