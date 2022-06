Trolls - El lado oscuro de la laguna / El señor Purpulitos

# Suéltate.

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate.

¡Bien!

# Canta fuerte y despierta.

# Muévete.

¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# Pelo al aire, hay que hacer volar.

# No queremos nada más.

# Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar.

# Donde somos es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo a disfrutar.

# Suelta el pelo a disfrutar. #

EL LADO OSCURO DE LA LAGUNA

El gran banquete de gala.

El duodécimo evento formal más esperado del año.

¡Ah, ah, ah!

La cuchara del postre va a la izquierda

de la cuchara del glaseado, chicos.

Los detalles son importantes, chicos.

Esta cena va a ser...

¡Hum!

¡Oh, oh! ¿Qué ocurre?

¿La forma de las servilletas no es majestuosa?

No, servirá, pero falta algo.

(Quejidos)

(GRITA)

(Música disco)

¡Je, je! Guy parece una bola de discoteca.

¿Bola de discoteca?

(A LA VEZ) ¡La bola de discoteca de DJ!

Contemplad la Creaestrellas.

(Músico disco)

¡Guau! Es imposible no divertirse con eso.

¿Ves?

El banquete no sería lo mismo sin ella.

No sé, Poppy.

La Creaestrellas lleva en mi familia

desde hace generaciones.

Fue forjada por mis antepasados con la purpurina más pura.

Sus poderes festivos son legendarios.

(Música y vítores)

Y ahora me la han confiado a mí.

Será mejor que la guarde en el armario para que esté segura.

Pero en el armario la Creaestrellas no podrá hacer

lo que fue creada para hacer, DJ.

Es como un cachorrito al que le han prohibido jugar.

¡Este cachorrito!

¡Oh!

Por favor, DJ. (LADRA)

-Vale.

La tengo.

(Música y risas)

(Silencio)

(Música y risas)

(Silencio)

(Música)

¡Al banquete! (TODOS) ¡Al banquete!

No me puedo creer que DJ nos la haya dejado.

Le he prometido que me haría cargo de ella

y que se la devolvería sana y sal... ¡Ah!

¡Ay, mamá!

¡Oh!

(SUSPIRA)

¡Ah!

(TODOS) ¡Ah!

(BALAN)

¡Cierra la verja!

Enseguida, reina Poppy.

(BALAN)

(GRITAN)

¡Ah!

¡Oh!

(Música)

(VITOREAN)

¡Ah!

¡Oh, no!

¡Oh!

¿Qué he hecho?

Eh... Has perdido la reliquia de la familia de DJ.

¿Cómo te has podido olvidar? Esto no es bueno.

Las cosas que caen en esa laguna, nunca vuelven.

¡Ja!

(TOCA UNA MELODÍA)

Bueno, habrá que bucear para recuperarla.

(LOS TRES A LA VEZ) ¿Qué?

Pero, Poppy, se ha perdido en el fondo de una laguna

extremadamente profunda y oscura. ¡Sí!

Ha sido un accidente. DJ lo entenderá.

No, no voy a defraudar a una amiga así, chicos.

Puedo arreglarlo y sé dónde puedo conseguir ayuda.

(Campana)

Bienvenidos a las aventuras de Mar Duluth.

El hogar de Mar Duluth, la única guía turística de Villa Troll.

Mar, ofreces una excursión en submarino, ¿verdad?

Explora mundos nuevos, descubre criaturas extrañas.

Es una excursión submarino que no es del todo mojada.

Es la excursión a la laguna Troll de las aventuras de Mar Duluth.

-(LOS TRES) ¡Uh!

Vale, pero ¿alguna vez has ido hasta,

digamos, el fondo de la laguna? Nunca.

El fondo es un páramo poco atractivo de la nada.

Un abismo implacablemente vacío.

¿Y estarías dispuesta a llevarnos hasta allí?

Por supuesto. Vamos al submarino.

Andando, andando, andando.

Andando, andando.

Sumergiendo, sumergiendo.

Sumergiendo, sumergiendo.

(RÍE)

Si miráis por los ojos de buey durante el descenso,

veréis las maravillas de la laguna Troll.

-(PEZ) Nadando, nadando.

-(ASOMBRADOS) ¡Oh!

