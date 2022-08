# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate. # ¡Eh!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete.

# ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire y a hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar.

# Lo que somos es genial.

# La armonía suena ya.

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar!

# ¡Suelta el pelo, a disfrutar! # "TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO"

"MILONGAS"

Ha llegado nuestro momento,

fanáticos del queso.

Es hora de que empiece la fiesta de la... ¡fondue!

Sin más dilación,

os presento la deliciosa fondue...

¡con fruta!

(GRITA)

(GRITA) ¡Está vacía!

¿Quién debía traer la fondue?

Debía traerla Creek.

Supongo que no habrá podido.

¡Oh! ¿No hay fondue?

(GRITAN)

Calma, ¡por favor!

Estoy segura de que Creek tiene una buena excusa

para no haberla traído.

¿Una buena excusa?

No digas bobadas.

Creek siempre se escaquea de sus tareas

y nunca tiene una buena excusa.

En cualquier momento aparecerá y dirá:

"Siento mucho no haber traído la fondue".

"No os vais a creer lo que ha pasado".

Siento mucho no haber traído la fondue.

No os vais a creer lo que ha pasado.

¡Ja! ¡Lo sabía!

Eh... Creek, ¿estás bien?

No.

Mientras venía hacia aquí me... ha atacado...

¡una bestia horrible!

Venga ya.

¿Quién se va a creer eso?

(TODOS) ¡Te creemos, Creek!

(GRITA)

Pobre Creek. -Cuéntanos más.

Tenía el cuerpo de un trollefante.

Dos alas azules.

Una cabeza de serpiente.

¡Una cola enorme!

Y un hambre aterrador de...

¡fondue!

(GRITAN)

¡Eso es absurdo!

¿Cómo...?

(GRUÑE)

No podía escapar, así que...

siento deciros...

que le di a la bestia la fondue.

(LLORA)

(AMBOS) Oh...

¡Venga ya!

Se lo está inventando.

Le daba mucha pereza hacer la fondue

y se ha inventado esa historia absurda

para que os apiadéis de él.

Ha sido una pesadilla.

(TODOS) Oh...

¡Se acabó!

Creek, como ciudadano de Villa Troll,

por la presente te acuso...

de incumplimiento festivo.

(TODOS) ¡Oh!

¿Qué es un incumplimiento festivo?

No traer un artículo prometido a un evento social,

sin una excusa razonable es, por la presente,

un incumplimiento festivo.

Muy bien.

Pero ¿cómo decidimos si la excusa de Creek es razonable?

Esa es la mejor parte.

(TODOS) ¿Eh?

Silencio, ¡silencio!

El tribunal Troll comienza la sesión.

Preside la honorable jueza Poppy.

Haced lo que yo.

¡Uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

(TODOS) ¡Uh, uh, uh!

Podéis sentaros.

Señoría,

para demostrar que Creek es culpable de incumplimiento festivo,

quiero... -¡Protesto!

Jueza Poppy, Guy Diamante.

Señor, galán local para la defensa.

(RÍE)

Quisiera presentar una moción.

Adelante.

(Música rap)

(GRITA)

(Murmullos)

(TODOS) ¡Oh...!

Excelente moción.

Branch, ¿contramoción?

(SUSPIRA) ¿Es necesario?

Según esto, sí.

(SUSPIRA) Vale.

(Música de acordeón)

Eh, moción denegada.

(SUSPIRA)

(Tortazo)

Eh... pasable.

Procede.

Ya era hora.

Llamo a mi primer testigo.

Milton, como experto "animalinario", dime:

¿alguna vez has visto algún animal

como el que Creek dice que se llevó la fondue?

-Nunca.

(Murmullos)

-Pero, Milton,

¿con qué frecuencia ves animales que nos has visto antes?

-¡Ah! Constantemente.

Este es uno.

Este es otro.

Este no lo había visto nunca.

(RÍE)

(Murmullos)

(TRAGA)

Cooper, conoces a Creek desde hace tiempo.

¿Dirías que es un troll de fiar?

Ni hablar.

Es sospechoso.

Yo creo que trama algo.

(TODOS) ¡Oh!

