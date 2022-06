Trolls - Glamping

# Suelta el pelo a disfrutar.

GLAMPING

Para divertirse jugando al balón-plasta,

hay que hacerlo con seguridad, si no, podéis romperos un dedo.

O la nariz,

o perder un ojo.

O perder el otro ojo.

O el trasero.

Branch, lo han entendido.

Pasa a la demostración.

Vale, bien.

Para evitar esos riesgos, he vestido a Kiev

con el equipamiento adecuado.

¿Todo bien ahí dentro, Keith?

¡Keith!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Eh!

-Eh, ¿qué pasa? -(GRITAN) ¡Ah!

Pero ¿qué? ¿Keith, por qué te has quitado

el equipamiento de seguridad? Ah, era demasiado protector.

-Y la combinación de colores es rudimentaria.

-Sí, y si me pongo esa cosa, ¿cómo se supone que voy a bailar?

-(AMBOS) ¡Uh!

Chicos, por última vez, esto no tiene nada que ver con bailar.

¿Sabéis qué?

El estilo de vida cómodo de los trolls, os ha ablandado.

Démosle las gracias a Branch por otro seminario de seguridad.

¿Qué estás haciendo? Déjalo.

Pero si yo no soy el que... Te he dicho que lo dejes, Branch.

¿Y ahora qué tal si corremos un tupido velo

y hablamos con alegría y comemos aperitivos?

¡Bah! Esta baya está muy blanda.

-Y es muy redonda. Qué asco.

-Ah... ¿Son ecológicas?

Las he cogido del arbusto.

¿El arbusto era ecológico?

¿Cómo no va a ser ecológico?

Yo paso, gracias.

¿Lo ves? Blandos, hay que curtirlos.

Sé exactamente cómo hacerlo.

¡Nos vamos de acampada!

De acampada no.

Chicos, os lo pasaréis bien.

Invitaré a Guy, con él todo es divertido.

(A LA VEZ) ¡Sí, Guy!

¡Uh!

¿Guy?

Las tirolinas de seguridad solo se usan en caso de emergencia.

-(GUY RÍE) ¡Viva la tirolina!

-(LOS TRES) ¡Sí, Guy!

Fijaos, parece que la trampa se ha activado.

Veamos qué hemos atrapado.

# Viva las jaulas.

# Ah, ah. #

Recordad, presionad el botón de extinción de incendios

en caso de eme... ¡Ah! ¡Mira el baile de emergencia!

(Alarma y música)

¡Oh, sí, sí!

Ah... ¡Je, je!

¿Y si lo hacemos más íntimo?

¿Solo tú, yo y los niños?

(SUSPIRA) Muy bien, este me parece un buen lugar

para volver a lo básico.

(LOS NIÑOS JADEAN) -Ah, estoy casado.

Venga ya, solo llevamos caminando 15 minutos.

Tengo calor.

-Tengo frío.

-Yo estoy bien.

Vamos, chicos, no es para tanto.

Esto va a ser un poco duro, pero Branch nos va a enseñar

a arreglárnoslas sin las comodidades del hogar.

¡Adelante, Branch!

(LOS TRES) ¡Uh!

(Motosierra)

-Increíble. -¡Guau!

-Branch es muy guay.

¿Sabéis qué?

Mañana lo negaré, pero ahora mismo la acampada mola.

-Estoy de acuerdo. -Ya te digo.

Branch, esto funciona.

Has conseguido que les guste acampar.

Sí, ¿sabes qué? Tal vez tengas razón, yo...

Ah...

(Música)

¡Oh, no!

¡Es él!

(Música electrónica)

¡Oh!

Muy buenas, campistas fiesteros.

Genial, Guy.

Es hora de decorar el bosque.

-(ASOMBRADOS) ¡Uh!

-¡Adoro ir de camping!

Esto no es ir de camping. Es camping con glamur.

"Glamping".

Esa palabra es chulísima.

¡Adoro el "glamping"!

(LOS NIÑOS) # Nosotros también. #

Alto, chicos. Nada de lujos, ¿recordáis?