-Incluyendo la impresionante coral, coral.

# ¡Ah! #

-Medusas luminosas.

-(COOPER Y BIGGIE) ¡Uh! ¡Ay, mamá!

Les encanta el ritmo.

(LA MEDUSA REPITE EL RITMO) ¡Je, je!

(MARCA UN RITMO) (REPITEN EL RITMO)

Poppy, vamos, te estás perdiendo todo lo guay.

No he venido por la excursión, chicos.

He venido a hacer lo correcto por DJ.

Mar, necesito que nos lleves más profundo.

Encantada.

Por favor, haced una foto mental del maravilloso paisaje

para que tengáis un recuerdo bonito

mientras descendemos al vacío inerte. (RÍE)

-(TODOS GRITAN)

(MAR) Bienvenidos al fondo. A vuestra derecha, oscuridad total.

A vuestra izquierda, miedo sin fin.

Vale, no veo nada.

Así que iremos muy despacito.

Solo hace falta un poco de paciencia.

¡Oh! Poppy, mira a tu alrededor. Es imposible.

Tiene que haber una solución.

¡Oh, el ritmo!

(MARCA UN RITMO EN EL CRISTAL) (LAS MEDUSAS REPITEN EL RITMO)

# Tu luz debes mostrar.

# Quiero verte brillar.

# Sale de tu interior.

# Sigue el ritmo y no pares, no.

# Si todo lo que hay,

# es oscuridad total.

# Tú te iluminarás # y la luz harás brillar.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Oh, oh, oh, oh.

# Adoro ver tu resplandor.

# Oh, oh, oh, oh.

# Tu luz nos llena de emoción.

¡Un, dos, tres, ya!

# Brilla sobre mí.

# Y déjame ver tu luz.

# Guiándome hacia allí.

# Todos juntos logramos brillar. #

Ahí está. (TODOS) ¡Oh!

La Creaestrellas de DJ.

Mirad, también están las cosas que habíamos perdido.

¡Ah, mi bastón!

¡Mis pesas!

¡Mi casco!

Ya está claro, no soy un pez.

¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién lo iba a decir?

¡Oh! Hola, criaturita.

(Alarma)

(GRITA) ¡Ah!

¡Oh, oh, están muy enfadados! ¡Ah!

Rápido, grandullón, coge las cosas y marchémonos de aquí.

Dato curioso, habéis invadido un nido de criaturas coleccionistas.

Son extremadamente posesivas.

Bueno, estamos en el submarino. ¿Qué pueden hacernos?

(LOS CANGREJOS GRITAN)

-Dato curioso, ¡pueden hacer eso!

¡Oh, no! Pinta a pedos.

Mar, ¿podemos superar la velocidad? Por supuesto.

Dato curioso, este submarino está diseñado para...

No hay tiempo para curiosidades. ¡Oh!

¡Ahí va!

¡Ah!

-¡Mep!

-Dato curioso, vamos a morir todos.

No si tengo que decir algo al respecto.

Vamos, vamos.

Tal vez si le devolvemos algunos de los objetos, nos dejen en paz.

Rápido, tirad algo por la borda.

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Pero... Grandullón, rápido.

Funciona.

¡Seguid tirando cosas!

No es suficiente.

¡Poppy!

No puedo retener el agua mucho más.

-¡Mep!

(SUSPIRA)

Solo queda una cosa por devolver.

¡Poppy, no! Es el motivo por el que hemos bajado hasta aquí.

Sí. No podemos.

-Si no lo hace, estamos acabados.

-(A LA VEZ) ¡Hazlo!

Lo siento, DJ.

La excursión ha llegado a su fin.

Por favor, completad la encuesta de satisfacción del cliente

y recomendad a vuestros amigos Las aventuras de Mar Duluth.

-Ah... ¿Poppy? -(VARIOS) ¿Eh?

¡DJ!

Y cuando los cangrejos amenazaban con destruir el submarino,

me he dado cuenta de lo que tenía que haber hecho desde un principio:

buscarte y contártelo. Lo siento, te he defraudado.

Todos lo hemos hecho.

Sí, también es culpa nuestra.

La culpa ha sido toda de Poppy.

Tiene razón, no debería haber sido tan descuidada con la Creaestrellas.

