Trolls - Un juego de trolls

# Suelta el pelo, a disfrutar.

# Suéltate.

# (COROS) ¡Bien!

# Canta fuerte y despierta. # Muévete.

# (COROS) ¡Uh!

# La fiesta ya empieza.

# Todos juntos a bailar.

# El pelo al aire # hay que hacer volar.

# No queremos nada más. # Muy orgulloso te sentirás.

# Ahora toca celebrar.

# Lo que somos, es genial.

# La armonía suena ya.

# Suelta el pelo, a disfrutar. #

TROLLS, NO PIERDAS EL RITMO

"Un juego de trolls".

¡Branch! ¡Branch! ¡Sal, deprisa!

Se ha desatado una pelea en la villa.

(Vítores y aplausos)

(PÚBLICO) ¡Pelea de cosquillas!

(LOS DOS RÍEN)

¿Hola?

Mmm.

(LEE) "La trampilla está abierta; adelante, jugadores".

¿"El guardián de cavernas os espera"?

(GRITA)

Has conocido a un bergen gigante.

Tira cinco veces para ver lo alto que es el bergen.

Ah, sí, es verdad, me toca. -Mi personaje flojea.

Pero ¿qué...? Pero tiene 5 puntos de inteligencia.

(TODOS) ¡Poppy!

¿Qué estás haciendo aquí?

Eso mismito iba a preguntar yo.

Eh...

Estamos jugando al juego que se ha inventado Branch,

"Cupcakes y cavernas".

¿Un juego?

Branch dice que te invita a jugar todos los meses con nosotros,

pero siempre estás ocupada.

¿Ocupada para jugar a un juego?

Chicos, ¿creéis que yo diría algo así?

¿En serio?

Eh... Oh, bueno...

Veréis, yo... Eh...

Ah. Está bien, nunca he invitado a Poppy.

(GRITAN)

Ay, mamá. Ay, mamá.

Chicos, os pido perdón, ¿vale?

Creía que no te gustaría, Poppy.

Sueles anteponer la diversión a las reglas,

y lo mejor de este juego son las reglas.

Así que si prometo seguir las reglas, ¿podré jugar?

-Uh. ¿Podrá?

¿Branch?

¿Branch?

-Mi.

Eh...

Sí. Si lo prometes.

Lo prometo.

(LOS DOS) ¡Bien! ¿Cómo se juega?

Uh, uh, es muy divertido.

Nuestra misión es encontrar la gema de la amistad.

-Es un artefacto perdido que tiene el poder

de difundir amor y respeto a los que se acerquen.

¿Amor y respeto, amistad, gemas?

Branch, ¿cómo no me habías contado nada de esto?

Eh, ya he pedido perdón. ¡A jugar!

Nuestros héroes llegan a un claro en el bosque

donde encuentran a un nuevo miembro de su equipo.

¡Yo soy Bignor,

el Maestro de los Gusanos!

¡Ataque Dinkle!

(RUGE)

Y yo soy Pequín,

experta en tiro con arco.

Y yo soy Thistlelauro,

el Sabio.

El guardián del Scrapbook sagrado.

"Scraptilius booktacto".

(LOS DOS) ¡Oh!

Y yo soy Poppelanor,

la hechicera del baile y la canción.

(CANTA ÓPERA)

No. ¿Eh?

Eres Lady Popsalot,

la caballera.

¿En serio?

¿Por qué no podemos ser quienes queramos?

Es más divertido.

Ah... Porque va contra las reglas que me he propuesto cumplir.

Claro.

¡Viva las reglas!

Continúa.

Los héroes se preparan para la misión

cuando, de repente, les ataca un Gruñidor de Hielo.

(GRUÑE)

Cómo mola.

¡Dinkles, preparado para el ataque!

¡Que la puntería me acompañe!

(GRITA)

¡No! ¡Esperad!

¿Eh?

No creo que esta preciosidad quiera hacernos daño.

Creo que solo quiere...

un abrazo. (LOS DOS) ¡Poppy, no!

¿Quieres un abrazo?

¿Qué me dices?

(GRUÑE)

Oh, oh.

-¡Poppy!

"Scrapdulum bookpedimas".

(GRUÑE)

Thistlelauro defiende a Poppy y espanta al Gruñidor de Hielo.

(TODOS) ¡Yuju!

Pero, en el combate, Thistlelauro acaba congelado.

(TODOS) ¿Qué? Para el resto de la partida.

(TODOS) ¡No!

-¿Congelado? Pero si iba a por algo de comer.

No, Thistle, no hace falta que...

Bueno, da igual.

¿Thistle ya no puede jugar?

¿Le he fastidiado la partida?

Lo siento, son las reglas.

¿Y si le damos una vida?

Son las reglas.

Es lo que hace que sea divertido.