Iba a enseñaros a hacer un silbato con una bellota.

(HACE SONAR LA BELLOTA)

¿Eh? Mola mucho, ¿verdad?

Me ha puesto triste.

-(DESGANADOS) ¡Oh!

(CONTENTOS) ¡Oh!

(VITOREAN)

(GRUÑE)

(HABLA COMO MÚSICA DISTORSIONADA) ¡Hora de bailar!

¡Oh, sí!

(ENFADADO) ¡Ah, otra vez!

Guy siempre mete el trasero y añade purpurina a todo lo serio

que intento hacer. Vale, te entiendo.

Puede que Guy se pase un poco, pero no lo hace con mala intención.

Habla con él del tema. ¿Quién sabe?

Quizá esté dispuesto a prescindir de los lujos.

Todo el mundo quieto. -(AMBOS) ¿Eh?

¿Sabéis qué, chicos?

Creo que se nos ha ido de las manos. Deberíamos volver a lo básico.

¿Quién se viene al jacuzzi?

¡Yuju!

-(LOS TRES) ¡Sí! ¡Bomba!

(RÍE) ¡Yuju!

No dejaré que nos fastidies la acampada, Guy.

(RONCAN)

Levantad, hora de moverse. ¡Ya! ¿Qué ocurre?

Piedra venenosa, está por todas partes.

¿Piedra venenosa?

¿En serio? Yo no veo nada.

Esta hiedra podría brotar enseguida.

Existe, no hace falta que lo consultéis.

¡Rápido! Se lo diré a Guy.

Ya se lo he dicho yo. Dice que luego nos alcanza.

Venga, venga, venga.

(GUY RONCA)

Bueno, ya está todo listo.

Esta zona parece mucho más segura y apartada.

(Música a lo lejos)

Queridos "glampistas", ¿dónde estáis?

No.

¡Serpientes!

¡Hay serpientes! ¡Corred!

(GRITAN) Pero es que... ¡Oh!

Hachazo de pelo.

(LOS NIÑOS JADEAN)

¿Lo hemos conseguido? Yo diría que sí, ¿verdad?

Branch, dejémoslo estar. Creo que es hora de volver a casa.

Estoy de acuerdo con Poppy.

¿Qué? No. Chicos, esto va a ser genial.

Además, podemos volver cuando queramos.

La villa está...

Por ahí.

Digo, está por ahí.

Ah...

¿Branch? Sabes volver a casa, ¿verdad?

(DUBITATIVO) ¡Bueno! ¿Nos hemos perdido?

(A LA VEZ) Vamos a estar de acampada para siempre.

(LLORAN) Vamos, chicos, tranquilos.

Es que con tanta prisa, me he liado un poco.

Pero con suficiente tiempo, podría...

(Ruido)

(LOS NIÑOS GRITAN)

Ah, solo es un revolcabarro. Son trabajadores e inofensivos.

Son prácticamente el Branch del reino animal.

¡Je! No tenemos de qué...

preocuparnos.

(GRUÑE)

(GIMOTEA)

Pero ¿qué...? ¿Cómo hemos llegado aquí?

Verás, el revolcabarro nos ha invitado a la fiesta

de inauguración de su casa y no me lo podía perder.

¿Cómo crees que hemos llegado hasta aquí?

¡Nos ha capturado! ¿Qué quiere de nosotros?

Los revolcabarros no comen trolls.

(TODOS) ¡Ah!

(TODOS HACEN UNA MUECA DE ASCO)

¡Ah! Nos ha utilizado para limpiarse.

No querrá irse a dormir embarrado.

Rápido, es el momento.

Silencio, no vayamos a despertarlo.

(EL REVOLCABARRO RONCA)

Ya casi estamos.

(LOS NIÑOS) ¡Ah! ¡Oh, ahora no!

(Música)

-(GUY) ¡Ajá! -(AMBOS) ¡Ah!

-Guy Diamante, al rescate.

Guy, no. Casi habíamos salido. Vas a despertar al...

(Gruñido)

Te acabas de lucir.