Supongo que podrías haber tenido más cuidado.

La has dejado en el suelo, fuera de mi vaina.

Podría haberle pasado cualquier cosa.

Lo sé, debería habértelo contado antes, pero no quería...

Espera, ¿la Creaestrellas es la caja?

Sí, la caja sagrada. ¿No has escuchado mi historia?

La bola de discoteca solo es una estrella,

pero la caja es la Creaestrellas. ¿Ves?

(Música disco)

¡Ah!

¡Ja, ja!

Supongo que tiene sentido que solo quisieras la bola de discoteca.

En primer lugar, no debería haberte dado la caja.

Culpa mía. ¡Os veo en el banquete!

Ah, y gracias por contarme la verdad.

¡Adiós!

(RÍE)

Supongo que debería haber sido sincera desde el principio, ¿eh?

(LOS TRES A LA VEZ) ¿Tú crees?

Parece que tenemos fiesta.

EL SEÑOR PURPULITOS

(SUSPIRA)

¡Hum!

Esto sí que no se lo espera.

¡Ja!

No me lo esperaba.

(Puerta)

¿Qué es eso?

¡Es una distracción!

¿De qué? (A LA VEZ) ¡Sorpresa!

(TOCA EL MATASUEGRAS)

Estábamos escondidos. Con una invitación.

A una fiesta ruidosa.

(TOCAN LOS INSTRUMENTOS) Ah, demasiado ruido.

Y luego, después de la fiesta, Cooper ha organizado

un concurso de miradas que dura toda la noche.

Sigue invicto.

No siento nada del cuello para arriba.

Suena fantástico. Allí estaré.

Un momento, ¿todo eso es hoy?

¿Por qué? ¿Qué ocurre?

¡Ah! Tengo planes con mi amigo, el señor Purpulitos,

así que no voy a poder armar alboroto con vosotros

después de todo.

¡Porras! (TODOS) ¡Jo!

Lo sé, yo estoy igual de triste.

Pero bueno, tengo que irme. Llego tarde.

Eh... Un momento.

¿El señor Purpulitos?

(POCO CREÍBLE) Sí.

¿No es el mismo troll con el que quedaste

cuando te invitamos al festival del bongo?

Sí. Y cuando estaba buscando a gente para una lucha de comida vegana

de dos contra dos. ¡Ah...!

¿Cómo es posible que nunca hayamos conocido a ese amigo tuyo?

¡Sí! ¿Cómo es posible, Branch? (NERVIOSO) ¡Ja, ja!

¡Oh, vamos! Lo habéis conocido.

Es un troll así de alto,

con el pelo y la cara.

Bueno, lo saludaré de vuestra parte.

O podemos ir contigo.

(SUSPIRA)

¡Claro!

¿Por qué no iba a querer que conocierais a un troll de verdad

que existe en la vida real? ¡Uh!

(TODOS) ¡Sí! (RÍE NERVIOSO) Sí.

¡Señor Purpulitos!

¿Señor Purpulitos?

¿Dónde estás, amigo?

¡Purpulitos!

Qué raro.

Lo siento, chicos, no vais a poder conocerlo.

No, no pasa nada. Esperaremos.

Pero podría tardar horas.

No hay problema, así tendremos más tiempo para emocionarnos

con su llegada. (LOS TRES RÍEN)

Vamos, chicos, seguro que preferís iros a casa.

Claro que no, a menos que conozcas un motivo

por el que deberíamos hacerlo.

Sí. ¿Hay algo que debamos saber sobre el señor Purpulitos?

¿Qué? Ah... No, nada.

Veréis, es que el señor Purpulitos está...

¡Justo aquí!

(TODOS) ¡Oh! ¿Cómo ha dicho?

Branch, amigo, colega, camarada.

Siento mucho llegar tarde. Ah...

Por supuesto, señor Purpulitos.

Esa mano, Branch.

Y vosotros debéis ser los encantadores amigos de Branch.

Me ha hablado mucho de vosotros.

El señor Purpulitos, a vuestro servicio.

Señor Purpulitos, es un placer conocerle por fin.

¡Oh, por favor, reina Poppy!

Llámeme por mi primer nombre, señor.