Las reglas hacen que haya mucho en juego

y consecuencias... reales.

¡Ah!

Así pues, tras perder a Thistlelauro el Sabio,

el equipo no tiene más remedio que seguir buscando la gema.

"Atraviesan montañas, valles y bosques".

"De vez en cuando, paran para hacer cosas absurdas,

irrelevantes para la misión".

Paramos para realizar un número musical elaborado.

Ah, está bien. ¡Sí!

¡Sí!

(Música y risas)

"Con el tiempo, el equipo llega a un río

que deberá cruzar antes de que suba el nivel del agua".

Milady, le toca.

¿Por qué champiñones debemos ir?

Eh...

No lo sé.

No quiero que mi decisión fastidie la partida otra vez,

así que supongo que dejaré...

que todos vosotros los elijáis.

(LOS DOS) Ah, vale.

Recto.

-Derecha. Digo izquierda. Izquierda. Derecha.

Izquierda. Perdona. Derecha. Derecha. Digo izquierda.

Decidme qué hacer. (LOS DOS) Derecha.

"Qué pena, has dudado demasiado". (GRITA)

¡Pendiente!

(SUSPIRA)

"Tras el fracaso de Popsalot en el río,

llegáis a una villa de pelillos".

"Si negociáis con ellos, podrían guiaros hasta la gema".

Vale. Esta vez, no pienso arriesgarme.

Mientras vosotros habláis, yo me quedaré quieta

y bien calladita.

(HABLAN EN SU IDIOMA)

"Tu actitud distante ha ofendido a los pelillos; os atacan".

¿Qué?

¡Rápido, aquí dentro!

(SUSPIRA) Creo que ha funcionado.

Chicos, siento meter tanto la pata.

Solo quería jugar con vosotros,

pero las consecuencias son tan reales que...

Chicas, mirad.

¡Ay, mamá!

¡La gema de la amistad!

¡Lo hemos conseguido!

¡Hurra!

¡No he fastidiado la misión! ¡Toma, toma, toma!

(Tirada de dados)

Oh, no me lo puedo creer. "Al coger la gema,

Lady Popsalot activa las defensas de la caverna".

(GRITAN)

(Risa malévola)

¿Qué tenemos aquí?

¿Unos aventureros quieren llevarse mi gema?

De eso nada.

¿Quién anda ahí?

¡Soy yo, Branchtar, el Solitario!

(RÍE)

(RÍE)

Esa gema me pertenece.

La robé para evitar que la amistad se difundiera por el reino.

Y antes de renunciar a ella,

invocaré todo el poder de mi varita mágica

alias Gary.

Oh, no.

Ay, mamá.

¡Villano, tu agresividad no nos intimida!

Ahora veréis.

¡Al ataque!

(GRITAN)

Y entonces atacan.

¿Qué hacéis?

Yo saco al Señor Dinkles.

Yo lanzo un montón de flechas.

Yo... ¿me escondo en una esquina?

(LOS DOS) ¿Eh?

Hacedme caso, es mejor que me mantenga al margen

para no causar problemas.

Además, vosotros sois muy buenos, podéis ganar.

¡Ataque de frenesí!

¡Dos bestias, una flecha!

¡Ay, mamá!

¡Seis puntos de daño! ¡Otra tirada!

¡Seis puntos de magia!

(LOS DOS) ¡Sí!

¡Sí! ¡Ajá!

(LOS TRES) ¡Sí!

Branchtar os derrota.

Fácilmente.

Ay, mamá. -Mi.

Con un hechizo,

Branchtar deja a los indefensos Grandullor y Pequenor en el aire.

(LOS DOS) Oh.

Y luego, dirige su mirada a la esquina.

¡Ah!

Se acerca más.

Y más. ¡Poppy, todo depende de ti!

¡Tienes que luchar!

Está bien.

Si todo depende de mí...,

abrazo a Branchtar.

¿Qué?

Eso es. Esa es mi forma de jugar.

Me he cansado de dudar de mí misma.

Abrazo a Branchtar para enternecer su corazón.

¿Enternecer?

¿Seguro que quieres volver a intentarlo?

Las posibilidades de éxito son de una entre mil.

-Mi.

¿Seguro? Porque yo tengo la gema de la amistad.

Y tiene el poder de difundir amor y respeto

a los que se acerquen a mí.

¡Ah!

Oh. Sí.

Entonces las posibilidades son de una entre cien.

Además, mi personaje tiene dos puntos de carisma

lo que hace que mis posibilidades aumenten.

La verdad es que sí.

Así es.

Y, si no me equivoco, obtengo un bono de vulnerabilidad si...

¡me quito la armadura!

¡Ah! Se reduce a dos posibilidades.

Cara, fracasas; cruz, ganas.

Ay, mamá. Adelante.

Oh.

¡Ay, mamá!

¡Ah! Ha funcionado.