¿Qué estás haciendo tú aquí?

He visto cómo esa cosa os arrastraba hasta aquí.

Era mi oportunidad para ser el héroe.

Pues has fracasado.

Oh, ¿eso crees, Branch? ¿Un fracasado puede hacer esto?

¡Hum! Esperaba que se me ocurriera algo que hacer.

¿Ves? Por eso estaba alejando el campamento de ti, Guy.

Tu constante actitud de divertirte a toda costa

siempre se interpone en mi camino.

(LLORIQUEA)

Un momento, Branch.

¿Has trasladado el campamento para alejarte de Guy?

Sí, quería que los niños valoraran lo que tienen

pasando un tiempo sin las comodidades de la villa

y lo estaba logrando hasta que lo fastidiaste al estilo Guy.

-(LOS TRES) ¡No! -No te pases.

-No, está bien, chicos.

Branch, tienes que entender que como troll de purpurina,

o mejor dicho, como el troll de purpurina,

me gusta vivir la vida a lo grande y ser fantástico.

Pero tengo que madurar, abrirme a cosas raras y diferentes.

Y no hay nada más raro y diferente que tú.

¡Oh!

Por eso me esfuerzo tanto por impresionarte.

¿Impresionarme?

¿Eso es lo que has estado intentando?

(ASIENTE) ¡Oh!

He sacado una conclusión precipitada.

Veréis, creo que...

(EL REVOLCABARRO GRUÑE)

-(LOS NIÑOS GRITAN)

Bueno, me alegro de que os hayáis reconciliado,

pero el revolcabarro nos tiene atrapados.

Parece que somos un lujo del que no quiere deshacerse.

¿Un lujo? Eso es.

Guy, necesito tu equipo de "glamping".

Eso está hecho. Y nunca lo recuperarás.

Espera, ¿qué? Lo que has oído.

(Música)

Bueno, parece que ahora ya no tiene nada de qué quejarse.

Gracias a ti. Y a ti.

¡Genial! Ya está todo resuelto. ¿Podemos volver a casa?

(TODOS) ¡Sí!

(Ronquido)

¡Oh!

UNA FLOR PARA POPPY

(RONCA)

¡Sorpresa! (GRITA) ¡Ah!

Poppy, ¿cómo has entrado?

Peque me ha dejado entrar. Lleva dos días escondida aquí.

Debajo de tu cama. ¡Ah!

(TOSE)

Tenemos que hablar de la cantidad de polvo que tienes acumulado.

Tenemos que hablar de límites. ¿Qué hacéis las dos aquí?

Celebrar el cuarto de tu cumpleaños.

La mitad de tu medio cumpleaños.

¿Qué?

¡Ah!

¿Coco?

No me lo puedo creer.

Pero se perdió cuando escapamos de los Bergens.

¿Dónde lo has...?

Enterrado en los túneles. Cerca de Ciudad Bergen.

Poppy, esto es... increíble.

No, solo he excavado durante una semana por un amigo.

Bueno, tengo que irme.

Es el aniversario de la décima exposición de Harper.

Disfruta.

(EMOCIONADO) ¡Ah, Coco!

¡Oh, oh! El síndrome del regalo de Poppy.

Primero viene la inmensa alegría.

Este es el mejor regalo que me han hecho nunca.

Y luego la aplastante culpabilidad.

Ningún regalo que le haga estará a la altura de este.

Dímelo a mí.

Mejor dicho, dímelo de verdad,

en el grupo de apoyo de regalos de Poppy.

Hola, chicos.

Alguien quiere compartir algo con vosotros.

Hola, me llamo Branch y he recibido un regalo de Poppy.

(TODOS) ¡Hola, Branch! (SUSPIRA)

Le hablé de Coco una vez hace seis meses,

de pasada. ¿Cómo se ha podido acordar?

¡Uf! Qué personal.

Lo sé, y su medio cumpleaños es dentro de nada.

¿Qué posibilidades tiene un mero troll ante tanta consideración?

(A LA VEZ) Sabemos lo que es.

