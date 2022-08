"HISTORIAS DE TROLLS, TRES"

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Chicos, chicos! (AMBOS) ¿Ah?

¡Menos mal que os encuentro,

Gia Ritmo necesita que la suplamos en la guardería,

se ha levantado...

con el pelo rebelde!

(Gritos)

¡Pelo malo, pelo malo!

¡Hoy te estás portando muy mal!

Necesitará todo el día para ponerlo en su sitio.

¿Queréis ayudarme

a cuidar de unos cuantos trolls pequeñines y adorables?

(AMBOS) ¡Ah! ¡Por supuesto!

(Llantos)

(TODOS) ¡Oh, no!

Echan mucho de menos a Gia,

¿qué hacemos para que dejen de llorar?

Tenemos que encontrar algo que los distraiga,

como eso.

¿Un "scrapbook" de rimas infantiles? ¿Funcionará?

¡Ja! De acuerdo.

Aquí hay una:

"El troll es ágil, el troll es bravo,

el troll salta por encima del candelabro".

Ya está.

(GIMEN)

Oh, oh, no quieren que acabes.

Eh... ¡invéntate algo!

¿Que me invente algo?

¡Ni hablar, si lo hago, acabaré diciendo un disparate!

-¡Es fácil, DJ!

Hazte preguntas dramáticas básicas,

como: "¿Por qué el troll salta el candelabro?".

Eh... -¡Os diré por qué!

(TODOS) ¿Eh?

¡Porque quería ser una estrella!

"Y saltar candelabros era su billete hacia la fama".

¡Ah! ¡Miradme!

-Sé que solo está saltando un candelabro, pero es fascinante.

(TODOS) ¡Sí! ¡Eres genial, Guy!

"Todos adoraban sus actuaciones excepto un troll".

-¡Guy Diamante!

¿Qué significa todo esto? -¡Ah, papá!

¿Qué te he dicho sobre perder el tiempo

con la estupidez del candelabro?

Tu futuro está en la fábrica creando artículos de fiesta.

¡Pero mi sueño es saltar!

Un día saltaré del escenario más grande de la villa.

¡El Madison Pelo Garden!

¿Por qué no me tomas en serio?

Porque en nuestra familia...

así es como te toman en serio.

"Estaba a punto de renunciar a su sueño".

-¿Alguien ha dicho la palabra...

"sueño"?

¡Nova Swift, agente de estrellas!

Pepita, tu número del candelabro es la monda.

¡Quiero convertirte en una gran estrella!

¿Qué me dices?

Digo...

¡Madison Pelo Garden,

allá voy!

"Saltó de la calle...

al escenario".

"Saltó hasta llegar a lo más alto".

(Vítores)

¡Lo has conseguido!

¡Madison Pelo Garden!

"Pero cuán más ágil es el salto,

más rápida es la caída".

Pero hay un problema.

El candelabro cree que te estás llevando todo el éxito,

actuará solo. -¡Ah!

¿Cómo has podido traicionarme así?

Lo siento, se llama "salto de candelabro",

no "amistad de candelabro".

"Y, tras haberlo perdido todo,

solo tenía un sitio adonde ir".

Ah... he vuelto, papá.

Estoy preparado para que me tomen en serio.

Sí, he estado observando tu trayectoria

y he decidido... que no quiero que me sigas llamando "papá".

Oh...

Llámame...

¡"tu gran admirador"!

¡Oh, papá! -¡Hijo!

(RÍEN)

Como veis, la única vela

que había querido saltar todo el tiempo

era la vela del corazón de su padre.

(LLORAN)

¿Qué? ¡Ha sido un drama conmovedor

sobre la naturaleza fugaz de la fama!

¡No, no, no, no, no! Vale, vale, Guy, quizá la historia...

era demasiado... dramática.

¿Demasiado? ¿Qué sabrá ella? ¡Oh!

Voy a probar.

"Una troll pequeñina

se sentó en una esquina con un pastel de ciruela".

"Metió un pulgar, sacó un manjar

y dijo: '¡Igual que el de la abuela!'".

(LLORAN)

Eh... eh...

Vale, ¿por qué diría eso?

Porque... porque... mmm...

¡Era la contraseña del mensaje secreto de la ciruela!

"Veréis, la troll pequeñina en realidad era...

una superespía".

Igual que el de la abuela.

(PROYECTOR) "Saludos, troll pequeñina,

alias agente Peque".

"El excéntrico pero brillante villano Dr. Grandullón

está tramando algo".

"(RÍE)".

"Ha creado un disco dorado

de la canción más bailable de la trollidad".

(AMBOS) "¡No podemos parar de bailar!".