Branchtar se hace tu amigo. ¡La gema es tuya!

(LOS TRES) ¡Yuju! ¡Sí!

No, no, no. ¡No!

Ah.

Eh... ¿Una ayudita?

¡Ay!

¡Sí! ¡Yuju!

¡Sí!

Ha sido alucinante. -Adiós. Nos vemos.

-Qué divertido.

Oye, has jugado muy bien.

Siento no haberte invitado.

Nah, no pasa nada.

Tengo ganas de jugar la semana que viene.

¿Qué pasa la semana que viene?

Tú decides, guardiana de cavernas.

(Risa malévola)

"Finn Cascada".

Hora de entrenar, Branch.

¿Preparado?

Para pasar de ser el gruñón de la villa

a un trol total, debo seguir entrenando, ¿no?

Hagamos progresos.

¡Risas!

¡Quiero cinco! ¡Ya!

(RÍE)

¡Una, dos!

¡Siente las risitas, siéntelas!

Scrapbooking rápido. ¡Estrella! Estrella.

Arcoíris. Arcoíris.

Arcoíris doble. Arcoíris doble.

Una maqueta de Villa Trol en miniatura.

¿Qué? ¡Hazlo!

La pista de abrazobstáculos.

¡Ya! Hora del abrazo.

Hora del abrazo.

Hora del abrazo.

¿Creek?

¡No, no puedo, es demasiado!

¡Vamos, saca fuerzas!

¡Saca fuerzas!

Ah.

¡Hora del abrazo!

¡Sí! ¡Bien, ese es el afecto que busco!

¡Poppy!

¡Ha vuelto, Finn Cascada!

Ha vuelto.

(GRITAN Y RÍEN)

¿Cómo? ¿Quién?

Chicos. ¡Chicos!

Esperad.

¿Quién es Finn Cascada? (LOS DOS) ¿Qué?

Branch, vamos, es el temerario de todos los temerarios.

De vez en cuando, viene a visitarnos

y sorprende a la villa entera.

Y unos días después, se vuelve a ir.

Llevándose nuestros corazones consigo.

¿En serio? ¿Y cómo es que nunca he oído hablar de este trol?

Oh. No es un trol.

(TROLLS) ¡Finn! ¡Finn!

¡Finn! ¡Finn! ¡Finn!

¡Finn! ¡Finn! ¡Finn! ¡Finn!

¿Es un pez?

Vale, yo me piro.

Tengo, literalmente, cualquier otra cosa que hacer.

¿Te vas a ir?

Pero si no has visto a la leyenda en acción.

Chicos, es un pez.

Estoy seguro de que lo que hace no es para tanto.

(Chapoteo)

¡Vaya! ¡Ah!

(Aplausos)

Es un pez muy guay.

Oh, todavía no has visto nada.

No puedo mirar.

Aun así, no puedo no mirar.

(TODOS) ¡Bien!

Guau. Es... Guau.

¡Me he hecho una foto con Finn Cascada!

¿Nos deja hacerle fotos?

Finn, hola.

Es un "clacer ponocerte".

Un placer conocerte.

(RÍE)

Me gustaría hacerme una foto contigo y el agua.

Una foto, no una moto de agua.

Aunque también sería divertido, una foto de una moto.

¿Estoy actuando raro? Estoy actuando raro.

¿Hacemos la foto?

Vale, allá va.

¿Finn?

¡Viene aquí a hacerse fotos! ¡Sí!

(TROLLS VITOREAN)

¿He hecho algo para no caerle bien a Finn?

¿Es por mi pelo? Es por mi pelo, ¿verdad?

No, no, no es tu...

Estaría bien que te lo arreglaras un poco.

Au. Branch, tranquilo.

Oye, lo entiendo,

hacerse una foto es su forma de decir que sois amigos,

pero necesita tiempo para conocerte.

Así que sé paciente y, sobre todo, sé tú mismo.

Sí, vale, lo conseguiré.

Solo tengo que ser paciente y ser yo mismo.

-¡Me he hecho una foto con Finn!

Paciente.

¡Mirad, Finn es mi amigo!

-¡Conozco a Finn!

-¡Yupi!

Paciente.

Se ha hecho una foto con todos menos conmigo.

Bueno, no creo que se la haya hecho con todos.

Poppy, Branch.

Finn se ha hecho una foto con el Señor Dinkles.

¿Desde cuándo un pez se hace amigo de un gusano?

(RÍE)

¿Hay alguien que no le caiga bien?

(RÍE)

(GRUÑE)

Mañana será otro día.

Seguro que seréis amigos.

Claro que vamos a ser amigos.

Vamos a ser muy buenos amigos.

Ay, madre.

(Música y vítores)

Eh...

Branch, ¿qué estás haciendo?

La mejor forma de hacer amigos es tener intereses en común.