¡Oh! Encantado.

Basta. Tengo una prima que se llama Señor.

No le gusta su nombre.

¡Ah...! Qué tarde se ha hecho. Deberíamos irnos.

Disfrutad de la fiesta ruidosa, chicos.

¡Lo haremos! Divertíos, chicos. Vale.

Cuidaos, chicos. Pasadlo bien. Encantada de conocerle.

Que vaya bien. ¡Adiós!

Vale, ¿quién eres?

Soy el señor Purpulitos.

Tú no eres el señor Purpulitos. El señor Purpulitos no existe.

Me lo inventé para escaquearme de eventos sociales,

así que, ¿quién eres? Vale, vale.

¡Vale!

Mi verdadero nombre es Thistle McCall y soy como tú.

Soy un troll que a veces necesita estar solo.

¿Te gusta estar solo?

Me encanta.

No me malinterpretes, me encanta ser un troll.

A mí también y me encantan las fiestas.

¿A quién no? Pero es que hacen demasiadas.

¡Hay demasiadas!

Y no quiero herir los sentimientos de nadie, así que para no asistir...

(A LA VEZ) ...necesito tener una buena excusa.

¡Guau!

Un momento, ¿cómo sabías lo del señor Purpulitos?

Porque yo estaba el día que nació.

Helados de purpurina.

¡Pastelitos!

Venid a por helados de purpurina y pastelitos.

Branch, no he recibido tu confirmación de asistencia

para mi fiesta de confirmación de asistencia.

Cierto. Yo, ah...

Desafortunadamente, no puedo ir. Tengo planes con...

¡Helados de purpurina, pastelitos!

Mi buen amigo, el señor Purpulitos. A la próxima.

¡Hum!

Desde entonces, te he estado vigilando, Branch.

Hasta que llegase el día en que necesitases que fuese

Purpulitos.

Observé, esperé.

Ah... Es un poco espeluznante.

No digo que no. Pero también es ingenioso.

Lo sé.

Es que siempre me preocupaba que mis amigos se dieran cuenta

de que no era real, pero cuando tienes a un Purpulitos

de verdad que lo corrobore... ...podrás estar solo...

-(A LA VEZ) ...siempre que quieras.

# A veces sé.

# A veces sé... # ...que tengo que escapar.

# Y solo estar. # Y solo estar.

# Y no ir a festejar.

# Pues me encanta la privacidad.

# Mi amigo, hoy me toca solo estar.

# Sin nadie más, qué bien se está.

# Y descansar es lo que espero.

# Sin nadie más.

# Ya no me esfuerzo.

# Desconectar ahora puedo.

# Y descansar,

# es lo que hago cuando yo

# consigo solo estar,

# sin nadie, nadie más. #

(SUSPIRA)

(Puerta)

¡Branch! ¡Te necesito, Branch!

Thistle, ¿qué estás haciendo aquí?

Son mis amigos.

Me han invitado al lanzamiento de "cupcakes" veraniego de Rufus.

-(A LA VEZ) ¡Rueda, rueda, sí!

Pues diles que estás ocupado. Ya lo he hecho.

Ahora quieren conocer a mi amigo, el doctor Peluchito.

Obtuvo un doctorado en la universidad de payasos

y usé su ceremonia de graduación como excusa para no asistir

al lanzamiento de "cupcakes" de invierno de Rufus.

-(A LA VEZ) ¡Rueda, rueda, sí!

No pensé que esto fuese a ser bidireccional.

Vamos, por favor.

Vale. ¿Me pongo el disfraz, le digo a tus amigos

que estamos ocupados y nos vamos? Exacto.

No olvides el acento.

¿Eh?

(ACENTO RARO) Bueno, me temo que Thistle y yo tenemos planes

altamente inquebrantables.

¡Ah!

Colegas.

Es una pena, pero nos alegramos de conocerle por fin,

doctor Peluchito. -¡Sí!

Nunca pensé que fuese a conocer al troll que inventó los pantalones.

-¿Y qué es lo que vais a hacer exactamente?

-Pues, ah... (TARTAMUDEA) Vo, vo...

Volcar nubúfalos. ¡Hala!

Eso suena más divertido que lanzar "cupcakes".

¿Podemos ir?