"(RÍE)".

"Tu equipo debe infiltrarse en la fiesta

que va a celebrar en su finca

y encontrar el disco antes de que libere su poder".

"Bien, el mensaje se va a autodestruir, ¡adiós!".

¡Ángeles de Trolly, reuníos!

"Peque, la musculosa".

"DJ Suki, la técnica".

"Satén, la estilosa".

Yo no participo.

"Chenille, no participa".

"Los ángeles de Trolly".

¡Ya estamos en la fiesta del doctor Grandullón!

Este es el plan, ángeles:

DJ, mientras te haces pasar por disyóquei,

busca el disco dorado en los tocadiscos.

Oído, usaré mi mejor disfraz.

¡Oh!

Satén, con tu pelo llega a esa ventana

y registra la vaina del doctor Grandullón.

¡Ah!

¡Oh! ¡Ah! -¡Ah!

Yo buscaré al doctor Grandullón.

Uy. ¡Ay!

Disco dorado.

Disco dorado. ¡Ajá!

No, es un plato.

¡Ajá!

No, es una rosquilla grande y plana.

¡Ajá!

¿Es una pizza agujereada?

¡Ah!

¡Seguridad! ¿Hay alguien ahí?

Yo no participo.

Despejado.

Ah...

En la vaina del doctor Grandullón no hay nada, repito,

"en la vaina del doctor Grandullón no hay nada".

"DJ, ¿ha habido suerte? Cambio".

Aquí tampoco hay nada.

Muy bien, fiesteros,

la próxima canción se llama:

"Eh, Peque, el disco dorado no está aquí,

así que el doctor Grandullón es todo tuyo".

¡Yuju!

Es hora de actuar.

-(RÍE)

He vuelto a ganar.

¿Te gustaría jugar...

a "Simón dice"?

Simón dice: "Tócate la nariz". Ja.

(Murmullo de sorpresa)

Simón dice: "Salta a la pata coja".

(RÍE) Está chupado.

Simón dice que des vueltas.

Simón dice que me des el disco dorado.

Aquí tienes. ¡Ja!

¡No, espera, devuélvemelo!

No has dicho "Simón dice".

(RÍE)

(RÍEN)

Yo me quedo, la fiesta está muy bien. (GRITA)

Y los ángeles de Trolly salvaron la villa

y el doctor Grandullón nunca pudo volver a celebrar una fiesta.

Fin.

(LLORAN)

Poppy, venga ya,

¿el troll no puede volver a celebrar una fiesta?

Eso sí que es deprimente.

Eh... ¡DJ, rápido, cuenta una...

¿Quién? ¿Yo?

No, chicos, si lo hago, meteré la pata.

¡Por favor, al menos, inténtalo!

(AMBOS) ¡Por favor, DJ!

(LLORAN)

Eh...

"Hickory dickory dock, el troll subió al reloj".

(LLORAN) -¡Oh, porras!

¡Puedes hacerlo, DJ!

Hazte esta pregunta: "¿Por qué subiría un troll a un reloj?".

¿Por qué?

Porque... porque... mm...

¡lo perseguía...

un pepinillo!

Oh... ¡Sabía que metería la pata!

Esto no se me da bien.

-(RÍE) ¿Un pepinillo?

-(RÍE) ¡Los pepinillos no corren!

(RÍEN)

¡Lo perseguía un pepinillo! (RÍE)

(RÍEN)

¡DJ, les has hecho reír! ¡No pares!

¿De verdad?

Mm... Así que el troll... subió al reloj... para buscar ayuda.

(RÍE)

"Pero dentro

lo único que encontró fueron...

¡conos de helado!".

"¡Conos de helado gruñones

que sonaban como monos!".

(Chillidos)

"El troll empezó a partirse de risa

y el pepinillo también".

(RÍEN)

"Y también el hermano del troll,

Federico el Queso".

¡Ja, ja!

¿Federico el Queso?

(RÍEN)

(RÍE) ¡Es tan gracioso que no puedo parar de reírme,

me troncho!

"Se rio tanto que se tiro un arcoíris".

-¿Se tiró un arcoíris? (RÍEN)

Oh, no me lo creo, ¡ha funcionado!

¿Ves? La moraleja

es que puedes hacer más de lo que crees,

solo tienes que intentarlo.

Gracias,

pero, en realidad,

creo que la moraleja es que a los niños

les gustan las tonterías.

¡Y Federico cayó en una montaña de masa de "brownie"!

(RÍEN)

Tienes razón.

(RÍEN)

(RÍEN) ¡Es tan gracioso que no puedo parar de reírme!