(Murmullos)

¿Qué clase de troll se pasa el tiempo en un bunker subterráneo?

Un momento,

¿quién de vosotros es Creek? ¡Ah! No hay más preguntas.

¿Y ese chaleco de hojas?

¿Para qué camuflarse?

A no ser que esté ocultando algo...

¡No hay más preguntas! ¡No hay más preguntas!

(SUSPIRA) Tranquilo, Branch.

Has perdido dos, pero este lo ganas.

(SUSPIRA)

Bueno, eh... Creek.

¿Sí...?

Tengo unas preguntas muy acusatorias,

que..., eh...,

van a cambiar el curso de...

de todo el caso.

Por ejemplo...

¿Has mentido sobre el monstruo de la fondue?

No...

Ah... (RÍE)

Creía que te pillaría con la guardia baja.

Pero volveré a mi asiento y...

¡Te presionaré para que confieses!

Eh... No...

Hum. (RÍE)

Pobre Branch.

Siento decepcionarte,

pero estoy diciendo la verdad.

La fondue se la ha comido una bestia con cabeza de serpiente,

cuerpo de trollefante, alas rojas y una cola enorme.

Caso cerrado.

¡Espera!

¿Alas rojas?

En la fiesta has dicho que eran azules.

Eh... ¿Qué?

¿Alas azules? (MURMURAN)

Bueno, sí...

Eh... tenía alas azules abajo...

y... alas rojas... arriba.

Ah, entonces ahora la bestia tiene... ¿cuatro alas?

Sí. (TODOS) ¡Oh!

¡Eh! ¡No!

Ahora no, siempre las ha tenido.

Venga ya, Creek.

¿Qué historia deberíamos creernos?

¿La que has contado en la fiesta

o la que estás contando ahora?

¡La que estoy contando ahora!

(TODOS) ¡Oh!

Te pillé.

¡Orden!

(AMBOS) Es culpable. Orden.

Dado este nuevo giro en el caso,

concederé un descanso de cinco minutos.

(TODOS) ¡Descanso, sí!

(RÍEN)

El jurado declara a Creek culpable

de incumplimiento festivo.

Y lo condenamos...

a hacerlo mejor la próxima vez.

(GRITA)

-Uh... Yuju, ¡sí!

¡Toma ya! Se levanta la sesión.

La fiesta de la fondue se reanudará hoy a las tres de la tarde.

Y no os preocupéis.

Yo traeré la fondue.

¡Yuju!

El sistema funciona, chicos.

Eh... Branch.

¿De verdad crees que deberías celebrar el fracaso de Creek?

Oh.

Caray, si lo dices así...

¡Sí!

¡Una canción para celebrar su fracaso!

Magnífico.

# Bailemos como si acabara de empezar.

# Me siento magnífico.

# ¡Ja! Me siento magnífico. # ¡Ja!

# Bailemos hasta que todo sea magnífico.

# ¡Ja! ¡Ja!

# Oh, oh, oh, oh, oh, oh. #

Magnífico.

Geri, amigo.

Ojalá hubieras estado ahí.

Qué gusto desenmascarar a Creek

y demostrarle a todo el mundo que estaba...

(GRITA)

¿Mintiendo?

¿Cuatro alas?

¿Creek decía...

la verdad?

(RUGE)

¡Toma! ¡Aquí tienes!

(RUGE)

(GRITA) ¿Por qué me persigues?

¡Ya no tengo más fondue!

¿Que hago, Geri?

¡No puedo pedirles ayuda a los trolls

porque sabrán que Creek decía la verdad!

(GRITA)

¿Qué has dicho, Geri?

¿Que le pida ayuda a Creek?

¡Ni hablar!

Podemos con esto solos. Solo necesitamos...

(Frenazo)

Una de nuestras redes.

(RUGE)

Eso es...

Acércate más.

Un poquito más y...

¡Ahora!

"Querido, Branch:

Te debo una red".

Te quiere tu amigo Cooper. (RÍE)

(GRITA)

(GRITA)

Vale, ¡le pediré ayuda a Creek!

Ay...

¡Creek! ¿Branch?

Creek, por favor, ayúdame.