Y hay algo que sé que le gusta a Finn.

Las piruetas.

¡Eh, Finn, mira lo alto que voy a saltar!

¡Vivan los amigos temerarios! ¡Sí!

(GRITA)

(GRITA)

(TODOS) ¡Oh!

(TOSE)

¿Qué, una foto?

(GRITA)

Oh, cuánto lo siento. Solo intentaba...

(Gruñido)

¿Y ahora qué haces? Un soborno no es mala idea.

Este brownie de pescado hará que Finn sea mi amigo.

Le estás dando a la foto demasiada importancia.

Para ti es fácil decirlo,

les caes bien a todos los peces de la laguna.

(PECES) ¡Te queremos, Poppy!

¿Ves?

Oye, Finn, soy un buen chico.

¿Vale?

Si sales a la superficie e intentas conocerme,

te daré un delicioso brownie de pescado.

¿Y bien?

Oh. Sí, eso es.

Creo que vamos a ser buenos amigos.

Incluso mejores amigos. ¿Eh?

No, esto es para Finn.

Eh, ya vale.

No.

(GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¿Eh? Oh, no. ¡No, no, no, no, no, no!

Hola, hola.

Si haces eso, te vas a cansar, amigo.

¿Eh?

¿Tú quién eres? Soy Baha.

Estarás hambriento después de que Finn te haya...

engullido.

¿Cupcake...

de algas?

Eh... Estoy bien, gracias.

¿Qué te parece si te enseño el lugar?

Veamos, ese es el patio, ahí está mi estudio

y, por supuesto, esta es la zona común

donde nos reunimos y nos relacionamos.

Sé que no es gran cosa,

pero con el tiempo lo llamarás hogar.

¿Hogar? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?

Todo este tiempo.

Bua.

O sea, que estamos atrapados.

(RÍE)

A mí no me gusta llamarlo así.

Estamos de vacaciones.

En un lugar del que no podemos salir.

Jamás.

¡Hora del abrazo! Eh, eh, oye.

Olvida la hora del abrazo.

Tenemos que centrarnos en escapar.

Te lo aseguro, ya lo he probado todo.

Seguro que no todo.

(RÍE)

¡Oh!

Eso lo probé.

Si le hacemos cosquillas, abrirá la boca.

También lo he intentado.

(RÍE)

(GRITAN)

(Golpe)

Ah, ya sé. ¿Y si hacemos que nos escupa?

Eh...

Él no escupe por la boca.

Escupe por el espiráculo.

Oh, oh.

(GRITA)

(PECES) No nos gustas, Branch.

Au.

(SUSPIRA)

Debí haberle hecho caso a Poppy.

¿Por qué me he obsesionado en conseguir una estúpida foto?

¿Solo para demostrar que le caía bien a un pez guay?

¿Has acabado aquí por intentar hacerte una foto con Finn?

(RÍE)

¿Qué? No tiene gracia.

Tiene un poco de gracia.

¡Oh!

¿Tú también?

Ajá.

Y yo allí haciendo un salto con la moto acuática.

El agua salpicó y ¡zas!

Da un gran bocado, después... Bueno, ya sabes el resto.

¿Un brownie de pescado?

Astuto. Bueno, no del todo, porque has acabado aquí,

pero es mi disfraz de gusano.

¿Te pusiste un disfraz de gusano?

(RÍE) Ay, mi madre.

Estaba desesperada,

era la única con la que no quería hacerse una foto.

Bueno, ahora ya no eres la única.

He de decir que esto no está tan mal.

Sí.

Oh. Se te acaban ocurriendo cosas cuando pasas tanto tiempo aquí.

(Música triste)

¿Sabes qué? No nos vamos a rendir.

Tiene que haber otra salida. No, no la hay.

La boca está cerrada y el espiráculo es pequeño.

Mmm.

Quizá sea pequeño para nosotros, pero no para un tamaño como...

este.

¿Eh?

Agarra la campanilla.

Si no puede escupir por el espiráculo,

es posible que...

Vamos, ¡vamos!

(GRITAN)

Ah. ¡Branch, estás vivo!

Oh. Baha, ¿estabas ahí dentro?

Hola, Poppy.

Un momento, ¿os conocéis?

Sí, hoy hemos desayunado juntas.

Pero las marcas de la pared... ¡Había un montón!

Lo sé, 356 minutos.

Parecía una eternidad.

Solo has estado atrapada...

¿durante unas cuantas horas?

Ajá.

(RÍE)

Mira que eres rara, Baha.

(RÍE) Los dos lo somos.

(LOS DOS RÍEN)

(Chapoteo)

Ahora, nunca se hará una foto con nosotros.

Sí, eso parece.

Pero tengo algo mejor que una foto con un pez guay.

Una amiga guay.

Oh, qué bonito.

Voy a haceros una foto.