-No...

se me ocurre una razón para que no podáis.

-¡Allá va! -(EL NUBÚFALO RONCA)

-Me siento muy viva.

-(EL NUBÚFALO RONCA)

-Ha sido muy divertido.

¿Ahora qué? Nada. Estoy muy ocupado.

Los dos lo estamos.

Tengo que llevar al doctor a su espectáculo de comedia.

-¡Genial! Nos encanta la comedia.

(SUSPIRA)

Ah, está bien.

¿Os habéis dado cuenta de que los trolls de purpurina

brillan mucho?

(Grillo)

Lo harás mejor a la próxima.

Bueno, eso era la última cosa que teníamos que hacer.

¡Genial! Vayamos todos al lanzamiento de "cupcakes".

No, quería decir que era la última cosa, excepto...

¡Ah...! ¿Salir disparados de un cañón?

¿Qué?

(VITOREAN)

(GRITA)

Thistle, el objetivo de las excusas es usarlas para no hacer nada.

Lo sé, se me ha ido de las manos.

Pero, mira, mis amigos se han ido a casa.

Somos libres.

Por fin es mi momento. Mi momento especial.

Thistle. ¡Ah!

Branch, tenéis que ayudarme.

Les he dado una excusa a mis amigos y creen que es un farol.

Necesito a Shelia Coqueta y a su mejor amigo Ted el Guay.

¿Eh? ¿Quién es ella?

Celine Estrella, está con nosotros.

Me pido ser Ted el Guay.

-Os he buscado por todas partes.

Tú serás el barón Pato Pumpernickle y tú el Lord Pepinillo

y los dos me habéis pedido matrimonio. ¡Vamos!

Un momento, ¿y tú quién eres? Soy Timpani. Apechuga, Pepinillo.

-Sí, no pensarás que eres el único troll que necesita excusas, ¿verdad?

Pues no, pero... no voy a seguir poniendo excusas.

Claro que sí. Está en el horario.

¿Hay un horario?

No entiendo nada.

¿Quién es toda esta gente?

Nos reuniremos para distribuir los horarios de excusas.

El martes harás de la tía mayor de Thistle para que no asista

a la fiesta de la pintura seca de Harper.

Confiamos en la excusa.

-(TODOS) ¡Confiamos en la excusa!

Chicos, vamos, no va a funcionar.

Oh, tenemos muchos disfraces, si es eso lo que te preocupa.

(Llanto de bebé)

Por cierto, hay un error.

Necesito a Branch para quedar con mis amigos mañana por la mañana.

-Pero ¿entonces quién hará de pequeño Oliver cuando tenga

que cuidarlo para escaquearme de una exposición de arte?

¡Oye! Vale, puedo hacer que funcione

siempre y cuando Branch haga de doctor Peluchito

toda la noche de antes. ¿Toda la noche? ¿Estás loco?

Estará demasiado cansado para hacer de obrero la noche siguiente.

¡Ah! ¡Basta!

¡Oye, basta!

(HABLAN A LA VEZ) (GRITA) ¡Ah!

¡Parad de una vez!

Esto ha ido demasiado lejos.

Me inventaba excusas para pasar tiempo solo,

pero nada de esto vale la pena.

-Bueno, ¿qué otra opción tenemos? -Sí, Branch.

¿Estás sugiriendo que le digamos a nuestros amigos

que preferimos quedarnos en casa? Sí.

Son nuestros amigos, ¿verdad?

Deberíamos confiar en que lo entenderán.

(TODOS APLAUDEN Y VITOREAN)

¿Branch ha aprendido algo?

(Música)

¿Poppy?

Tienes razón, Branch, deberías confiar en nosotros.

¿Tú lo has planeado todo?

Efectivamente.

Sabíamos que nos estabas poniendo excusas desde hace tiempo, Branch.

¡Venga ya! ¿Señor Purpulitos? Ay, mamá.

Pero Thistle... Soy actor.

Mi verdadero nombre es Dennis y... (CARRASPEA)

(ACENTO MEXICANO) Este es mi acento de verdad.

Un momento, ¿habéis hecho todo esto para darme una lección?

Podríais haber hablado conmigo.

Tienes razón, Branch.

(Música y fuegos artificiales)