El monstruo de la fondue viene a por mí.

Dime cómo te deshiciste de él. (RÍE)

¿Cómo dices?

¿Estás huyendo de un producto de mi imaginación?

Está bien. Sí. Lo admito.

Me equivocaba. Tú tenías razón.

Perdona, no te he oído bien, Branch.

¿Puedes hablar más alto?

Tenías razón, ¡tenías razón!

¿Puedes presumir cuando no corra peligro de muerte?

-(RUGE)

No te quiere a ti.

¡Lo que quiere es la fondue!

Ya lo sé, Creek.

Se la he dado en cuanto lo he visto.

Yo también lo he hecho.

Pero luego he descubierto que tenía un poco en la...

¡ropa! Ay, ¿qué haces? ¡Para!

Caray.

Sí que le gusta la fondue.

Siento no haberte creído, Creek.

Es que...

hay muchos motivos por los que no me caes bien.

¿Qué? Dime uno.

(DUDA)

Intentaste que los bergen se comieran a los troll.

Es verdad. Vale, lo entiendo.

Pero que tenga esos sentimientos hacia ti,

no significa que siempre seas así.

(SUSPIRA)

Debería haberte dado el beneficio de la duda.

Gracias, Branch.

Pero...

vas a tener que hacer algo más para compensarlo.

¿Eh?

Le dirás a todo el mundo que yo tenía razón.

(Murmullos)

(Silencio)

(TRAGA)

Eh... Branch, ¿qué pasa?

¿Dónde está la fondue?

¿Y tu chaleco?

(RÍE)

Díselo, Branch.

(DUDA)

Dínoslo, Branch.

(DUDA)

(SUSPIRA) Veréis,

me cuesta admitirlo, pero...

la verdad es...

que me he comido la fondue.

¿Qué?

"LA CÁPSULA DEL TIEMPO"

(BOSTEZA)

Buenos días, Villa Troll.

Tengo un par de anuncios preliminares.

Primero, estoy encantada de que el bicho propulsor esté de moda,

pero, por favor, id con cuidado.

Ha habido accidentes que se podrían haber evitado.

Recuerda, Guy,

no aceleres demasiado o perderás el control.

Pero si vas demasiado lento, caerás en picado.

-Vale, vale, vale.

Despegue en tres,

dos,

uno.

-(GRITA)

¡Camina, Guy!

Además, aunque el clima soleado es muy tentador,

recordad que estar muy expuestos es peligroso para la salud.

(SUSPIRA)

-(GRITA)

¡Camina, Peppy!

Bien.

El motivo por el que os he reunido aquí es que le he pedido a Branch

que fabricara algo muy emocionante.

Branch...

Tras meses de elaboración y perfeccionamiento,

me enorgullece presentaros...

mi última creación,

un testimonio del ingenio troll, es...

la única...

e incomparable...

cosa que he traído para enseñaros...

Ay, mamá. ¡Enséñalo de una vez!

Oh, perdona.

¡Tachán!

¡Es una piñata ordinaria!

(Bullicio)

¿Qué? ¡No! ¡Chicos!

Es una cápsula del tiempo.

Ponemos un objeto preciado dentro y lo enterramos.

¡Uh!

¿Es el funeral de nuestro objeto favorito?

(TODOS) ¡Uh!

(GRUÑEN)

Eres un troll muy macabro, Branch.

No, chicos, mirad.

Ponemos un objeto especial en la cápsula

que refleje quienes somos. Luego lo sellamos

para que otros trolls dentro de muchos años lo desentierren

y aprendan cosas sobre nosotros.

(TODOS) Oh...

Es una forma de envolver un regalo

para ser amigos de los trolls del futuro.

¿Qué os parece?

Me has convencido.

Con "es una forma de envolver un regalo

para hacernos amigos de los trolls del futuro".

¿Qué os parece? (VITOREAN)

¡Muy bien! Muy bien. Pues elijamos el objeto.

¿Quién vota por meter un "scrapbook"?

(Vítores y aplausos)

¡Uh!

Los trolls han hablado...

Bah..., no estoy seguro...

¿Quién vota por meter una gema?