¡Uh!

-Una máquina de coser conjunta.

Podremos coser al mismo tiempo.

-O tú puedes coser y yo enmendar tus errores.

Era broma.

Nadie puede enmendar sus errores. -¡Hum!

-Yo sé que nunca estaré a la altura de lo que hizo por mí.

¡Estoy tan emocionado!

¡Blip!

Luego está el regalo que me hizo a mí.

¿Lista?

Para la mejor amiga del mundo.

¡Ay, ay, ma...!

¡Ay, mamá! Ya sé dónde ponerlo.

Chicos, esta vez no vamos a quedarnos cortos.

Se nos tiene que ocurrir algo que a Poppy le pueda hacer ilusión.

¡Oh, tengo la idea perfecta!

Una piñata de Poppy.

(TODOS) ¿Ah?

Le damos un palo a Poppy y luego...

(TODOS) ¡Oh!

¡Ay, mamá! ¿En qué estaba pensando?

(TODOS) ¡Oh!

Chicos, ¿y si le hacemos un regalo entre todos?

-(LOS TRES) ¡No!

-Solo le estaríamos dando una fracción de regalo cada uno.

Sería como si alguien solo te dijera una fracción de "te quiero".

-Te qui...

-¡Dilo entero!

(LLORA)

Tenéis razón, los regalos en grupo son lo peor.

Chicos, todo va a ir bien, pero tenemos que centrarnos.

No so penséis que el regalo perfecto va a caer de un árbol.

¡Ah!

Chicos, tengo el regalo perfecto para Poppy.

Veréis, estaba en el mercado comiéndome un sándwich

cuando he oído a Poppy hablar con el florista.

¿Seguro que no tienes ninguna?

Solo las vi una vez cuando era pequeñita.

Son las flores más bonitas que he visto en toda mi vida.

Daría todo lo que fuera por volver a tenerlas junto a mí.

Y entonces tuve la idea.

¿Y si le regalamos un sándwich?

DJ, eso es. (TODOS) ¿Eh?

No, no, no. El sándwich no. Podríamos ir a buscar las flores,

chicos. (TODOS) ¡Oh!

-Le regalaré un jarrón lleno de flores.

-Yo le haré una diadema de flores.

Yo también le haré un regalo personalizado.

Pero ¿cómo sabremos a qué clase de flores se refiere?

-Tenemos que hablar con alguien que lo sepa todo sobre Poppy.

-¡Ah, sí! Lo recuerdo como si fuese ayer.

Me desperté, me comí un "muffin" delicioso,

me fui de excursión con Branch... Eso sucedió ayer.

Cierto. Un momento, ¿de qué estábamos hablando?

-(TODOS A LA VEZ) Las flores de Poppy.

-Oh, sí. Ese sería un regalo excelente.

Si sirve de algo, os dibujaré una de memoria.

Eso no nos ayuda.

Parece que tengo muy mala memoria.

Quizá haya una foto de las flores en el "scrapbook" de Poppy

de cuando era pequeña.

Me vendrá bien, porque mi memoria es terrible.

(TODOS) ¡Oh!

-Lo sé.

Con esto puedo dibujar la flor a la perfección.

No, no hace... Si tenemos...

Da igual. ¿Dónde hiciste la foto? Tenéis suerte.

Me aseguro de que todos mis "scrapbooks"

contengan mapas completos.

Pone que las encontramos en el Valle Enciernes,

en una cueva llamada...

La fruta de las flores.

¿Cómo has dicho?

Uy, no, lo siento. Me he liado un poco.

La gruta de las flores.

Gracias, Rey Peppy. Me voy a llevar esto.

Por supuesto. ¡Buena suerte!

Muy bien, chicos, según el mapa, estamos a punto de llegar

al campo de florituras.

Branch, ¿ahí no pone "campo de criaturas"'?

Grandullón, por favor, ¿por qué iba a pon...?

(TODOS GRITAN)

¡Uf! Ha ido de foto.

¡Oh, no, pájaros! El terror del cielo.

Hay que ir por otro camino.