(Vítores y aplausos)

Vaya, los trolls son fáciles de complacer.

Quizás si creamos un comité, la elección sea más exigente.

(Aplausos)

No ha hecho falta ni preguntar.

(AMBOS) # Estira la masa tan rápido como puedas. #

Voy a dar comienzo al comité de contenidos de cápsulas.

(Maza)

Y yo voy a dar comienzo al comité de enterramiento de cápsulas.

Cooper, no hay comité de enterramiento de cápsulas.

Eres el único voluntario...

(GRUÑE) ¡Ah!

Quiero decir...

el comité de enterramiento de cápsulas...

es una organización legítima con una historia bien documentada.

(RÍE)

La villa cuenta con nosotros

para elegir un objeto que nos haga amigos de los trolls del futuro.

Así que tenemos que elegir bien. (TODOS) De acuerdo.

Que pase el primer candidato.

Buenos días, comité de cápsulas.

Klaus tiene una gran idea para la cápsula.

¿Qué es más troll que un delicioso y esponjoso cupcake?

¿Eh? -(TODOS) ¡Ah!

¿Un cupcake? ¡Es perfecto!

Me estoy imaginando la reacción de los trolls del futuro...

Ha llegado el día de abrir la cápsula del tiempo, trolls.

Observad.

Un regalo de los trolls del pasado.

¡Cupcakes!

(Aplausos)

¡Moho!

¡Nos han enviado cupcakes con moho!

(GRITAN)

(TODOS) ¡Oh!

Eso pondría fin a nuestra amistad.

Nos repudiarían.

Nos harían la luz.

Eh...

Dirás "la cruz".

¿Qué más da? ¡Eh!

Tranquilizaos.

Coincido en que un cupcake no es la mejor idea,

pero no sabéis cómo reaccionarán los trolls del futuro.

No podemos arriesgarnos.

No meteremos repostería en la cápsula. Lo siento, Klaus.

No, reina Poppy,

Klaus ni siquiera debería haberlo propuesto.

¡Oh!

"Chaíto".

Hay que ir con cuidado, comité.

No queremos causarles una mala impresión a los trolls del futuro.

Preparados para escudriñar.

Siguiente candidato.

A los trolls les encanta cantar.

¿Qué os parece si metemos un disco

con todas nuestras canciones favoritas?

(TODOS) Oh...

Canciones del pasado de Villa Troll.

Hum, deberíamos escucharlas.

Oh...

No escucho nada.

(TODOS) Uh...

Oh, bueno...

Podemos enviárselo con un tocadiscos.

(TODOS) ¡Sí!

Habrá que escucharlas con esto.

Uh...

No escucho nada.

Los trolls del pasado eran muy sosos.

(TODOS) ¿Muy sosos?

¡Olvidad que he venido!

-Los trolls adoran los juguetes.

¿Qué mejor manera de presentarnos

que con una colección de esculturas de madera

hechas a nuestra semejanza?

¡Hala! ¡Qué buena idea!

Lo sé.

Hay de Poppy,

Branch y Peque.

Mira, eres tú.

¡Ay! ¡Una astilla!

¡Ah! ¡Astillas!

¿Por qué nos odian los trolls del pasado?

(GRITAN)

(SUSPIRA)

Oh...

No os preocupéis. Las puliré.

¿Veis?

¡Ya no hay peligro!

¡Oh! ¡Mi pie, mi pie!

(AMBOS) ¡Mi pie, mi pie!

Es mucho peor que las astillas.

¡Siguiente!

-Podríamos dejarles probar lo último en tendencias.

Los bichopropulsores. -(GRITA)

-¡Uh! -(GRITAN)

Camina, Guy.

(GRITAN)

¡Siguiente!

¡Siguiente!

¡Siguiente!

Ya no quedan candidatos, Poppy. Sí.

Pero nos han propuesto ideas muy buenas.

Lo que pasa es que estáis paranoicos con cómo reaccionaran.

Lo siento, Branch.

Pero prefiero no meter nada en la cápsula,

a arriesgarme a ofender a los trolls del futuro.

Necesitamos un descanso para replantearnos el proyecto.

-¿Qué vamos a hacer?