(RÍE) Tranquilo, Branch, aquí pone que a estos pájaros

solo les interesa alimentarse del néctar de un tipo de flor

en concreto. (SUSPIRA)

Ese tipo de flor.

¡Ay, mamá!

(TODOS GRITAN) Odio tener razón.

Ni que lo digas.

No lo conseguiremos. El sándwich era más buena idea.

Tranquilos. Según el mapa, solo nos queda un obstáculo más.

Las setas salta... ¡Ah!

¿Ha dicho "seta saltarina" o "setas saltarinas"?

-(GRITAN)

Ay, señor Dinkles, ¿dónde estás?

Creo que hemos encontrado la cueva.

(TODOS) ¡Oh!

No ha sido fácil, pero lo hemos logrado.

La gruta de las flores.

¿Solo queda una flor?

No, no podemos darle una flor entre todos.

Sería como... (TODOS) Un regalo en grupo.

Solo hay una forma justa de solucionarlo.

Votar quién de nosotros debería regalarle la flor a Poppy.

-(TODOS) Yo. -Chicos, ya lo tengo.

Dos sílabas, sánd-wich.

¡Oh! Ya sé lo que haremos.

Voy a coger la flor yo... ¡Y correr!

¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!

Yo la cojo.

Yo la cojo.

Eh, hola, gracias.

Gracias a ti. ¡Eh!

No me alcanzaréis, porque voy a coger la seta saltarina exprés.

¡Y lanzada!

Oh, creo que esto es un charco.

¡Ja!

La victoria es mía.

(GRITA)

Gracias.

(AMBAS) ¡Oh!

¡Doble tornado fraternal!

-¡Au!

-No irás a ninguna parte. -Y nosotras tampoco.

(RÍE)

¿Oh?

Ríndete, DJ, no me presentaré ante Poppy con las manos vacías

y nada podrá... Cuidado, pájaro.

¡Ah! ¡Ja!

(RÍE)

-DJ, cuidado, un pájaro.

-Venga ya, ¿tan tonta te crees que soy?

¡Eh!

(RÍE)

Suéltame.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

¿Qué hemos hecho?

Supongo que le regalaremos a Poppy un sándwich.

-¡Oh, sí! Esto no se ha acabado.

Si Poppy estuviera aquí, ¿qué es lo que diría?

(A LA VEZ) ¡No le hagas caso a Branch!

¡No! Bueno, sí, eso es lo que diría, pero ¿qué es lo que haría?

Buena suerte, amigo.

¡Fuego!

Hoy es un gran día para hacer "scrap-booking".

¿Señor Dinkles? ¿Qué haces aquí tú solito?

Mi. ¡Oh!

¡Es mi flor favorita!

Es muy considerado.

Hola, chicos. ¿Estáis todos detrás de esto?

Sí, es un...

regalo en grupo.

¿Un regalo en grupo?

¡Me encanta!

Gracias, esto es...

perfecto.

¿De verdad? ¿No estás decepcionada?

¿Decepcionada? ¿Por qué iba a estarlo?

Chicos, ¿sois conscientes de lo que significáis para mí?

Valoro cada momento que compartimos juntos.

Mira, Saten, este es el botón del primer vestido que me hiciste.

Chanelle, esta es la cremallera que le pusiste cuando supiste

que los botones no eran lo mío. (RÍE)

Peque, este es el lazo que llevabas puesto cuando nos conocimos.

¡Oh!

Branch, esta pluma es de la almohada que nos eligió a los dos.

Me recuerda a lo parecidos que somos en el fondo.

Y, DJ, este es el sándwich que me has dado esta mañana.

¡Ah, sí!

La cuestión es que vuestra amistad es el mejor regalo

que un troll podría pedir.

(TODOS) ¡Oh!

Y que quede claro, me encanta la flor.

Va a quedar genial con las demás.

¿Qué? ¿Con las demás?

Ah... Sí, mi padre me ha regalado un ramo esta mañana.

Sí, se me ha ocurrido de repente. (RÍE)

-(TODOS) ¡Hum!