-¿Quién iba a decir que sería tan complicado?

Mmm...

Ah...

Tengo que decir que nada recarga tanto las pilas

como una bola de helado de vainilla, otra de chocolate,

y..., un momento, ¿y la cápsula?

¡Enterrada!

Gracias a los miembros del comité de enterramiento de cápsulas.

Todos nos merecemos un buen apretón de manos.

Buen trabajo.

Has hecho un trabajo excelente, Cooper.

Caray, no podría haberlo hecho sin ti, Cooper.

¿Enterrada? Si no hemos elegido el objeto.

¡Exacto!

Has dicho que preferirías no meter nada en la cápsula

a arriesgarte a ofender a los trolls del futuro.

Eso significa que la cápsula está vacía y... ¡oh!

Cuando los trolls del futuro la encuentren...

Se toman la molestia de enterrar la cápsula para...

¿no poner nada dentro?

¿Es cosa mía o te han ofendido hasta niveles insospechados?

(GRITAN)

Cooper, tenemos que desenterrarla.

¿Es posible que no hayas olvidado dónde la has enterrado?

(RÍE) No, Poppy.

No es posible.

(RÍE)

Pero puedo revisar el acta del comité.

Genial.

(CARRASPEA)

Nueve y cuatro minutos, Cooper da comienzo al comité.

Nueve y cinco minutos... ¡Ve al grano!

Uh... 12:44, Poppy propone no meter nada en la cápsula.

12:45, Cooper entierra la cápsula en... (DUDA)

Y aquí nos quedamos sin papel.

(TODOS) ¡No!

(SOLLOZAN)

¡Sí!

Cavadlo todo, chicos.

No dejéis de cavar hasta que la encontremos.

(AMBOS) Hay que encontrar la cápsula,

hay que encontrar la cápsula.

Oh, ¡la he encontrado! ¡Sí!

(RÍE) ¡Tachán!

Oh, pues no. Solo es un cofre del tesoro.

Oh...

Hay que encontrar la cápsula, hay que encontrar la cápsula.

(GRITA)

¡Por fin me han encontrado!

¡Es el mejor escondite del mundo!

(RÍE) Uh...

Aparta, Peppy, tengo que registrar tu vaina.

(GRITA) ¡Ay, mamá!

¡Uh!

Buah, ay, ay, ay...

Poppy, esto no funciona.

Tardaremos una eternidad en cavar toda la villa entre los cinco.

(SUSPIRA)

Entonces solo hay una solución.

¿Dar la cápsula por perdida?

¡No! ¡Que caven más trolls!

¿Qué?

¡Atención, Trolls!

¡Necesitamos que cavéis para buscar la cápsula perdida!

¡Vamos, vamos, vamos!

(GRITA)

(TODOS) # Compartiré un cupcake, lo dejaré en el...

# ¡Quiere uno! #

Eh... Quizás se nos estéyendo de las manos.

Quizá, no. ¡Mira!

(Gritos)

(GRITA)

¡Parad, chicos! ¡Parad todos!

Chicos, he cometido un error.

(SUSPIRA)

Lo que me hacía ilusión de la cápsula del tiempo

era enviarle un regalo a la Villa Troll del futuro.

Pero si seguimos cavando así,

no habrá una Villa Troll del futuro.

Olvidémonos de la cápsula del tiempo y divirtámonos.

(TODOS) ¡Sí!

(TODOS) ¡Sí!

(RÍEN)

(RÍEN)

Siento lo de antes.

¡Ay, mamá!

Bueno, tenías razón, Branch.

Es mejor dar la cápsula por perdida.

Espero que nuestros amigos del futuro no se ofendan.

Oye, son trolls.

Seguro que no se ofenden.

¿Un cápsula vacía?

Es cosa mía o te han ofendido hasta niveles insospechados.

La verdad es que no.

¡Oh!

¿No lo ves?

El regalo es la cápsula del tiempo.

Para que metamos nuestro objeto favorito

y se lo enviemos a los trolls del futuro.

-Oh, qué amables.

Pero ¿qué podemos meter?

¿Qué tal un "scrapbook"?

¡Perfecto!

Ha sido fácil.